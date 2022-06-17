قائمة الأدوات والتقنيات الحديثة المتاحة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لا حصر لها لأن صناعة التطوير تتطور بسرعة ، وهناك المزيد من المنصات التي تظهر بانتظام. يعد العثور على أداة تطوير تطبيقات جوال مناسبة للمبتدئين أمرًا صعبًا للغاية بالنسبة للمطورين ذوي الخبرة لأنه يتعين عليهم استكشاف تقنيات مختلفة وتعلمها. تقدم هذه المقالة دليلاً شاملاً لأفضل أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لكل من Android و iOS في عام 2022.

أهم 4 عوامل يجب مراعاتها عند اختيار أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة

قبل استعراض أدوات التطوير المختلفة المتوفرة في السوق ، دعنا نناقش أهم 4 عوامل يجب مراعاتها عند اختيار أداة تطوير التطبيق.

العامل الأول - سهولة الاستخدام



يجب أن تكون واجهة أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة سهلة الاستخدام وتعمل بكفاءة وفقًا لتوقعات المطور. يتطلب معظم المطورين أيضًا ميزات تعاون في مثل هذه الأدوات لأن الفرق الكبيرة تعمل غالبًا على تطبيقات الأجهزة المحمولة واسعة النطاق. لذلك ، يجب أن تكون الوظائف العامة وإمكانية استخدام أداة التطوير في طليعة عقلك لتقييم الأداة.

العامل 2 - الميزانية



يمكن أن تكون الميزانية عاملاً مهمًا عند اختيار أفضل أداة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وفقًا لاحتياجاتك. يتضمن تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة العديد من الجوانب المختلفة ، مثل الترخيص وبناء البنية التحتية أو الواجهة الخلفية ونشر أحد التطبيقات. هذه المتغيرات تجعل عملية التطوير مكلفة.

يتمثل نهج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الكلاسيكي في تعيين مطور أو فريق من المطورين لإنشاء تطبيق لك من البداية. إنه نهج تطوير مكلف لأنه يتضمن الدفع للمطورين المحترفين الذين غالبًا ما يتقاضون الكثير من المال.

يعتمد نهج التطوير البديل الموثوق به على نظام أساسي فعال لا يحتوي على رمز يسمح لك بإنشاء تطبيقات بسرعة وبسعر معقول. علاوة على ذلك ، تعد منصات التطوير بدون كود مفيدة لكل من المبرمجين وغير المبرمجين. سوف يساعدك في خفض تكاليف التطوير على المدى القصير والطويل.

العامل 3 - الأمن والتكامل



يوفر تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الموثوق به العديد من أدوات وميزات الأمان المضمنة لضمان الحفاظ على التطبيق آمنًا أثناء عملية التطوير وبعد النشر. تؤكد معظم أدوات تطوير Android و iOS الحديثة على ميزات الأمان لأن المطورين يطالبون الآن بأقصى قدر من الأمان لجعل عملية التطوير آمنة وفعالة.

علاوة على ذلك ، يعد تكامل أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مع الأنظمة والخدمات الأخرى ضروريًا بنفس القدر لإنشاء واجهة أمامية سهلة الاستخدام وخلفية آمنة. لذلك ، يجب أن يدعم برنامج تطوير التطبيقات التكامل السريع والسهل مع الأدوات والأنظمة الأخرى.

العامل 4 - الانتشار



تؤثر قابلية تطوير أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة وأدائها وتوفرها على النشر. يجب أن تعرف كيف تسمح لك أداة التطوير بالحفاظ على التطبيق وتقديم ترقيات تتطلب عادةً موارد كبيرة.

يؤثر التكامل مع أدوات وخدمات الجهات الخارجية أيضًا على النشر ، مما يؤثر على أداء التطبيق. لذلك ، تحتاج إلى تحديد مقدار التحكم الذي تريده في التطبيق ومدى تخصيص عملية النشر.

أهمية اختيار أداة مناسبة لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول



يعد اختيار أداة تطوير تطبيقات جوال مناسبة أمرًا بالغ الأهمية لنجاح أي تطبيق جوال. خلاف ذلك ، تفشل العديد من تطبيقات الهاتف المحمول بسبب الجودة الرديئة وتجربة المستخدم السيئة.

