هل تتطلع إلى إنشاء تطبيق تتبع الدورة الشهرية الخاص بك باستخدام تقنية عدم وجود رمز؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يكون هذا الدليل مناسبًا لك. سوق اليوم هو المكان الذي تحكم تطبيقات الهاتف المحمول فيه. مع الاستخدام المتزايد للهواتف المحمولة يوميًا ، يتمتع كل فرد بإمكانية الوصول الفوري إلى أي نوع من التطبيقات في متناول يده. من الساعة إلى الكاميرا ، إلى الترفيه ، وقوائم المهام اليومية ، والألعاب ، والتعليم ، والرعاية الصحية ، جميع أنواع التطبيقات متاحة بسهولة مع العديد من الميزات للمنافسة. في الوقت الذي أصبحت فيه الحياة والروتين اليومي مزدحمة ، يمكن لتطبيقات الأجهزة المحمولة الوصول إلى حلول فورية ويمكن الوصول إليها للمستخدمين النهائيين وفقًا لاحتياجاتهم ، وهذا هو السبب في أنها تحظى بشعبية كبيرة.

تعد تطبيقات تتبع الدورة الشهرية أكثر من مجرد تطبيق

تطبيقات الأجهزة المحمولة هي الرائدة في السوق عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية. معظم الناس ليس لديهم الوقت في جداولهم المزدحمة للعناية بصحتهم. تعمل التطبيقات المختلفة المتعلقة بالصحة على تذكيرهم وتساعدهم في الحفاظ على مسار رعايتهم الصحية. على سبيل المثال ، يقوم تطبيق التذكير بالمياه بتذكير المستخدم بشرب الماء طوال اليوم. يساعد تطبيق التمرين المستخدمين على أداء تمارين يومية في المنزل حسب مستوى راحتهم. تساعد بعض التطبيقات في تسجيل السعرات الحرارية التي تتناولها. وبالمثل ، فإن بعض التطبيقات المتعلقة بالصحة خاصة بنوع الجنس ، مثل تطبيقات تتبع فترة الرعاية الصحية للمرأة التي تساعد في تتبع مواعيد تعقب الدورة الشهرية الدقيقة وصحة الدورة الشهرية.

Femtech - تكنولوجيا صحة المرأة

Femtech هو مصطلح يعني نوعًا من التكنولوجيا التي تساعد النساء بطريقة ما ، لا سيما من منظور صحي ، لذا فإن تطبيقات تتبع الدورة الدقيقة هي نوع من femtech مفيد لصحة المرأة. تم تقديم Femtech لأول مرة في السوق من قبل Ida Tin ، الرئيس التنفيذي - الرئيس التنفيذي ومؤسس واحد من أفضل ثلاثة تطبيقات تتبع فترات ، Clue.

وهكذا ، فإن femtech يتجه نحو أي جيل يستهدف تعزيز لياقة المرأة وحياتها. لذلك ، تأتي تطبيقات تتبع الفترة أيضًا تحت هذه الفئة الواسعة. ومن المثير أيضًا أنه بصرف النظر عن النساء ، قد يتم استخدام هذه التطبيقات من قبل أطبائهم. تسمح الإحصائيات المقدمة بمساعدة استخدام هذه التطبيقات للأطباء بمعرفة أعلى بملاءمة مرضاهم. ربما رغب الزوجان في مساعدة علاقتهما من خلال هذه التطبيقات.

كيف تساعد تطبيقات تتبع الحيض صحة المرأة؟

ككثير من النساء في السوق ، إذا كنت تستخدم بالفعل تطبيقات دقيقة لتتبع الدورة الشهرية ، فلا بد أنك تعرف فوائدها وكيف ساعدتك. ولكن ، إذا كنت جديدًا عليه وتبحث عن سبب لبدء استخدامه أو كنت محتارًا بشأن استخدام تطبيق تتبع فترة الرعاية الصحية للمرأة أم لا؟ الجواب البسيط هو أنه مفيد للمرأة من جميع النواحي. سيمكنك استخدام تطبيقات تتبع الدورة الشهرية لتتبع دورتك الشهرية من تتبع ليس فقط دورتك الشهرية ولكن أيضًا يتيح لك فهم جسمك بطريقة أفضل.

