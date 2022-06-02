اكتسبت العملات المشفرة شعبية هائلة منذ إنشائها كعملة رقمية في عام 2009. يتوق رواد الأعمال والباحثون عن الفرص إلى الاستفادة من هذه الصناعة المثيرة من خلال إطلاق منتج تشفير وتشغيل منصة تداول تبادل العملات المشفرة. هل سيكون خيارًا ممتازًا لتطوير بورصة تشفير مع كل الإثارة التي يمكننا تجربتها؟

كان تداول العملات المشفرة هو الشكل الأكثر ربحية لنموذج الأعمال منذ عام 2017. قد لا يكون لدى العديد من الأشخاص أي فكرة عن تبادل العملات المشفرة وكيفية استخدامهم لتطبيقات تبادل العملات المشفرة المختلفة. قد يربح رواد الأعمال الكثير من المال من خلال العمل كوسطاء وإتمام المعاملات بسرعة وبدقة من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة. يعد إنشاء برامج تداول العملات المشفرة المتطورة أكثر منطقية من إيجاد طرق لتعدين الرموز الرقمية.

تزداد شعبية عمليات تبادل العملات المشفرة

تبحث الشركات في جميع أنحاء العالم عن طرق لتبادل العملات المشفرة منذ أن أصبحت مشهورة. لقد فتح سوق تبادل العملات المشفرة العديد من الفرص للأشخاص المهتمين بتطوير عمليات تبادل العملات المشفرة. من السهل شراء أو بيع العملات المشفرة على منصة ، مما يجعل من الممكن لأي شخص تحقيق مكاسب سريعة وطويلة الأجل. تسهل عمليات تبادل العملات المشفرة أيضًا استخدام العملات الورقية لشراء العملات المشفرة.

أهم ميزات صرف العملات المشفرة:

يتوقع المشترون خصائص محددة من بورصة العملات المشفرة عندما يرغبون في شراء عملة رقمية.

على متن الطائرة

لبدء حساب تبادل تشفير والتعامل على عملة معماة ، يجب على المستهلك أولاً إنشاء حساب. لا يكفي خيار تسجيل الدخول الاجتماعي لتبادل العملات المشفرة ، لسوء الحظ. سيحتاج منك إجراء KYC (اعرف عميلك) إلى الحصول على معرف مستخدم التشفير والمعلومات الأخرى التي تتطلبها متطلبات مكافحة غسيل الأموال. بدلاً من طلب أي إدخال من المستخدم (ربما مجرد عنوان بريد إلكتروني) ، قد يبدأ إجراء اعرف عميلك (KYC) لمعاملات تبادل العملات المشفرة عندما يسعى المستخدم إلى تنفيذ صفقة على تشفير من خلال التبادل.

محفظة التشفير

إذا كنت تعمل على أصل رقمي مركزي ، فستحتاج إلى إنشاء محفظة تبادل تشفير في التطبيق للعملاء للاحتفاظ بعملاتهم المعدنية. سيتم استلام ونقل العملات المشفرة من وإلى أرصدة حسابات التبادل الخاصة بهم باستخدام المحفظة في منصة التشفير. تعد إدارة العديد من محافظ التشفير (أو العناوين) للعملات الرقمية المختلفة أمرًا صعبًا نظرًا لأن كل منها يتطلب محافظًا مختلفة في البورصة.

الرسوم البيانية

سيقضي العملاء معظم وقتهم في تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتبادل العملات المشفرة للتداول والبحث عن أسعار واتجاهات العملات المشفرة والمخططات الأخرى التي يتم عرضها عادةً على لوحة المعلومات الأساسية في تطبيق تبادل العملات المشفرة.



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سيعرض تطبيق الهاتف المحمول المستخدم في تداول العملات المشفرة قائمة بالعطاءات والعروض الحالية من مشتري وبائعي العملات المشفرة على شاشة العرض الخاصة بهم ، دفتر الطلبات. يتوقع مستخدمو منصة Crypto أن يعرض تطبيق الهاتف المحمول الخاص بتبادل العملات المشفرة العرض والطلب العامين لكل عملة مشفرة. هذا ليس شيئًا نوصي به لمستخدمي تطبيق تبادل التشفير. في واجهة المستخدم السابقة لـ Kraken ، كان عملاء العملة المشفرة خائفين في المرة الأولى التي رأوا فيها مخطط التشفير هذا. على الرغم من ذلك ، لم يتقن العديد من تجار العملات المشفرة ومستخدميها بعد فن دفاتر طلبات العملات المشفرة.

