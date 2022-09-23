هل تبحث عن تطبيق تنبيه للطوارئ؟ أو أنك تتطلع إلى تطوير تطبيق تنبيه الطوارئ الخاص بك عبر تقنية عدم وجود رمز . إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد توفر لك هذه المقالة حلاً. حالة الطوارئ هي حالة خطيرة لا يمكن التنبؤ بها ، وعادة ما تكون مدمرة وتتطلب اتخاذ إجراء سريع. يمكن أن تحدث حالات الطوارئ هذه في أي مكان وفي كل مكان ، سواء في المنزل أو المكتب أو يمكن أن تكون حالة جماعية في منطقة ما. يمكن أن تكون أي شيء من كارثة طبيعية إلى ظروف مناخية قاسية ، أو طفل مفقود ، أو جائحة ، أو انقطاع التيار الكهربائي ، أو حالة طوارئ عائلية ، أو أزمات ظرفية أخرى. كل شيء مع تطبيق يمكن إدارته بنقرة زر واحدة.

بغض النظر عن الموقف ، في حالة حدوث حالة طوارئ ، يمكن أن يوفر تطبيق بسيط حلاً بهدف طبيعي وهو اتخاذ بعض الإجراءات كرد فعل على حالة الطوارئ هذه. غالبًا ما يشار إلى الإجراء على أنه استجابة قتال أو هروب. عندما يكون هناك شخص ما في حالة تنبيه ، فقد يمثل ذلك تهديدًا للسلامة العامة. هذا هو السبب في حدوث حالة القتال أو الهروب أو القلق التي تؤدي إلى زيادة اندفاع الأدرينالين (وهو هرمون التوتر الذي يتم إطلاقه في شكل تهديد) والحاجة إلى القيام بشيء ما.

تطبيق الطوارئ مخصص لأغراض السلامة والأمن وفي حالة خروج الأشياء عن السيطرة في العمل أو المنزل أو في الخارج في مكان عام. هناك بعض الظروف الضعيفة التي تؤدي إلى حالة طوارئ ، أو قد تأتي حالة طوارئ بدون دعوة.

وفقًا للإحصائيات كل عام ، استمرت نسبة الأشخاص الذين يواجهون هجمات عنيفة أو حالات طوارئ عنيفة في الازدياد عامًا بعد عام في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه الهجمات ، والاعتداءات الجنسية ، والسرقات ، وما إلى ذلك. في هذه الظروف ، سيكون وجود تطبيق للطوارئ على الهاتف المحمول خيارًا رائعًا لمساعدة نفسك بضغطة زر. نحن هنا لا نتحدث فقط عن الحوادث المذكورة أعلاه ولكن أيضًا عن الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الصحية وحالات الطوارئ الشخصية الأخرى لأغراض السلامة والأمن.

ماذا يفعل تطبيق تنبيه الطوارئ؟

الغرض من تطوير تطبيق تنبيه الطوارئ أو تطوير تطبيق التنبيه الأمني هو إرسال رسالة طوارئ أو إخطارات بأزرار الضغط إلى أحبائك أو موظفيك أو أي شخص آخر في القائمة لإخطارهم بزر الحاجة الماسة للمساعدة. سيشارك تطبيق تنبيه الطوارئ المعلومات الحيوية وينقلها إلى نقطة الاتصال الخاصة بك.

سيساعدك تطبيق طريقة تطبيق إعلام الطوارئ على نقل التفاصيل الضرورية بنقرة زر واحدة إلى نقطة الاتصال الخاصة بك في حالات الطوارئ أو خرق السلامة والأمن أو الكوارث. سيتم إنشاء إشعار أو زر للطوارئ بالدفع في تطبيق السلامة والأمن في حالة وجود تهديد بحيث يمكن إبلاغ الشخص المعني على الفور.

إنه مشابه لنظام التنبيه برمز اللون أو نظام زر صفارات الإنذار المستخدم في المستشفيات أو المنظمات في حالات الطوارئ. يوفر التفاصيل في وقت واحد ، حتى في حالة تعطل الإنترنت ، ويستغرق نظام الأزرار هذا ثوانٍ لإخطار جهة الاتصال المناسبة.

