من الطبيعة البشرية أن تحب حيواناته الأليفة. يحب أصحاب الحيوانات الأليفة رعاية حيواناتهم الأليفة ومشاركة رابطة ودية معهم. حتى الكلاب ليست استثناء. هم من بين الحيوانات الأليفة الأكثر شعبية من قبل أصحابها. حتى لو لم يكن لديك كلب ، فمن المرجح أن تحبهم وتلعب معهم. ألهم المودة البشرية للكلاب الكثير من الناس ليكونوا أصحاب حيوانات أليفة. أخيرًا ، ساعدت الزيادة الهائلة في عدد مالكي الحيوانات الأليفة صناعة الحيوانات الأليفة في النمو كل عام. في هذا العالم المزدحم ، لا يجد أصحاب الكلاب وقتًا كافيًا لتمشية الكلاب والبحث عن خدمة تمشية الكلاب. اليوم ، أدى الاختراق الهائل لتطبيقات تمشية الكلاب إلى وضع أفق آخر لخدمات تمشية الكلاب لأصحاب الكلاب. هذه التطبيقات المخصبة الكلب المشي لديها

سمح للمالكين بالحصول على خدمات تمشية الكلاب دون مغادرة منازلهم. وفقًا للاستطلاع الأخير الذي أجرته PetKeen ، نمت صناعة تمشية الكلاب بنسبة 17٪ بين عامي 2016 و 2021 ، بقيمة 979.2 مليون دولار في عام 2021. ويزعم الاستطلاع أيضًا أن مالكي الكلاب ينفقون 70 مليار دولار سنويًا على خدمات تمشية الكلاب.

لذلك ، وفقًا لهذا الاستطلاع الذي أجرته PetKeen ، من الواضح أن مشاة الكلاب عند الطلب ، ومن المرجح أن تنمو صناعة تمشية الكلاب بحلول عام 2023. بعد الاطلاع على هذه الإحصاءات ، من الواضح أن مستقبل مشاة الكلاب مشرق لنزهة الكلب. علاوة على ذلك ، يحب أصحاب الكلاب استئجار شخص لتمشية الكلاب لإنقاذ حيواناتهم الأليفة من الأمراض. هل تخطط لدخول مجال مشي الكلاب؟ هل ترغب في تقديم خدمات تمشية الكلاب عند الطلب لأصحاب الكلاب؟ إذا كنت ترغب في النمو في صناعة تمشية الكلاب ، فمن الأهمية بمكان إنشاء تطبيق قوي لتمشية الكلاب لإحداث تأثير على هذا العمل. قد تجد صعوبة في إنشاء تطبيق لتمشية الكلاب بدون معرفة بالشفرات. إذا كانت الإجابة بنعم ، يمكننا مساعدتك في هذا الصدد ، وفي هذه المقالة ، سنساعدك على إنشاء تطبيق قوي لتمشية الكلاب يمكن أن يثير اهتمام أصحاب الكلاب لحجز خدماتك. قبل البدء ، دعنا نكشف النقاب عن الأسباب التي تجعل أصحاب الكلاب يحتاجون إلى تطبيق خاص بتمشية الكلاب عند الطلب.

لماذا نحتاج إلى تطبيق لتمشية الكلاب عند الطلب؟

لا شك في أن الكلب هو حيوان أليف لطيف أكثر لتحتفظ به في منزلك. هم فروي مع الجاذبية. لكن الاحتفاظ بكلب في منزلك يضيف المزيد من مسؤولياتك. والسبب هو أن الكلاب تحتاج إلى رعاية متسقة ، وتغذية ، وممارسة ، وشخص يمكنه قضاء بعض الوقت معهم في اللعب والمشي لتحديث طاقتهم.

علاوة على ذلك ، تحتاج إلى تحديد الوقت في حياتك اليومية للمشي مع كلبك. للوفاء بمسؤولياتك ، فإن تعيين شخص لجميع المهام أمر مستحيل. ولكن يمكنك استئجار مشي للكلاب للاستعانة بمصادر خارجية لخدمات المشي عند الطلب. سيتحمل متنزه الكلاب مسؤولية اصطحاب حيوانك الأليف في نزهة على الأقدام. مع انتشار تطبيقات تمشية الكلاب عند الطلب ، قد يجد أصحاب الحيوانات الأليفة أنه من السهل استئجار مشي كلاب مختص يمتلك كلابهم.

