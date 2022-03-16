هل هناك سبب تجاري لإنشاء تطبيق لياقة في عام 2022؟ هل توجد تطبيقات لياقة كافية في السوق؟ من هو الجمهور المستهدف لتطبيق لياقة بدنية حديث؟ كيف تصنع تطبيق لياقة وتحقق النجاح؟ حاولنا الإجابة على هذه الأسئلة في المقال.

لماذا لا تزال تطبيقات اللياقة البدنية شائعة؟

لقد غيرت بانديميا العالم. يفهم الناس أن الصحة هي الأولوية ، وتحتاج إلى الاهتمام كل يوم ، ولكن ليس مرة واحدة فقط عندما تكون أنت أو أحد أفراد أسرتك في المستشفى بالفعل. خلال الربع الأول من عام 2020 ، تم تنزيل تطبيقات الصحة واللياقة 593 مليون مرة.

تم إغلاق الصالات الرياضية ، لذلك كان الناس بحاجة إلى "مدرب لياقة بدنية جيب" لممارسة التمارين في المنزل. لا تزال حالة الوباء سارية في بعض البلدان. ومع ذلك ، حتى بدون الإصابة بالبشر ، فإن تطبيق اللياقة البدنية يمنح المستخدمين العديد من المكافآت ، على عكس الاشتراك في الصالة الرياضية أو حضور مدرب اللياقة البدنية. أهمها:

سعر تطبيق اللياقة أقل بكثير من سعر الاشتراك في صالة الألعاب الرياضية أو حضور مدرب لياقة خاص ؛ فرصة لممارسة التمارين في أي وقت تقريبًا وفي أي مكان (في الوظائف الشاغرة ، أثناء الرحلات ، في المنزل ، في شوارع منطقتك ، في العمل) ؛ الاختيار الهائل للممارسات الرياضية - يمكنك دراسة اليوجا والتشيغونغ وتمارين إعادة التأهيل واللياقة الكلاسيكية والرقصات الرياضية وأي شيء تريده تقريبًا وما هو غير متوفر في منطقتك ؛ غالبًا ما يكون تطبيق اللياقة أكثر قابلية للفهم من ممارسة اللياقة البدنية الجماعية - سرعة المدرب في مجموعة لا تسمح في كثير من الأحيان بأداء التمارين بشكل صحيح وتكرارها عدة مرات بقدر ما تحتاج إلى تذكرها أو القيام بها بشكل صحيح ؛ من السهل متابعة التقدم في تطبيق اللياقة البدنية - ليس لدى الأشخاص الوقت ، لذا فإن امتلاك تطبيق للياقة البدنية يسجل أنشطة اللياقة البدنية ونتائجها أمر لا بد منه. بفضل التحليل المستمر للبيانات التي يتم تسجيلها بواسطة تطبيق اللياقة البدنية ، يمكن للأشخاص تحديد جداولهم اليومية وتصحيح روتينهم ؛ تحديد هدف للياقة البدنية سهل وتحقيقه - يمكن للأشخاص تحديد أهدافهم الخاصة بسهولة في تطبيقات اللياقة البدنية. الشخص الذي يعرف جسده بشكل أفضل يضع الأهداف التي يمكن تحقيقها.

ليس من السهل إنشاء تطبيق لياقة من البداية. يمكن تقسيمها إلى المهام الرئيسية:

لاكتشاف الجمهور المستهدف ؛

لتحليل المنافسين.

لتحديد ميزات التطبيق ؛

لاختيار أفضل خوارزمية لاستخدامها ؛

لاختيار مجموعة التكنولوجيا لتطبيق اللياقة البدنية ؛

لتعيين الميزانية ؛

لإنشاء خطة تسييل وتوسيع نطاق.

دعونا نراجع كل هذه النقاط بدقة. إذا قررت أن تأخذ مكانًا في مجال تطبيقات اللياقة البدنية ، فاستعد جيدًا وأكمل هذه الخطوات.