فيما يلي بعض أهم العوامل التي تجعلك على دراية بأحدث أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة واختيار منصة مناسبة وفقًا لمتطلباتك:

تقديم تجربة مستخدم ممتازة



من المهم تقديم تجربة مستخدم ممتازة لجمهورك المستهدف من خلال تطبيقك. وفقًا لدراسة ، من المرجح أن يتخلى 80٪ من المستخدمين عن تطبيق بعد حوالي ثلاث محاولات إذا لم يكن سهل الاستخدام. يمكنك فقط تقديم تجربة مستخدم مرضية عندما تكون أداة التطوير مناسبة بما يكفي لإنشاء واجهة سهلة الاستخدام. الميزات المشتركة التي يمكنك توفيرها لتجربة مستخدم مرضية هي التسجيل السهل والسريع ، والتنقل السهل ، وتحميل الصفحات بسرعة ، وسهولة الوصول إلى الوظائف الأساسية للتطبيق.

الغرض من التطبيق



سواء تم تطوير التطبيق لأسباب مهنية أو لأغراض ترفيهية ، يجب أن يكون جذابًا بدرجة كافية لتحويل الجمهور المستهدف إلى مستخدمين مخلصين. من المهم وجود رؤية وجدول أعمال واضح لتطبيق ما ومحاولة حل مشكلة مستخدم في العالم الحقيقي. بمجرد أن تصبح على دراية كاملة بمتطلبات التطبيق ولديك أجندة واضحة في الاعتبار ، ستكون في وضع جيد لاختيار أداة مناسبة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة.

تدخل العديد من العوامل المختلفة في تطوير أي تطبيق جوال. الشيء الجيد هو أن أدوات وتقنيات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة تسهل على جميع أنواع المستخدمين وكذلك الشركات تطوير تطبيق جوال بسرعة وكفاءة. فيما يلي أهم 21 أداة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يجب أن تعرفها في عام 2022.

أفضل 21 أداة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة



تدخل العديد من العوامل المختلفة في تطوير أي تطبيق جوال. الشيء الجيد هو أن أدوات وتقنيات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الحديثة تسهل على جميع أنواع المستخدمين وكذلك الشركات تطوير تطبيق جوال بسرعة وكفاءة. فيما يلي أهم 21 أداة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يجب أن تعرفها في عام 2022.

1. AppMaster

إذا لم تكن لديك مهارات تشفير وترغب في إنشاء تطبيق جذاب وسهل الاستخدام ، فيمكنك الاعتماد بشكل كامل على AppMaster للقيام بالمهمة نيابة عنك. يتيح لك النظام الأساسي الفعال بدون تشفير إمكانية إنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال أصلية باستخدام أداة إنشاء مرئية تعمل بالسحب والإفلات.

علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام AppMaster لإنشاء خلفية حقيقية تم إنشاؤها بواسطة AI. إنها ميزة فريدة للغاية حيث يركز معظم منشئي تطبيقات الأجهزة المحمولة الآخرين غالبًا على إنشاء الواجهة الأمامية ، بينما يتيح لك AppMaster إنشاء الواجهة الأمامية والخلفية بنقرات قليلة فقط.

2. Jamf

Jamf هي أداة لتطوير تطبيقات iOS. حاليًا ، لا يوفر دعمًا لتطبيقات Android حيث تتمثل وظيفته الأساسية في تسهيل اتصال المستخدمين بتطبيقات Apple وإدارتها وتطويرها. يوفر حزمًا مختلفة مخصصة لأغراض التعليم والأعمال. تظهر وظائف Jamf أنها أكثر بكثير من مجرد أداة لتطوير التطبيقات. يوفر ميزات متقدمة مثل تكوين VPN مختلف ، وإدارة المسار لأجهزة iOS ، والتكامل السريع مع البريد الإلكتروني والتقويم. من العيوب المهمة لـ Jamf أنه يقتصر على تطبيقات iOS لأنه في هذا العصر ، يعد تطوير الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة الأساسية أمرًا مهمًا للمطورين لتوفير الوقت وإنشاء تطبيق مبسط لكل من Android و iOS.

