عندما ظهرت الهواتف الذكية في السوق لأول مرة - إذا كنت كبيرًا بما يكفي لتتذكر) ، هل كنت تتوقع أنها ستذهب إلى هذا الحد؟ لقد وصل تطوير هذه الأجهزة الصغيرة إلى مستويات لا يمكن تصورها. اليوم ، لا يمكننا التحدث وكتابة الرسائل باستخدام هواتفنا فحسب ، بل يمكننا الذهاب للتسوق والتجول في شوارع بلد أجنبي والترجمة إلى كل لغة ورمز وتسجيل وحتى تحرير الصور ومقاطع الفيديو.

أصبح تحرير الفيديو على الهواتف الذكية أو الأجهزة المحمولة الأكبر حجمًا (مثل الأجهزة اللوحية التي تشترك في نفس نظام التشغيل مع الهواتف الذكية ولكن بها شاشة أكبر) شائعًا بشكل خاص. بالنسبة لمطوري التطبيقات ، تعد تطبيقات تحرير الفيديو فرصة رائعة لتحقيق الربح والنجاح. بعد كل شيء ، فإن أول شيء تسأله لنفسك عند تطوير تطبيق جديد هو ما يريده العملاء. نظرًا لأن مستخدمي الهواتف الذكية اليوم يريدون تطبيقات تحرير الفيديو ، في هذه المقالة ، سنكتشف كيفية تطوير تطبيقات تحرير الفيديو مجانًا أو على الأقل بميزانية صغيرة جدًا.

لماذا أصبح تحرير الفيديو على الهواتف الذكية شائعًا جدًا؟



يعد فهم اتجاهات السوق هو الأول من أي عملية تجارية ، وبما أنك تريد كسب المال من وظيفة تطوير التطبيقات الخاصة بك ، فأنت بحاجة إلى التفكير فيما يتعلق بالعمل! السوق الذي تحتاج إلى تحليله هو بالطبع الهواتف الذكية وتطبيقات الأجهزة المحمولة.

سوق الهواتف الذكية



لفهم كيف نما سوق الهواتف الذكية ونموه ، لسنا بحاجة إلى إلقاء نظرة على البيانات: النظر حولك أكثر من كافٍ. كل شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا ؛ غالبية الأشخاص يمسكون هواتفهم الذكية بأيديهم لأكثر من ساعتين كل يوم ؛ يستخدم العديد من الأشخاص هواتفهم الذكية للقيام بجميع الأشياء اليومية الأكثر شيوعًا - من قوائم البقالة إلى شراء تذاكر الطيران - ويتم تخزين الأسواق المادية وعبر الإنترنت بها.

إذا كنا لا نزال نرغب في إلقاء نظرة على البيانات ، فيمكننا إلقاء نظرة على بعض التوقعات. على الرغم من أنه يبدو أن كل شخص يمتلك بالفعل هاتفًا ذكيًا ، فمن المتوقع أن يزداد عدد الهواتف الذكية على كوكب الأرض في عام 2023 (من 2476 مليونًا إلى 2720 مليونًا!).

تطبيقات الموبايل



ما نوع التطبيقات الأكثر استخدامًا من قبل المستخدمين؟ يمكن تضمين العديد من فئات التطبيقات في هذه القائمة: تطبيقات التسوق ، وتطبيقات قوائم المهام ، وتطبيقات الدردشة ، والمزيد ، ولكن ماذا عن تطبيقات تحرير الفيديو؟ يتزايد استخدام تطبيقات تحرير الفيديو ويتزايد ، وهناك سببان رئيسيان لذلك:

أصبحت الهواتف الذكية أكثر تقدمًا. أصبحت الشاشات أكثر تحديدًا ، وأصبحت عروض الهواتف الذكية (بسبب تطوير كل من الأجهزة والبرامج) أكثر قوة. لم يكن تحرير الفيديو شيئًا يمكن للأجهزة الصغيرة مثل الهواتف الذكية التعامل معه بكفاءة حتى قبل بضع سنوات. مع ذلك ، مع المعالجات القوية الجديدة التي يتم تنفيذها ، أصبح شيء معقد مثل تحرير الفيديو ممكنًا على الهواتف الذكية أيضًا.

