Zmienne globalne są wykorzystywane w całej aplikacji. Są one deklarowane z góry i są dostępne w każdym procesie biznesowym. Jest to kluczowa różnica w stosunku do zmiennych lokalnych, które są dostępne tylko w procesie biznesowym, w którym zostały zadeklarowane.

Dlaczego potrzebujemy zmiennych globalnych?

Alternatywą dla używania zmiennych globalnych jest przechowywanie rekordów w bazie danych. Jednak w tym przypadku każde żądanie do rekordu powodowałoby dodatkowe żądanie do bazy danych. Może to nie być istotne dla małych aplikacji, ale w miarę jak baza danych rośnie, używanie globali może pomóc w zmniejszeniu obciążenia.

Należy pamiętać, że wartość zmiennej globalnej nie jest przechowywana w bazie danych. Przyjmuje ona wartość domyślną przy każdym ponownym uruchomieniu aplikacji.

Tworzenie zmiennych globalnych

Możesz zarządzać zmiennymi globalnymi w sekcji Business Logic. Zobaczysz tam osobną zakładkę o nazwie Global Variables.

Tutaj możesz tworzyć nowe zmienne globalne oraz kopiować, modyfikować i usuwać istniejące.





Właściwości zmiennych globalnych

Typ - może być dowolny, w tym tablice, modele i tablice modeli.

Nazwa - nazwa zmiennej.

Opis - opis zmiennej.

Read-only - określa, że zmienna jest tylko do odczytu.

Default Value - możliwość ustawienia wartości domyślnej (początkowej).

Używanie zmiennych globalnych

Po utworzeniu zmiennej globalnej, na liście dostępnych bloków procesów biznesowych pojawia się nowa sekcja. Można tam znaleźć wszystkie zmienne globalne swojej aplikacji i wykorzystać je w taki sam sposób jak zmienne lokalne do tworzenia logiki procesu biznesowego.