لا يعد متعقب الفترة مجرد تطبيق ولكنه أكثر من ذلك. إنه يساعد على تتبع الرعاية الصحية الشاملة للمرأة ، ويوفر التطبيق متتبعات دقيقة للدورة الشهرية تقدم معلومات حول تقلبات مزاجك ، والهرمونات ، وتتبع فترة الخصوبة ، وتحديد النسل ، وما إلى ذلك.

يساعد تطبيق تعقب الدورة الشهرية الجيد للنساء على تتبع ما يلي:

صحة المرأة

صحة الدورة الشهرية

بتتبع فترة دقيقة

تتبع فترة الخصوبة

تحديد النسل

تقلب المزاج

أنماط النوم

آلام الدورة الشهرية (عسر الطمث)

تذكير الدواء

الحياة الجنسية

موانع الحمل

الرغبة الشديدة في تناول الطعام

ممارسه الرياضه

إفرازات مهبلية

أيام التبويض

تساعد متتبعات الدورة الشهرية في تحليل الدورة ومجموعة متنوعة من العوامل ذات الصلة. تحتوي معظم أجهزة التتبع على عد تنازلي وتمثيل رسومي للبيانات المتعلقة بفتراتك والمعلومات ذات الصلة ، مما يسهل على المستخدم النهائي الفهم والاستخدام.

ما هو أفضل تطبيق لتتبع الدورة الشهرية؟

في سوق التطبيقات ، تتوفر مجموعة متنوعة من تطبيقات تتبع الفترة مثل أي تطبيق آخر. يشترك الكثير منهم في بعض الميزات المشتركة ويختلفون في بعض الأشياء التي تجعلهم فريدًا عن الآخرين. بعضها مجاني ، وبعضها يحتوي على بعض الميزات المدفوعة ، وبقية التطبيق مجاني. فيما يلي قائمة بأفضل تطبيقات التتبع لمدة 5 فترات المتوفرة في السوق والتي تتمتع بأفضل معدل تنزيل وتجربة مستخدم:

فلو

هذا هو الأفضل في السوق وواحد من متتبعات الرعاية الصحية النسائية المستخدمة على نطاق واسع مع إصدار مجاني ومتميز لمستخدمي iOS و Android. يحتوي الإصدار المجاني على جميع الأساسيات الأساسية لمتتبع اللياقة البدنية للمرأة ، بما في ذلك تدفق الدورة الشهرية ، وتقلبات المزاج ، والإفرازات المهبلية ، وتوقعات الإباضة للنساء الراغبات في الحمل. ومع ذلك ، يحتوي الإصدار المتميز على دعم العملاء ويشارك النهج الأكثر تخصيصًا للمتتبع.

فكرة

التالي في القائمة هو Clue. يحتوي هذا الإصدار مرة أخرى على الإصدار المجاني والمتميز وهو ليس فقط تطبيقات تتبع اللياقة البدنية للسيدات ولكن أيضًا لتحديد النسل أو متعقب الحمل مع سجل حافل بالرعاية الصحية للمرأة في فترة الحيض. ولكن خلال فترة التتبع ، فإنه يتتبع التغييرات من الألف إلى الياء التي يراها جسمك من الصداع النصفي إلى مدى ثقل تدفق الدورة الشهرية.

فيترومان

الثالث في قائمة متتبعات الفترة هو FitrWoman. من الأفضل للنساء اللواتي يعشقن اللياقة البدنية ويحبن الانخراط في الأنشطة البدنية في كثير من الأحيان. مع متتبع الدورة الشهرية ، يحتوي هذا التطبيق على التغذية ، وتتبع السعرات الحرارية ، ونصائح حول اللياقة البدنية للمرأة خلال مراحل الدورة الشهرية. عادة ما يكون مجانيًا لك في كلا إصداري التطبيق ، ويمكنك شراء FitrCoach به إذا كنت ترغب في الحصول على إرشادات من مدرب لياقة بدنية نسائي.

