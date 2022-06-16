في الماضي ، كانت خدمات فريق تطوير التطبيقات مطلوبة لإنشاء تطبيق جوال. عادة ما يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ويستغرق أسابيع أو شهورًا أو حتى سنوات حتى يتقنه. اليوم ، لا يتعين علينا الاعتماد على عملية تطوير التطبيقات المعقدة لبناء تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بنا. مع تطوير تطبيق بدون كود أو كود منخفض ، يمكن لمطور أو مستخدم مواطن إنشاء تطبيق في دقائق! يمكن أن يكون هذا الخيار لإنشاء التطبيق مفيدًا جدًا في حالة الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء نظام غذائي خاص بهم وتطبيق للتغذية.

كيفية عمل تطبيق حمية وتغذية؟

هل فكرت يومًا في إنشاء تطبيق نظام غذائي وتغذية للجوال؟ سيكون تطوير تطبيق تغذية نظام غذائي محمول مفيدًا للغاية للمستخدمين المهتمين بالصحة الذين يرغبون في الاستفادة من المعلومات الغذائية أثناء التنقل. استنادًا إلى الأعداد المتزايدة لمستخدمي تطبيقات النظام الغذائي للتغذية على الأجهزة المحمولة ، من الواضح أن هناك طلبًا صحيًا لتطوير تطبيق النظام الغذائي للجوّال. سواء كان التطبيق يتطلب تطويرًا بدون رمز أو رمز منخفض ، فهناك خطوات تحتاج إلى اتخاذها لإنشاء تطبيق نظام غذائي وتغذية يستفيد منه المستخدمون.

جوجل اندرويد ستوديو

Android Studio هو أداة برمجية لتطوير التطبيقات أنشأتها شركة Google العملاقة للتكنولوجيا ، والتي يمكن استخدامها لإنشاء تطبيقات نظام غذائي وتغذية متنقلة للمستخدمين. برنامج تطوير التطبيقات مجاني ، لذا لن يكلفك الأمر شيئًا يذكر لبدء إنشاء تطبيق التغذية الخاص بالنظام الغذائي على الهاتف المحمول. تعد أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه متعددة الاستخدامات لأنها يمكن أن تتفاعل مع Windows و macOS و Linux و ChromeOS.

الخطوة 1: قم بتنزيل Android Studio من موقع الويب الخاص بمطور Android من وحدة تحكم تطوير تطبيقات Google.

الخطوة 2: عند انتهاء التنزيل ، بافتراض أن المستخدمين يستخدمون Windows ، افتح ملف exe. لتثبيت البرنامج على جهازك. في النافذة المعروضة على لوحة المهام ، امنح البرنامج إذنًا للتشغيل بالنقر فوق "نعم" واتبع التعليمات لإكمال التثبيت. إذا كان المطور المواطن من مستخدمي macOS ، فسيظهر التنزيل كملف dmg. ما عليك سوى سحب رمز Android Studio إلى قائمة تطبيقات Mac. انقر بزر الماوس الأيمن فوقه وحدد فتح لبدء تنزيل برنامج Android Studio وتثبيته.

الخطوة 3: على الشاشة ، حدد خيار "بدء مشروع Android Studio آخر" لاختيار الوحدة التي يخطط المستخدمون من خلالها لبدء إنشاء تطبيق النظام الغذائي والتغذية.

الخطوة 4: عيّن اسمًا مناسبًا لتطبيق النظام الغذائي والتغذية قيد التطوير. سيكون من الأفضل أن يكون الاسم الذي تم تصوره فريدًا وذو مغزى لمستخدميه النهائيين وسهل النطق والتهجئة. سيضمن ذلك أن يكون اسم تطبيق التغذية الخاص بالنظام الغذائي للجوال من السهل تحديد موقعه وترتيبه أعلى في Google SEO.

الخطوة 5: حدد نوع مجموعة أدوات تطوير البرامج (SDK) لاستخدامها. اختر من بين تنسيقات تطوير التطبيقات المتاحة مسبقًا. SDK عبارة عن مجموعة من أدوات برامج تطوير تطبيقات النظام الغذائي للتغذية على الأجهزة المحمولة.

الخطوة 6: باستخدام لوحة معلومات مدير البرنامج ، حدد ميزات تطوير التطبيق التي سيتم إنشاؤها لتطبيق النظام الغذائي والتغذية. يتضمن هذا القسم من وحدة تحكم تطوير التطبيق ميزات التصميم وأشرطة القوائم والعناصر. يمكن للمستخدمين تضمين الكائنات وإدراج أجزاء التعليمات البرمجية والقيام بوظائف تطوير التطبيقات الأخرى هنا.

الخطوة 7: الانتهاء من تطوير ميزات تطبيق التغذية الخاصة بالنظام الغذائي على الهاتف المحمول ، وحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على تطبيق النظام الغذائي والتغذية. يمكن للمستخدمين الرجوع إلى دليل تطوير برامج Android Studio لحلها في حالة ظهور أي مشكلات أثناء عملية تطوير التطبيق.

