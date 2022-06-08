لطالما استخدم القائمون على التوظيف والباحثون عن عمل الأساليب التقليدية للإعلان عن الوظائف الشاغرة والبحث عن عمل. في الماضي ، اعتمدت عمليات البحث عن الوظائف بشكل كبير على الإحالات ومعارض الوظائف وإعلانات الصحف والنشرات والمكالمات الباردة والمنشورات على لوحات الوظائف المادية. تم استبدال البحث عن الوظائف في العصر الحديث بخطوات أكثر كفاءة في العثور على عمل للمتقدمين للوظائف. لوحة الوظائف عبر الإنترنت هي أداة شائعة للبحث عن الوظائف يستخدمها المتقدمون والموظفون. لوحة الوظائف عبر الإنترنت هي موقع ويب حيث يمكن للمتقدمين نشر سيرهم الذاتية ، بينما يمكن للمسؤولين عن التوظيف نشر الوظائف الشاغرة المتاحة.

الموظفين

يمكن أن تكون لوحة الوظائف عبر الإنترنت بمثابة اجتماع افتراضي بين الموظفين المحتملين وأرباب العمل! يتم إنشاء لوحات الوظائف هذه على مواقع الويب التي تحتوي على قاعدة بيانات شاملة لقوائم الوظائف والوظائف الشاغرة المتاحة عبر الإنترنت. يبحث الباحثون عن عمل بشكل منتظم في مواقع لوحات الوظائف الافتراضية هذه عن الوظائف الشاغرة وقوائم الوظائف. يتنقل المتقدمون المحتملون للوظائف عبر مئات قوائم الوظائف عبر الإنترنت التي يحاولون العثور على الوظيفة المناسبة لهم. أصبح التركيز مؤخرًا على التوازن بين `` العمل والحياة '' أكثر أهمية بسبب التغييرات الجذرية التي سببها جائحة Covid-19.





خلال عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم ، كانت هناك زيادة حادة في الموظفين الذين يعملون من المنزل. أتاحت الحريات الجديدة للعمل عن بعد للموظفين فرصة لإعادة تقييم ترتيبات عملهم. اختار الكثيرون تحديد أولويات مختلفة من خلال الاستقالة من وظائفهم الحالية والبحث عن مراعي مهنية أكثر اخضرارًا. أدت هذه الثورة المهنية الحديثة ، أو "الاستقالة العظيمة" ، إلى زيادة ملحوظة في استخدام الباحثين عن عمل للوحات العمل عبر الإنترنت. أصبحت قوائم الوظائف على هذه المواقع الإلكترونية أداة رئيسية للمتقدمين المحتملين الذين يسعون إلى تغيير مساراتهم المهنية.

أرباب العمل

أصبحت لوحات الوظائف عبر الإنترنت أيضًا مصدرًا مهمًا للتوظيف لأصحاب العمل لأن مواقع البحث عن الوظائف هذه جعلت عملية التوظيف أسهل. يمكن لموظفي التوظيف الإعلان في وقت واحد عن الوظائف الشاغرة في لوحة الوظائف لعشرات المتقدمين للوظائف المؤهلين. مع وجود المئات من المتقدمين للوظائف المحتملين في متناول أيديهم الافتراضية ، فإن الشركات لديها مجموعة جاهزة من الموظفين المحتملين للاختيار من بينها.

تعمل قوائم الوظائف عبر الإنترنت المنشورة على مواقع البحث عن الوظائف على تبسيط عملية التوظيف من خلال جذب المرشحين المناسبين إلى جهات التوظيف. تتميز لوحات الوظائف عبر الإنترنت بقاعدة بيانات واسعة من السير الذاتية وملفات تعريف المرشحين. تعمل مواقع البحث عن الوظائف أيضًا على تقليل وقت الإعداد لأن الشركات لديها وقت تعطل أقل بين الوظائف الشاغرة وتملأها بالموظفين الأكفاء. تساعد لوحات الوظائف عبر الإنترنت المؤسسات على اتخاذ خطوات للعمل بكفاءة وإيجاد أفضل وظيفة مناسبة. تساعد لوحات الوظائف عبر الإنترنت الشركات في إنشاء قوائم وظائف عبر الإنترنت تتطابق بكفاءة مع المتقدمين للوظائف المناسبين مع الوظائف الشاغرة المناسبة.