يشع

متتبع آخر مشهور هو Glow. لا يقوم فقط بإخبار وتتبع صحة الدورة الشهرية للنساء والإباضة. ومع ذلك ، فإنه يحتوي على ميزات إضافية أكثر ذكاءً ، بما في ذلك تتبع الأعراض الجسدية والعقلية والنشاط الجنسي ، وتجنب الحمل أو محاولة الحمل ، وحتى تتبع الإخصاب في المختبر (IVF) وعلاجات الخصوبة الأخرى ، وما إلى ذلك. تحتوي إصدارات التطبيق والإصدار المتميز على مقالات قائمة على المعرفة ودعم ورسائل شخصية إذا كنت تريد إرشادات الخبراء.

حواء

آخر ما في القائمة هو Eve ، والذي قدمه Glow أيضًا. يعزز تتبع أعراض الدورة الشهرية والنشاط الجنسي مع تمثيل الرسم البياني. مع Eve ، يمكنك الوصول إلى المجتمع حيث يمكنك مناقشة ومشاركة تجاربك حول الصحة والفترات. بهذه الطريقة ، يمكن للناس أن يتعلموا من بعضهم البعض بطريقة أفضل. عادة ما تكون مجانية لك في كلا النوعين من التطبيقات.

أفضل تطبيقات تعقب الفترة

أفضل تطبيق لتتبع الفترة ليس تطبيقًا واحدًا ، ولكنه يعتمد عادةً على تفضيلاتك الفردية. لذلك ، قد يختلف من شخص لآخر. قد تبدو لك بعض التطبيقات سهلة الاستخدام أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك ، يعتمد ذلك أيضًا على الميزات التي ترغب في الحصول عليها في تطبيق تتبع الدورة الشهرية.

بشكل عام ، فإن تطبيقين هما الفائز الواضح بناءً على عدد المستخدمين النشطين ، ويوفر التطبيق الأكثر موثوقية نتائج دقيقة. وفقًا للاستطلاعات والمطالبات ، فإن أكثر متتبعي الفترة شهرة هما Flo و Clue. تطبيقات الفترة لديها ملايين المستخدمين لتتبع دوراتهم. ومع ذلك ، فإن Flo هو الأكثر شعبية ، مع أكثر من 43 مليون مستخدم نشط. التالي على الخط هو Clue الذي لديه عدد مستخدمين نشطين يبلغ حوالي 12 مليون مستخدم كل شهر ويتزايد.

هل يمكنني إنشاء تطبيق جوال خاص بي لتتبع فترات الدورة الشهرية؟

الجواب نعم؛ يمكنك ، وخمن ماذا؟ ليس عليك أن تكون مبرمجًا للقيام بذلك. أليست هذه أخبار جيدة؟ مع نظام أساسي بدون تشفير مثل AppMaster ، أصبح من السهل جدًا الآن على أي شخص إنشاء جميع أنواع التطبيقات دون متاعب. تسمح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster بإنشاء كل نوع من تطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول. يمكنك أيضًا الاشتراك في AppMaster وإنشاء تطبيقاتك لتتبع الفترة. ومع ذلك ، لنفترض أنك بحاجة إلى تطوير تطبيق جوال تقليدي لتتبع فترات الدورة الشهرية. في هذه الحالة ، سيتم ذلك من خلال الترميز ، مما يتطلب معرفة كاملة بلغات البرمجة وفريق من المطورين. سيكون تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التقليدية مستهلكًا للوقت ومكلفًا مقارنة بالمنصات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق android لتتبع الفترة؟