تاريخ المعاملات

يجب أن تكون قائمة بجميع معاملات التشفير ، ربما تقسيم التفاصيل حسب المبلغ الفعلي والرسوم ذات الصلة ، متاحة لمستخدمي التشفير أثناء إنشاء بورصة لأموال التشفير. مستخدمو العملات المشفرة متحمسون لفحص المخططات الدائرية على لوحة معلومات التطبيق. يمكن أن يساعد الرسم البياني في فهم مقدار العملة المشفرة التي يمتلكونها ، والتي زادت قيمة الأصول المشفرة للتبادل بشكل أكبر ، وأي رؤى أخرى قد تساعد المستخدمين في التعامل مع عملة تشفير معينة وإبرام صفقة.

إشعارات

يحتوي كل تطبيق لتبادل العملات الرقمية عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول تقريبًا على هذه الميزات. عندما يتعين على المستخدم القيام بكل شيء ، يجب أن يكون هناك دليل مرئي في منصة التشفير لتذكيرهم بالقيام بذلك سيكون مثاليًا في تطبيق الهاتف المحمول لتبادل التشفير. أثناء إنشاء موقع ويب تشفير للتبادل ، يجب أن يحتوي على ميزة الإخطار النموذجية. يشجع المستهلكين على استخدام المزيد من التدابير الأمنية أو فتح طبقات تبادل العملات المشفرة لحساب جديد من خلال طلب معلومات إضافية للتحقق. لكسب ثقة المستخدمين ، من الضروري تضمين ميزات تبادل العملات المشفرة.

ميزات الأمان المتقدمة

أخيرًا ، لا يمكن لأي تطبيق محمول خاص بتبادل العملات المشفرة أن يستمر بدون ميزات أمان قوية. بدون ميزات الأمان ، لا يمكنك الحصول على دعم مستخدمي العملات المشفرة. إذا كان تطبيق الهاتف المحمول للعملات المشفرة يتمتع بميزات أمان أفضل ، فسيؤدي ذلك إلى لصق المزيد من المستخدمين لفترة طويلة. لا تكفي المصادقة البيومترية والمصادقة ذات العاملين لتطبيق التبادل. لا تزال مشكلة المصادقة متعددة العوامل التي تم اختراقها مؤخرًا لـ CoinBase باقية في أذهان الجمهور. لذا ، فإن ميزات الأمان المتقدمة ضرورية في بورصة تتعامل مع العملات المشفرة.

الميزات المتقدمة Cryptocurrency Exchange

فيما يلي بعض الخيارات المتقدمة الإضافية التي قد تدرجها في مشروع تطوير تبادل العملات المشفرة الخاص بك والذي يبرز عن باقي الحزمة.

مشاركه الرمز

يشبه Staking crypto الإيداع المصرفي من حيث أنه يمكّنك من قفل كمية محددة من العملات والبدء في تحصيل الفائدة على المبلغ. التعريفات ليست قريبة حتى من بدائل DeFi الأخرى من حيث القيمة. لذلك ، يجب أن تحتوي منصة التشفير على ميزة مشاركة التعليمات البرمجية ، والتي ستكون خيارًا احتياطيًا رائعًا لأولئك الذين لا يرغبون في التداول طوال الوقت.

تكامل المناطق الباردة المسورة

سيكون من الجيد أن يتمكن الأفراد المتمرسون في التكنولوجيا من ربط محافظهم المشفرة عبر الإنترنت بمحافظ الأجهزة غير المتصلة بالإنترنت ، مما يسمح لهم بتخزين كميات كبيرة من العملات المشفرة في المحفظة. طالما أن إجراءات الحماية الخاصة بك قيد التشغيل ، فلن يتمكن المتسللون من الوصول إلى أي حصة تشفير أو عملة رقمية أخرى غير نشطة في تبادل العملة المشفرة الخاص بك.

