من الصعب تتبع جميع المواعيد مع الأطباء والملاحظات والتحليلات المنتظمة للبقاء في صحة جيدة وعدم استغراق الكثير من الوقت للحصول على الرعاية الطبية. لحسن الحظ ، نحن نعيش في عصر حيث كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق طبي معين ، وفتحه على هاتفك الذكي وتحميل بياناتك هناك.

جاءت التطبيقات الطبية الشخصية للإنقاذ. يمكنك تتبع كل تحليل ونتائج ، وكل موعد مع الطبيب والإيصال الموصوف ، ووضعها في التقويم والملاحظات الخاصة بك ، والارتقاء بإدارة الرعاية الطبية الشخصية إلى مستوى جديد تمامًا. لنلقِ نظرة على التطبيقات الطبية الفردية المتاحة وما يلزم لتطويرها.

ما هو التطبيق الطبي؟

يشير المصطلح "تطبيق صحي" أو "تطبيق طبي" إلى تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي توفر خدمات متعلقة بالصحة. نظرًا لأنها متاحة للمرضى في المنزل وأثناء التنقل ، تعد التطبيقات الطبية أحد مكونات الصحة المتنقلة (الصحة المحمولة) في الرعاية الصحية. تتوفر عدة أنواع مختلفة من التطبيقات الطبية للتنزيل من متاجر التطبيقات.

تهدف العديد من هذه التطبيقات إلى مساعدة المستهلكين في اتخاذ خيارات أفضل لنمط الحياة من خلال توفير معلومات عن الصحة والتغذية. تساعد التقنيات الأخرى الأطباء والمرضى في التواصل عن بُعد ، مثل التطبيقات المخصصة لمرضى السكري التي تنقل قراءات الجلوكوز على الفور إلى أطباء الرعاية الأولية. العديد من التطبيقات الطبية مخصصة للأطباء - العديد من التطبيقات تدمج mHealth مع السجلات الطبية الإلكترونية (EMR) ، مما يسمح للأطباء بتتبع مرضاهم بشكل أكثر كفاءة.

يمكن أن تكون هناك أنواع ذات أولوية من التطبيقات الطبية:

تطبيقات تتبع صحة المريض ؛

مواعيد الطبيب وتطبيقات المساعدة السريرية ؛

تطبيقات المراجع الطبية وقواعد البيانات ؛

تطبيقات الشبكات المهنية ؛

تطبيقات الطبيب عند الطلب.

على سبيل المثال ، يعد Medscape أحد أشهر التطبيقات الطبية للأطباء. إنه مصدر رائع للمعلومات الطبية الحديثة ، ليس فقط لأنه مرجع دوائي مفيد. إنها أيضًا أداة قيمة لمواكبة الأخبار والتطورات الحالية في الطب.

يتعين على المستخدمين إدخال جميع البيانات يدويًا في التطبيقات الطبية البسيطة ، وعادةً ما يتم استخدام التطبيق فقط لتتبع التحليل أو معلمات الجسم مثل ضغط الدم. لا توجد وظائف كثيرة ، والعملية أقل تعقيدًا بكثير. ومع ذلك ، فإن التطبيقات الطبية الأساسية غير فعالة أو تستغرق وقتًا طويلاً لأن كل شيء يتم يدويًا.

في التطبيقات الطبية الأكثر تعقيدًا ، يمكنك استخدام الأتمتة والتكامل والتقارير الطبية الشاملة وحتى المشورة الطبية. قد يكلف إنشاء مثل هذا التطبيق أكثر ويحتاج إلى حزمة تقنية أكثر تعقيدًا مع واجهات برمجة التطبيقات وتصميم UX المحسن. هذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان فهم توقعات المستهلكين أثناء تطوير تطبيق طبي شخصي.

ماذا يتوقع الناس من التطبيقات الطبية؟

يجب أن توفر التطبيقات الطبية الشخصية العديد من القدرات الأساسية. وهنا بعض الأمثلة.

