Suggerimento: tutte le ricerche sono insensibili alle maiuscole e alle minuscole e cercano una sottostringa, corrispondente all'istruzione SQL "ILIKE" con "%" intorno al valore di ricerca (ad esempio, se si cerca "Max" in "nome_nome", la query SQL sarà "nome_nome" ILIKE "%Max%").

Suggerimento: è possibile utilizzare i caratteri jolly SQL nelle ricerche. Ad esempio, se si cerca "ma%m", verrà restituito "Maxim". Se si passano questi caratteri jolly attraverso un parametro di query URL, assicurarsi di codificarli (ad esempio, "%" diventa "%25", mentre "_" può rimanere così com'è).

Suggerimento: per passare un array attraverso un parametro di query URL, assicurarsi di codificarlo nel seguente formato "arrayName[]=element1&arrayName[]=element2" (ad esempio "colors[]=red&colors[]=blue").

[Input] Fields (multiple, any)

[Input] _with (enum, optional)

Se il modello che si sta cercando ha relazioni uno-a-molti o molti-a-molti e si è selezionato il modello correlato da restituire usando l'input di dati _with, sarà anche possibile definire quali oggetti correlati saranno restituiti (applicando _Sort, _Search e simili). Si tenga presente che questi parametri non filtrano il modello ricercato, ma solo i modelli correlati (si veda il video precedente per maggiori dettagli).