تطوير تطبيق اللياقة البدنية

تتطلب عملية تطوير التطبيق إعدادًا جيدًا. قبل تطوير تطبيق لياقة فعلي ، تحقق من الخطوات التالية وقم بتنفيذها.

كشف الجمهور المستهدف

يعني اكتشاف الجمهور المستهدف لتطبيق اللياقة البدنية الخاص بك من سيستخدم تطبيق اللياقة البدنية في المستقبل؟ لتقسيم الجمهور بشكل صحيح ، يمكنك استخدام الطرق السيكومترية و / والديموغرافية.

تساعد الديموغرافيات والإحصاءات في إنشاء شخصية مستخدم عادية ، بينما يرشدك التخطيط النفسي إلى خوارزمية المطابقة.

ابحث عن الخصائص الديموغرافية لشخصية المستخدم المستقبلية ، مثل العمر والجنس والحالة العائلية والتعليم والوظيفة والموقع والهوايات الرئيسية. يمكن للمستخدمين إدخال هذه المعلومات أثناء التسجيل.

حاول أيضًا اكتشاف المشكلات الرئيسية المتعلقة بالحالة الصحية والجسمية لمستخدم التطبيق المستقبلي باستخدام المؤشرات المادية:

وزن؛

ارتفاع؛

قياسات الخصر والوركين.

ضغط النبض؛

سكر الدم؛

استهلاك المياه في اليوم

النظام الغذائي النموذجي أو نوع التغذية ؛

السعرات الحرارية؛

الأمراض المزمنة وما إلى ذلك.

وأيضًا ، حاول اكتشاف المعلمات السيكومترية:

نمط الحياة.

الآراء.

القيم؛

أهداف اللياقة / الصحة.

ستساعدك هذه المعلمات على فهم كيفية تصرف المستخدمين المستقبليين ولماذا يتصرفون بهذه الطريقة. يمكنك إنشاء تطبيقك بشكل أكثر جاذبية وراحة وقيمة ، ويمكنك أيضًا إنشاء حملات تسويقية فعالة باستخدام هذه البيانات. قم بإنشاء صورة شخصية لعميلك المستقبلي قبل استخدام التطبيق الخاص بك ، وقم بعمل صورة شخصية لعميلك بعد استخدام التطبيق الخاص بك. ستساعدك صور البداية والنهاية للمستخدم على بناء خطوات بين تلك الحالات.

لجمع هذه البيانات ، قم بالبحث ، وإجراء استطلاعات الرأي ، والدراسات الاستقصائية ، وتحليل جماهير المنافسين. كلما عرفت المزيد عن المستخدمين المحتملين لتطبيق اللياقة البدنية في المستقبل ، كان المنتج الأفضل الذي يمكنك اقتراحه عليهم.

تحليل المنافسين

يعد تحليل المنافسين خطوة حاسمة في تطوير التطبيقات وإنشاء إستراتيجية التسويق. انظر إلى منافسيك وأجب عن مثل هذه الأسئلة:

ما هي الميزات التي تمتلكها تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم؟ ما هي ردود الفعل التي يتركها المستخدمون؟ ما هي مزايا وعيوب تطبيقات اللياقة البدنية الخاصة بهم؟

يمكنك مزج الميزات ومطابقتها وإنشاء آليات جديدة والجمع بين وظائف مختلفة للحصول على ميزة تنافسية. يمكنك الاستفادة من عيوب منافسيك لتطوير تطبيقات لياقة أو صحية أكثر شيوعًا ومفيدة. دعنا نراجع بعض الأمثلة.

سترافا

قد يكون Strava في زقاقك الصحيح إذا كنت تحب الشعور بالانتماء والتواصل الاجتماعي الذي يأتي مع اللياقة البدنية. تم تصميم البرنامج للعدائين وراكبي الدراجات والسباحين الذين يستمتعون ببعض التنافس الودي بينما يعملون نحو أفضل شكل لهم على الإطلاق. يمكنك الانضمام إلى تحديات ممارسة Strava مع مستخدمين آخرين لتطبيقات اللياقة البدنية الأخرى ، وتحميل الصور من التدريبات الخاصة بك ، ومتابعة أنشطة اللياقة البدنية لأصدقائك. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر بعض الميزات الأساسية مثل مراقبة مسافة التمرين والسرعة والمدة.