كيف تجني مواقع البحث عن الوظائف المال؟

اشتراكات العضوية:

على الرغم من أن معظم مواقع لوحات الوظائف الأساسية عبر الإنترنت مجانية للباحثين عن عمل ، إلا أن العديد منها يوفر وصولاً متميزًا إلى قوائم الوظائف عالية المستوى. يدفع المتقدمون المحتملون للوحة العمل رسومًا ليتم تمثيلهم في لوحات الوظائف عبر الإنترنت. هذا يساعدهم على أن يكتشفهم المجندون عبر الإنترنت بسهولة أكبر. قد تجتذب عضوية مجالس الوظائف رسوم اشتراك عضوية أسبوعية أو شهرية أو سنوية لتلقي قوائم الوظائف الحصرية من جهات التوظيف المفضلة.

رسوم قائمة الوظائف:

تقوم المنظمات ووكالات التوظيف بدفع رسوم محددة للإعلان عن قوائم الوظائف للوظائف الشاغرة على مواقع البحث عن الوظائف عبر الإنترنت. قد يدفعون أيضًا سعرًا ممتازًا للوصول إلى أفضل مجموعة مؤهلين من المتقدمين للوظائف.

الروابط التابعة:

تكسب لوحات الوظائف عبر الإنترنت من خلال تضمين الروابط التابعة في جميع أنحاء محتوى موقع WordPress. تتضمن روابط الشركاء التابعين للدورات والخدمات الرقمية على مواقع WordPress روابط للتدريب على الوظائف واستئناف دورات أو تطبيقات البناء. تولد هذه الروابط دخلاً في كل مرة يتم النقر عليها وشراؤها من قبل زوار الموقع.

إعلانات Google AdSense:

يعد نموذج الدفع لكل نقرة خيارًا جيدًا لتحقيق الدخل للوظائف عبر الإنترنت ، خاصةً لأنها تجتذب حركة مرور عالية من المتقدمين للوظائف. قم بتضمين رمز Google AdSense على موقع الويب لجعل الإعلانات المستضافة على الموقع تكسب عائدًا في كل مرة يتم النقر عليها. في كل مرة يزور فيها طالب الوظيفة لوحة الوظائف عبر الإنترنت وينقر على إعلان ، فإنه يدر دخلاً للموقع.

إعلانات البانر:

سيدفع مسؤولو التوظيف أعلى سعر ليتمكنوا من الإعلان عن المتقدمين للوظائف في أكثر المناطق وضوحًا في مواقع لوحات الوظائف عبر الإنترنت. تعتبر إعلانات البانر على لوحات الوظائف عبر الإنترنت متميزة لأنها تكون أكثر وضوحًا لزوار الموقع. يمكن لمواقع WordPress التي تنشئ منشورات وظائف عبر الإنترنت باستخدام هذه الإعلانات أن تولد الكثير من الدخل. كلما زاد عدد الزيارات التي يولدها موقع لوحة البحث عن الوظائف ، زادت جودة هذا النوع من تحقيق الدخل.

كيف تقوم بإعداد موقع ويب للبحث عن عمل؟

مكانة أسفل:

حدد نوع موقع الويب المطلوب قبل أن تبدأ في إنشاء لوحات وظائف عبر الإنترنت. يمكنك اختيار إنشاء لوحة وظائف عبر الإنترنت تعتمد على الموقع أو خاصة بالوظيفة أو تستند إلى المؤهلات العامة. تحدد المكانة المحددة كيفية إنشاء لوحات عمل عبر الإنترنت لتلبية احتياجات جمهورك المستهدف. إذا تم التخطيط جيدًا لموقع قوائم الوظائف قبل إنشاء لوحات الوظائف عبر الإنترنت ، فسوف يجذب المزيد من المتقدمين للوظائف والقائمين بالتوظيف إلى موقع الويب الخاص بك.