الخطوة 8: اختبار تجربة المستخدم لتطبيق التغذية النظام الغذائي للجوال للتأكد من أن الميزات ستفيد المستخدمين.

الخطوة 9: تصحيح الأخطاء واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بحثًا عن الأخطاء والتباطؤ ونتائج البحث البطيئة والأخطاء ومشكلات تطوير التطبيقات الأخرى التي ستؤثر على تجربة المستخدم. قم بترقية ميزات تطبيق النظام الغذائي للجوّال وإجراء تطوير إضافي لها إذا لزم الأمر.

الخطوة 10: قم بالترويج وإطلاق تطبيق النظام الغذائي والتغذية على الهاتف المحمول للمستخدمين!

كيف يمكنني إنشاء تطبيق التغذية بدون تشفير؟

أبماستر

تتيح أداة إنشاء التطبيقات هذه للمستخدمين إنشاء ميزات تطبيقات النظام الغذائي والتغذية لنظامي التشغيل Windows و iOS و Android. لا توجد قيود على عدد تطبيقات النظام الغذائي والتغذية المختلفة التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها. أيضًا ، لا توجد قيود على قابلية التوسع ، حيث يمكن للمستخدمين إضافة أو تحديث أي عدد من ميزات تطبيقات التغذية الخاصة بالنظام الغذائي للجوال. يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات نظام غذائي صحي وتغذية بغض النظر عن تجربة البرمجة. يحتل تطبيق النظام الغذائي هذا مرتبة عالية جدًا وهو من بين بعض أفضل مطوري تطبيقات النظام الغذائي والتغذية على الأجهزة المحمولة نظرًا لميزاته العديدة.

يساعد AppMaster المبتدئين في إنشاء تطبيقات النظام الغذائي والتغذية بمهارة مطور خبير من خلال واجهة السحب والإفلات البديهية. إنها واحدة من أكثر أدوات تطوير التطبيقات المفضلة لإنشاء تطبيقات تغذية النظام الغذائي للجوّال. يمكنك إنشاء رؤى غذائية صحية وتتبع النظام الغذائي لمساعدة المستخدمين على فهم ما ينجح وما لا ينفع. تشمل الميزات الأخرى لمنشئ تطبيقات النظام الغذائي والتغذية استطلاعات المستخدم ، وبرامج الولاء ، والتخطيطات المخصصة ، وواجهات الوسائط الاجتماعية ، وخطط الوجبات المخصصة ، والرسائل داخل التطبيق. تتراوح تكاليفها من 5 دولارات إلى حوالي 165 دولارًا شهريًا.

هل يوجد تطبيق للتغذية؟

لا يمكن التأكيد على فائدة تطبيقات النظام الغذائي والتغذية بما فيه الكفاية! تُعد تطبيقات التغذية الخاصة بالنظام الغذائي عاملاً أساسيًا لمساعدة مستخدميها في الحفاظ على وزنهم وإدارته وتناول السعرات الحرارية الغذائية الصحية. يمنحهم بيانات صحية قيمة تسمح بالتتبع الدقيق لأهداف السعرات الحرارية والتغذية واللياقة البدنية لديهم للبقاء في صحة جيدة. دعونا نناقش أفضل خمسة تطبيقات للتغذية في النظام الغذائي للجوال متوفرة في السوق وأكثر الميزات فائدة لمستخدميها.

Aqualert: تعقب المياه



حاسبة مؤشر كتلة الجسم



ايدو



MyFitnessPal



نونا



Aqualert: تعقب المياه

لا تركز التغذية الصحية على المنتجات الغذائية التي نتناولها فحسب ، بل تعتمد أيضًا على ترطيبنا أو تناول الماء. من المحتمل جدًا أن يكون شرب الماء أسهل طريقة للحفاظ على الصحة العامة واللياقة البدنية ؛ ومع ذلك ، يحتاج الكثير منا إلى مساعدة تطبيقات تتبع المياه للقيام بذلك. Aqualert متوافق مع Android و iOS ويتكيف باستمرار مع احتياجات الماء الخاصة بالمستخدم. ينبه المستخدمين للشرب وفقًا لجدول زمني تم إنشاؤه لضمان أقصى قدر من الترطيب. وبهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام تطبيق النظام الغذائي هذا كمذكرات تفاعلية لاستهلاك المياه لتتبع كمية المياه التي يتناولونها بمرور الوقت.

حاسبة مؤشر كتلة الجسم

تساعد حاسبات مؤشر كتلة الجسم المستخدمين على أن يصبحوا أصحاء من خلال طريقتهم المبتكرة في قياس البيانات الصحية للمستخدمين. يحقق مستخدمو حاسبات مؤشر كتلة الجسم أهداف وزن صحي من خلال فحص وتعقب مؤشر كتلة الجسم. يقوم المستخدمون بإدخال الوزن والعمر والطول والجنس ، وسيقوم التطبيق بحساب مؤشر كتلة الجسم المثالي. تتوافق حاسبة مؤشر كتلة الجسم المدمجة مع الهواتف المحمولة التي تعمل بأنظمة تشغيل Android و iOS وهي تطبيق قيم يمكن إضافته إلى تطبيقات اللياقة المختلفة.