أنواع تنبيهات وإخطارات الطوارئ

الهدف الرئيسي من تطبيق الطوارئ وتطبيق التنبيهات الأمنية هذا هو الإخطار في حالة الطوارئ باستخدام زر بسيط ، ومنع الحوادث ، وتحسين جودة الحياة العامة والأمن. تعمل هذه التطبيقات على أساس زر إحداثيات GPS وتحافظ على أمانك في كل مكان وفي أي مكان. هذه هي أنواع الطوارئ الأكثر شيوعًا والتي تحدث بشكل متكرر والتي يكون خلالها تطبيق الطوارئ هو الأكثر فائدة:

السلامة الشخصية

تعد السلامة الشخصية والأمان من الأسباب الرئيسية لاستخدام تطوير تطبيق تنبيه الطوارئ. يكون الشخص بمفرده عرضة للعديد من التهديدات مثل السرقة والاختطاف والاغتصاب والعنف المنزلي والفقد في حالة زيارة مكان جديد. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على التواصل مع الأشخاص المعروفين أو العائلة أو الشرطة لتلقي المساعدة على الفور. تحتاج فقط إلى الضغط على تطبيقات زر الذعر ، وسيتم إرسال تطبيق إعلام إلى نقطة الاتصال بشكل فعال لضمان أمنك وسلامتك.

سلامة الموظف

يجب أن يكون لدى المؤسسات تطبيقات تنبيه الطوارئ هذه بضغطة زر أو أنظمة تطبيقات تنبيه الأمان المتصلة بالتطبيق والتي ستضمن سلامة وأمن مكان العمل لموظفيها. ينطبق هذا على أي وظيفة ويوفر حلاً منفردًا لجميع مشكلات المنظمة. ما عليك سوى وضع الزر والحصول على إشعار. لكن بعض الوظائف تحتاجها أكثر من غيرها ، مثل عروض الشرطة ، وحراس السلامة أو الأمن ، وعمال المناجم ، ورجال الإطفاء ، وما إلى ذلك.

حالات الطوارئ الصحية

حالات الطوارئ الصحية ليست غير شائعة أيضًا ، وإذا حدثت ، يمكنك الحصول على فوائد من خلال إخطارات الأزرار عبر تطوير تطبيق تنبيه الطوارئ أو تطوير تطبيق تنبيه الأمان من أي مكان. ستقوم تطبيقات تنبيه الطوارئ هذه بإخطار المستشفى أو سيارة الإسعاف في حالة المرض أو الحوادث أو الطوارئ الصحية. في نفس الوقت ، سيتم إخطار عائلتك وأصدقائك والحصول على إمكانية الوصول إلى موقعك.

أمن الأسرة

تم تصميم تطبيقات الطوارئ أيضًا للحفاظ على سلامتك أنت وعائلتك بنقرة زر بسيطة. خاصة إذا كان لديك آباء كبار السن أو أطفال في المنزل أثناء وجودك في العمل أو خارج المنزل ، فإن تطبيقات تنبيه الأمان والسلامة هذه ستعلمك متى احتاجوا إليك بواسطة زر.

الأمان أثناء القيادة

يستفيد السائقون بشكل كبير من تطبيقات التنبيه الأمني هذه. ويشمل ذلك سائقي سيارات الأجرة أو سائقي الشاحنات أو قيادة المركبات الشخصية. تتيح لهم تطبيقات التنبيه الأمني الضغط على الأزرار وتكون أكثر ثقة وأمانًا أثناء السير على الطريق. سيمنع هذا الاعتداء والسرقات والحوادث وحالات الطوارئ الأخرى من خلال إحداثيات GPS ودفع الإخطارات أو الأزرار إلى العائلات والسلطات ذات الصلة.