السبب الثاني والأساسي لاستخدام الأشخاص لهواتفهم الذكية في تحرير مقاطع الفيديو الخاصة بهم أكثر وأكثر هو أن الهواتف الذكية أصبحت جهاز التسجيل الرئيسي للغالبية العظمى من المستخدمين (لا يزال المحترفون فقط يستخدمون الكاميرات الاحترافية ، وأحيانًا يختارون منتجًا جيدًا. هاتف ذكي عالي الجودة لتحسين الكفاءة). باستخدام تطبيقات تحرير الفيديو ، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى نقل مقاطع الفيديو الخاصة بهم من هواتفهم الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتحريرها باستخدام أداة برمجية. يمكنهم أخيرًا التعامل مع أي شيء من هواتفهم الذكية.

سوق تحرير الفيديو بعض البيانات



لقد قدمنا للتو بعض الملاحظات النوعية ، ولكن ماذا تقول البيانات؟ يشير تحليل السوق إلى أن سوق تطبيقات الفيديو على الهاتف المحمول بلغت قيمته 25 مليار دولار في عام 2021! هذا يعني أن السوق ضخم ، ولكنه يعني أيضًا أن المنافسة أصبحت أعلى وأعلى. يتعين على مطوري التطبيقات الذين يرغبون في دخول هذا السوق القيام بذلك قريبًا!

تطوير تطبيق لتحرير الفيديو: أشياء يجب معرفتها قبل البدء



دائمًا ما يكون التخطيط ضروريًا قبل أن تبدأ مشروعًا ، ولكن مع تطوير التطبيق ، يصبح الأمر أكثر أهمية. نظرًا لأن هذه المقالة توفر معلومات حول كيفية تطوير تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك ، فسنركز على التخطيط في الجزء الأول. يمكن تنظيم تحرير تخطيط تطوير التطبيق ، على وجه الخصوص ، إلى ثلاث أجزاء رئيسية: التخطيط العام ، وتخطيط التطوير ، وتحقيق الدخل وتخطيط التسويق.

التخطيط العام



عندما تخطط لتطوير تطبيق جوال لتحرير الفيديو ، فأنت تفكر بطريقة معينة في بدء عمل تجاري جديد. لذلك ، ستكون الخطوات الأولية هي التعرف على جمهورك المستهدف وما يحتاجون إليه. إلى جانب ذلك ، تريد أيضًا التأكد من أن لديك أفكارًا واضحة حول الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك.

حلل جمهورك المستهدف

من سيستخدم تطبيق تحرير الفيديو على الهاتف المحمول؟ أكثر من مسألة العمر والجنس ، تحتاج إلى التركيز على مستويات مهارات المستخدمين. عليك أن تقرر ، بعبارات أخرى ، ما إذا كنت ترغب في تزويد المستخدمين بتطبيق سهل وسهل الاستخدام يمكن لأي شخص استخدامه (ولكن ربما يكون لهذا التطبيق ميزات متقدمة محدودة) أو تطبيقًا احترافيًا بميزات متقدمة وأي شيء يريده المحترف بحاجة إلى إنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم مباشرة من أجهزتهم المحمولة. من السهل أن تفهم أنك إذا لم تتخذ هذا القرار قبل أن تبدأ في تطوير تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك ، فلن تتمكن من التحرك في اتجاه واضح مع عملك.

وضح أفكارك

يساعدك التعرف على جمهورك المستهدف في توضيح الأفكار حول نوع تطبيق تحرير الفيديو الذي تريد إنشاءه. ومع ذلك ، هناك أشياء أخرى يجب مراعاتها. الجانب الرئيسي الذي يجب مراعاته هو إمكانية تحقيق فكرتك: هل لديك المهارة والميزانية لتحقيق ما يدور في ذهنك؟

ميزانية

أخيرًا وليس آخرًا ، تحتاج إلى إنشاء الموارد المتاحة لك ، وهي ليست مسألة أموال فقط. كم عدد المطورين الذين يمكنهم العمل في المشروع؟ كم من الوقت يمكنك تخصيصه للعملية؟ قد يساعدك إذا قمت برسم خطة قابلة للتحقيق ومفصلة بحيث لا يترك أي شيء للصدفة.