قم بأبحاثك:

لوحة الوظائف الممتازة عبر الإنترنت تلبي احتياجات جمهورها المستهدف بشكل مرض. يساعدك البحث عن المنافسين قبل البدء في إنشاء مواقع البحث عن الوظائف عبر الإنترنت في تحديد ميزات التصميم الأكثر تحسينًا. يمكن أن توفر أبحاث السوق على مواقع الويب الحالية نظرة ثاقبة قيّمة لأوجه قصور المنافسين. بمجرد تحديده ، يمكنك إنشاء لوحات عمل عبر الإنترنت توفر حلولاً ربما لم يعالجها منافسك. على سبيل المثال ، هل يمكنك إنشاء لوحات وظائف عبر الإنترنت باستخدام مرشح فرز فريد لقوائم الوظائف؟

قيمة فريدة من نوعها:

ستساعدك أبحاث السوق الفعالة على تقديم قوائم لوحة الوظائف عبر الإنترنت كحل للباحثين عن عمل المحتملين. يجب تصميم موقع البحث عن الوظائف لإنشاء منشورات وظيفية عبر الإنترنت تعالج نقاط الألم التي يعاني منها زوارك بشكل مرض. سيؤدي ذلك إلى بناء الثقة من الزوار الذين يشاهدون قوائم الوظائف على موقع الويب الخاص بك.

أظهر لي النقود:

قبل الشروع في إنشاء لوحات الوظائف عبر الإنترنت ، يجب التخطيط لاستراتيجية تحقيق الدخل بشكل صحيح. ستؤثر طريقة تسييل موقع الويب على ميزات تصميم لوحات الوظائف والقوائم. على سبيل المثال ، إذا كنت تخطط لتحقيق الدخل من خلال Google AdSense والروابط التابعة ، فسيكون من الضروري النظر في تصميم WordPress مع المكونات الإضافية المقابلة.

كيف تنشئ موقعًا للبحث عن وظيفة؟

الخطوة 1

مجالات الموقع هي عقارات على الإنترنت! قم بإنشاء وتسجيل اسم مجال جذاب لموقعك على الويب. يجب أن يكون اسم المجال الخاص بك سهل التعرف عليه ، وأن يكون مرتبطًا بموقع لوحة العمل الخاص بك ، وأن يكون مسجلاً رسميًا. قم بشراء اسم المجال للتأكد من أنه لا يمكن لأي منظمة أن تأخذ حقوق استخدام اسم المجال هذا على موقعها على الويب.

الخطوة 2

بمجرد شراء النطاق ، قم بإعداد استضافة مواقع موثوقة ويفضل أن يكون لديك خدمات دعم رعاية العملاء الممتازة. قد لا تدرك العديد من المنظمات أهمية الاستضافة المخصصة. تعمل الاستضافة القوية والموثوقة على بناء سمعة طيبة فيما يتعلق بالأمان والموثوقية وتبني ثقة القائمين بالتوظيف والمتقدمين للوظائف. تضمن الاستضافة الجيدة أن هناك فرصة ضئيلة جدًا لتعطيل موقع الويب دون سابق إنذار. إذا ظهرت مشكلة مع استضافة الويب الخاصة بك ، فسيعمل فريق رعاية العملاء المخصص بسرعة لحل مشكلة الاستضافة الخاصة بك.

الخطوه 3

بعد إعداد استضافة الويب الخاصة بك ، تحتاج إلى تحديد نظام إدارة المحتوى لإعداد موقع الويب الخاص بك. موقع شهير هو WordPress أو Joomla. تعد Joomla مفضلة لمطوري الويب ، في حين أن WordPress هو CMS المفضل لمعظم الأشخاص الذين قد لا يكون لديهم خلفية في تطوير مواقع الويب. منصة WordPress ومكوناتها الإضافية سهلة الاستخدام للغاية وقابلة للتخصيص بسهولة ، مما يسمح بميزات تمت ترقيتها.

الخطوة 4

استثمر موقع الويب الخاص بك باستخدام المكونات الإضافية لميزات معالجة الدفع الأمنية. سيسمح هذا ببوابة دفع آمنة لشركات التوظيف والمتقدمين للوظائف برسوم اشتراك.

ميزات لوحة الوظائف

لإنشاء وظائف ولوحات بحث عبر الإنترنت ، يجب أن تتضمن الوظائف الأساسية أو الحد الأدنى من المنتجات المتغيرة (MVP) ما يلي:

إمكانية الوصول:

يتطلب موقع لوحة الوظائف على الإنترنت ميزة تسجيل الدخول أو تسجيل الدخول كخطوة أولى للمستخدمين. سيحتاج مقدم الطلب أو المجند المحتمل إلى الوصول أولاً إلى القوائم الشاملة داخل قاعدة بيانات لوحة الوظائف. تحتوي قاعدة البيانات هذه على المنشورات ذات الصلة للوظائف الشاغرة ومجموعة متنوعة من السير الذاتية للمرشحين.