أمن المعوقين

يواجه الأشخاص المعاقون صعوبة في أداء بعض المهام الشائعة ، مثل الوصول إلى شيء ما. تساعدهم تطبيقات تنبيه الأمان وتطبيقات تنبيه الطوارئ هذه بنقرة زر بسيطة عندما تكون بعيدًا أو يكون القائم على رعايتهم بعيدًا. أو حتى إذا كانوا يعيشون بمفردهم ، فإن أنظمة تطوير التطبيقات التنبيهية هذه ستبلغ الهيئات ذات الصلة التي يمكنها مساعدتهم في وقت الحاجة. سيوفر لهم هذا الأمان حتى عندما يكونون بمفردهم بضغطة زر فقط.

هل يوجد تطبيق خاص بنظام تنبيه الطوارئ؟

نعم ، هناك العديد من التطبيقات الشائعة التي يجب الاحتفاظ بها في حالة الطوارئ التي تعمل بمجرد الضغط على الزر. بعض التطبيقات كلها في نظام تنبيه أمان واحد. والبعض الآخر لأغراض تنبيه طوارئ محددة. في حالة الطوارئ ، يجب أن يكون لديك تطبيق تنبيه للطوارئ مثبتًا ومتصلاً بهاتفك ونظام ضغط على الزر عند الحاجة. تشمل حالات الطوارئ هذه السرقة أو الحوادث أو الفيضانات أو الحرائق أو الزلازل أو المرض. تضمن تطبيقات تنبيه الطوارئ هذه حصولك على حل سريع ومساعدة ذات صلة مباشرة بعد النقر فوق الزر.

غالبًا ما تأتي حالات الطوارئ غير متوقعة وغير مدعوة دون أي إشعار مسبق وأحيانًا تكون مهددة للحياة. فيما يلي قائمة بتطبيقات تنبيه الطوارئ المختلفة التي قد تستخدمها فقط عن طريق الضغط على زر عندما تكون هناك حاجة ماسة وفي سيناريوهات مختلفة ، بما في ذلك:

الإسعافات الأولية - تطبيق الاستعداد للكوارث (الطوارئ الصحية)

تم تطوير تطبيق الطوارئ الصحية والكوارث هذا بواسطة الصليب الأحمر وهو متاح لنظامي التشغيل iOS و Android. إنه أحد أفضل الحلول بين تطبيقات تنبيه الطوارئ الصحية الموجودة هناك. يحتوي على المعلومات والإرشادات ذات الصلة للأوقات التي لا يمكنك فيها الوصول إلى المنطقة الصحية وتحتاج إلى المساعدة. أشياء مثل كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ، أو القيام بذلك أثناء النزيف الغزير أو الاختناق أو الحروق أو نوبة الحساسية أو كسر العظام.

ليس هذا فحسب ، بل يمكنك أيضًا مشاركة المعلومات وإخطارات الضغط على الأزرار للكوارث الطبيعية أو حالات الطوارئ مثل الفيضانات أو الزلازل أو الانهيارات الأرضية أو حالات الجفاف. تحتوي تطبيقات الإسعافات الأولية على بيانات وقوائم مراجعة لما يجب القيام به قبل أو أثناء أو بعد حالة الطوارئ. سيكون لديك أسئلة وأجوبة لاختبار مستوى المعلومات الخاصة بك حول الموضوع والتوجيهات أو رقم هاتف أقرب هيئة تدريس في المستشفى.

FEMA - وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (تنبيه الكوارث)

FEMA هي جزء من وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية ومتوفرة على كل من iOS و Android . إنه الحل الأفضل لتطبيق تنبيه الطوارئ في الوقت الفعلي فيما يتعلق بالكوارث. في هذا التطبيق ، يمكنك التحكم بشكل كامل في نوع زر التنبيهات والتنبيهات التي تريد أن يتم إعلامك بها. يمكن بسهولة مراقبة الكوارث مثل الفيضانات والعواصف الرعدية والأعاصير والأمطار والطقس القاسي بواسطة FEMA.

تعمل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) من خلال توفير تنبيهات الطوارئ للكوارث التي تعتبر رائعة أيضًا لتوفير خيارات الإخلاء والتنبيهات الخاصة بالاختطاف والمخاطر المدنية وأعمال الشغب وانقطاع الهاتف والمخاطر الإشعاعية والمشكلات المتعلقة بمحطات الطاقة النووية والانفجارات وغير ذلك الكثير.

