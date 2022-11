Modello di dati Utente

The User data model viene aggiunto automaticamente dal modulo Auth quando si crea un nuovo progetto. Gli account utente vengono creati su di esso.

Non è possibile eliminare o rinominare il User o i campi predefiniti aggiunti ad esso, che sono necessari per il corretto funzionamento delle altre funzioni di AppMaster Studio. Tuttavia, è possibile utilizzarli per costruire la logica di business e l'interfaccia, oltre che per aggiungere nuovi campi al modello User .





Elenco dei campi predefiniti

Campo Tipo di dati Descrizione ID intero Identificatore univoco dell'oggetto. CreatoAlla data e ora Quando è stato creato l'oggetto. AggiornatoAt datetime Quando l'oggetto è stato aggiornato l'ultima volta. CancellatoAttualmente datetime Quando è stato eliminato l'oggetto. Accesso email Email utilizzata come login. Nome stringa Nome di battesimo. Cognome stringa Cognome. Password password Password in formato criptato. Gruppi array di enumeratori Gruppi di utenti a cui l'utente appartiene. Attivo booleano Se l'utente è attivo. Confermato booleano Se l'utente è stato confermato. Codice di conferma stringa Codice che può essere usato per confermare l'utente. Il codice di conferma scade a data e ora Quando scade il codice di conferma. Sessioni utente array[modello] Array di modelli di sessioni utente

Blocchi di processi aziendali: Funzioni del modello - Utente