في هذا العالم المزدحم ، لا يملك أصحاب الكلاب وقتًا كافيًا لقضائه مع أصدقائهم ذوي الفراء بسبب التزامات العمل والجداول الأخرى. لذلك ، خلقت قلة الوقت والجداول الزمنية المزدحمة الحاجة إلى تطبيق تمشي الكلاب عند الطلب. هذا هو سبب ازدهار سوق تطبيقات تمشية الكلاب في السنوات الأخيرة. نظرًا لشعبية تطبيقات تمشية الكلاب هذه ، فمن المستحسن إنشاء تطبيق خاص بتمشية الكلاب باستخدام أداة بدون رمز. دعنا نتعمق في التفاصيل حول كيفية إنشاء تطبيق أنيق لتمشية الكلاب ، حتى لو كانت لديك خلفية غير تقنية. هيا نبدأ.

كيف أصنع تطبيقًا مثل WAG؟

قبل إنشاء تطبيقك الخاص عند الطلب للتمشية مع الكلاب ، تحتاج إلى تحليل تطبيقات المنافسين لفهم سوق تطبيقات تمشية الكلاب. سيساعدك تحليل المنافسين على إضافة ميزات متقدمة لجعل تطبيق مشي الكلاب أكثر تفاعلية. نوصيك بتحليل Rover و Wag و Barkly Pets ، والتي تقدم تطبيقات سهلة الاستخدام لمن يقومون بتمشية الكلاب وأصحاب الكلاب. تتأكد تطبيقات تمشية الكلاب هذه من أن مالك الكلب يستأجر مشاية الكلاب المناسبة التي يمكنها رعاية حيوانه الأليف من الرضاعة إلى المشي. دعنا نتعمق في تفاصيل تطبيقات تمشية الكلاب عند الطلب:

باركلي للحيوانات الأليفة

على عكس تطبيقات تمشية الكلاب الأخرى ، فإن Barkley Pets هو تطبيق مخصص لتمشية الكلاب عند الطلب يسمح بالاجتماعات بين مالك الحيوانات الأليفة ومتنزه الكلاب لتوظيف أفضل مشاة لمشي الكلاب. لا يتقاضى تطبيق تمشية الكلاب هذا عمولة لتوظيف مشاة الكلاب. علاوة على ذلك ، لا يتقاضى باركلي رسومًا على المشاة مقابل خدمات المشي الخاصة بهم. بدلاً من ذلك ، يفرض هذا التطبيق رسوم اشتراك تبلغ 8.50 دولارات شهريًا من المشاة الجدد بعد كسب 100 دولار. هذا هو سبب اهتمام العديد من مشاة الكلاب بسياسة تحقيق الدخل.

هز

Wag هو تطبيق مشهور لتمشية الكلاب يجذب أصحاب الحيوانات الأليفة بخدمات متنوعة. تسمح خدمات هذا التطبيق لأصحاب الحيوانات الأليفة بمساعدتهم على المشي والإطعام والخدمات الأخرى عند الطلب. بصرف النظر عن هذه الخدمات ، يوفر تطبيق الحيوانات الأليفة هذا معلومات حول طعام الكلاب وصحتها وأنشطتها وسلوكها. الميزة البارزة لـ Wag هي أنها توفر صناديق تأمين لأصحاب الكلاب لتأمين ممتلكاتهم. الغرض من صندوق القفل هو الاحتفاظ بمفاتيح منزل المالكين في مكان آمن. لذلك ، يمكن للمشاة الوصول إلى مفاتيح المنزل في أي وقت.