AccuWeather (تنبيه الطقس)

يوفر AccuWeather تنبيهات بالطقس ، كما يوحي الاسم ، وهو متوفر على نظامي iOS و Android. إنه أفضل حل لتطبيق تنبيه الطقس في الوقت الفعلي ، حيث أن معظم الكوارث مرتبطة بالطقس. تشتهر بإخطارات الضغط في الوقت المناسب حول أحداث الطقس والمعلومات العامة المتعلقة بالطقس. إنه برنامج تعقب كبير للأعاصير والفيضانات والطقس القاسي. يعرض درجة الحرارة المتوقعة في اليوم أو الأسبوع القادم ويذكر ما إذا كان الجو عاصفًا أو ثلجيًا أو مشمسًا.

علاوة على ذلك ، فهو رائع لجميع المواقع ويعطي تنبؤات يومية وأسبوعية وشهرية مفصلة تتعلق بالطقس. تحافظ خريطة الرادار على تراكبات متعددة لإظهار درجات الحرارة القصوى والعواصف الرعدية المدمرة والأعاصير المدارية وتساقط الثلوج والمزيد.

Life 360 (تنبيه عائلي ومتعقب)

يوفر Life 360 إمكانية تتبع الأسرة والتنبيه لمن يحتاجون إليها. وهي متوفرة على نظامي iOS و Android. يوفر حلاً لتتبع الموقع لعائلتك والذي ستكون هناك حاجة إليه أثناء حالات الطوارئ. يمكن أن تساعدك Life 360 في اكتشاف المنطقة المحلية لأحبائك ، بما في ذلك أصدقائك وعائلتك. سيعلمك هذا التطبيق عندما يصل أفراد عائلتك ويغادرون المواقع المذكورة.

سيعطي خيارات أزرار مراقبة الموقع المستمرة لأفراد عائلتك وأصدقائك حتى يمكن تعقبهم في حالات الطوارئ. على سبيل المثال ، إذا كانت هناك أزمة مدرسية أو عاصفة ، فيمكنك تتبعهم ومساعدتهم على الفور من خلال الوصول إلى هناك أو إرسال خيارات المساعدة الأخرى ذات الصلة بطريقتهم.

يحتوي Life 360 على خيار نص مضمن للجميع حيث يمكنك إرسال رسالة واحدة إلى جميع أعضاء المجموعة الخاصة التي أضفتها. علاوة على ذلك ، فإن خيار الكل في واحد المسمى Help Alert سوف يقوم في نفس الوقت بالاتصال وإرسال الرسائل وإرسال البريد الإلكتروني للأشخاص المحصورين داخل تلك المجموعة.

Zello - تطبيق walkie-talkie (مكالمات الطوارئ)

Zello هو تطبيق walkie-talkie لمكالمات الطوارئ وهو متاح على كل من iOS و Android. يوفر هذا التطبيق خيار مكالمات الطوارئ للأشخاص ومجموعات الأشخاص الذين تريد الاتصال بهم في حالة الطوارئ. يوفر الاتصال بينك وبين عائلتك وأصدقائك. يمكنك إنشاء مجموعات خاصة وإرسال رسائل ومكالمات لأشخاص محددين أو تشكيل مجموعات عامة يمكن لأي شخص الوصول إليها والانضمام إليها بناءً على اهتمامه بالاطلاع على التحديث.

ما الذي يجب مراعاته أثناء تطوير تطبيق الأمان؟

إذا كنت قد قررت إنشاء تنبيه أمني أو تطبيق تنبيه للطوارئ ، فيجب عليك مراقبة الأشياء الثلاثة الرئيسية لتطوير تطبيقك وجعله يعمل بنجاح. بدون هذه ، من الصعب إكمال مشروع تطوير تطبيق الأمان. وهي تشمل:

صياغة أولية

يجب تصميم تطبيق تنبيه الطوارئ بشكل كافٍ للسماح للمستخدمين بمدخل بسيط وفوري للمساعدة الأمنية. وفقًا للأحكام ، يجب أن يكون تصميم تطبيق تنبيه الطوارئ سهل الاستخدام وسهل الاستخدام.

