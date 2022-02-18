هل يجب عليك إنشاء تطبيق مواعدة في عام 2022؟ يبدو أن هناك ما يكفي من الخيارات في السوق بالفعل. ومع ذلك ، فإن نجاح Tinder و Badoo يجعل رواد الأعمال مهتمين بإنشاء تطبيقات مواعدة.

يقضي جمهور كبير (ملايين مستخدمي التطبيقات في جميع أنحاء العالم) حوالي ساعتين يوميًا في التطبيق. لقد أثبتت هذه التطبيقات ربحيتها وطلبها بين المستخدمين. خاصة أثناء الوباء عندما واجهنا جميعًا نقصًا في التواصل الاجتماعي وحاولنا إصلاحه عبر الإنترنت.

لا يمكن أن يكون إنشاء تطبيق مواعدة من البداية أمرًا سهلاً. ستحتاج إلى إكمال قائمة طويلة من المهام: من تخصيص الموارد إلى تعيين فريق تطوير والمرور بجميع مراحل تطوير التطبيق.

قبل البدء في عملية التطوير ، عليك القيام بعدة أشياء:

فهم الجمهور المستهدف.

تحديد الميزات المراد تضمينها ؛

حدد خوارزمية المطابقة المراد استخدامها ؛

تحليل المنافسين.

مع وضع هذه الأشياء في الاعتبار ، يمكننا تحديد مدى صعوبة إنشاء تطبيق مواعدة ومقدار التكلفة.

لماذا تحظى تطبيقات المواعدة بشعبية كبيرة؟

يجد الناس أنه من الأسهل والأقل إرهاقًا أن يجتمعوا عبر الإنترنت ، ما يمكنهم فعله في تطبيقات المواعدة. تتيح التطبيقات للمستخدمين الاطلاع على الملفات الشخصية لبعضهم البعض وتقييم المعلومات المستلمة قبل اتخاذ أي إجراء.

عدد كبير من التطبيقات المتاحة لا يخيف المستخدمين أيضًا. إنهم على استعداد لدفع وشراء خطط مدفوعة إذا كان تطبيق المواعدة يوفر قاعدة بيانات أكثر شمولاً ووظائف رائعة.

في الوقت نفسه ، ينشئ المطورون ورجال الأعمال حلولًا جديدة ويملأون المتاجر بخيارات جديدة.

علاوة على ذلك ، فإن مكانة المواعدة عبر الإنترنت تجذب الجمهور الذين هم مستخدمون أساسيون للهواتف الذكية ويمكنهم الدفع. وبالتالي ، فإنهم يدرون عائدات جيدة. في عام 2021 فقط ، تلقت تطبيقات المواعدة أكثر من 5 مليارات دولار على مستوى العالم. لا عجب أن الشركات تريد دخول السوق.

بالنظر إلى الوباء المستمر ، وضيق الوقت للخروج ، والإدمان على الأنشطة عبر الإنترنت ، ستستمر شعبية تطبيقات المواعدة في النمو. إذا قررت أن تأخذ مكانًا في هذا المجال ، فاستعد جيدًا وكن مستعدًا للمنافسة.

تطوير تطبيقات المواعدة

تتطلب عملية التطوير إعدادًا جيدًا. قبل إنشاء تطبيق مواعدة فعلي ، ابدأ ببعض الخطوات الأساسية.

الجمهور المستهدف

ابدأ بتعلم جمهورك المستهدف - من سيكون المستخدمون في المستقبل؟

لتقسيم الجمهور ، يمكنك استخدام القياسات النفسية والتركيبة السكانية .

ستساعد الديموغرافيات في إنشاء شخصية مستخدم متوسطة ، بينما ستوجهك التخطيطات السيكوجرافية نحو خوارزمية المطابقة وإجراء المطابقات بسلاسة.

