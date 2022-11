Tip: alle zoekopdrachten zijn hoofdletterongevoelig en zoeken naar een substring, die overeenkomt met de SQL "ILIKE" verklaring met "%" rond de zoekwaarde (bijv. als u zoekt naar "Max" in "first_name", ziet de SQL query eruit als "first_name" ILIKE "%Max%").

Tip: u kunt SQL Wildcards gebruiken in uw zoekopdrachten. Als u bijvoorbeeld zoekt naar "ma%m", krijgt u "Maxim" terug. Als u deze wildcards doorgeeft via een URL query parameter, zorg er dan voor dat u ze codeert (d.w.z. "%" wordt "%25", terwijl "_" kan blijven zoals het is).

Tip: om een array door te geven via een URL query parameter, moet je deze coderen in het volgende formaat "arrayName[]=element1&arrayName[]=element2" (bijv. "colors[]=red&colors[]=blue").

Stroomverbindingen

[Input] In - start de uitvoering van het blok.

[Output] Out - activeert wanneer het blok klaar is met zijn uitvoering.

Gegevens verbindingen

- eerste rij in de database om het zoeken vanaf te starten (index beginnend bij 0). [Input] _Limit (integer, optional) - maximum aantal terug te geven modelobjecten.

- sortering van de geretourneerde modelobjecten (kan "ASC" zijn voor oplopend sorteren of "DESC" voor aflopend sorteren). [Input] _SortBy (string, optional) - veld waarop de geretourneerde modelobjecten worden gesorteerd. De naam van het veld moet worden verstrekt in kleine letters en slangen (bijv. "first_name").

- gegevensmodellen die verbonden zijn met het doelmodelobject om op te halen uit de database. Kan dan gebruikt worden na het uitbreiden van het gevonden modelobject. Lees meer over _with in de Business Processen FAQ. [Input] _Search (string, optional) - waarde te zoeken in meerdere velden tegelijk met behulp van OR-logica (bijv. "voornaam" = "Max" OF "achternaam" = "Max").

- velden waarop moet worden gezocht voor de waarde die is gedefinieerd in _Zoek gegevensinvoer. De namen van de velden moeten in kleine letters en slangen worden opgegeven (bijv. "first_name"). [Input] Fields (multiple, any) - veldwaarden waarop moet worden gezocht. Alle objecten die de genoemde substring bevatten zullen worden geretourneerd, de zoekopdracht is ook hoofdletterongevoelig (bijv. als de waarde is ingesteld op "MAX" en de waarde van een object in de database is "Maxim", zal het worden geretourneerd). De zoekopdracht is equivalent aan de SQL "ILIKE" verklaring en elke niet-null invoer wordt gecombineerd met behulp van AND logica (bijv. "Voornaam" ILIKE "%Max%" EN "Achternaam" ILIKE "%Parker%").

- gevonden modelobjecten in de database. [Output] Count (integer) - aantal gevonden modelobjecten.