3. Appery.io

Appery عبارة عن نظام أساسي حديث لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يعتمد على تقنية السحابة. بمعنى آخر ، يسمح لك بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة دون تنزيل أي أداة خارجية على نظامك. لذلك ، فإن عملية تطوير التطبيق باستخدام Appery تكون أسرع وأسهل. ميزة السحب والإفلات في Appery تجعلها مناسبة للمطورين المبتدئين والمحترفين. واحدة من أكثر الميزات المفيدة لاستخدام Appery هي أنها أداة تطوير عبر الأنظمة الأساسية. وبالتالي ، لا يتعين عليك قضاء وقتك وأموالك وطاقتك في إنشاء تطبيقات Android و iOS بشكل منفصل. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام نفس النظام الأساسي لإنشاء تطبيق يعمل على جميع أنواع الهواتف المحمولة.

4. الصديق

Buddy هي أداة تطوير تطبيقات محمولة سهلة الاستخدام تتيح لك نشر أنواع مختلفة من التطبيقات بسهولة من خلال الاعتماد على وظائفها وخدماتها التي تم تكوينها مسبقًا. تعد أتمتة ميزات تطوير التطبيق ونشره طريقة فعالة لتسريع عملية التطوير. يوفر Buddy أيضًا خيارات متنوعة لاختبار تطبيق مخصص لنظام Android أو iOS. تحتوي أداة التطوير نفسها على واجهة مستخدم نظيفة تتيح لك تنفيذ أكثر من 120 إجراءً لإنشاء تطبيق سهل الاستخدام. كما أنه يدعم العديد من لغات البرمجة وأطر العمل مثل React Native و Flutter و Fastlane و Cordova وغيرها الكثير.

5. كوبيتون

Kobiton هي أداة فعالة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تركز على اختبار التطبيق بدقة قبل نشره. نتيجة لذلك ، من المفيد منع الأخطاء قبل إكمال مرحلة الاختبار. تتضمن بعض الميزات البارزة لـ Kobiton الاختبار الوظيفي وتحسين الأداء وأتمتة الاختبارات المرئية لحل الأخطاء والمشكلات قبل نشر التطبيق.

6. AppMakr

AppMakr هي أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الشائعة عبر الأنظمة الأساسية التي توفر واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام لمساعدة الأفراد والشركات على إنشاء تطبيقات يمكنها تلبية متطلباتك والوصول إلى الجمهور المستهدف. عادةً ما يكون الإصدار المجاني من AppMakr كافياً لتلبية متطلبات معظم المطورين. ومع ذلك ، إذا كنت تبحث عن ميزات إضافية وترغب في تجربة وظائف التطوير الأكثر تقدمًا ، فيمكنك أيضًا شراء إحدى الحزم المتميزة من AppMakr.

7. AppyPie

أصبح Appypie سريعًا أحد برامج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لأنه يعد ببناء تطبيقات قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام دون أي تشفير. يمكنك أيضًا دمج الوسائط الاجتماعية وأدوات الطرف الثالث الأخرى مثل SoundCloud و Shoutcast دون أي مشاكل. واحدة من أكثر ميزات AppyPie شيوعًا هي أنه يسمح لك بإنشاء تطبيق متعدد اللغات ، لذلك إذا كنت تستهدف جمهورًا عالميًا باستخدام تطبيقك ، فيمكنك الاعتماد على AppyPie. كما يوفر خيار إضافة موقع GPS للتتبع في التطبيقات التي أنشأتها AppyPie.

8. BizinessApps

كما يوحي الاسم ، فإن BizinessApps مخصص للشركات التي ترغب في إنشاء تطبيق موثوق لعملائها. تدرك الشركات التي لديها نماذج أعمال حديثة أهمية الاعتماد على التطبيقات سهلة الاستخدام لتعزيز المشاركة الاجتماعية وزيادة الأرباح. إذا كنت صاحب عمل وتريد إنشاء تطبيق لشركتك ، فيمكنك استخدام BizinessApps لأنه يوفر أتمتة رائعة في عمليات التطوير. علاوة على ذلك ، فإنه يسهل أيضًا نشر المنتج النهائي.

9. سريع

Swiftic هو برنامج لتطوير تطبيقات iOS بواجهة سهلة الاستخدام تتيح لأي شخص إنشاء تطبيق من البداية. يحتوي على العديد من الميزات الأخرى المفيدة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمطورين المبتدئين وذوي الخبرة. يمكنك استخدام Swiftic لإنشاء تطبيق فريد ومخصص ونشره على متجر Apple. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر عدة قوالب لإشعارات الدفع لضمان عدم تجاهل المستخدمين لتطبيقك بعد تثبيته. بشكل عام ، تعد Swiftic أداة تطوير مفيدة يمكنك استخدامها عندما تريد تطوير تطبيق لنظام iOS فقط.

