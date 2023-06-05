بدائل Adalo

اكتسب Adalo اعترافًا وشعبية كبيرين كمنصة بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب بسرعة ، كل ذلك دون الحاجة إلى مهارات برمجة متقدمة. أحدثت هذه المنصة تأثيرًا كبيرًا في هذا المجال من خلال إزالة الحواجز أمام دخول العديد من المطورين المحتملين ، وإضفاء الطابع الديمقراطي على إنشاء التطبيقات ، وجعل العملية في متناول جمهور أوسع.

ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن عالم التطوير no-code هو عالم في حالة تغير مستمر ، ويتطور ويتحول دائمًا. مع تقدم التكنولوجيا ، تزداد أيضًا الخيارات المتاحة للمستخدمين. وهذا يعني أن هناك دائمًا منصات جديدة في الأفق ، يقدم الكثير منها وظائف مماثلة لـ Adalo وأحيانًا تتفوق عليها من حيث الميزات أو سهولة الاستخدام.

على هذا النحو ، قد يكون من المفيد للغاية استكشاف هذه البدائل من أجل فهم الخيارات المتاحة حقًا وإيجاد منصة تناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية بشكل أفضل. من المنطقي دائمًا إلقاء شبكة واسعة والنظر في الخيارات المختلفة بدلاً من مجرد التقصير في الخيارات الأكثر شهرة أو استخدامًا بشكل شائع. يمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى فتح العديد من الاحتمالات الجديدة وربما يؤدي إلى إيجاد نظام أساسي يوفر وظائف فائقة ، أو تجربة مستخدم أفضل ، أو نقطة سعر أكثر جاذبية.

لتسهيل هذه العملية وتزويدك بنقطة بداية في استكشافك ، قمنا بالبحث بعناية وتنظيم قائمة من البدائل رفيعة المستوى لـ Adalo. تم اختيار كل من هذه البدائل نظرًا لنقاط قوتها الفريدة وميزاتها البارزة ، بهدف تقديم نظرة عامة شاملة على المشهد الحالي. نأمل أن ترشدك هذه القائمة في عملية اتخاذ القرار ، مما يتيح لك اتخاذ قرار مستنير وحكيم عندما يتعلق الأمر باختيار النظام الأساسي المثالي الذي no-code.

AppMaster.io

يعد AppMaster.io نظامًا أساسيًا متقدمًا وشاملًا no-code مصمم لتسريع تطوير التطبيقات والاقتصاد فيه. يخدم النظام الأساسي مجموعة واسعة من العملاء ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات ، مع القدرة على إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية التي تغطي كل طبقة من مشاريع تطوير البرامج. تنشئ منصة AppMaster تطبيقات حسنة النية باستخدام Go (golang) و Vue3 framework و Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لـ IOS.

الميزات البارزة:

إنشاء نماذج البيانات بشكل مرئي وتصميم عمليات الأعمال.

endpoints REST API و WSS للتكامل السلس.

REST API و WSS للتكامل السلس. واجهة مستخدم سهلة الاستخدام drag-and-drop لتطبيقات الويب والجوال.

لتطبيقات الويب والجوال. التوليد التلقائي لشفرة المصدر والملفات الثنائية القابلة للتنفيذ.

النشر على السحابة أو مستضاف محليًا.

تكامل سلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL .

منحنى تعلم سريع ومبسط.

لتلبية متطلبات العملاء المختلفة ، يقدم AppMaster ست خطط اشتراك. تتراوح هذه من حزمة التعلم المجانية إلى الخطط على مستوى المؤسسة المصممة خصيصًا للمشاريع واسعة النطاق. حصل AppMaster على أوسمة من G2 ، وقد نال استحسانًا كأداء عالي في فئات متعددة ، بما في ذلك منصات تطوير No-Code ، و RAD ، وإدارة API ، والعديد من الفئات الأخرى.

Bubble

تبرز Bubble كبديل بارز آخر Adalo ، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب دون أي خبرة في الترميز. تتميز المنصة بمحرر مرئي يعمل بالسحب والإفلات ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات مخصصة. بينما تركز Bubble بشكل أساسي على تطبيقات الويب ، فإنها تقدم العديد من الميزات المضمنة والتكامل مع واجهات برمجة التطبيقات والخدمات المعروفة.

الميزات البارزة:

محرر drag-and-drop بصريًا.

بصريًا. تصميم سريع الاستجابة لتطبيقات الويب القابلة للتكيف.

إدارة قواعد البيانات بسلاسة.

ضوابط وصول المستخدم مع خيارات التخصيص الشاملة.

مجموعة واسعة من المكونات الإضافية والتكاملات.

حلول استضافة ونشر متنوعة.

تكشف Bubble عن خطط تسعير مختلفة ، تشمل حزمة مجانية لخطط مخصصة للمشاريع الكبيرة. تفتخر المنصة بأنها تضم مجتمعًا نشطًا ، والذي يوفر للمستخدمين الدعم والموارد للتعلم والتجربة واستكشاف الإمكانات اللانهائية لبناء التطبيقات دون أي رمز.

أنظمة خارجية

مع سجل حافل ، فإن OutSystems هي عبارة عن منصة ثابتة low-code تحظى بتقدير كبير للوظائف على مستوى المؤسسات. يقدم حلاً شاملاً لتطوير ونشر وإدارة التطبيقات المخصصة المصممة لمنصات الويب والأجهزة المحمولة. تشكل قابلية التوسع والأمان والأداء التركيز الأساسي لهذه المنصة.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

الميزات البارزة:

إشراك بيئة التطوير المرئي.