تحتوي Strava Summit ، النسخة المدفوعة من التطبيق ، على العديد من الميزات التي يستمتع بها المستخدمون أكثر من غيرها. داخل التطبيق ، يمكنك إنشاء أهداف تدريبات اللياقة أو السباق الخاصة بك والحصول على برامج تدريب مخصصة وردود الفعل في الوقت الفعلي لجعل التدريبات الخاصة بك أكثر فعالية.

يمكنك أيضًا التنافس مع أصدقائك في شرائح ، ومقارنة جهودك السابقة ، والحصول على فهم أعمق لعاداتك التدريبية وأدائك من خلال النظر في إحصائيات الأداء المتقدمة.

الايجابيات:

من السهل تخطيط وتسجيل وتتبع وتحليل التدريبات ؛

مساعدة كبيرة في التدريب على السباق ؛

تحديات اللياقة البدنية الشهرية المجانية تبقيك متحمسًا ؛

يصفها المستخدم على أنها وسائط اجتماعية للأشخاص الذين يريدون أن يكونوا نشيطين.

سلبيات:

يفتقر إلى تكامل الموسيقى.

تتطلب معظم الميزات اشتراكًا مدفوعًا.

Freeletics

إذا كنت من محبي التدريبات القصيرة والعرقية وذات الكفاءة العالية ، فستحب تطبيق Freeletics للياقة البدنية. إنه يركز على تمارين وزن الجسم - مثل تمارين Burpees والقرفصاء وتنوعات الجلوس - التي يسهل القيام بها في أي مكان وفي أي وقت. كما يتضمن أيضًا تدريبات متقطعة عالية الكثافة (HIIT) مع تدريب صوتي تعليمي لمساعدتك في الحصول على شكل سريع.

يتضمن الإصدار المجاني من البرنامج 20 تمرينًا عالي الكثافة لوزن الجسم ، و 25 تمرينًا فرديًا ، و 20 جلسة تدريبية قائمة على الصوت.

Freeletics Coach هو مدرب شخصي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ويجمع الأنشطة معًا بناءً على تجربتك وأهدافك ومستوى لياقتك وتفضيلاتك.

يفتح الإصدار المتميز من البرنامج عالماً من الاحتمالات لنظام اللياقة البدنية والتقدم الشخصي. يجمع المدرب المدعوم بالذكاء الاصطناعي بين قوة تدريب HIIT ، واليقظة ، ومعرفة اللياقة البدنية ، والتحفيز لمساعدتك على تحقيق أهدافك. كما أنها سهلة الاستخدام للرياضيين المبتدئين وذوي الخبرة على حدٍ سواء.

الايجابيات :

من 5 إلى 30 دقيقة من التمارين يمكنك القيام بها في أي مكان وفي أي وقت ؛

بقيادة مدربين خبراء يحفزونك في كل تمرين ؛

تضمن تدريبات الفيديو عالية الجودة تدربك بشكل صحيح ؛

ضمان استرداد الأموال لمدة 14 يومًا على اشتراك Freeletics Coach.

سلبيات :

بنك المحتوى المجاني محدود ؛

برامج التمرين المجانية تفتقر إلى التخصيص ؛

يقول المستخدمون إن الجزء الممتد من التمرين يشعر بالاندفاع قليلاً.