تتمثل الخطوة التالية في إنشاء رمز بمساعدة المطورين أو استخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز مثل AppMaster إذا اخترت طريقة أسهل. هذا سيجعل تلك التصاميم تنبض بالحياة.

أثناء الصياغة الأولية ، يجب أن يكون لديك رؤية واضحة للمستخدمين المستهدفين وحالة الطوارئ التي ستستهدفها.

يتطلب ابتكار تطبيق تنبيه أمني تقييم حالات الطوارئ المحتملة وكيف سيساعد المستخدمين المحتاجين.

أساسيات المشروع

حدد المتطلبات الواضحة لتطبيقاتك.

يجب أن تعرف عدد المطورين أو الفرق التي يجب عليك توظيفها.

التوثيق التفصيلي للمشروع والوصف الوظيفي لكل فرد.

قم بتعيين مدير مشروع مدرب لقيادة فريق التطوير الخاص بك. هذا سوف يتجنب سوء الفهم في التواصل.

إذا اخترت نظامًا أساسيًا لتطوير التطبيقات بدون كود مثل AppMaster لتطوير تطبيق الأمان الخاص بك ، فسيكون هذا خيارًا رائعًا لأنه يمكنك ببساطة تجنب كل هذه الأساسيات ، وإذا لزم الأمر ، قم بتوظيف مطور أو مشروع واحد بدون كود بمفردك.

فريق التطوير الماهر

عندما تكون حماية المستخدمين على المحك ، يجب أن يكون تطبيق تنبيه الأمان ممتازًا من حيث الموثوقية. يجب ألا تفشل في تقديم التحذيرات والتحديثات أثناء الأزمة.

سيكون من المفيد إذا اخترت مجموعة التطوير المخصصة للمطورين وواجهات برمجة التطبيقات.

يجب اختباره بشكل مثالي ، وتنفيذ الوظائف المتطورة ، وتمكين عمليات الدمج الدقيقة داخل التطبيق.

ومع ذلك ، فإن استخدام نظام أساسي لتطوير التطبيقات لا يحتوي على كود مثل AppMaster يمكن أن يوفر لك بسهولة كل هذه المجموعات التقنية ضمن نظام أساسي واحد وتطوير تطبيق الأمان.

ما الذي يجب أن يتضمنه تطبيق زر الذعر؟

سواء كانت لديك مؤسسة بها عمال عن بعد أو مواقع مكاتب متعددة ، يمكن لمؤسستك أن تتمتع بمزايا مذهلة من ميزات تطبيق تنبيه الطوارئ الذي يمكن أن يوفر عليك وعلى مؤسستك وموظفيك من المواقف الخطرة.

يتيح تطبيق تنبيه الطوارئ للمستخدمين إرسال تطبيق إشعار الطوارئ إلى أشخاص آخرين حتى يحصلوا على المساعدة في ساعة من الحاجة. مع هذا التطبيق ، يمكنك الحفاظ على سلامة الجميع. فيما يلي بعض الميزات الأساسية التي يجب أن يتضمنها تطبيق زر الذعر.

تتبع إحداثيات GPS

حيث يتعين على الموظفين زيارة موقع إلى آخر. يمكن لإحداثيات GPS القيام بذلك. قد يواجهون أي موقف محفوف بالمخاطر خلال ساعات العمل ويحتاجون إلى المساعدة. يمكن للجميع الوصول إلى الهواتف المحمولة هذا اليوم ، ويمكنهم استخدام العديد من الميزات لتقديم تطبيق إشعار الطوارئ وموقعك للموظفين الآخرين والأصدقاء والعائلة ومركز الأمان.

تطبيقات زر الذعر

يجب أن تكون تطبيقات زر الذعر في متناول المستخدم. يجب أن يكون الزر تطبيقًا بسيطًا لزر الطوارئ يمكنه إرسال إشعارات إلى الشخص الصحيح في ثوانٍ بنقرة واحدة على هذا الزر. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يتيح على الفور إعدادات إحداثيات GPS. يمكنه إرسال مشاركة الصوت إلى الشخص الذي حاول المستخدم تنسيقه في وقت الطوارئ بمجرد نقر زر.