يمكن إنشاء تتبع الدورة أو أي نوع من تطبيقات Android بمساعدة Android studio. يتطلب التطوير بعض المعرفة الترميزية لـ Java و / و Kotlin. Kotlin هي لغة سيتم استخدامها في أكثر من 60٪ من تطبيقات Android في الوقت الحاضر لأنها أكثر إنتاجية وأمانًا وأقل استهلاكا للوقت للمطور والمستخدم النهائي. ولكن إذا كنت جديدًا في تطوير التطبيقات ، فانتقل إلى الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية مثل AppMaster. لإنشاء تطبيقات android لتتبع الفترة ، اتبع الخطوات التالية:

قم بتثبيت وإطلاق استوديو android على سطح المكتب

ابدأ مشروعًا جديدًا

انقر فوق النشاط الأساسي بدلاً من الافتراضي

اسم التطبيقات التي سيتم إنشاؤها

حدد لغة مثل Kotlin (يمكنك أيضًا تحديد Java إذا كان لديك خبرة ومعرفة)

ثم انقر فوق "إنهاء" وابدأ في البناء من خلال محرر مرئي

كيف تجعلين متتبع الدورة الشهرية؟

يعد إنشاء متعقب الدورة الشهرية الخاص بك وإطلاقها في السوق أفضل وأسهل مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster. إنها الأفضل للجميع ، للمطورين وغير المطورين. علاوة على ذلك ، فهي فعالة من حيث التكلفة والوقت. مع AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء متتبع الدورة الشهرية وتسويقه بدون متاعب. ومع ذلك ، فإن الميزات التي يجب تضمينها في متتبع الدورة الشهرية مذكورة أدناه. بعضها أساسي ويجب تضمينه ؛ الباقي متقدم أو اختياري حسب رغبتك.

الميزات الأساسية لتعقب الفترة

الميزات الضرورية لتطبيقات تتبع الفترة هي:

يحتوي الملف الصحي الأساسي

سن

وزن

ارتفاع

الحساسية

الإدمان

تاريخ الفترة

معلومات الفترة

معلومات النشاط الجنسي

الدورة الشهرية:

تتبع

أيام للدورة التالية

سجل الأعراض

سجل الدورة

مدة الدورة

تغيرات الوزن

سجل النشاط أثناء الدورة

سجل المزاج

دفع الإخطارات ل

الفترة القادمة

إدخالات السجل اليومية

المرحلة التالية من الدورة

أدخل الحالة المزاجية

وقت الدواء

الإباضة

خصوبة

اقتراحات ونصائح

الدورة الشهرية

معلومات طبية

نصائح صحية يومية

تمثيلات رسومية لـ

الدورة الشهرية

خصوبة

الإباضة

أعراض

ربط مع

أجهزة تتبع لياقة النساء

وسائل التواصل الاجتماعي

الميزات المتقدمة من فترة تعقب

الميزات الاختيارية لتطبيق تتبع الفترة قبل إطلاقه في السوق هي:

ملف تعريف صحي مفصل يتضمن التفاصيل الصحية التفصيلية واستبيانًا أو خيارًا لتخطي الاشتراك واستخدام التطبيق.

طريقة عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور لتسجيل الدخول / التسجيل أو تسجيل الدخول باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو google.

شاشة سهلة التبديل بين الخيارات مثل onboarding.

يعطي تقويم الخصوبة تنبؤات عن الإباضة وتاريخ الدورة.

ينبه المشاكل الصحية المحتملة للأعراض ويحدد الظروف التي تولدها.

مشاركة التفاصيل مع الشركاء حتى يتمكنوا من معرفة معلومات عن الدورة الشهرية ، ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية والإباضة ، والخصوبة.

مجتمع يمكن للمستخدمين من خلاله مشاركة تجاربهم وأعراضهم ومشاكلهم مع مستخدمي التطبيق الآخرين للحصول على أفكار وتعليقات مختلفة. كما سيتم ربطها بمواقع الشبكات الاجتماعية وتوليد مشاركة أفضل للمستخدم.

