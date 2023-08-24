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قائمة المنصات بدون كود

كتالوج شامل للمنصات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية: نظرة عامة وتحليلات متعمقة

date Aug 24, 2023
استكشف إمكانيات منصة Pipefy بدون تعليمات برمجية.
أمازون هوني كود
date Aug 24, 2023
أمازون هوني كود
اكتشف إمكانيات Amazon Honeycode، وهي منصة بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات مخصصة.
تطبيقات الطاقة من مايكروسوفت
date Aug 23, 2023
تطبيقات الطاقة من مايكروسوفت
اكتشف إمكانيات Microsoft Power Apps.
ورقة التطبيق
date Aug 23, 2023
ورقة التطبيق
استكشف AppSheet، وهو نظام أساسي لإنشاء التطبيقات بدون مهارات البرمجة التقليدية.
قوة المبيعات
date Aug 22, 2023
قوة المبيعات
استكشف Salesforce - منصة CRM التي أحدثت ثورة في إدارة علاقات العملاء.
مباشر
date Aug 22, 2023
مباشر
تعرف على Directual، وهو نظام أساسي يمكّن المستخدمين من أتمتة سير العمل وإنشاء التطبيقات دون الحاجة إلى برمجة.
Airtable
date Aug 21, 2023
Airtable
اكتشف إمكانات Airtable ، وهي قاعدة بيانات متعددة الاستخدامات تستند إلى السحابة وجداول بيانات مختلطة.
FlutterFlow
date Aug 21, 2023
FlutterFlow
استكشف إمكانات FlutterFlow ، وهو نظام أساسي لتطوير التطبيقات المرئية.
Adalo
date Aug 21, 2023
Adalo
استكشف ميزات وفوائد منصة Adalo الخالية من التعليمات البرمجية.
Creatio
date Aug 18, 2023
Creatio
اكتشف قدرات Creatio ودوره في أتمتة عمليات الأعمال.
Thunkable
date Aug 18, 2023
Thunkable
استكشف Thunkable ، وهو نظام أساسي سهل الاستخدام بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الجوال.
Fliplet
date Aug 17, 2023
Fliplet
استكشف ميزات وفوائد وإمكانيات Fliplet.
كتل بيتي
date Aug 17, 2023
كتل بيتي
اكتشف إمكانات Betty Blocks ، وهي منصة للتطوير السريع للتطبيقات.
انزلاق
date Aug 16, 2023
انزلاق
اكتشف Glide ، وهو نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يتيح إنشاء التطبيقات بدون مجهود.
أبيان
date Aug 16, 2023
أبيان
استكشف Appian - نظام أساسي منخفض التعليمات البرمجية لتطوير التطبيقات بكفاءة.
BuildFire
date Aug 15, 2023
BuildFire
اكتشف قوة التطوير بدون تعليمات برمجية باستخدام BuildFire.
8base
date Aug 15, 2023
8base
استكشف إمكانات 8base ، وهو نظام أساسي متعدد الاستخدامات منخفض التعليمات البرمجية. </ h2>
إعادة تجهيز </ h2>
date Aug 14, 2023
إعادة تجهيز </ h2>
استكشف إمكانيات Retool في مجال تطوير التطبيقات. </ h2>
ServiceNow
date Aug 14, 2023
ServiceNow
اكتشف ServiceNow - نظام أساسي لتحسين العمليات وأتمتة سير العمل. </ h2>
كاسبيو </ h2>
date Aug 11, 2023
كاسبيو </ h2>
استكشف Caspio ، وهو نظام أساسي منخفض التعليمات يعمل على تبسيط تطوير التطبيقات. </ h2>
AppGyver
date Aug 10, 2023
AppGyver
اكتشف AppGyver ، الذي يمكّن المبدعين من إنشاء تطبيقات دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. </ h2>
Appy Pie
date Aug 10, 2023
Appy Pie
ادخل إلى عالم Appy Pie ، منصة رائدة بدون كود. </ h2>
Quixy
date Aug 09, 2023
Quixy
انطلق في رحلة إلى عالم Quixy ، وهو نظام أساسي متطور بدون تعليمات برمجية. </ h2>
تدفق الويب </ h2>
date Aug 09, 2023
تدفق الويب </ h2>
استكشف العالم المبتكر لـ Webflow ، وهو منشئ مواقع الويب الرائد بدون رمز. </ h2>
منديكس </ h2>
date Aug 08, 2023
منديكس </ h2>
انغمس في عالم Mendix ، وهو نظام أساسي منخفض الكود يعيد تشكيل تطوير التطبيقات. </ h2>
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