التخطيط التنموي



حان الوقت الآن للتفكير في الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك. بالتفكير في الشكل الذي سيبدو عليه التطبيق ، فإنه يفكر في الميزات التي سيتضمنها. من المحتمل أن يكون هذا أحد الجوانب الأكثر أهمية في التخطيط والتطوير الخاص بك: لقد خصصنا فقرة منفصلة له (راجع تطوير تطبيق تحرير الفيديو: الميزات أدناه).

تحقيق الدخل وتخطيط التسويق



لقد أكدنا عدة مرات أنه عند تطوير تطبيق ما ، فإنك تحتاج إلى التفكير من منظور تجاري (إذا كنت ترغب في جني بعض الأرباح من عملك في تطوير تطبيق التحرير) مما يعني أنك بحاجة إلى التفكير في اختيار نموذج تحقيق الدخل واستراتيجيات التسويق. سيكون من الخطأ تطوير التطبيق ثم التفكير في كيفية كسب بعض المال منه. إن معرفة كيفية تحقيق الدخل من تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك (لذا فإن اختيار نموذج تحقيق الدخل) لا يقل أهمية عن معرفة الميزات التي تريد تضمينها فيه.

نماذج تحقيق الدخل الرئيسية التي يمكنك الاختيار من بينها هي:

نموذج تسييل Freemium: يمكنك توفير التطبيق مجانًا ولكن يمكنك جني الأرباح من خلال الإعلانات المعروضة فيه.

نموذج تسييل Paymium: يمكنك المطالبة بالدفع مقابل تنزيل تطبيقك

نموذج تسييل الاشتراك: إذا كنت لا ترغب في اختيار نموذج فريميوم ، فغالبًا ما يتم استخدام نموذج الاشتراك أكثر من نموذج Paymium: سيتطلب من المستخدمين دفع رسوم كل شهر. يقبل المستخدمون هذا بسهولة لأنه نموذج تستخدمه العديد من التطبيقات. الشيء نفسه ينطبق على التسويق: أنت تعرف جمهورك ؛ حان الوقت الآن للتفكير في كيفية الوصول إليهم. عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات ، فأنت بحاجة إلى التركيز على التسويق الرقمي: استخدم الوسائط الاجتماعية ومقاطع الفيديو على YouTube وموقع ويب مستقل لإعلام جمهورك المستهدف عن تطبيقك.

تطوير تطبيقات تحرير الفيديو: الميزات



ما نوع الميزات التي يمكن أن يتضمنها تطبيق تحرير الفيديو؟

مكتبات

المكتبات هي المكان الذي يلتقط فيه المستخدمون مقاطع الفيديو والصور الخاصة بهم عندما يقومون بتحريرها. نظرًا لأننا نتحدث عن تحرير الفيديو المحمول ، فإن المكتبات هي في الأساس معرض الصور ومقاطع الفيديو في الهاتف الذكي. يمكنك العثور على طريقة للسماح للمستخدمين باستيراد مقاطع الفيديو والصور من معارضهم أو - بشكل أفضل - تزويد التطبيق بتكامل يسمح للمستخدمين بأخذ مقاطع الفيديو الخاصة بهم مباشرة من مكتبات الهاتف الذكي.

تحرير الفيديو

الجانب الرئيسي لعملية تطوير تحرير الفيديو الخاص بك هو أداة تحرير الفيديو الرئيسية. وتتكون من:

إطار زمني

لوحة المعاينة

أدوات التحرير الأساسية مثل القص والسحب والإفلات والتشغيل والإيقاف المؤقت وما شابه.

تحرير الصوت

في تطبيقات تحرير الفيديو ، يمكن التعامل مع الصوت بطريقتين:

مع مسار صوتي مخصص (هذا هو الخيار الأكثر تقدمًا)

داخل مقاطع الفيديو نفسها. هذا أسهل في التطوير وأكثر ملاءمة لتطبيق مخصص للمبتدئين والهواة (هذا مثال واحد على مدى أهمية معرفة جمهورك المستهدف!)