استشارة رقمية لمشكلة المستخدم بواسطة أخصائي رعاية صحية حيث يمكن للمستخدم مشاركة أعراضه ومخاوفه والحصول على استشارة خبير عبر مكالمة فيديو أو صوتية.

ميزة العد التنازلي لولادة الطفل ، حيث يمكن للمستخدمين تتبع أسبوع الحمل.

احصل على رؤى شخصية بناءً على أعراض المستخدم.

عمل تقارير صحية شهرية.

بصفتك مالكًا للتطبيق ، يمكنك زيادة شعبية تطبيقك من خلال ميزة الإحالة والكسب ، حيث سيتلقى المستخدمون الحاليون بعض الهدايا إذا قاموا بإحالة التطبيقات إلى الآخرين.

تكلفة بناء متتبع الدورة الشهرية الخاص بك

لا يمكن تحديد تكلفة التطبيق بالضبط لأنها تعتمد على عدة عوامل وستعتمد أيضًا على الميزات التي تريد تضمينها في تطبيقك. لإعطاء تقدير تقريبي لتكلفة تطبيق تتبع الفترة (لكل من Android و iOS) ، إذا كان يحتوي على الميزات الأساسية فسيكون حوالي 30 ألف - 45 ألف دولار أمريكي . إذا تم تضمين الميزات المتقدمة ، فستزيد التكلفة أيضًا إلى ما يقرب من 50 ألف إلى 65 ألف دولار أمريكي . هذه التكلفة مخصصة لبناء التطبيقات التقليدية من خلال الترميز.

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق تتبع الفترة بالطريقة التقليدية للتطوير ، فستكون التكلفة ثلاثة أضعاف أو أكثر مما ستكون عليه في نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster حيث أن هناك العديد من العوامل المتضمنة فيه ، وهي:

معدلات مطور قد تحتاج إلى توظيفها بعد ذلك بالساعة أو كدفعة ثابتة للمشروع ، بالإضافة إلى أكثر من مطور واحد لأن التطبيقات لا يتم إنشاؤها بلغة واحدة ولكن خليط من العديد من لغات البرمجة.

تكلفة تصميم التطبيق من قبل المصمم

تكلفة الميزات المدفوعة

عدد المنصات

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق تتبع فترة بدون رمز من خلال AppMaster ، فستكون التكلفة أقل من نصفه وستشمل تقريبًا جميع الميزات التي ترضيك. ستكون التكلفة أقل إذا كان بإمكانك استخدام AppMaster فقط ولم يشارك أي مطور. يمكنك الحصول على عرض أسعار مخصص الآن من AppMaster.

كيف يربح تطبيق فترة تعقب الدورة الشهرية؟

وفقًا للبحث ، ستصل إيرادات صناعة صحة المرأة الإجمالية عبر الإنترنت إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025 .

تسمح تقنية Femtech للمرأة أن تكون مسؤولة عن صحة المرأة والروح والجسد. كما أنه يتيح للمرأة الوصول إلى اهتماماتها الصحية وتتبعها بسهولة بمساعدة التكنولوجيا. حتى ضمن تصنيف تطبيقات صحة المرأة ، فإن صحة المرأة هي ثاني أكثر صحة النساء المراهقات انتشارًا.

تطبيقات تحقيق الدخل وتتبع الفترة

يمكن أيضًا استخدام تطبيقات اللياقة البدنية للمرأة وتتبع الدورة الشهرية لصحة المرأة من منظور الأعمال. يمكنهم مساعدتك في كسب أموال ضخمة من خلالهم. كان من المفترض أن تكون هذه المقالة قد أوضحت بسرعة عاملاً واحدًا هو التعرف على مقدار تطبيقات تتبع الفترة هذه بشكل كبير في الوقت الحالي ، وفي العودة مرات بالإضافة إلى ذلك ، ستختبر المزيد من أجل النمو. لذا ، هناك فرصة كافية هنا لكسب النقود. ومع ذلك ، كيف؟

نموذج تحقيق الدخل هو النوع الأكثر ملاءمة لكسب المال من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية. يمكنك ببساطة تسويق تطبيق صحة المرأة أو تطبيق تتبع الدورة الشهرية في الأعمال التجارية لكسب إيرادات ونتائج جيدة.