10. تطبيقات Google

بخلاف الجوانب الفنية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، عليك أيضًا التركيز على إدارة الفريق وتتبع المعالم وتوثيق التطبيق لضمان التطوير السريع والفعال. تعد Google Apps إحدى أدوات تطوير تطبيقات الجوال التي تتيح لك إنشاء تطبيقات والاحتفاظ بسجلات شاملة لهذه العملية برمتها من خلال وظائف الإدارة.

11. تطبيقات سريعة Appian

Appian Quick Apps هي واحدة من أكثر أدوات التطوير موثوقية للمبتدئين. يحتوي على واجهة سحب وإفلات مناسبة للمطورين المبتدئين وعديمي الخبرة. يوفر Appian أيضًا نهجًا تفصيليًا تفصيليًا يوجه المستخدمين في كل خطوة لضمان قدرتهم على إنشاء تطبيق دون الوقوع في أي مشكلة. كل ما عليك فعله هو ملء المعلومات في الحقول ذات الصلة ، وستقوم الأداة بجمع البيانات وتحليلها لأتمتة عملية التطوير. بمجرد اكتمال عملية التطوير ، ستحصل على تطبيق الهاتف المحمول بجميع الميزات المطلوبة.

12. Xamarin

Xamarin هو برنامج تطوير تطبيقات جوال شهير للتطبيقات الأصلية. إنها تقنية أكثر بقليل من أدوات التطوير الأخرى. ومع ذلك ، فإن استخدام Xamarin مفيد للغاية لأنه يتيح لك إنشاء تطبيقات iOS و Android و Windows. يتبع إطارًا فعالًا وإجراءات عمل للتواصل السريع والسهل مع واجهة برمجة التطبيقات للأجهزة المحمولة. يحتوي Xamarin أيضًا على متجر مكون يمكنك من خلاله العثور على مجموعة متنوعة من عناصر التحكم في واجهة المستخدم والمكتبات عبر الأنظمة الأساسية ومكتبات الجهات الخارجية للوصول إلى ميزات التطوير الإضافية. بشكل عام ، تشتهر Xamarin بمتجر المكونات ووقت التطوير السريع ، وهو أمر مفيد أيضًا في خفض تكلفة التطوير.

13. كوني متخيل

Kony Visualizer هي أداة تطوير تركز على تكنولوجيا الأجهزة القابلة للارتداء وتساعد الشركات على تعزيز مشاركة العملاء من خلال الوظائف الحديثة المضمنة في الأجهزة القابلة للارتداء. تأخذ هذه الأداة خطوة أبعد من التطوير عبر الأنظمة الأساسية لأنه يمكنك إنشاء تطبيقات حتى إذا لم تكن لديك خبرة كبيرة في الترميز.

14. المبسط

إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق دون كتابة ملفات تعليمات برمجية طويلة ، فيجب أن تستخدم Appcelerator. يسمح لك بإنشاء تطبيقات باستخدام عدد قليل جدًا من أسطر التعليمات البرمجية. علاوة على ذلك ، فإن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام Appcelerator متوافقة مع Windows و Android و iOS والتطبيقات المستندة إلى المستعرض. يتمثل أحد الجوانب البارزة في Appcelerator الذي يميزه عن منصات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى في أنه يوفر سعة سحابية أكبر ويدعم التطوير السريع للتطبيقات. يمكنك إنشاء تطبيقات متعددة اللغات باستخدام Appcelerator ونشرها في مناطق مختلفة.

15. بيرفكتو موبايل

Perfecto Mobile هي في الأساس أداة لاختبار تطبيقات الأجهزة المحمولة تساعدك على إزالة أنواع مختلفة من الأخطاء والأخطاء والمشكلات قبل إطلاقها للجمهور. من خلال بيئة الاختبار الآلي المستندة إلى السحابة ، يمكنك إجراء اختبار شامل باستخدام Perfecto Mobile. الغرض من الاختبار الشامل هو ضمان خلو التطبيق من الأخطاء وتوفير تجربة مستخدم موثوقة وسهلة التنقل.

16. أيوني

Ionic هو إطار تطوير مخصص بشكل أساسي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الهجينة. يمكنك استخدام Ionic لتطوير تطبيقات الهاتف باستخدام تقنيات الويب الشائعة مثل SASS و HTML5 و CSS. تحظى Ionic بشعبية كبيرة بين المطورين المحترفين لأنها تسهل تطوير الويب التدريجي وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية لكل من Android و iOS. يمكنك إنشاء تطبيق تفاعلي سهل الاستخدام بمساعدة العديد من وظائف وخدمات Ionic.