أولاً ، تحديد الخصائص الديموغرافية. عادة ، تشمل العمر والجنس والحالة الأسرية والتعليم والمهنة والموقع. يمكن لمستخدمي التطبيق إدخال هذه المعلومات الأساسية أثناء إنشاء حساب التطبيق.

يقيس علم النفس النفسي ما يلي:

سمات الشخصية

الإهتمامات؛

نمط الحياة

آراء

قيم.

سيساعدك تحديد السمات على فهم كيفية تصرف المستخدمين ولماذا يفعلون ذلك. يمكنك إنشاء حملات تسويقية فعالة والتركيز على التجربة الأكثر تخصيصًا ضمن تفاعل المستخدم والتطبيق باستخدام هذه البيانات.

لجمع هذه البيانات وإجراء استطلاعات الرأي والاستطلاعات وتحليل جماهير المنافسين وإجراء البحوث. كلما زادت معرفتك بعملائك المحتملين ، كانت تجربة أفضل التي يمكنك تقديمها.

خوارزميات تطبيقات المواعدة: أفضل الممارسات

الوظيفة الأساسية لأي تطبيق مواعدة هي مطابقة الملف الشخصي. للحصول على مطابقات أكثر دقة ، تحتاج إلى فهم كيفية عمل هذه الخوارزميات.

يمكن تقسيم جميع التطبيقات إلى أربع مجموعات رئيسية بناءً على تقنيات المطابقة:

معتمد على الموقع؛

القائم على الحساب (الخوارزمية الرياضية) ؛

تحليل السلوك

متقدم: تنفيذ الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.

معتمد على الموقع. تستخدم معظم تطبيقات المواعدة البيانات الجغرافية للمطابقة. يُسمح للمستخدمين بتعيين حدود المسافة ، بحيث يمكن للتطبيق عرض ملفات تعريف الأشخاص الموجودين في المنطقة المجاورة. الموقع يعمل هنا كنقطة انطلاق. يظهر المقربون منك في قائمتك. من خلال تحليل المعلومات العامة (العمر ، الصور ، الاهتمامات) الموضوعة في الملف الشخصي ، يقرر المستخدم ما إذا كان سيواصل إبداءات الإعجاب / الضربات الشديدة أو المزيد من التواصل.

قائم على الحساب. تستخدم هذه الخوارزمية إجابات الأشخاص وتحسب نسب التوافق لإنشاء تطابقات أفضل. تستند الحسابات إلى معلومات المستخدمين في ملفاتهم الشخصية أو من خلال الاستطلاعات.

قد تكون الخوارزمية الرياضية غير كاملة لأن الناس يميلون إلى تشويه شخصياتهم ، محاولين أن يكونوا النسخة الأفضل. لذا بدلاً من ذلك ، يوصى باستخدام تحليل السلوك.

تحليل السلوك. هنا ، تقوم بتحليل جميع البيانات المتعلقة بمستخدم التطبيق - الشبكات الاجتماعية ، وقوائم التشغيل ، والصفحات التي تمت زيارتها ، وما إلى ذلك. هذا النوع مكلف بعض الشيء لأنه يتطلب تنفيذ حلول البيانات الضخمة.

متقدم: Ai و AR. يمكن أن تستخدم خوارزميات المطابقة الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز. في هذه الحالة ، تستند توصيات المطابقة في تطبيق المواعدة إلى تحليل البيانات المعقد. قد يشمل التعرف على الوجه والبيانات البيولوجية. ستوفر الخوارزميات القائمة على الذكاء الاصطناعي مطابقة وتوصيات أكثر دقة.

يقترح الكثيرون أنه من الأفضل التركيز على مكانة مثل الموقع أو الاهتمامات. لذلك ستستخدم الخوارزميات نوعًا واحدًا من البيانات لبناء المطابقات.

يمكن أن تستند المطابقات المحتملة لتطبيق المواعدة إلى إبداءات الإعجاب - ستظهر الملفات الشخصية المحبوبة لمزيد من المستخدمين. إنه نظام بسيط للتطوير طالما أنه لا يتطلب أي بيانات شخصية وتحليلات معقدة.