خريطة My Run

MapMyRun هو تطبيق يعمل لفترة طويلة. لقد حافظت على شعبيتها بسبب قدراتها الواسعة ومجتمع المستخدم النشط. تضمن مسارات تشغيل التطبيق البالغ عددها 70 مليونًا أن لديك مسارًا جديدًا لتجربته في جميع الأوقات ، كما أنه يتتبع بدقة المسافة والسرعة والارتفاع والسعرات الحرارية المحروقة والبيانات الأخرى أثناء الجري. يمكنك أيضًا الاستماع إلى التدريب الصوتي في الوقت الفعلي على عمليات التشغيل التي يتم تتبعها باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

أفضل جزء في Map My Run هو الخرائط المرئية الرائعة التي يوفرها. يمكنك إنشاء خريطة طريق في وقت مبكر باستخدام الأداة السهلة عبر الإنترنت ، ويمكنك فحص كل عنصر من عناصر الجري مباشرة داخل الخريطة بعد الانتهاء من التمرين. تتضمن العضوية الافتراضية أيضًا تتبعًا مباشرًا لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الوقت الفعلي ، والذي يسمح لك بمشاركة موقعك مع العائلة والأصدقاء في الوقت الفعلي للحصول على حماية إضافية.

الايجابيات:

الميزات الأكثر استخدامًا مجانية ؛

يمكن تتبع أكثر من 600 نشاط بالإضافة إلى الجري ؛

يتتبع عدد الأميال المقطوعة في الحذاء ، حتى تعرف متى حان الوقت لاستبدالها ؛

تتوفر برامج التدريب بقيادة الخبراء مع عضوية MVP.

سلبيات :

يمكن أن تستنزف بطارية هاتفك على فترات أطول ؛

لم يعد يدعم تكامل الموسيقى ؛

أبلغ المستخدمون عن مشاكل في تكامل Apple Watch.

تحديد الميزات لتطبيق اللياقة البدنية

يحتوي كل تطبيق لياقة على مجموعة فريدة من الميزات لمساعدة مستخدميه على تحقيق أهدافهم المتعلقة باللياقة البدنية والصحة. ومع ذلك ، إليك أهم الجوانب التي يجب أن يتمتع بها كل تطبيق لياقة ممتاز:

يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول عند بدء استخدام التطبيقات. قم بتضمين تسجيل الدخول عبر مصادر شائعة مثل البريد الإلكتروني والشبكات الاجتماعية وأرقام الهواتف لتجربة مستخدم أفضل ؛ عنصر حاسم آخر هو ملفات تعريف المستخدمين. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على الاحتفاظ بمعلومات صحتهم وحالة أجسامهم من اليوم الأول من التمرين ؛ الاتصال بالأجهزة الخارجية. يجب أن يدعم تطبيق اللياقة الخاص بك أكبر عدد ممكن من أجهزة التتبع. يوفر المنتجون القابلون للارتداء والمنصات المتنقلة للمطورين فرصة لجمع المزيد من المعلومات المفيدة وتخزينها مثل معدل ضربات القلب والسعرات الحرارية المحروقة ونوع التمارين ومدة النشاط البدني وكثافته ؛ تتبع النشاط ثانية بثانية. تساعد هذه الميزة في حساب احتياجات ومتطلبات اللياقة الأكثر دقة. يمكن للمستخدمين استخدام هذه الوظيفة لتتبع الأنشطة المختلفة ، مما قد يساعدهم في مقارنة تقدم لياقتهم عبر الوقت ؛ تحديد الموقع الجغرافي. يمكن أيضًا استخدام التطبيق لاختيار مسار وإدخاله باستخدام الواجهة التي تعمل باللمس. تتيح هذه الميزة للمستخدمين إنشاء العديد من مسارات المشي والجري وركوب الدراجات. كما أنه يساعد في عرض وتتبع المسافة عندما يستخدم ركاب الركض أو راكبو الدراجات الخريطة التي يوفرها البرنامج. بالإضافة إلى القدرة على عرض هذه البيانات ؛ الإخطارات - لا تدع المستخدمين يفوتهم روتين لياقتهم البدنية والعناية الشخصية. يجب إعطاء مستخدمي التطبيق معلومات في الوقت المناسب حول الأنشطة التي يجب إكمالها. ومع ذلك ، فمن الأهمية بمكان أن يتمكنوا من تعديل إعدادات الإشعارات: تمكينهم وتعطيلهم واختيار أنواع التمارين التي يجب الإبلاغ عنها ؛ تعتبر بوابات الدفع ضرورية لتوليد الإيرادات. السماح للعملاء بجعلها مريحة من خلال مدفوعات الإنترنت إذا كانوا مستعدين لإنفاق الأموال على الإجراءات الأساسية أو المكافآت في تطبيق اللياقة البدنية ؛ ضع في اعتبارك الحماية. سيفصح الأفراد عن الكثير من المعلومات الشخصية على التطبيق ، وبالتالي ، يستخدمون التحقق. بدلاً من كلمات المرور ، استخدم المصادقة متعددة العوامل.