طرق بسيطة لاستخدام التطبيق

من المفيد أن يكون لديك إمكانات مميزة في تطبيقك ، ولكن يجب أن تكون الميزات الأساسية متاحة بسهولة للمستخدمين. لن يستخدم المرضى تطبيقًا يضيف إلى ما أنفقوه بالفعل في رعاية أنفسهم.

يبحث المرضى عن تطبيق هاتف ذكي يساعدهم في توفير الوقت في تحديد موعد زيارة الطبيب أو تغييرها أو إلغائها. سيتخلى المرضى عن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك إذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة كيفية عمله. انه من السهل.

لذا ، سواء أكان حجز موعد أو تحديد موعد للتشخيص عبر الإنترنت ، فإن تطبيق الرعاية الصحية عبر الهاتف المحمول الناجح هو التطبيق الذي يجعل كل شيء متاحًا دون تعقيدات.

سيؤدي ذلك إلى تسريع العملية للأطباء ، ولكنه قد يوفر أيضًا الكثير من الوقت والعمل للمرضى. يجب أن يوفر الكثير من الوقت والجهد على المرضى بدلاً من الإضافة إليه.

معلومات مفصلة وقابلة للتنفيذ

وفقًا لإحصائيات تنزيلات التطبيق ، يبدو أن المرضى مهتمون جدًا بالتطبيقات والأنظمة الأساسية الصحية للجوال. يقوم المرضى بتنزيل هذه التطبيقات لأنها تقدم فائدة في المقابل.

لن يؤدي تقديم المعلومات لمجرد استخدامها إلى نجاح تطبيقك.

يريد المرضى فهم كل شيء يمكن معرفته عن حالتهم وأسبابها وكيف يمكنهم استخدام هذه المعرفة لتحسين صحتهم. يجب أن يوفر تطبيق الرعاية الصحية الخاص بك معلومات عن حالة معينة وأن يوجه المرضى من خلال مجموعة المعرفة.

تأكد من أن تطبيقك يتفاعل من خلال استخدام أدوات تفاعلية ولغة غير تقنية.

المساعدة المهنية متاحة دائمًا

يجب أن يكون المرضى قادرين على التفاعل مع مقدمي الرعاية الصحية من خلال تطبيق الرعاية الصحية المحمول بسهولة. وفقًا للبحث ، فإن 75٪ من زيارات المستشفى "أولية" ويمكن التعامل معها عبر الهاتف أو الفيديو.

إن توفير مكان يتفاعل فيه المرضى والأطباء سيعود بالفائدة على الطرفين. تتيح خدمات الرعاية الصحية عن بُعد للمرضى توفير الوقت والمال في زيارات المستشفى مع السماح أيضًا للأطباء برعايتهم بشكل شخصي أكثر.

مرة أخرى ، تأكد من أن هذه الميزات بسيطة للمستخدمين النهائيين.

الشبكة الاجتماعية للمرضى

يرغب المرضى في التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض. من الأهمية بمكان تضمين عنصر الشبكات الاجتماعية في برنامج الرعاية الصحية الخاص بك.

هناك العديد من المزايا لدمج الجوانب الاجتماعية في تطبيقك. عندما يتم تشخيص شخص ما بمرض أو حالة معينة ، سيرغب بشكل عام في التواصل مع الآخرين الذين أصيبوا بالمثل.

يجعل المرضى يشعرون بالترحيب وجزء من مجتمع الرعاية. من المحتمل أن يهتم المرضى أكثر بتطبيق الرعاية الصحية الخاص بك إذا تم إخطارهم بالإصدارات الجديدة عند تنزيله.

تجارب رقمية بسيطة وفريدة من نوعها

يريد المستهلكون في عالم اليوم تجربة مستخدم بسيطة وجذابة. وفقًا للإحصاءات ، لا يتم استخدام 90٪ من تطبيقات الصحة المحمولة بشكل متكرر بعد تنزيلها. قد تكون تجربة المستخدم السيئة هي السبب في فشل العديد من تطبيقات الصحة المحمولة في ترك انطباع أول ممتاز.

تكشف البيانات أن حوالي 21٪ من جيل الألفية سيحذفون تطبيقًا إذا كان يقدم تجربة رقمية سيئة.