دمج بطاقات الائتمان

قد يستخدم عملاء بورصات التشفير الرائدة بطاقات الائتمان الخاصة بهم للدفع مقابل عمليات الشراء اليومية بالعملة الإلكترونية. يجب تضمين استرداد النقود المشفرة والمزايا الأخرى كجزء من الحزمة.

تداول العملات المشفرة P2P

قد يكون برنامج تطوير تبادل العملات المشفرة الخاص بك وسيطًا لتداول تبادل العملات المشفرة المباشر بين المستخدمين. يعتقد المستخدمون أن البديل منطقي في سياق الأشياء الثمينة المشفرة النادرة التي قد يحفظها الأشخاص في محافظهم الإلكترونية. سيتم تكليفك بتجميد المدفوعات في وظيفتك حتى يتفق الجانبان ويقدمان تبادلًا مع تقييمات المستخدمين والمراجعات والمعلومات الأخرى. بصفتك مالكًا ، يجب أن تفهم بنية تبادل العملات المشفرة. يجب أن تدرك أنه سواء أعطيت خيارات تداول تشفير p2p للمستخدمين من خلال تطبيق التشفير أم لا ، فهذا ليس خيارًا لك - إنه مطلب للميزة الوظيفية التي يرغب المستخدمون في الحصول عليها.

ما يجب مراعاته أثناء تطوير بورصة تشفير:

تعد قدرة المنظمة على تنفيذ مهمتها وتعيين نطاق العملية لحل الإجابات المتعلقة بأسئلة تطوير تبادل التشفير أمرًا ضروريًا. تملي القدرة التشغيلية أنك ستحتاج إلى الحصول على الأذونات المطلوبة لتبادل منصة التشفير. ستحتاج إلى تسجيل وترخيص تبادل العملات المشفرة من خلال التشريعات المحلية أو العالمية.

المنظمون والالتزام بالقواعد

تقريبًا كل بلد في العالم صارم بشأن استخدام العملات المشفرة وإدارة عمليات تبادل العملات المشفرة ، مع التركيز على اهتمامات المستخدمين. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق تداول العملات المشفرة ، فسيتعين عليك اتباع إرشادات KYC لحماية متطلبات المستخدمين. هذا يعني أنك ستحتاج إلى الحصول على وتتبع الوثائق التي تتحقق من تحديد هوية العملاء أثناء استخدام التبادل. لا يمكن السماح بتداول العملات المشفرة لغسيل الأموال. لذلك ، يجب أن يكون التركيز على إرشادات "اعرف عميلك" وسد الثغرات التي تفضل غسيل الأموال ، والتي يجب أن تكون ميزة لا مفر منها في البورصة. يجب أن يشتمل بروتوكول التبادل على واجهة برمجة تطبيقات للتحقق من العميل وأن يطور قاعدة بيانات خلفية للحفاظ على سجلات دقيقة والامتثال للقواعد.

تبادل الأموال

ستساعدك بنية تبادل العملات المشفرة إذا كان لديك شريك معالجة دفع مثل أحد البنوك لتحويل مدفوعات العملات الورقية إلى تبادل عملة مشفرة. كن على دراية بدورات التسوية التجارية للبنوك في مختلف الدول لتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي العملات المشفرة. يجب أن يسمح تطبيق تداول العملات الرقمية للمستخدمين بإضافة الأموال وإزالتها على النحو الذي يرونه مناسبًا مع شريك معالجة الدفع الفعال وواجهة برمجة تطبيقات بوابة الدفع.

السيطرة على تدفق النقد

تعد قدرة منصة التشفير على تحويل الأموال بسرعة وسهولة أمرًا بالغ الأهمية لإمكانية استمرارها على المدى الطويل من وجهة نظر المستخدمين. لا يمكن لأي منصة تشفير لا يمكن أن تزدهر بدون التدفق المستمر للمعاملات. يجب أن يتكامل مركز السيولة لمنصة العملات المشفرة الخاصة بك مع مراكز تبادل العملات المشفرة الأخرى إذا كنت ترغب في إدارة السيولة في منصة التشفير الخاصة بك. بمساعدة واجهة API الحديثة ، يمكن لبادلتين من العملات المشفرة توصيل معلومات السيولة وحجم التداول. من المفيد أيضًا أن تكون عضوًا في شبكة تبادل تشفير.