النشر بنقرة واحدة للحصول على تجربة خالية من المتاعب.

ميزات مدمجة تسهل تكامل التطبيق.

دعم التعليمات البرمجية المخصصة عند الحاجة.

بنية قابلة للتطوير لاستيعاب الاحتياجات المتزايدة.

DevOps وأدوات المراقبة لإدارة التطبيق بشكل انسيابي.

تقدم OutSystems خطة مجانية للاستخدام الشخصي جنبًا إلى جنب مع مجموعة من خيارات التسعير ، كل منها مصمم لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات والمطورين المحترفين.

خاتمة

بينما لا يزال Adalo خيارًا شائعًا ، تساعد إعادة تقييم الخيارات الأخرى في اتخاذ قرار مستنير لتحديد أنسب نظام أساسي لتطوير التطبيقات no-code. يوفر AppMaster.io حلاً شاملاً لتطوير التطبيقات ، مما يجعله بديلاً مثاليًا لمن يبحثون عن أداة الكل في واحد. ضع في اعتبارك أن كل منصة تمتلك نقاط قوة فريدة ، مما يستلزم تقييم احتياجات المشروع الفردية قبل الانتهاء من الاختيار. من الشركات الناشئة الناشئة إلى المؤسسات الكبيرة ، توجد مجموعة واسعة من منصات تطوير التطبيقات no-code ، والتي تلبي الاحتياجات المتنوعة. إليك تجربة تطوير تطبيقات سلسة وممتعة!

ما هي منصات تطوير التطبيقات no-code ؟

منصات تطوير التطبيقات No-code هي أدوات تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة أو الخلفية باستخدام واجهة مرئية دون الحاجة إلى معرفة برمجية. تتيح هذه المنصات التطوير السريع ونشر التطبيقات بأقل قدر من الخبرة الفنية.

لماذا يجب علي التفكير في بدائل Adalo ؟

على الرغم من أن Adalo يوفر نظامًا أساسيًا ممتازًا لإنشاء تطبيقات no-code ، فمن الحكمة دائمًا استكشاف البدائل للتأكد من أنك تستخدم أفضل أداة لاحتياجاتك الخاصة. توفر الأنظمة الأساسية المختلفة ميزات فريدة وخطط تسعير ودعم لأنواع مختلفة من التطبيقات ، مما يجعل من الضروري تقييم متطلبات مشروعك واختيار النظام الأساسي الأنسب.

كيف يقارن AppMaster.io مع Adalo ؟

AppMaster.io هو نظام أساسي شامل no-code يوفر حلاً لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. على عكس Adalo ، الذي يركز بشكل أساسي على تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يُعرف AppMaster.io بنطاقه الأوسع ونهجه الشامل والتوافق مع مجموعة واسعة من قواعد البيانات مثل PostgreSQL. يوفر AppMaster.io أيضًا مجموعة واسعة من أدوات عمليات الأعمال المصممة بصريًا ، مما يجعلها بديلاً مثاليًا.

هل يمكن لـ Bubble إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول أو تطبيقات الويب فقط؟

تركز Bubble بشكل أساسي على إنشاء تطبيقات الويب. ومع ذلك ، يمكنك استخدام أدوات ومغلفات مختلفة تابعة لجهات خارجية لتحويل تطبيق الويب Bubble الخاص بك إلى تطبيق أساسي للهاتف المحمول ، ولكن قد يكون لهذا النهج قيود مقارنة بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية .

هل OutSystems مناسبة للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة؟

تعتبر OutSystems مناسبة بشكل خاص لتطوير التطبيقات على مستوى المؤسسة بفضل ميزاتها الشاملة وبنيتها القابلة للتطوير. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان الشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة استخدام أنظمة OutSystems ، والاستفادة من المستوى المجاني أو غيرها من خطط الأسعار المعقولة التكلفة التي تلبي متطلباتهم.

هل تسمح هذه الأنظمة الأساسية بالتكامل مع الخدمات وواجهات برمجة التطبيقات الأخرى؟

نعم ، تدعم جميع الأنظمة الأساسية المقدمة ، بما في ذلك AppMaster.io و Bubble و OutSystems ، التكامل مع مختلف خدمات الجهات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وقواعد البيانات. يتيح لك ذلك توسيع وظائف التطبيق وتبسيط عملية مشاركة البيانات والاتصال بين التطبيقات المختلفة.

هل سأحتاج إلى معرفة برمجية لاستخدام هذه المنصات؟

لا ، بدائل Adalo مصممة خصيصًا للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات في البرمجة. تستخدم الأنظمة الأساسية محررات drag-and-drop ، والواجهات المرئية ، والمكونات المعدة مسبقًا ، مما يبسط عملية تطوير التطبيق ويمكّن المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات معقدة.

هل يمكنني استضافة التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام هذه الأنظمة الأساسية على خوادمي؟

نعم ، تمكّنك بعض هذه الأنظمة الأساسية ، مثل AppMaster.io ، من استضافة التطبيقات على خوادمك أو في أماكن العمل. من الضروري مراجعة مواصفات النظام الأساسي وخطط الاشتراك لتأكيد ما إذا كان هذا الخيار متاحًا ومناسبًا لاحتياجات مشروعك.