دفع الإخطارات

يعد إشعار الدفع أو الزر ميزة لا غنى عنها في تطبيق الطوارئ. لنقل إشعار الطوارئ إلى مركز الأمن أو الأصدقاء أو العائلة في حالة الطوارئ. حتى يتمكن الناس من التعرف على الموقف المزعج ويمكنهم التصرف بسرعة.

قنوات الإخطار

لا يجب أن يعتمد تطبيق الطوارئ على إشعار واحد فقط لإرسال الأشخاص ، ولكن هناك قائمة بالعديد من القنوات التي يمكنك الحصول عليها في تطبيق الطوارئ الخاص بك لنقل تنبيه الطوارئ الخاص بك. فيما يلي بعض الخيارات التي قد تتوفر في تطبيقات الطوارئ.

نص

الرسالة النصية البسيطة هي قناة رائعة لإيصال الرسائل الهامة في موقف ينذر بالخطر.

الرسالة النصية البسيطة هي قناة رائعة لإيصال الرسائل الهامة في موقف ينذر بالخطر. المكالمات الصوتية / المكالمات الهاتفية

باستخدام هذه الميزة ، سيتمكن المستلم من تلقي إشعار في شكل مكالمة صوتية. سيتلقى المستلم مكالمة عادية وسيتلقى رسالتك من خلال الصوت.

باستخدام هذه الميزة ، سيتمكن المستلم من تلقي إشعار في شكل مكالمة صوتية. سيتلقى المستلم مكالمة عادية وسيتلقى رسالتك من خلال الصوت. البريد الإلكتروني

يعد البريد الإلكتروني قناة جيدة لإرسال إشعارات حول الموقف المثير للقلق ، ولكن يتم تجاهل رسائل البريد الإلكتروني في الغالب. للتغلب على هذه المشكلة ، يمكنك تخصيص البريد الإلكتروني والسماح له بالإرسال إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إرسال إشعار بشأن هذا البريد الإلكتروني المستلم في شكل رسالة نصية أو مكالمة هاتفية.

يعد البريد الإلكتروني قناة جيدة لإرسال إشعارات حول الموقف المثير للقلق ، ولكن يتم تجاهل رسائل البريد الإلكتروني في الغالب. للتغلب على هذه المشكلة ، يمكنك تخصيص البريد الإلكتروني والسماح له بالإرسال إلى صندوق الوارد الخاص بالمستلم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أيضًا إرسال إشعار بشأن هذا البريد الإلكتروني المستلم في شكل رسالة نصية أو مكالمة هاتفية. دفع الإخطارات

يجب عليك إرسال رسالة أو تطبيق إعلام الطوارئ أو الضغط على الزر مباشرة إلى تطبيق الهاتف المحمول. لهذا ، يجب أن يكون لدى عائلتك وأصدقائك وموظفيك نفس التطبيق لتلقي الإشعار على نفس التطبيق والرد على الفور.

يجب عليك إرسال رسالة أو تطبيق إعلام الطوارئ أو الضغط على الزر مباشرة إلى تطبيق الهاتف المحمول. لهذا ، يجب أن يكون لدى عائلتك وأصدقائك وموظفيك نفس التطبيق لتلقي الإشعار على نفس التطبيق والرد على الفور. تنبيهات سطح المكتب

هذا أمر معقد بعض الشيء حيث سيحصل المستلم على تطبيق إشعار الطوارئ على شاشة كمبيوتر المستخدم. ولرؤية هذا المستخدم يجب ألا يفتح أي شاشة أخرى ؛ خلاف ذلك ، سوف تختفي.