دعم تبادل العملات المشفرة

تعتبر كمية العملات المشفرة التي ستدعمها بورصة العملات المشفرة أمرًا بالغ الأهمية في البيئة التنافسية اليوم. تقدر CoinMarketCap أن هناك حوالي 1500 عملة مشفرة متداولة. أدى ظهور بورصة Ethereum إلى زيادة عدد العملات المشفرة الجديدة التي يتم إطلاقها لأنها جعلت من السهل بدء عملة جديدة ومن ثم تبادل العملات المشفرة الجديدة. إذا كانت منصة بنية تبادل العملات المشفرة تدعم أكثر من عدد قليل من العملات المشفرة ، فإن الاستثمار في واجهات برمجة التطبيقات للحصول على الأسعار التاريخية ، وشاشات العرض في الوقت الفعلي ، ووضع أوامر الشراء والبيع سيكون أمرًا مهمًا.

أهم الميزات لتطبيق Cryptocurrency Exchange

من الضروري أنه بمجرد قيامك بإجراء جميع التحديدات الحيوية حول شركة هندسة تبادل العملات المشفرة الخاصة بك ، فإنك تفهم أساسيات بنية تبادل العملات المشفرة. يجب أن يكون برنامج تبادل العملات المشفرة سريعًا للغاية ، وسهل الاستخدام للمستخدمين ، ومليئًا بالميزات. يجب أن يتضمن التطبيق الميزات التالية لتلبية توقعات وأهداف المستخدمين.

منصة تداول

واجهة المستخدم في الواجهة الأمامية

محفظة للعملات المشفرة

لوحة الإدارة

يجب أن يضيف تطبيق التشفير ميزات إضافية للتعامل مع كل عملة رقمية لتنفيذ الوظائف الأساسية بناءً على مدخلات المستخدمين أو تحليل تطبيقات التبادل الأكثر شيوعًا على مستوى العالم. دعنا نلقي نظرة فاحصة على أهم أجزاء التطبيق:

منصة تداول

يعتبر محرك التداول مسؤولاً عن جميع الأنشطة اليومية وهو قلب أي بورصة. يجب تنفيذ جميع معاملات البيع / الشراء على الأعمال التجارية ، وحسابها ، والوصول إليها من دفتر الطلبات ، ومطابقتها ؛ الميزات الهامة الأخرى التي يجب عليك تضمينها في تطبيق التبادل. يجب أن يكون إعداد محرك تداول تبادل العملات المشفرة أولوية قصوى عند تطوير التطبيق. تطبيق العملة الرقمية ليس أكثر من صدفة فارغة إذا لم يكن به آلة تعمل.

واجهة المستخدم على الواجهة الأمامية

لا يمكن توفير تجربة تداول ممتازة إلا من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام ومحدودة. لذلك ، تأكد من أن تطبيق تداول العملات المشفرة الخاص بك يلبي جميع المتطلبات. الواجهة التي تظهر في بداية البرنامج هي المسؤولة بشكل أساسي عن كيفية ظهور التبادل الخاص بك للمستخدمين ، أي كيف ينظرون إليه. حافظ على الحد الأدنى من الفوضى ، وسيكون من الأسهل على المستخدمين إجراء التداولات. عند إنشاء هذا المكون ، تأكد من أنه يحتوي على الميزات التالية:

تسجيل الدخول والتسجيل للمستخدمين الجدد

إيداع / سحب الأموال لجميع المستخدمين

لجميع المستخدمين ، دفتر الطلبات ، المعاملات ، الرصيد ، الإحصائيات ، الرسوم البيانية ، إلخ.

أوامر الشراء والبيع لجميع المستخدمين.

خصائص المساعدة ، في متناول جميع المستخدمين.

محفظة نقود رقمية لجميع المستخدمين.