نتيجة لذلك ، يجب أن يحتوي تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك على واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. من المهم إبراز أن تطبيقات الرعاية الصحية هذه مفيدة وجذابة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بتصور البيانات.

يميل المرضى أكثر إلى حفظها واستخدامها إذا كان لديهم تصورات لافتة للنظر.

يفضل المستخدمون بشكل عام مواقع الويب والتصميمات ذات الأشكال المريحة. بصرف النظر عن ذلك ، تأكد من وضع جمهورك المستهدف في الاعتبار أثناء تطوير المظهر العام. على سبيل المثال ، إذا كنت تقوم بالتسويق لكبار السن ، فيجب أن يحتوي برنامجك على رموز أكثر أهمية ونسخًا أكبر.

الأجهزة المتصلة التي يمكن ارتداؤها

التقنيات التي يمكن ارتداؤها ، مثل أجهزة التتبع الصحية والساعات الذكية ، هي الغضب. وفقًا لأبحاث Juniper Research ، ستصل قيمة صناعة الأجهزة الصحية القابلة للارتداء إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2023.

يوفر معدل التبني الأسرع فرصة فريدة لتطوير تطبيق رعاية صحية يمكن ربطه بسهولة بالتكنولوجيا القابلة للارتداء.

يمكن للجهاز القابل للارتداء مراقبة المعلومات الحيوية مثل معدل ضربات القلب ومستويات السكر في الدم والرعشة والتحكم في الموقف ودورات النوم والنشاط البدني. يمكن أن تساعد هذه المعلومات المرضى في اكتساب فهم أفضل لروتين تمارينهم ومنحهم مزيدًا من التحكم في صحتهم.

لماذا يحتاج الناس تطبيقات طبية؟

هناك بعض الأسباب الرئيسية:

يمكن للمرضى ومقدمي الرعاية استخدام التطبيق لمساعدتهم على مراقبة ظروفهم الصحية ، مثل أمراض القلب والسكري والحمل والصحة العقلية والمزيد. اسمح لمقدمي الرعاية الصحية بمشاركة السجلات الصحية للمريض والإبلاغ عنها في أي مكان. تتبع الأدوية.

الخطوات الرئيسية في إنشاء تطبيق طبي

تبدأ عملية تطوير التطبيقات الطبية الشخصية ، مثل أي تطبيق آخر ، بتحديد الجمهور المستهدف وتتضمن مراحل نموذجية مثل بحث المنافسين ، واختيار مجموعة الميزات ، واختيار مجموعة التكنولوجيا ، والترميز.

افهم المستخدم الخاص بك

عندما تحدثنا عن توقعات المستهلك ، كان ذلك يعني التعرف على عملائك بشكل أفضل. يتم تبسيط العديد من الأنشطة إذا كنت تفهم المستخدم الخاص بك:

تطوير منتج متفوق ؛

تحديد ميزات المنتج ؛

ومن الأمثلة على ذلك وضع خطة ترويجية استراتيجية ومفيدة.

اجمع المعلومات الضرورية لشخصية المستخدم من خلال إجراء البحث ووضع معايير ديموغرافية مهمة.

فكر في الأمن

يعد الأمان المحسن طريقة مفيدة لحماية معلومات المستخدمين. ما تستطيع فعله:

المصادقة ذات العاملين ، والمعروفة أيضًا باسم التحقق من خطوتين ، هي شكل من أشكال الأمان متعدد العوامل الذي يستخدم كلمة مرور ورمز لمرة واحدة يتم إرساله إلى هاتفك ؛ لحماية نفسك من مخاطر الأمان المحتملة ، قم بتقصير وضع الجلسة إلى وقت معين ؛ يجب التعامل مع المعلومات الشخصية بعناية. ليس من الجيد استخدام الخطوط الملونة والملفتة للانتباه في التطبيقات الطبية. لذلك قد يكون تشغيلها في الأماكن العامة أكثر أمانًا.

ما الميزات التي يجب تضمينها في التطبيق الطبي؟

ابدأ بالسمات الأساسية لكل تطبيق طبي شخصي.