روفر

روفر ، الذي تم إطلاقه في عام 2011 ، هو تطبيق مشهور لتمشية الكلاب. لقد اكتسب اهتمامًا كبيرًا من محبي الكلاب واستبدل العديد من تطبيقات تمشية الكلاب عند الطلب. تميل Rover إلى التعامل مع 300000 كلب في 10 دول بتقييم إيجابي بنسبة 95٪. قد تتساءل عن معادلة نجاح هذا التطبيق الشهير لنزهة الكلاب. نكشف النقاب عن أهم الميزات التي تجعل تطبيق تمشية الكلاب هذا متميزًا بين التطبيقات الأخرى.

أولاً ، يوفر Rover واجهة مستخدم أنيقة لأصحاب الكلاب ومشاة الكلاب. يوفر التطبيق واجهة سهلة الاستخدام للمشاة والمالكين يسهل التنقل فيها. يستغرق تسجيل خدمات الكلاب وطلبها في تطبيق Rover بضع دقائق. ثانيًا ، يقدم تطبيق تمشية الكلاب الشهير خدمات متنوعة لتجديد حياة الكلب. بصرف النظر عن المشي ، يمكن لمالكي الكلاب الاستفادة من خدمات الصعود على متن الكلاب والرعاية النهارية إذا لزم الأمر. علاوة على ذلك ، يوفر هذا التطبيق أيضًا خيارًا لمالكي الكلاب لتهيئة أصدقائهم ذوي الفراء. ثالثًا ، Rover هو تطبيق مشهور يشتهر بعرض القيمة الفريدة (UVP). يوفر UVP تأمينًا لمالكي الكلاب وممتلكات الكلاب. يوفر هذا التطبيق مليون دولار كتأمين في حالة تلف الممتلكات و 25000 دولار لأي حادث وقع مع الكلب. بعد تحليل المنافسين لتطبيقات تمشية الكلاب هذه ، حان الوقت لبدء عملك من خلال تقديم خدمات احترافية لتمشية الكلاب.

كيفية إنشاء تطبيق تمشي الكلاب؟

بعد التحليل المتعمق لهذه التطبيقات عند الطلب لنزهة الكلاب ، دعنا نكشف النقاب عن أهم الخطوات والميزات التي يجب عليك إضافتها إلى تطبيق تمشية الكلاب:

حدد فكرة عملك

عندما تخطط لبدء نشاطك التجاري في مجال تمشية الكلاب ، فإن الخطوة الأولى هي بناء إستراتيجية عمل قوية لتطبيق المشي عند الطلب. بعد تحديد استراتيجية عملك ، ستتمكن من تحديد أهداف عملك الحالية والمستقبلية. يمكنك التخطيط للتميز في عملك في خدمة مشي الكلاب كوكالة للحيوانات الأليفة أو ريادة أعمال فردية. لتوليد المزيد من الإيرادات من تطبيق تمشية الكلاب ، يمكنك تقديم المزيد من الخدمات ، بما في ذلك خدمات صحة الكلاب والرعاية النهارية وإطعام الكلاب وخدمات العناية بالكلاب. لكن عليك توخي الحذر بشأن قدرتك عند توسيع خدمات عملك. نوصيك بالبدء بخدمات تمشية الكلاب وتوسيع نطاق عملك في المستقبل.

البحث عن المتجر

ستساعدك أبحاث السوق على فهم وضع السوق. عند التخطيط لبدء نشاطك التجاري عند الطلب ، يجب عليك مراعاة العوامل التالية:

جمهورك المستهدف

المشكلة والحل الخاص بك لحلها

أحدث الاتجاهات في صناعة الحيوانات الأليفة

كيف تضيف قيمة إلى حياة الحيوانات الأليفة؟

علاوة على ذلك ، تحتاج إلى البحث عن منافسيك في صناعة الحيوانات الأليفة. بالنسبة لبحوث المنافسين ، عليك مراعاة ما يلي:

التطبيق الشهير لتمشية الكلاب في منطقتك

الخدمات التي تقدمها تطبيقات تمشية الكلاب عند الطلب

أداء منافسيك

ميزات تطبيقات تمشية الكلاب الموجودة بالفعل

الشيء الملحوظ هو أن بحث المنافسين يسمح لك بالحصول على الإلهام لتطبيق عملك. لا يعني ذلك بالضرورة نسخ أفكارهم التجارية. إذا كنت تريد أن يقف تطبيق Dog Walking في وسط الحشد ، فيجب عليك إضافة ميزات فريدة. لهذا الغرض ، يمكنك طرح فكرة جديدة يمكن أن تضيف قيمة إلى تطبيقك من أجل نزهة كلاب. يجب عليك تطوير أفضل تطبيق لتمشية الكلاب لمن يقومون بتمشية الكلاب وأصحابها والذي قد يحسن حياة الحيوانات الأليفة.