هذه الميزات الأساسية هي الحد الأدنى من الأساس لتطبيق ناجح للياقة البدنية أو الصحة والعافية.

خوارزميات تطبيقات اللياقة البدنية: أفضل الممارسات

دليل التدريب هو السمة الأساسية لأي برنامج لياقة. تتطلب الخوارزميات بيانات أولية من المستخدم لتكون أكثر دقة في توقع التدريبات.

بناءً على نهج المطابقة ، يمكن تقسيم التطبيقات إلى أربع فئات:

المستندة إلى البيانات ؛

القائم على الحساب (الخوارزمية الرياضية) ؛

تحليل السلوك

تنفيذ الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

الميزات المتنوعة للتطبيق ، مثل المحتوى التعليمي حول كيفية الحفاظ على صحتك ولياقتك ، وطرق تحسين موقفك تجاه التمرين ، وحتى مقاطع الفيديو التعليمية ، تجعل المستخدمين مهتمين.

تهدف هذه الميزة إلى توفير المزيد من الحوافز وإغراء الأشخاص بعدم التوقف عن استخدام تطبيقك. يعد منح المكافآت والشارات والمسابقات طرقًا للمستخدمين ليكون لديهم عقلية قوية حول الوصول إلى أهدافهم والبقاء متحمسًا.

تسمح إضافة ميزات الوسائط الاجتماعية إلى تطبيقك للمستخدمين بالإعلان عن نتائجهم وتوفر إعلانات مجانية حيث يمكنهم مشاركة نتائجهم على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. من المهم أيضًا إنشاء صفحات وسائط اجتماعية لتطبيقك حتى يتمكن الأشخاص من رؤية ما يدور حوله أثناء المشاركة.

لتقديم أهم النتائج الصحية لمستخدمي التطبيق ، يجب مراعاة كل هذه الخصائص الأساسية والمميزة.

مكدس التكنولوجيا لتطبيق لياقة بدنية

يعد العثور على موظفين أكفاء وذوي خبرة وتوظيفهم مهمة صعبة هنا. ناهيك عن أنك ستحتاج إلى أموال لعملك. إذا كنت تنوي تعيين فريق تطوير ، خذ بعض الوقت لتتعلم قدر الإمكان عن الموظفين المحتملين:

انظر إلى محفظتهم.

دراسة تاريخهم المهني ؛

تحليل شروط التوظيف والمواعيد النهائية المتوقعة.

بديل آخر هو توظيف فريق تطوير داخلي أو مطور واحد. سيوفر المال ولكن يستغرق وقتًا أطول لإنشاء برنامج لياقة.

في كلتا الحالتين ، يجب أن تكون على دراية بمكدسات التكنولوجيا الأكثر شيوعًا المستخدمة للتطوير في الوقت الحاضر:

لغات البرمجة: Swift لنظام iOS ، Kotlin لنظام Android ؛

قاعدة البيانات: PostgreSQL، MySQL؛

IDE: Xcode 11+ ، أحدث إصدار من Android Studio ؛

خادم الويب: Nginx ، Apache ؛

التخزين السحابي: Amazon S3 ، Heroku ، Rackspace ؛

التفويض الاجتماعي: Facebook SDK و Twitter SDK و Google+ SDK و Instagram SDK ؛

بوابة الدفع: Stripe ، PayPal ؛

المرافق العامة: Optimizely و Twilio و Google Maps و Google Analytics.