إضافة المؤثرات الصوتية

يمكن لتطبيق تحرير الفيديو أن يسمح للمستخدمين بإضافة مؤثرات صوتية. أسهل طريقة لتوفير هذه الميزة هي تضمين مكتبة من المؤثرات الصوتية داخل التطبيق. مرة أخرى ، إذا كنت تستهدف مستخدمين أكثر تقدمًا ، فيمكنك توفير إمكانية استيراد مؤثراتهم الصوتية.

قص ودمج ملفات الفيديو المختلفة.

غالبًا ما يعني تحرير مقاطع الفيديو استخدام مقاطع فيديو مختلفة كمصادر. الميزة الأكثر تقدمًا هي الميزة التي تسمح للمستخدمين باستيراد أكثر من ملف فيديو واحد وقصها ودمجها كما يحلو لهم.

ملصقات

بخلاف مكتبة المؤثرات الصوتية ، يمكنك أيضًا توفير مكتبة ملصقات. ستكون هذه ميزة سيقدرها المبتدئين والهواة (مرة أخرى ، معرفة جمهورك المستهدف أمر مهم للغاية).

المرشحات

تعتبر المرشحات أكثر تقدمًا: فهي عبارة عن عمليات ضبط للصور تم إعدادها مسبقًا والتي يمكن أن تحول ، على سبيل المثال ، مقطع فيديو ملونًا إلى الأبيض والأسود.

تكامل وسائل التواصل الاجتماعي

يعني دمج ميزة الوسائط الاجتماعية السماح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو التي ينشئونها مع تطبيقك مباشرةً على وسائل التواصل الاجتماعي ، دون الكثير من الفقرات. عندما تفكر في الميزات التي تريد تضمينها ، يجب أن تفكر في شيء ما: لماذا يقوم العديد من المستخدمين بتحرير مقاطع الفيديو الخاصة بهم على هواتفهم الذكية؟ ما نوع الاستخدام الذي سيستفيدون منه من مقاطع الفيديو الخاصة بهم؟ حسنًا ، في معظم المناسبات ، سيشاركون مقاطع الفيديو المعدلة الخاصة بهم على وسائل التواصل الاجتماعي. بين تطبيقين جيدين لتحرير الفيديو ، سيستخدمون ويفضلون وينفقون أموالهم على التطبيق الذي يسمح لهم بمشاركة مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتكامل سهل الاستخدام مباشرة.

اتجاه الصور ومقاطع الفيديو

من السهل دمج الميزة التي تتيح للمستخدمين تغيير اتجاه الصور ومقاطع الفيديو.

الذكاء الاصطناعي

يعد استخدام الذكاء الاصطناعي أحد أكثر الميزات تقدمًا التي يمكنك توفيرها في تطبيق تحرير الفيديو. على الرغم من كونه متقدمًا جدًا ، إلا أنه سيكون شيئًا يقدّره بشكل خاص للمبتدئين. يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير الأتمتة أثناء عملية تحرير الفيديو. على سبيل المثال ، بالنظر إلى سلسلة من الصور ، يمكن لتطبيق تحرير الفيديو المزود بميزات الذكاء الاصطناعي إنشاء مقاطع فيديو تلقائيًا. بطريقة مماثلة ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لاقتراح ، على سبيل المثال ، انتقالات بين الإطارات.

لا يحتاج تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك إلى تضمين كل هذه الميزات. كما رأينا في سياق هذه الفقرة ، فإن بعض الميزات أكثر ملاءمة للتحرير الاحترافي أو المتقدم ؛ البعض الآخر مناسب للمبتدئين. بناءً على جمهورك المستهدف ، يمكنك اختيار الميزات التي تريد تضمينها في تطبيقك بعناية: الاختيار مفيد لتضييق نطاق أفكارك وتخطيط ميزانيتك وتخطيط سير عملك.

كيفية إنشاء تطبيق تحرير الفيديو؟



دعونا لا نخفيه: تطوير تطبيق لتحرير الفيديو عملية معقدة. لقد وصفنا كيف يمكن أن يكون جزء التخطيط طويلًا ومفصلاً ، وستكون هذه مجرد البداية. بعد ذلك ، هناك تطبيق التطوير والترميز الفعلي. لذا ، كيف يمكنك التعامل معها؟ بدلاً من البدء من نقطة الصفر ، فإن الطريقة الأكثر فاعلية للتعامل معها هي استخدام أدوات التطوير المناسبة. على وجه الخصوص ، هناك أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تسهل وتبسط الطريقة التي يمكنك بها برمجة تطبيقاتك وتطويرها.