تحليل المنافسين

انظر إلى منافسيك: ما الميزات التي تمتلكها تطبيقاتهم ، وما التعليقات التي يتركها المستخدمون ، وما هو الخير والخطأ في التطبيق؟ سيساعدك هذا على فهم كيفية التعامل مع تطوير التطبيق وما هي الميزات التي يجب تضمينها.

دعونا نلقي نظرة على Tinder.

تقدم Tinder خوارزميات مطابقة تعتمد على الموقع. لكنه أيضًا يولي اهتمامًا لمقدار الوقت الذي يقضيه المستخدم في التطبيق. كلما زاد استخدامك للتطبيق ، زادت البيانات التي يجمعها ويعرف تفضيلاتك لربطك بالمطابقات المحتملة بشكل أسرع.

يصنف Tinder أيضًا الملفات الشخصية بناءً على عدد الإعجابات التي يحصلون عليها. سيكون المستخدمون الذين يجذبون أكبر قدر من الاهتمام مرئيين للغاية على التطبيق.

على سبيل المثال ، Bumble هو تطبيق مواعدة آخر يوفر أيضًا وظيفة التمرير السريع. ولكن على عكس Tinder ، فهو يسمح للنساء فقط بإرسال الرسائل أولاً. علاوة على ذلك ، تختفي المطابقات في حالة عدم ظهور رسالة واحدة خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد المطابقة. أيضًا ، كان كل من تراه على التطبيق نشطًا خلال آخر 30 يومًا ، مما يعني أنه لا توجد فرصة لتجاوز حساب غير نشط.

كما ترى ، إلى جانب الخوارزميات القياسية ، يمكنك دمج وظائف فريدة مختلفة وبناء آلية المطابقة الخاصة بك.

مجموعة الميزات التي يجب تضمينها في التطبيق

بعد تحديد الخوارزمية ، يمكنك تحديد الميزات القياسية التي يجب أن يحتوي عليها التطبيق. هناك بعض الميزات الأساسية التي تتمتع بها جميع تطبيقات المواعدة.

تسجيل الدخول - باستخدام هذه الميزة ، يبدأ المستخدمون التفاعل مع التطبيقات. لتزويدهم بتجربة مستخدم أفضل ، قم بتضمين تسجيل الدخول عبر المصادر الشائعة مثل البريد الإلكتروني أو الشبكات الاجتماعية أو رقم الهاتف. تحديد الموقع الجغرافي - البيانات الجغرافية هي واحدة من أهم الميزات في تطبيقات المواعدة. يعتمد التحديد الأساسي لملفات التعريف للمطابقات على موقع المستخدمين. مهمتك هنا هي إنشاء إعدادات جغرافية مرنة قدر الإمكان. على سبيل المثال ، اسمح للمستخدمين بالتحكم في الوقت الذي يمكن للتطبيق فيه الوصول إلى موقعهم ، والسماح لهم بتحديد المسافة لاكتشافها من خلال التطابقات المحتملة ، وعرض عليهم إدارة الموقع الجغرافي. ملفات تعريف المستخدمين - ميزة مهمة أخرى لا يمكن استبعادها. من خلال صفحات الملف الشخصي ، يجب على المستخدمين إنشاء عرض تقديمي جيد لهم. يجب أن يسمح ملف تعريف المستخدم للأشخاص بعرض الصور ومقاطع الفيديو ، وتبرز بعض الأسئلة الأساسية اهتماماتهم. إنها الأداة الأساسية للجمهور لجذب انتباه الآخرين على تطبيق المواعدة. آلية المطابقة - سواء بالتمرير أو الإعجاب ، هذه هي الطريقة التي يبدأ بها مستخدمو التطبيق في التفاعل مع بعضهم البعض. اجعل هذه الوظيفة واضحة ، حتى يتمكن الأشخاص من فهم ما يجب عليهم فعله بسهولة: اسحب لليمين أو انقر نقرًا مزدوجًا أو انقر مثل رمز أو أي شيء آخر. دردشة خاصة - قم بتمكين الاتصال في تطبيق المواعدة. للحصول على تجربة مستخدم أفضل وأكثر إرضاءً ، يمكنك السماح للمستخدمين بإرسال ليس فقط الرسائل ولكن أيضًا الوسائط (صور متحركة ، ملصقات). يمكنك توصيل مكالمات الفيديو أو الرسائل الصوتية لجعل الاتصال أكثر حيوية. الإخطارات - لا تدع المستخدمين يفوتون حياتهم التي يرجع تاريخها. يجب أن يتلقى جمهور التطبيق إشعارات في الوقت المناسب حول النشاط. لكن الأهم هو السماح لهم بضبط إعدادات الإشعارات: تمكينها وتعطيلها ، وتحديد أنواع الأنشطة التي سيتم إعلامك بها. بوابات الدفع - هذه ضرورية لتوليد الإيرادات. إذا كان المستخدمون مستعدين لإنفاق الأموال داخل تطبيق المواعدة ، فدعهم يقومون بذلك بسهولة من خلال المدفوعات عبر الإنترنت.