تعاون مع شريك تجاري

إذا كنت تريد أن تنجح في تطبيق تمشية الكلاب ، فإن أفضل الممارسات هي التعاون مع شريك تجاري. لشراكة تجارية ، أنت بحاجة إلى شخص له نفس الاهتمام والمصداقية لتزدهر عملك أكثر. تتوفر ماركات مختلفة للحيوانات الأليفة في الأسواق مثل طعام الحيوانات الأليفة ، ومركز رعاية الحيوانات الأليفة ، ومراكز التدريب ، ومعهد العناية بالحيوانات الأليفة. تعاون مع هذه الشركات لإبراز عملك على رأس تطبيق تمشية الكلاب. بعد تحليل متعمق للمنافسين ، مقارنةً بالمنافسين وأبحاث السوق ، اختر أفضل الميزات لأفضل تطبيق لتمشية الكلاب. لإنشاء تطبيق مربح لتمشية الكلاب لممارسي رياضة المشي مع الكلاب وأصحاب الكلاب ، من الملائم عمل قائمة مفصلة بالميزات التي ترغب في إضافتها إليه.

دليل لتطوير تطبيقات تمشية الكلاب عند الطلب

في العصر الحالي ، أصبح تمشية الكلاب موضة لأصحاب الكلاب ؛ إن امتلاك كلب ليس بهذه السهولة لأنه ، اجتماعيًا ، لديك بعض المسؤوليات. يرتب أصحاب الكلاب طعامًا خاصًا للحيوانات الأليفة لهم ، والاستحمام والسفر والمشي. يجب على المالك إقامة نمط حياة فخم لكلبك.

مسؤولية المالك هي العناية بكلبه وتدريبه ؛ إذا لم يكن لدى المالك حق الوصول المناسب إلى هذه المعلومات ، فإن تطبيقات تمشية الكلاب متاحة للحصول على إرشادات موثوقة. معلومات تطبيق المشي تساعد المالك على امتلاك كلب. تساعدك الإرشادات المذكورة أدناه خطوة بخطوة على تطوير تطبيق تمشية الكلاب.

كيف يعمل تطبيق تمشية الكلاب؟

يعد تطبيق تمشية الكلاب هذا أكثر ملاءمة لآباء الكلاب المشغولين ؛ باستخدامه لا تقلق من المشي الكلب. طريقة استخدام هذا التطبيق هي: يقوم مالك الكلب (المستخدم) بتسجيل الدخول إلى التطبيق برسالة بريد إلكتروني ثم تسجيل نفسه وأيضًا ذكر تفاصيل الكلب في التطبيق ، بعد ذكر جميع التفاصيل الخاصة بالكلب واستئجار مشاية. من اقرب مكان. يعد تطبيق تمشية الكلاب هذا مصدرًا ممتازًا لكسب المشاة وهو سهل للمالك.

هل يعد تطوير تطبيق تمشية الكلاب أكثر ربحية؟

يحب الناس امتلاك الكلاب ، وهي بحاجة إلى وقت لتطوير المزيد من تطبيقات تمشية الكلاب ؛ أيضًا ، تهتم الكلاب بحياتها العزيزة. وفقًا للمسح الذي أجرته الجمعية الأمريكية لمنتجات الحيوانات الأليفة (APPA) ، فإن 63.3 مليون شخص لديهم كلب. تقوم هذه الجمعية أيضًا بمسح ساعات عملهم وملكية الكلب. اليوم ، يعمل الناس كثيرًا ولديهم لقاءات اجتماعية ووقت عائلي ، لكنهم يحبون امتلاك كلب أيضًا. ومع ذلك ، تعد تطبيقات تمشية الكلاب خيارًا رائعًا لرعاية الكلب. تزداد شعبية تطبيقات تمشية الكلاب لأن الناس أصبح لديهم الآن أسلوب حياة مزدحم. توفر تطبيقات تمشية الكلاب هذه أداة فعالة وموفرة للوقت للكسب وأيضًا إنشاء المزيد من خيارات العمل لمربي الكلاب.