الإعلانات داخل التطبيق

يمكنك بدء الترويج الإعلاني داخل تطبيقات تتبع اللياقة البدنية للسيدات. ستكون الطريقة الأكثر فاعلية لكسب المال من خلال التطبيقات والمواقع عن طريق التسويق ، وذلك بفضل البدء في تحقيق الإيرادات من خلال دمج العروض الترويجية داخل التطبيق في التطبيق. يمكنك وضع إعلان الشركة داخل تطبيقك وتحصيل أموال مقابل ذلك. الطريقة الأخرى هي أنه إذا بدأ بعض المستخدمين في تثبيت التطبيق المعلن عنه واستخدامه ، فستحصل أيضًا على بعض المشاركة لذلك. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن مستخدمي التطبيق يمكن أن يصابوا بالإحباط ويتفاقم الأمر ببساطة بسبب كثرة الإعلانات. وبالتالي ، احذر من أشياء مثل تنوع الإعلانات ومدتها وأيضًا المكان الذي ستظهر فيه الإعلانات.

التطبيق المدفوع / ميزات التطبيق المدفوع

إذا كنت متأكدًا من تطبيق تتبع الدورة الشهرية وتقر بأنه سيكون جيدًا ، فانتقل إلى الأمام واحتفظ به كتطبيق تتبع الفترة المدفوعة من البداية. يعمل هذا المثال بشكل أفضل مع مستخدمي تطبيق iOS بدلاً من Android لأن المكافأة تحكم على وسيط iOS أكبر بكثير. يمكنك أيضًا الاحتفاظ بالتطبيق الأساسي مجانًا للتنزيل والاستخدام والاحتفاظ ببعض الميزات داخل التطبيقات مدفوعة الثمن وليست مجانية.

يمكنك تقديم الإصدار المتميز من متتبع الدورة الشهرية لعمليات الشراء داخل التطبيق وتسويقه بشكل فعال. بالاقتران مع الميزات الأساسية التي يمكن مقارنتها بتخصيص الملف الشخصي ، أو تغيير لون الإرسال الفردي مع متخصصات الرعاية الصحية من النساء ، أو إذا تعبت من الإعلانات ، فلن يحتوي الإصدار المتميز على إعلانات لمقاطعة استخدام التطبيقات.

استنتاج

بشكل قاطع ، فإن تطبيق تعقب الدورة الشهرية يجعل الحياة أسهل عند مناقشة الرعاية الصحية للمرأة ، وخاصة الرعاية الصحية للحيض. هذه التطبيقات ضرورية لتتبع الدورة الشهرية وتحديد الرعاية الصحية الشاملة للمرأة. تتوفر العديد من أدوات تتبع الفترة الدقيقة والتطبيقات المجانية والمدفوعة في السوق والتي تتعقب دورتك الشهرية بسهولة. ولكن إذا كنت ترغب في إنشاء متتبعات الدورة الشهرية ، فهذا ممكن أيضًا حتى إذا لم يكن لديك أي خلفية برمجة. يتيح لك AppMaster إنشاء جميع أنواع التطبيقات تقريبًا التي يمكن استخدامها لأغراض مختلفة في الحياة اليومية.

الشيء الفريد في AppMaster هو أنه يسمح لك بتطوير تطبيق بطريقة بدون رمز بسهولة دون معرفة حتى بالشفرة في الخلفية. إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق رعاية صحية خاص بك ومربح خاص بك لتتبع الفترة على AppMaster ، فيمكن القيام بذلك بسهولة باستخدام طريقة السحب والإفلات أو البرمجة المرئية . جربنا وقم بإنشاء تطبيق تتبع الفترة الشخصي والقابل للتسويق اليوم.