ايدو

Edo هو تطبيق نظام غذائي وتغذية ملائم للغاية وغني بالمعلومات يساعد المستخدمين على تحديد أهداف غذائية صحية. يستخدم ماسحات الباركود أو قارئات للتحقق من البيانات الغذائية على ملصقات المنتجات الغذائية. كما أنه يسهل تتبع الصحة ويقيم الاحتياجات التغذوية الحالية للمستخدمين والملف الغذائي. يمكن للمستخدمين إنشاء نظام غذائي مخصص وملف تعريف غذائي وفقًا لاحتياجاتهم من السعرات الحرارية الغذائية ، والتفضيلات الشخصية ، والفئة العمرية ، والدين ، والظروف الصحية الموجودة مسبقًا. Edo متوافق مع كل من Android و iOS.

MyFitnessPal

من بين أفضل تطبيقات التغذية الخاصة بالنظام الغذائي على الهاتف المحمول ، من المحتمل أن يكون MyFitnessPal هو الأكثر تفضيلاً من قبل جميع المستخدمين. تحتوي قاعدة بياناتها الغذائية الشاملة على بيانات دقيقة حول أكثر من 6 ملايين منتج غذائي حول العالم ويتم تحديثها باستمرار. يستخدم تطبيق النظام الغذائي هذا قارئات الباركود لفحص المنتجات الغذائية من كاميرا التطبيق للوصول إلى البيانات المتعلقة بالسعرات الحرارية والتغذية. يتم استخدام تطبيق النظام الغذائي للجوّال هذا لإنشاء ملف تعريف مستخدم مخصص بناءً على المنتجات الغذائية المستهلكة. يمكن الوصول إلى بيانات تطبيق النظام الغذائي هذا على العديد من الأجهزة ، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. يستخدم تطبيق MyFitnessPal الغذائي أيضًا ملفات تعريف الصحة المخصصة لمستخدميه ويطابقها مع أهداف وأنشطة اللياقة البدنية ذات الصلة. التطبيق المجاني متاح على iOS و Android.

نونا

نونا هو أكثر من مجرد تطبيق للحمية الغذائية والتغذية الأساسية وأكثر من كونه مدربًا صحيًا. تم تطويره لتعليم المستخدمين عادات الأكل الجيدة ومساعدتهم على اختيار المنتجات الغذائية المغذية. إنه تطبيق جيد للنظام الغذائي والتغذية للجوّال لتتبع الأهداف الغذائية ، وتناول السعرات الحرارية ، والصحة العامة. Nuna متوافق مع iOS و Android ويمنح المستخدمين بيانات غذائية كاملة من المنتجات الغذائية التي يتم استهلاكها.



كيف تعمل تطبيقات النظام الغذائي والتغذية؟

يجب على مستخدمي التطبيقات الغذائية تنزيل التطبيق أو الوصول إلى صفحة السجلات عبر الإنترنت ، حيث يمكنهم:

الوصول إلى بيانات المستخدم الغذائية والسعرات الحرارية



أضف صورًا للمنتجات الغذائية



أضف تمارين فعلية وأنشطة صحية



أضف اقتباسات ملهمة للياقة البدنية



حدد أهداف تتبع الصحة



كيف يسجل المستخدم التدريبات الخاصة بهم؟

ينقر المستخدم على زر التمرين



حدد التمارين



أدخل المدة



يتم تسجيل التدريبات على أنها مكتملة



كيف يعمل سجل الغذاء المرئي؟

يتطلب التطبيق من المستخدمين تسجيل السعرات الحرارية من المنتجات الغذائية التي يتم تناولها على مدار اليوم. يمكنهم إدخال بيانات السعرات الحرارية يدويًا أو التقاط صور للمنتجات الغذائية المستهلكة. يتيح تطبيق التتبع بعد ذلك للمستخدمين تخزين البيانات الغذائية والسعرات الحرارية على هذه المنتجات الغذائية ترتيبًا زمنيًا. اعتمادًا على احتياجاتك من السعرات الحرارية ، يتوفر حل تطبيق للتغذية والنظام الغذائي الصحي للجوّال لعملك! في النهاية ، عليك أن تقرر ما يناسب احتياجاتك أو احتياجات المستخدمين لديك. يقدم مجموعة المحترفين لدينا خدمات تطبيقات بدون كود وفقًا لاحتياجاتك ويمكنهم مساعدتك في إنشاء تطبيق النظام الغذائي والتغذية الخاص بك من مرحلة الاستشارة حتى الانتهاء. تواصل مع AppMaster. هيا بنا إلى العمل!