17. AppInstitute

AppInstitute عبارة عن أداة منشئ تطبيقات عبر الإنترنت توفر خيارات متنوعة لبناء التطبيقات والعلامات التجارية. إنه مخصص بشكل أساسي لأصحاب الأعمال ، خاصة أولئك الذين يديرون شركة صغيرة بدون خبرة في تطوير التطبيقات.

18. ألفا في أي مكان

Alpha Anywhere هي أداة تطوير حديثة تدعم التطوير السريع ونشر تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكن استخدامه لبناء تطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة الأساسية. علاوة على ذلك ، فإنه يوفر أمانًا متميزًا للبيانات لضمان حماية التطبيق من أنواع مختلفة من التهديدات السيبرانية.

19. كينفي

Kinvey هو تطبيق قوي وفعال لتطوير الأجهزة المحمولة يسمح لك باستخدام الواجهة الخلفية للجوال كأداة خدمة. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن Kinvey هو برنامج تطوير مكلف لأنه مخصص للشركات الكبيرة والشركات المهنية.

20. موبينكيوب

Mobincube هي أداة فعالة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تتيح لك إنشاء أنواع مختلفة من تطبيقات الأجهزة المحمولة من البداية. يمكنك استخدامه لإنشاء تطبيق للأعمال ، أو تعليمي ، أو ترفيهي ، أو لأي سبب شخصي آخر. تتمثل فائدة استخدام Mobincube في أنه يتيح التكامل مع العديد من حلول الأطراف الثالثة لمساعدتك في تطوير وظائف معقدة.

21. طويل المدى

Longrange عبارة عن نظام أساسي لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة يوفر مكونات مختلفة مثل التنقل وطرق عرض النموذج والأوامر وعلامات التبويب. إذا كنت تبحث عن أداة تطوير تطبيق أصلية ، فيمكن أن يكون Longrange أحد أكثر الخيارات فعالية بالنسبة لك. ومع ذلك ، فهي أداة تطوير باهظة الثمن ، لذلك من الأفضل الاعتماد على منصات تطوير بدون تشفير لتلبية متطلباتك ضمن ميزانية محدودة وتحقيق نفس النتائج.

يجب أن تعرف عن أفضل 21 أداة لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة في عام 2022 لإنشاء تطبيقات فعالة وموثوقة وسهلة الاستخدام بسرعة.

ما هي أفضل طريقة لتطوير تطبيقات الجوال؟



بمجرد اختيار برنامج التطوير المناسب ، فإن الخطوة التالية هي التخطيط المناسب وتطوير التطبيق. اتبع هذه الخطوات الست العامة لتطوير أي تطبيق:

الخطوة 1 - تصور التطبيق



لإكمال عملية التطوير بسرعة وسلاسة ، يجب التركيز على التخطيط المناسب. يتضمن إنشاء مفهوم شامل للتطبيق لتحديد الأهداف التي تريد تحقيقها من خلال تطبيق الهاتف المحمول. ستعمل رؤية المشروع المفصلة جيدًا كمبدأ توجيهي من خلال دورة تطوير البرمجيات.

الخطوة 2 - تحديد تدفق الإيرادات



بشكل عام ، يحدد المطورون ومنشئو التطبيقات كيفية تدفق إيرادات التطبيق في مرحلة لاحقة. ومع ذلك ، يجب أن تبدأ في التفكير في الأمر في بداية عملية التطوير لأنه يمكن أن يؤثر على الميزانية الإجمالية للتطبيق وتصميم واجهة المستخدم. الطرق الشائعة لكسب المال من خلال تطبيق ما هي عمليات الشراء داخل التطبيق ، ومتاجر التجارة الإلكترونية ، وملفات الدفع مقابل التنزيل ، والإعلانات داخل التطبيق.