الميزات الأساسية للتطبيق التي تحتاج إلى معرفتها

لإنشاء تطبيق قوي لتمشية الكلاب لأصحاب الكلاب ومشاة الكلاب ، تحتاج إلى معرفة الميزات الأساسية التي يجب إضافتها إليه. لهذا الغرض ، يمكنك مراجعة ميزات Wag. لنلقي نظرة.

إعداد تسجيل الدخول / الملف الشخصي

تحتوي تطبيقات تمشية الكلاب الشهيرة على واجهة سهلة الاستخدام. يقوم المالك بالتسجيل وإنشاء ملف تعريف على تطبيقات تمشية الكلاب هذه. في حالة الحاجة ، يقوم صاحب الكلب بحجز مشاية وجدولة وقت تمشية الكلب. علاوة على ذلك ، توفر هذه التطبيقات خيارًا لإزالة المشاية إذا قرر المالك الذهاب في نزهة مع الكلاب بنفسه / بنفسها.

إدخال تفاصيل الكلب

في هذه الميزة ، تذكر كل ما يحبه ويكره كلبك ، مثل سلوك الكلب ، إذا كان الكلب يعاني من أي حساسية أو طعام مفضل ، ومعلومات عن الأدوية. تساعد هذه المعلومات المشاة في قضاء يوم جيد للكلب.

حجز نزهة

تتمتع خدمة المشي عند الطلب لحيوانك الأليف بميزات فعالة عندما تكون في شكل تطبيق. عندما تأخذ خدمات المشي هذه لحيوانك الأليف ، يجب أن تذكر وقت المشي لأن هذا سيكون مناسبًا للمشاة وتمشية الكلاب. بصفتك مالكًا للكلاب ، كلما حجزت خدمة المشي ، عليك أن تذكر الوقت المناسب لكلابك.

تتبع نظام تحديد المواقع

ميزة التتبع هذه مفيدة جدًا لأصحاب الكلاب الذين يهتمون أكثر بحيواناتهم الأليفة. يساعد في معرفة صاحب الكلب أي المسار الذي يتبعه المشاة وما إذا كانت هذه الطريقة مناسبة للحيوان الأليف أم لا.

جدولة المشي

باستخدام هذه الميزة ، يمكنك جدولة مشي حيوانك الأليف على المدى الطويل. هذا هو أكثر ملاءمة لأولئك الذين لديهم جدول مزدحم للغاية. يأتي المشاة ويأخذون الكلب.

طريقة الدفع لتطبيق تمشية الكلاب

أسهل طريقة لدفع رسوم الخدمات إلى مشاة الكلاب الدفع داخل التطبيق. ومع ذلك ، لا يوجد أي صخب أو صخب للاستحواذ النقدي. يمكن استخدام أي طريقة ملائمة للخصم أو الائتمان.

المراجعات

تعد المراجعة ميزة مفيدة للغاية في تطبيق المشي حيث يترك مالك الكلب ملاحظات تساعد في تحسين خدمات المشي. يترك المستخدم تعليقات في كلتا الحالتين من الرضا أو عدم الرضا ، ويساعد هذا التقييم أو التقييم الأشخاص الآخرين في توظيف المشاة. لذلك ، بناءً على هذه التعليقات ، يفضل المشاة دائمًا تقديم خدمات مشي جيدة.

دفع الإخطار

تعد الإشعارات الفورية أفضل طريقة للحصول على تنبيهات حول كلبك. بمساعدة دفع الإخطارات ، أنت تعرف كل شيء من التقاط الكلب إلى إسقاطه. يمكنك أيضًا تتبع مسارات المشي ومعاملات الدفع وحالة الحجز.