إلى جانب هذه الميزات الأساسية ، هناك بعض الوظائف التي غالبًا ما يتم تفويتها أثناء التطوير.

فكر في الأمن . سيشارك الأشخاص الكثير من المعلومات الشخصية على التطبيق ، لذا قم بتنفيذ التحقق. نوصي بشدة باستخدام المصادقة متعددة العوامل بدلاً من كلمات المرور.

بعد ذلك ، راجع بطاقات الملفات الشخصية . بشكل عام لا تحتوي على الكثير من المعلومات ، لذا امنح المستخدمين القدرة على توسيعها.

ستكون إضافة رائعة للسماح للمستخدمين بالتراجع عن الإعجاب الذي تم وضعه عن طريق الخطأ. لا تحتوي معظم التطبيقات على هذه الميزة ولا تعرضها على أساس مدفوع. يمكن أن يصبح تضمين هذا في التطبيق الخاص بك ميزتك التنافسية.

وتقديم المزيد من عوامل تصفية البحث ، باستثناء العمر والجنس والموقع. سيقدر مستخدمو تطبيق المواعدة ذلك ، لأنه يساعد على تعيين تفضيلات أكثر دقة.

تكنولوجيا المكدس

بعد تكوين فكرة واضحة عن الشكل الذي سيبدو عليه تطبيق المواعدة ، يمكنك التبديل إلى جزء التطوير.

تتمثل العملية الصعبة هنا في العثور على فريق موثوق ومحترف وتوظيفه. ناهيك عن أنك بحاجة إلى موارد لدفع ثمن وظائفهم. إذا كنت تخطط لتوظيف فريق تطوير ، خذ وقتًا لتتعلم قدر المستطاع عن المرشحين: انظر إلى محفظتهم ، تحقق من الخبرة المهنية ، حلل شروط العمل والموعد النهائي المقدر.

خيار آخر هو وجود فريق تطوير داخلي أو مطورين فرديين. إذا كان الأمر كذلك ، فسوف يتطلب الأمر نفقات أقل ولكن المزيد من الوقت لإنشاء تطبيق مواعدة.

في كلتا الحالتين ، يجب أن تفهم الحزمة التقنية المفضلة للتطوير في الوقت الحاضر:

لغات البرمجة: Swift لنظام iOS ، Kotlin لنظام Android ؛

قاعدة البيانات: PostgreSQL، MySQL؛

IDE: Xcode 11+ ، أحدث إصدار من Android Studio ؛

خادم الويب: Nginx ، Apache ؛

التخزين السحابي: Amazon S3 ، Heroku ، Rackspace ؛

التفويض الاجتماعي: Facebook SDK ، Twitter SDK ، Google+ SDK ، Instagram SDK

بوابة الدفع: Stripe ، PayPal

المرافق العامة: Optimizely و Twilio و Google Maps و Google Analytics.