الخطوة 3 - تقييم المتطلبات



يجب ألا تخطئ أبدًا في إضافة الكثير من الميزات والوظائف إلى تطبيق جوال واحد ، خاصةً في نسخته الأولى. يتمثل أحد الحلول الفعالة لتطوير التطبيقات في أنك تقوم بتضمين الميزات الضرورية فقط في الإصدار الأول وإضافة ميزات أخرى بناءً على ملاحظات المستخدمين. يمكن أن تصبح عملية تقييم المتطلبات أكثر كفاءة إذا قمت بإنشاء مستندات شاملة مثل مستند مواصفات متطلبات البرامج (SRS). هذه المستندات مفيدة أيضًا في عمليات الترقية لأنه إذا كان أي مطور آخر يعمل على نفس التطبيق ، فسيكون قادرًا على فهمه من خلال المستندات القياسية.

الخطوة 4 - تصميم واجهة المستخدم / UX



يعد تصميم واجهة المستخدم لتطبيق الهاتف من أهم الخطوات لأن تجربة المستخدم الإجمالية تؤثر على معدل نجاح أي تطبيق. تتضمن هذه الخطوة إضافة ألوان ورسومات ونمط وتصميم شامل ذي صلة لتوفير تجربة مستخدم مرضية. ينشئ مصمم التطبيق المحترف نماذج بالأحجام الطبيعية عالية الدقة في هذه الخطوة لمساعدتك في تقييم المظهر العام للتطبيق ومظهره. تعتبر النماذج بالأحجام الطبيعية مهمة أيضًا في توفير إمكانية الوصول واتساق التصميم في التطبيق. بعض أدوات تصميم النماذج الأكثر شيوعًا المتوفرة حاليًا هي Adobe XD و Placeit و Custom Scene.

إذا لم يكن المستخدمون راضين عن واجهة تطبيق الهاتف المحمول ، فهناك احتمال كبير أن ينتقلوا إلى تطبيق آخر مشابه. لذلك ، حتى إذا كان تصميم واجهة مستخدم / UX جذابة وجذابة يستغرق وقتًا ، فيجب أن تتحلى بالصبر لأن التخطيط والتصميم المناسبين للتطبيق سيجعل التطوير والنشر أسهل بكثير وأسرع.

الخطوة 5 - التطوير والاختبار



بمجرد تصميم التطبيق ، فإن الخطوة التالية هي تطويره. يجب عليك اختيار بيئة اختبار للتطوير لضمان اختبار التطبيق طوال مرحلة التطوير. من المهم التركيز بشكل خاص على الاختبار لإزالة أنواع عديدة من الأخطاء والأخطاء والمشكلات التي من المحتمل ظهورها في الإصدار الأول من أي تطبيق. علاوة على ذلك ، يجب أن تستخدم أداة إدارة كلمات المرور للحفاظ على أمان وسلامة ملفات الترميز. يساعدك أيضًا في إنشاء بيئة عمل آمنة ، خاصةً عندما تتعاون مع المطورين.

الخطوة 6 - التسويق والنشر



تتمثل الخطوة الأخيرة في تسويق التطبيق لجمهورك المستهدف باستخدام الصور ومقاطع الفيديو وقنوات التسويق المناسبة مثل منصات الوسائط الاجتماعية. الشيء الجيد هو أن أفضل أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، مثل تلك التي تمت مناقشتها في هذه المقالة ، تسمح للمطورين بتسويق ونشر تطبيقاتهم بسرعة.

الخلاصة - أي منشئ تطبيقات الجوال هو الأفضل؟



أصبح منشئو التطبيقات السريعون والسهلون وسهل الاستخدام رواد صناعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يركز غالبية منشئي التطبيقات الحديثة على توفير ميزة السحب والإفلات للسماح لأي شخص بإنشاء تطبيق وإضافة الميزات المطلوبة. تتزايد أهمية منشئي التطبيقات لأن المستخدمين ، بما في ذلك المطورين المحترفين ، يحتاجون إلى حلول تطوير سريعة. لا يمكن للأفراد والشركات ، ولا سيما الصغيرة منهم ، اتخاذ المسار التقليدي لتوظيف شركة تطوير لأنها عملية مكلفة وطويلة. يجب عليك تقييم شركات التطوير وفقًا لمعيار طويل لتحديد ما إذا كان بإمكانها تلبية متطلباتك.

الشيء الجيد هو أن منصات تطوير التطبيقات الحديثة مثل AppMaster ألغت الحاجة إلى إنفاق أموال زائدة على نهج تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليدية. بدلاً من ذلك ، يمكنك الاعتماد على ميزات عدم وجود تشفير لإنشاء تطبيق جوال سهل الاستخدام لكل من Android و iOS في نفس الوقت بسرعة وكفاءة.