ميزات متقدمة عند الطلب لتطبيق تمشية الكلاب

نحن نكشف عن الميزات المتقدمة لتطبيق تمشية الكلاب. يمكنك جعل تطبيق الكلب الخاص بك أكثر تقدمًا عن طريق إضافة هذه الميزات إليه. يمكن أن تؤدي إضافة هذه الميزات إلى تطبيقك إلى جعل تطبيقك متميزًا بين التطبيقات الأخرى.

تاريخ اللعب الكلاب

كل كائن حي يريد الاختلاط بالآخرين ، وتريد الكلاب أيضًا مقابلة أصدقائها. قم بزيارة حدائق الكلاب يوميًا وتأكد من أن حيوانك الأليف سعيد. والشيء الأكثر أهمية هو إنقاذ جرو فرو الخاص بك من الكلاب الكبيرة بسبب المرح المدمر للكلاب الصغيرة.

الأحداث وإخطارات المبيعات

يميزك تطبيق تمشية الكلاب هذا في أي وقت يتم فيه ترتيب أي حدث أو عملية بيع في مكان قريب. انضم إلى هذه الأحداث وقابل أصحاب الكلاب الآخرين لمعرفة المزيد عن الكلاب الأخرى. يتم تنظيم هذه الأحداث لترتيب خدمات الكلاب والتدريب والطعام للكلب ، مما يساعد المالكين على فهم الحيوانات الأليفة بشكل أكبر.

ميزة المجتمع

تتيح هذه الميزة لأصحاب الكلاب والقائمين على رعايتهم الاجتماع معًا ومناقشة حيواناتهم الأليفة. تبادل المعلومات حول كلبك مع جهاز المشي ؛ هذه هي أفضل طريقة لبناء مجتمع من مشاة الكلاب.

توظيف مطوري التطبيقات

لإنشاء تطبيق تفاعلي لتمشية الكلاب ، من الضروري تعيين مطور محترف. قبل كل شيء ، إذا كنت تبدأ عملك في رياضة المشي مع الكلاب ، فننصحك بتجربة AppMaster إذا كنت تعاني من ضيق في ميزانيتك. ستساعدك أداة عدم وجود رمز على إنشاء تطبيقك بسرعة كبيرة.

كيفية تحقيق الدخل من تطبيقات المشي مع كلبك؟

تكامل التجارة الإلكترونية

التجارة الإلكترونية هي أفضل منصة لبيع البضائع وأكثرها فائدة ، بالإضافة إلى البرامج الأخرى التي تساعد في إدارة علاقات العملاء وتخطيط موارد المؤسسات في زيادة مبيعاتك. البيع عبر الإنترنت يوفر الوقت أيضًا ؛ يمكنك ذكر السعر التفصيلي للمنتج وتوافر المخزون والمعاملة المالية.

المبيعات الترويجية والعمولة

العمولة هي خيار رائع لكسب وبيع منتجك. عندما يتم بيع منتجك عبر الإنترنت ، يتم تحويل مبلغ معين مباشرة إلى البائع. البيع الترويجي هو أفضل طريقة لتحقيق الدخل ، وعقد شراكات مدفوعة ، وتشغيل الإعلانات على تطبيق تمشية الكلاب. يساعدك هذا في الشراكة مع الشركات الأخرى ذات الصلة بالكلاب. عندما تحصل على شراكة من شركات الكلاب ، تأكد من أنها تضيف قيمة إلى حياة الكلاب.

استنتاج

نأمل أن تكون واضحًا بشأن تطبيق تمشية الكلاب وأهمية هذا التطبيق لأصحاب الكلاب. لإنشاء تطبيق قوي لنزهة الكلاب ، نوصيك بتجربة AppMaster. يكمن جمال هذا النظام الأساسي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية في أنه يوفر ميزات السحب والإفلات لبناء التطبيقات. علاوة على ذلك ، يوفر منشئ التطبيق الذي لا يحتوي على رمز أيضًا واجهة خلفية حتى تتمكن من الوصول إلى رمز تطبيق Dog Walking حتى إذا كنت لا تستخدم النظام الأساسي. جرب AppMaster وحافظ على عملك لمشاة الكلاب وأصحاب الكلاب.