ستكون المكونات الأساسية لتطبيقك هي الخوادم القوية وقواعد البيانات الآمنة وواجهات برمجة التطبيقات ، حيث ستخزن الكثير من البيانات وتجمعها من خلال خدمات مختلفة.

كم تحتاج من المال لتطوير تطبيق مواعدة؟

تشترك مصادر الإنترنت في تقديرات مختلفة ، ويتراوح السعر الإجمالي لتطوير تطبيقات المواعدة بين 50.000 و 150.000 دولار. يبدو وكأنه الكثير من المال.

سبب هذه التكلفة الضخمة هو أن هناك خمس مراحل تطوير على الأقل تحتاج إلى الاستثمار فيها:

تحليل الأعمال والتسويق ؛

ادارة مشروع؛

تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم ؛

التطوير والاختبار ؛

صيانة.

في كل مرحلة ، ستنفق ما لا يقل عن بضعة آلاف من الدولارات. تتضمن كل خطوة مهنيين مختلفين يحتاجون إلى الدفع. ضع في اعتبارك متوسط الجدول الزمني للتطوير لمدة ثلاثة أشهر ومتوسط معدل الدفع للمطور حوالي 40 دولارًا في الساعة ، والتي تضيف بالفعل ما يصل إلى 20000 دولار.

تتأثر تكلفة التطوير بتعقيد التطبيق. بالطبع ، إذا قررت استخدام الوظائف الأساسية والواجهة البسيطة ، فيمكنك تقليل السعر بشكل كبير. لكن النتائج ستكون هي نفسها.

هذا هو السبب في أنه من الأفضل دائمًا تخطيط كل شيء بدقة وفهم بوضوح ما إذا كنت مستعدًا لتخصيص هذه الموارد.

استراتيجية تحقيق الدخل

وأخيرًا وليس آخرًا - تحقيق الدخل. يمكن إرجاع جميع الاستثمارات ، إذا تم إنفاقها بشكل صحيح. السؤال الرئيسي هنا: كيف تريد تحقيق إيرادات باستخدام تطبيقك؟

من بين الطرق الشائعة والفعالة لتوليد الأرباح:

الإعلانات المدفوعة

خطط الاشتراك

عمليات الشراء داخل التطبيق؛

ترقيات الميزات المتميزة.

يُعد Tinder مثالاً ممتازًا لاستخدام الإعلانات المدفوعة وترقيات الميزات المتميزة. تعمل الخطط المميزة على توسيع وظائف التطبيق بشكل كبير ، مما يضمن عدم إهدار مستخدمي التطبيق لأموالهم وتحقيق إيرادات لك.

افكار اخيرة

الشيء الوحيد الذي نعرفه على وجه اليقين ، هو أن تطبيقات المواعدة موجودة لتبقى. يعد إنشاء فكرة أخرى فكرة واعدة ومربحة. الطلب آخذ في الازدياد ، وهذا بالضبط ما تحتاجه.

تذكر أن تبتكر مفهومًا جديدًا ، وحدد جمهورك المستهدف ، وقم بإعداد إستراتيجية ترويجية. إذا لم تكن على استعداد لدفع 40000 دولار لتطوير التطبيق ، فاستكشف no-code. ستكلف الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية و AppMaster.io ، على وجه الخصوص ، أقل بكثير وستظل تقدم نتائج عالية الجودة. يوفر AppMaster.io خلفية تم إنشاؤها تلقائيًا ، وقاعدة بيانات تدعمها PostgreSQL ، ووظائف API ، وتسمح بإنشاء تطبيقات أصلية. جربه واصنع الإصدار الأول من تطبيقك في غضون عدة أسابيع.