ترخيص الحساب: اجعل هذه العملية سريعة وسهلة ، ولكن تذكر أنه يجب أن تكون آمنة أثناء عملك مع الكثير من المعلومات الخاصة.

ملف تعريف المستخدم: للمستخدمين لإدخال المعلومات العامة عنهم مع إمكانية تغييرها.

التتبع: يسمح للمستخدمين بالتحكم في جميع بياناتهم ، والوصول السريع إليها ، وتوفير التصفية حسب الفترة والفئات الطبية.

التصنيف: يحتاج المستخدمون إلى تصنيف مستنداتهم الطبية ومواعيدهم مع الأطباء.

الإخطارات: أبلغهم بالمواعيد القادمة.

إلى جانب ذلك ، يمكنك إضافة ميزات متقدمة إلى تطبيقك الطبي.

اختر مكدسًا تقنيًا

بمجرد وصولك إلى التطبيق بقائمة الميزات والصورة العامة لتطبيقك الطبي ، حدد الأدوات والتقنيات التي ستستخدمها لإنشاء التطبيق. ستشمل هذه الأدوات والأدوات المكتبات ولغات البرمجة والأطر وما إلى ذلك.

بالنسبة للجزء الأمامي ، فهو ReactJS و NextJS.

غالبًا ما تتضمن حزمة الواجهة الخلفية NestJS و Hasura و AWS Lambda.

يجب أن تكون قواعد البيانات آمنة وأن تكون قادرة على معالجة الاستفسارات بسرعة. يعد Postgres من بين أفضل الخيارات.

اعتمادًا على مدى تعقيد تطبيقك الطبي ، قد تحتاج إلى التفكير في وظائف واجهات برمجة التطبيقات وتكامل حلول الذكاء الاصطناعي.

من الضروري أيضًا تحديد ما إذا كنت ستستخدم تطبيقًا محليًا أو نظامًا أساسيًا مشتركًا حيث سيتطلب ذلك تكييف المجموعة الفنية.

قم بإنشاء تصميم UX مناسب

يجب أن تكون إدارة البيانات سهلة باستخدام التطبيق الطبي الشخصي. فكر في تدفق المستخدم والتبديل بين الشاشات. اعرض المعلومات الضرورية فقط في لحظة واحدة حتى لا تربك المستخدمين.

نوصي باستخدام لغة بسيطة لتسهيل فهم كل شيء. ليس من الضروري أن يعلق التطبيق الطبي بمصطلحات غير معروفة.

الاختبار والإطلاق

عندما تنتهي مرحلة تطوير التطبيق الطبي تقريبًا ويكون جاهزًا لتقديم أول MVP ، اطلب من فريق ضمان الجودة اختبار كل شيء بشكل صحيح. سيكون من المفيد إشراك الأشخاص المرتبطين بالطب في هذه العملية.

بمجرد فحص كل شيء وتحسينه ، قم بتشغيل تطبيقك الطبي. ضع في اعتبارك أن الإطلاق لا يعني مجرد نشر المنتج في المتاجر. هناك استراتيجية تسويقية وراء الأداء الناجح للتطبيق.

نصائح لإنشاء تطبيق طبي قوي

للتلخيص ، فيما يلي قائمة بالمؤشرات لمساعدتك على تطوير تطبيق طبي شخصي مقنع:

ضع في اعتبارك عملائك ومتطلباتهم. حافظ دائمًا على توافق عملية التصميم مع احتياجات المستخدمين وتوقعاتهم للحصول على أداة طبية مفيدة. من فضلك اجعلها بسيطة. سيكون المستخدمون سعداء بتصميم UX وتصور البيانات سهل الاستخدام. رعاية العملاء أمر لا بد منه. تأكد من أن عملائك يعرفون أن بياناتهم آمنة.

يعد إنشاء تطبيق طبي في عام 2022 مفهومًا ممتازًا. لا تخافوا من المنافسة العالية. يريد المستخدمون أن يكونوا قادرين على إدارة حالتهم الصحية باستخدام تطبيق الهاتف المحمول. يمكنك محاولة إنشاء أول تطبيق طبي لا يحتوي على كود على منصة AppMaster.io الخاصة بنا.