قائمة المنصات بدون كود
كتالوج شامل للمنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية: نظرة عامة وتحليلات متعمقة
Aug 24, 2023
أمازون هوني كود
اكتشف إمكانيات Amazon Honeycode، وهي منصة بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات مخصصة.
Aug 23, 2023
ورقة التطبيق
استكشف AppSheet، وهو نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون مهارات البرمجة التقليدية.
Aug 22, 2023
مباشر
تعرف على Directual، وهو نظام أساسي يمكّن المستخدمين من أتمتة سير العمل وإنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى برمجة.
Aug 21, 2023
Airtable
اكتشف إمكانات Airtable ، وهي قاعدة بيانات متعددة الاستخدامات تستند إلى السحابة وجداول بيانات مختلطة.
Aug 18, 2023
Thunkable
استكشف Thunkable ، وهو نظام أساسي سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الجوال.
Aug 16, 2023
انزلاق
اكتشف Glide ، وهو نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يتيح إنشاء التطبيقات بدون مجهود.
Aug 15, 2023
8base
استكشف إمكانات 8base ، وهو نظام أساسي متعدد الاستخدامات منخفض التعليمات البرمجية. </ h2>
Aug 11, 2023
كاسبيو </ h2>
استكشف Caspio ، وهو نظام أساسي منخفض التعليمات يعمل على تبسيط تطوير التطبيقات. </ h2>
Aug 10, 2023
AppGyver
اكتشف AppGyver ، الذي يمكّن المبدعين من إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. </ h2>
Aug 09, 2023
تدفق الويب </ h2>
استكشف العالم المبتكر لـ Webflow ، وهو منشئ مواقع الويب الرائد بدون رمز. </ h2>
Aug 08, 2023
منديكس </ h2>
انغمس في عالم Mendix ، وهو نظام أساسي منخفض الكود يعيد تشكيل تطوير التطبيقات. </ h2>
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