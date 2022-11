คำถามที่พบบ่อย

ฉันจะรับข้อมูลผู้ใช้ปัจจุบันได้อย่างไร

คุณสามารถใช้บล็อก "รับผู้ใช้ปัจจุบัน" เพื่อรับรุ่นผู้ใช้ ซึ่งเต็มไปด้วยรายละเอียดผู้ใช้ปัจจุบัน

_with ตัวแปรมีไว้เพื่ออะไร? ทำไมบางบล็อคมีบางบล็อคไม่มี?

_with ตัวแปรอินพุตเป็นระบบ enum ที่บอกว่าจำเป็นต้องรับข้อมูลจากความสัมพันธ์หรือไม่ (หากมีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่น) โดยค่าเริ่มต้น _with จะไม่ถูกตั้งค่า และคุณจะได้รับ ID ของเรกคอร์ดจากโมเดลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ทุก _with ที่เปิดใช้งานจะเพิ่มภาระโดยรวมของแอปพลิเคชันของคุณ เนื่องจากคำขอฐานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม โดยทั่วไป _with ทำงานเป็นการดำเนินการ JOIN แบบคลาสสิกสำหรับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์



ทุกตำแหน่งบนบล็อกผ้าใบต้องเชื่อมต่อกับการเชื่อมต่อ Flow หรือไม่

ในกรณีส่วนใหญ่ - ใช่ บางบล็อกสามารถแยกออกจากการสร้างได้ชั่วคราวโดยแยกออกจากโฟลว์ ตัวแปรที่เชื่อมต่อทั้งหมดกับการระเบิดนี้จะส่งคืนค่าศูนย์หรือค่า Null

ฉันจะส่งพารามิเตอร์ ID จากเส้นทางปลายทางเช่น /order/:id/ ไปยัง BP ได้อย่างไร

ในการรับพารามิเตอร์ ID ที่ส่งผ่านจาก Endpoint ไปยังบล็อก BP Start บล็อก Start ต้องมีพารามิเตอร์อินพุตที่มีชื่อเดียวกัน (id) ณ จุดนี้ เราสนับสนุนเพียงหนึ่งพารามิเตอร์ต่อเส้นทางปลายทาง

ฉันสามารถสร้างบล็อกได้กี่บล็อกในกระบวนการธุรกิจเดียว

ไม่มีการจำกัดจำนวนบล็อกที่แท้จริง แต่เราขอแนะนำให้จำกัดจำนวนบล็อกโดยรวมไว้ที่ 50 ต่อกระบวนการทางธุรกิจ แนวปฏิบัติที่ดีคือการสร้างกระบวนการทางธุรกิจแยกต่างหากเพื่อนำการเข้าสู่ระบบทางธุรกิจที่ใช้บ่อยมาใช้ และเรียกกระบวนการเหล่านั้นภายในกระบวนการทางธุรกิจของคุณ