لا يمكن أن يعمل صرف العملات الإلكتروني دون القدرة على قبول المدفوعات من خلال المحفظة الرقمية للمستخدم. سيتم الاحتفاظ بالرموز / العملات المعدنية في محفظة المستخدم. ستنمو الثقة بين المستخدمين وتبادل العملات الرقمية الخاصة بك إذا كان حل المحفظة الخاص بك أكثر أمانًا. باستخدام برنامج نصي أو واجهة برمجة تطبيقات ، قد تتصل محفظة البورصة بالتطبيق لتبادل العملات المشفرة.

محطة عمل المسؤول

يمكن إدارة أجزاء مختلفة من أعمال تبادل العملات المشفرة بشكل أكثر كفاءة باستخدام واجهة المسؤول. من الممكن تخصيص وظائف وحدة تحكم التبادل لتلبية احتياجات شركة معينة ، وربما لن يكون المستخدمون على دراية بها. ومع ذلك ، بشكل عام ، يجب أن تتمتع كل وحدة تحكم مسؤول في البورصة بالقدرة على تعديل رسوم التداول وإدارة قوائم العملات الإلكترونية وإضافة عملات جديدة وأموال الائتمان / الخصم إلى المحافظ وحل مشكلات الدعم. يجب أن تكون كل هذه الميزات مفتوحة لجميع المستخدمين. سيكون برنامج تداول العملات المشفرة مع جميع الميزات المذكورة أعلاه نتيجة مفروغ منها. يمكن للمحترفين المساعدة في الإجابة على أسئلة تطوير تبادل العملات الرقمية / التشفير. لذلك ، اكتشف الأيدي ذات الخبرة لتحقيق أهداف عملك.

تحقق من سؤال تطوير تبادل العملات المشفرة لمزيد من الوضوح

ما هي ميزات تطبيق تبادل العملات المشفرة؟

ما علاقته بسؤال تطوير البورصة؟

ما هي راية سؤال التنمية والتداول؟

حدد تطبيق التداول الذي تريد استخدامه ، ثم يعد اختيار الولاية القضائية أمرًا حيويًا لبانر سؤال التطوير.

فكر في البنية والمكدس التكنولوجي وواجهات برمجة التطبيقات. هذه مسائل حيوية فيما يتعلق بإجراء التبادل.

إن تحديد موقع مزود السيولة هو الشغل الشاغل لمسألة إنشاء البورصة.

اعتن بالأمن والشفافية ، وهو عامل حيوي لبانر سؤال التنمية.

تحقق من منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة بك.

تأكد من أن العمليات التجارية مستدامة ، وهو جانب أساسي لبانر سؤال التنمية.

هل يمكنني تطوير تبادل تشفير؟

سيكون إنشاء مشروع تداول العملات المشفرة مكلفًا بسبب الموقف الصعب الذي سيتعين عليك التغلب عليه إذا اخترت نهج التطوير التقليدي. ستحتاج إلى عقل متفتح وطاقة ريادية وفيرة لوضع أعمال تبادل العملات المشفرة على المسار الصحيح.

كم يكلف بناء بورصة معماة؟

مطلوب ما لا يقل عن 135000 دولار لإنشاء وتشغيل تطوير تبادل العملات المشفرة. يتم تضمين التكنولوجيا والاستضافة والاستشارة القانونية الأولى والتسجيل الحكومي والإعلان الأولي في هذا النطاق السعري. ولكن يمكنك توفير الكثير من التطوير إذا اتبعت نهج عدم وجود رمز ورجعت إلى منصة AppMaster.

استنتاج

كيفية إنشاء مشروع تبادل العملات المشفرة؟ يرتبط السؤال ارتباطًا مباشرًا بمواردك وريادة الأعمال والاستدامة للبقاء في السوق ومعرفتك بتكنولوجيا التشفير والبلوك تشين. يجب أن يتزامن كل ما سبق مع التخطيط التسويقي المناسب الذي يمكنه بالفعل وضع مشروع تطوير تبادل العملات المشفرة الجديد في عالم مشروع ناجح. إن إدارة بورصة العملات المشفرة بنجاح وجعلها قائمة بذاتها ليست مجرد مسألة مالية بل مزيج من جميع عناصر العمل النموذجية. مع مجموعة من الأشخاص المؤهلين وذوي الخبرة ، يمكنك إنشاء مشروع تشفير أحلامك ، والحصول على تبادل عملة معماة ، ومشروع ناجح.