نظرًا لأنك ستحتفظ بكميات كبيرة من المعلومات وتحصل عليها ، فستحتاج إلى قدر كبير من الذاكرة وقوة المعالجة.

ما هي ميزانية تطوير تطبيق اللياقة البدنية؟

وفقًا لمصادر الإنترنت ، تتراوح ميزانية تطوير تطبيق اللياقة البدنية بين 30.000-70.000 دولار ويمكن أن تزيد عن 100.000 دولار. لكن الإيرادات المجمعة الناتجة عن كل من تطبيقات Apple App Store و Google Play للصحة واللياقة ارتفعت إلى 837 مليون دولار في عام 2020 ، مقابل إجمالي 592 مليون دولار لعام 2019.

هناك خمس مراحل تطوير على الأقل لاستثماراتك أثناء إنشاء تطبيق لياقة بدنية:

تحليل الأعمال والتسويق ؛

ادارة مشروع؛

تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم ؛

التطوير والاختبار ؛

صيانة.

تتطلب كل مرحلة تعويض العديد من المهنيين. يؤثر تعقيد التطبيق على تكلفة التطوير. بالطبع ، إذا اخترت التركيز ببساطة على الأساسيات واستخدام تصميم بسيط ، فلا شك في أنك قد تخفض النفقات. هذا هو السبب في أنه من الأفضل عادة التخطيط لكل شيء قبل التطوير.

استراتيجية تحقيق الدخل

بالطبع ، من المهم أيضًا التأكد من أن تطبيق اللياقة الذي تنشئه يقدم نتائج جديرة بالاهتمام. هناك عدة طرق لتحقيق الدخل من تطبيقك. يمكنك استخدام عدة طرق للربح أو الحصول على المال من برنامج التمرين:

التطبيقات المدفوعة - يجب على المستخدمين شراء برنامج اللياقة الخاص بك للحصول على المزايا. يعد تقديم نسخة تجريبية مجانية ثم فرض رسوم على المستخدمين أو تشجيعهم على الاشتراك لمواصلة استخدام تطبيقك أحد الأساليب التي قد تستخدمها. عمليات الشراء داخل التطبيق - إذا كنت ترغب في تطوير برنامج لياقة بدنية مجاني للمستخدمين ، فلا يزال بإمكانك جني الأموال من خلال تشجيع الأشخاص على شراء شيء ما في تطبيقك ، مثل إعداد ميزة إضافية قوية أو محتوى متميز لا يمكنهم الحصول عليه إلا عند الشراء وظيفة معينة. الإعلانات - قد تهتم شركات اللياقة البدنية بالعمل معك وتشغيل حملات إعلانية من خلال تطبيقك ، والتي يمكنك تحصيل رسوم منها على أساس التكلفة لكل ميل. تطبيقات مجانية - امنح التطبيق مجانًا مع إمكانات تتبع اللياقة البدنية الأساسية والسماح للمستخدمين بالدفع مقابل ميزات إضافية. سيتم تشجيع المستخدمين على شراء الميزات المتميزة التي قد يحتاجونها لتحقيق نتيجة لياقة أفضل على المدى الطويل.

افكار اخيرة

نعلم أن الوباء له تاريخ انتهاء صلاحية ، لكن من الواضح أن تطبيقات اللياقة البدنية ستستمر. يعد إنشاء واحدة جديدة مفهومًا جيدًا ومن المحتمل أن يكون ناجحًا. تذكر تطوير مفهوم فريد وتحديد جمهورك المستهدف وإنشاء خطة تسويق. إذا كنت لا تستطيع دفع 40 ألف دولار لتطوير التطبيقات ، فابحث في no-code.AppMaster.io. يحتوي على ميزات تسمح لك بإيصال منتجك إلى العملاء دون تشفير أي شيء. يحتوي AppMaster.io على وظائف خلفية مدمجة مسبقًا في قاعدة بيانات PostgreSQL. اصنع نموذجًا أوليًا لتطبيقك في غضون أسابيع قليلة ، ثم ابدأ العمل على الإصدار النهائي.