يعد AppMaster.io أحد أدوات تطوير تحرير الفيديو ، وهو أحد أكثر الأدوات الموصى بها. يتيح لك إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول ، بما في ذلك تطبيق تحرير الفيديو المذهل ، دون الحاجة إلى تشفير فعلي (ولكن يمكنك الوصول إلى رمز المصدر إذا كنت تريده أو تحتاجه). فكيف يعمل؟

كيفية إنشاء تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك باستخدام أداة تطوير AppMaster.io



AppMaster.io هي أداة برمجية تطوير متعددة الاستخدامات. أولاً ، يوفر لك لوحة تحكم سهلة الاستخدام وواضحة يمكنك من خلالها التحكم في جميع الجوانب المختلفة من مكان واحد. الميزة الرئيسية لاستخدام هذه الأداة هي أنها توفر لك مكونات مسبقة الصنع يمكنك استخدامها كما يحلو لك. قد يستغرق هذا الكثير من الوقت لأن جزءًا كبيرًا من عملك قد تم بالفعل.

علاوة على ذلك ، فإن جميع الجوانب المهمة الأخرى التي ذكرناها والتي لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالبرمجة - مثل التخطيط أو تحقيق الدخل - أصبحت أسهل من خلال الميزات المخصصة. باستخدام أدوات مثل هذه ، يصبح التعاون مع زملائك أسهل أيضًا. أخيرًا وليس آخرًا ، تعد أدوات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة مثالية أيضًا لتحسين ميزانيتك. كما نحن على وشك الاكتشاف ، قد تكون عملية تطوير التطبيق مكلفة للغاية!

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق لتحرير الفيديو؟



ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال: تعتمد تكلفة تطبيق تحرير الفيديو المذهل على عوامل كثيرة جدًا.

مهاراتك: هل لديك فكرة عمل للتو ، أم أنك قادر أيضًا على تطوير تطبيق تحرير الفيديو بنفسك؟ يمكنك فهم كيف يمكن أن تختلف تكلفة تطبيق تحرير الفيديو في هاتين الحالتين: في الحالة الأولى ، تحتاج إلى توظيف مطور أو أكثر ، وستكون التكاليف أعلى بكثير.

تعقيد تطبيقك : التطبيق الأبسط هو الأسرع في التطوير وسيكون أقل تكلفة

الوقت المتاح لك: في بعض الأحيان ، قد يكون إنجاز المهام بسرعة أكثر تكلفة.

من المهم التأكيد في هذا الصدد على أن استخدام أداة برمجية مثل AppMaster.io التي ذكرناها يمكن أن يساعد في تحسين الميزانية. لماذا ا؟

لأن عملية تطوير تحرير الفيديو ستكون أسرع وبالتالي أقل تكلفة.

لأنك ستحتاج إلى عدد أقل من المطورين الذين يعملون في المشروع

لأنه يمكنك التعامل مع جوانب مختلفة في مكان واحد ، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالعمل وتحقيق الدخل.



هل يمكنك إنشاء تطبيق لتحرير الفيديو مجانًا؟



من الناحية المثالية ، يمكنك: إذا كانت لديك المهارات اللازمة ، فمن الممكن تطوير ميزات تحرير الفيديو بنفسك دون استخدام أي أداة لتطوير التطبيقات ، ويمكنك محاولة تطوير تطبيق لتحرير الفيديو مجانًا.

استنتاج

من خلال هذه المقالة ، قدمنا أي معلومات تحتاجها لتطوير تطبيق تحرير الفيديو الخاص بك بكفاءة أكبر. جميع الجوانب المختلفة التي ستحتاج إلى التعامل معها مذكورة هنا. من خلال هذه المعرفة وبرنامج تطوير تطبيقات الهاتف المحمول الجيد (مثل AppMaster.io ، وهو البرنامج الذي أوصينا به) ، يمكنك الوصول إلى أهدافك وتطوير تطبيق تحرير الفيديو المذهل بكفاءة!