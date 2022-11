Najlepsze praktyki

Chociaż AppMaster.io został stworzony z myślą o jak najlepszej użyteczności, istnieje kilka nieoczywistych koncepcji, które muszą zostać wyjaśnione. Ten artykuł obejmie główną metodologię i koncepcję stojącą za platformą.

W przypadku większości platform no-code obecnie dość powszechnym podejściem jest rozpoczynanie procesu tworzenia aplikacji od interfejsu użytkownika. Chociaż takie podejście daje poczucie łatwego startu, nie jest odpowiednie dla średnich i dużych projektów. AppMaster podąża za standardową drogą procesu tworzenia oprogramowania, używaną przez programistów na całym świecie od wielu lat z jedną małą modyfikacją.

Wybierz najpierw moduły

Zalecamy rozpoczęcie od wyboru modułów. Moduły AppMaster.io mogą zawierać modele danych, logikę biznesową, predefiniowane ustawienia, elementy interfejsu, niestandardowy kod i skrypty automatyzacji wewnątrz. Każdy moduł został stworzony w celu przyspieszenia rozwoju poprzez prebuild logiki i danych. Wybranie wszystkich wymaganych modułów na początku projektu może być trudne, ale z pewnością pozwoli zaoszczędzić setki godzin projektowania ze względu na charakter modułów.



Dość często spotykana jest sytuacja, gdy stworzyłeś wiele modeli danych i w pewnym momencie chcesz włączyć moduł. Ponieważ moduł dostarcza modele danych, logikę biznesową i inne komponenty, istnieje szansa, że już stworzyłeś coś, co moduł ma w środku. To może spowodować niepotrzebne skrzyżowania i dodatkowy czas na dostosowanie modeli danych, punktów końcowych i wiązań UI. Jest więc prosta rada: zacznij od wybrania modułów do swojego projektu.

Dane są podstawą wszystkiego

AppMaster.io tworzy aplikacje z podejściem skoncentrowanym na danych. Oznacza to, że większość komponentów może być tworzona tylko w oparciu o modele danych. Kiedy skończysz z modułami, następnym krokiem jest stworzenie modeli danych. I jest to prostsze niż się wydaje. Wystarczy stworzyć każdy model (aka encja) z wymaganymi polami (aka właściwości encji) i zrobić kilka relacji, jeśli to konieczne.



Kiedy klikniesz przycisk Save w Data Models Designer, AppMaster AI automatycznie stworzy podstawową logikę biznesową dla wszystkich Twoich modeli danych (wyszukiwanie rekordów, pobieranie jednego rekordu, aktualizacja rekordu, usuwanie rekordu i kilka innych), stworzy punkty końcowe dla właśnie utworzonych procesów biznesowych, a nawet wygeneruje podstawowe strony Admin Web Application (aka panel administracyjny).



Prawie każdy element UI wymaga źródła danych do renderowania. Na przykład, komponent table będzie używał endpointu do tworzenia listy kolumn. Z kolei endpoint opiera się na dołączonym procesie biznesowym, procesie biznesowym opartym na modelu danych i jego polach zazwyczaj (ale nie zawsze!).



Aby w pełni wykorzystać AppMaster.io jedyne czego potrzebujesz to zrozumienie podstawowych pojęć związanych z tworzeniem oprogramowania i modelowaniem danych, wszystko inne można rozgryźć w procesie tworzenia swojej pierwszej aplikacji.