هذا أمر معقد بعض الشيء حيث سيحصل المستلم على تطبيق إشعار الطوارئ على شاشة كمبيوتر المستخدم. ولرؤية هذا المستخدم يجب ألا يفتح أي شاشة أخرى ؛ خلاف ذلك ، سوف تختفي. وسائل التواصل الاجتماعي

تعد الوسائط الاجتماعية أيضًا خيارًا جيدًا لإرسال رسائل الطوارئ إلى الأشخاص على حساب الوسائط الاجتماعية الخاص بك بنقرة زر واحدة. سيقدم تطبيق إعلام الطوارئ الخاص بك إلى كل من يتابعك ، على الرغم من أن هذه ليست مجرد قناة موثوقة ولكنها تدعمها عند الضرورة.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق تنبيه للطوارئ؟

سيكلف إجراء تطوير تطبيق تنبيه للطوارئ أو تنبيه أمان حسب طريقة التطوير. سيكلف تطوير هذا التطبيق الكثير بالنسبة لطريقة التطوير التقليدية. عليك أن تدفع مقابل فريق المطور وأشياء أخرى في عملية بناء هذا التطبيق والتي ستكلفك في المتوسط مقابل الميزات الأساسية 90 ألف دولار أمريكي إلى 100 ألف دولار أمريكي أو أكثر إذا قمت بتضمين الميزات المتقدمة.

ومع ذلك ، مع عدم وجود منصات تشفير مثل AppMaster ، فإن التكلفة الإجمالية للتطوير ستكون أقل بكثير. يمكنك توفير الوقت والمال من خلال اختيار هذه الطريقة. تحقق من أسعار مشروع تطوير تطبيقات الأمان.

ما هو أفضل تطبيق لتنبيهات الطوارئ؟

من الصعب الإعلان عن أفضل تطبيق تنبيه للطوارئ أو تطبيق تنبيه أمان. أولاً ، سيعتمد ذلك على نوع الطوارئ التي تحتاجها في التطبيق ، لذلك سيختلف الاختيار. ومع ذلك ، فإن التطبيقات المذكورة أعلاه تعرض أفضل قائمة لتطبيقات تنبيه الطوارئ من بين مجموعة متنوعة واسعة تستهدف سيناريوهات مختلفة. قبل اختيار أفضل تطبيق للطوارئ ، تذكر فقط أنه يجب أن يشتمل على الميزات الأساسية المذكورة أعلاه. إذا كنت بحاجة إلى تطبيق تنبيه للطوارئ أو تنبيه أمان من أجل اختيارك للميزات ولم يكن أي منها في السوق يناسب احتياجاتك ، فطور واحدًا مع نظام أساسي بدون رمز من AppMaster لن يتطلب معرفة مسبقة أو برمجة.

الخط السفلي

يعد تطبيق تنبيه الطوارئ أو التنبيه الأمني أمرًا ضروريًا في عالم تتزايد فيه معدلات الجريمة يوميًا. سيكون التنبيه الأمني أو تطبيق تنبيه الطوارئ خيارًا رائعًا للسلامة الشخصية أو تحديثات الطقس أو أي إشعارات متوطنة / وبائية أو كارثة طبيعية في حالة السرقة أو الجريمة أو فقدان طفل ، وما إلى ذلك. تطبيقات تنبيه الطوارئ وتطبيقات التنبيه الأمني ستضمن أمن الأشخاص الذين يستخدمونها وأحبائهم. بالإضافة إلى ذلك ، سوف يساعدون في منع حدوث طارئ أو حادث مؤسف في المقام الأول.

ومع ذلك ، فإن تطوير تطبيق تنبيه في حالات الطوارئ أو الأمان سيحتاج إلى تخطيط هائل وموارد بشرية واستراتيجيات رائعة وميزانية عالية. يكمن الخبر السار في استخدام تقنية ومنصات عدم وجود رمز مثل AppMaster لبناء تطبيقات التنبيه للطوارئ هذه. يتيح لك AppMaster إنشاء تنبيه للطوارئ أو تطوير تطبيق تنبيه أمان بواجهة سحب وإفلات ومعرفة برمجية صفرية. ليس هذا فحسب ، بل إنه صديق للميزانية وفعال من حيث الوقت. لا تنتظر أكثر من ذلك ، قم بالتسجيل اليوم وابدأ في بناء تطوير التطبيق الخاص بك اليوم.