الصورة الرمزية:

يجب إنشاء صفحة ملف تعريف للسماح لكل من المتقدمين والقائمين بالتوظيف بالإعلان عن توفرهم على لوحات الوظائف عبر الإنترنت. سيُظهر إعداد الملف الشخصي هذا في لمحة ما يجب أن تقدمه كل منظمة توظيف. تعرض مواقع لوحات الوظائف عبر الإنترنت مهارات كل متقدم أثناء عملية التعيين والتوظيف.

منشئ السيرة الذاتية:

يتم توجيه الباحثين عن عمل إلى أدوات إنشاء السيرة الذاتية اللازمة لتحميل سيرهم الذاتية على لوحات العمل عبر الإنترنت ، وعادة ما تكون في شكل مستندات نصية عادية. باستخدام خيار تحميل الملف ، يمكن للمتقدمين أيضًا إرسال سيرهم الذاتية بالتنسيق والتخطيط الأصليين. يمنح هذا مرونة للمستخدم ويسمح بتقديم السير الذاتية إلى موقع الويب كمستندات مخصصة. تعد ميزة تحميل الملفات متعددة الاستخدامات أيضًا في حالة حدوث أي أخطاء في إرسال بيانات مقدم الطلب باستخدام منشئ استئناف موقع الويب.

كيف تنشئ رابط عمل؟

يتطلب إعداد رابط عنوان URL لوظيفة في WordPress عدة خطوات. ستكون هناك حاجة إلى امتياز المسؤول للوصول إلى ميزات المكون الإضافي وإعدادها لـ WordPress. تجعل روابط الوظائف المشاركة إلى مختلف مواقع الويب ومنصات المراسلة ، من WordPress ، أسهل.

انتقل إلى المكون الإضافي لـ WordPress 'Job Manager'



حدد قائمة روابط الوظائف على موقع WordPress



انقر فوق مفتاح "إضافة جديد" لإنشاء قائمة وظيفة جديدة



أكمل الحقول مع البيانات الوصفية لقائمة الوظائف ذات الصلة (على سبيل المثال ، المسمى الوظيفي ، والموقع ، والمنصب ، وما إلى ذلك)



حدد "أنواع الوظائف" لتصفية الحقول إلى فئات (على سبيل المثال ، العمل عن بعد / بدوام كامل F2F ، إلخ.)



انقر فوق "نشر" لجعل إعلان الوظيفة مباشرًا



كرر العملية لتحميل قوائم الوظائف الأخرى إلى لوحة الوظائف في WordPress

ما هي تكلفة إنشاء موقع ويب للبحث عن عمل؟

يتم تحديد تكلفة فريق التطوير ومدى تعقيد ميزات تصميم الموقع ونوع التكنولوجيا التي سيتم استخدامها من خلال الميزانية. كلما كانت ميزات تصميم موقع الويب أكثر تعقيدًا ، كلما احتاجت أداة التكنولوجيا إلى أن تكون أكثر تقدمًا. يمكن أن يأتي هذا بتكلفة أعلى من الحد الأدنى للتصميم ، مثل خطط WordPress الأساسية. يتطلب إنشاء لوحة موقع ويب للوظيفة من البداية ، باستخدام المجال والاستضافة الخاصين بك ، فريقًا من متخصصي تكنولوجيا المعلومات الخبراء.

يتكون فريق من مطوري مواقع الويب عادةً من مدير المشروع ومطور مواقع الويب وفريق تصميم الرسوم ومهندسي الجودة u / x. سيكلف تطوير لوحة وظائف مخصصة بنطاقها الخاص واستضافة الويب أكثر من قالب WordPress أساسي. يقدم WordPress أيضًا ميزات متميزة وقوالب ومكونات إضافية على مستوى خطط مواقع الويب الخاصة بهم. يعد هذا خيارًا مفيدًا إذا كنت تفضل إعداد نموذج جاهز مسبقًا بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية لفريق تطوير.

شيء صغير

يمكنك اختيار تصميم موقع الويب الخاص بك من البداية أو استخدام قوالب WordPress والمكونات الإضافية المعدة مسبقًا. أيًا كان المسار الذي تختاره ، يمكننا المساعدة في الواجهة الخلفية لموقعك! يمكن لفريق الخبراء لدينا المساعدة في إرشادك في إنشاء موقع البحث عن الوظائف الخاص بك. نحن نقدم الاستشارات والموارد اللازمة. أيضًا ، مع AppMaster ، يمكنك توفير ميزانيتك بشكل كبير!