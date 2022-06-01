نحن نعيش في أوقات نستخدم فيها أجهزتنا المحمولة لأي شيء تقريبًا ، ونريد استخدامها في أي شيء! نريد التواصل والشراء والبيع والدفع معهم ، ونريد أيضًا السفر معهم! يعد تطوير التطبيقات بلا شك قطاعًا متناميًا وفرصة ممتازة لرواد الأعمال. عند الحديث عن السفر ، أصبحت الآن العديد من أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة مصدرًا رائعًا للمسافرين ، حتى أكثر من مواقع الويب للجوال: في أي لحظة ، يمكنهم التأكد من عدم ضياعهم ، ويمكنهم حجز فندق ، ويمكنهم حجز أي نشاط (اشتر تذاكر لحفل موسيقي أو متحف ، أو احجز طاولة في مطعم) أو اتصل بسيارة أجرة. تُعد تطبيقات السفر أيضًا فرصة لجميع خدمات الضيافة والأعمال التجارية. ماذا يعني ذلك لرواد الأعمال الرقميين؟ أن قطاع طلبات السفر فرصة عظيمة!





هناك الكثير من الاحتياجات المختلفة التي يمكن تلبيتها من خلال التطبيق ، وهذه كلها منافذ في السوق يمكنك ملؤها بطلب السفر. ومع ذلك ، بالطبع ، هناك العديد من المعلمات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار لمشروع تطوير التطبيق الخاص بك: الميزانية ، والميزات ، والمستخدمون المستهدفون ، والمزيد. في هذه المقالة ، سنبحث في عالم تطوير تطبيقات السفر حتى تتمكن من الحصول على فكرة أفضل عن نوع الفرصة المتاحة وكيفية استغلالها.

ماذا يحتاج تطبيق السفر؟

قبل التفكير في التكلفة التي يمكن أن يتكلفها طلب السفر وكيف يمكنك إنجاحه ، عليك التركيز على ما يحتاجه تطبيق السفر. ما هي الميزات التي تحتاج أنت وفريق التطوير لديك إلى وضعها بحيث يمكن لأي مسافر الحصول على أي شيء يحتاجه في راحة يده من خلال هاتفه المحمول أثناء السفر؟ كيف يمكنك جعل خدمتك متاحة مع تطبيق آخر غير مواقع الجوال التقليدية ولكنها أقل قابلية للاستخدام؟ عندما يكون لديك مسح جميع الميزات التي تحتاج إلى وضعها في تطبيق واحد ، يمكنك الانتقال إلى النظر في التكاليف والتسويق وتوظيف فريق التطوير والجوانب الأخرى.

تطبيقات السفر هي نوع من الوسيط بين خدمات ضيافة السفر والمسافرين. هذا جانب مهم يجب مراعاته: في معظم الحالات ، لن يعمل تطبيقك ما لم يتضمن خدمات ضيافة السفر بالإضافة إلى المستخدمين العاديين. الميزات الرئيسية لتطبيق السفر هي ما يلي:

وسائل النقل

أول شيء يفعله أي مسافر عندما يسافر هو الانتقال من مكان إلى آخر. السفر يعني التحرك ؛ عندما تفكر في مكان تزوره ، فإن أول ما تفكر فيه هو كيفية الوصول إليه. بسبب كل هذه الأسباب ، فإن الميزة الأولى التي تحدد تطبيقات السفر أو مواقع الويب المحمولة للسفر هي إمكانية حجز وسائل النقل. النقل مظلة يمكن أن تشمل العديد من الخدمات المختلفة:

شراء تذاكر طيران ،

شراء تذاكر القطارات والحافلات

شراء تذاكر مواصلات المدينة (المترو ، حافلات المدينة)

استدعاء سيارة أجرة

يتغير عالم النقل ويوفر فرصًا جديدة حتى للعاملين في تطوير تطبيقات السفر. تعتبر الدراجات البخارية والدراجات الكهربائية أكثر شيوعًا على طرق المدينة في جميع أنحاء العالم: يمكن أن تتضمن تطبيقات السفر أيضًا ميزات تتيح للمستخدمين استئجار إحدى وسائل النقل المستدامة أو ميزات تخطيط الرحلة. لجعل هذا التطبيق قابلاً للاستخدام ، سيتطلب ميزات تكامل الخرائط: تأكد من أن فريق التطوير لديك يضم خبيرًا في هذا المجال. كما يتطلب اتفاقيات مع ضيافة السفر المتعلقة بقطاع النقل.

الحجز

الشيء الثاني الذي يحتاجه المستخدمون عند السفر هو مكان لقضاء الليل. تعد تطبيقات السفر التي تسمح للمستخدمين بحجز فندق أو أي نوع آخر من الغرف مباشرة من هواتفهم المحمولة ناجحة للغاية ، على الرغم من أن المنافسة عالية جدًا. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالحجز ، يجب ألا تركز فقط على الفنادق والغرف ؛ يقوم المسافرون أيضًا بحجز زيارات المتحف أو الأنشطة الأخرى.

تحفظ

إلى جانب مكان للنوم ، يحتاج المسافرون إلى مكان لتناول الطعام. يمكن أن يصبح تطوير تطبيق يسمح للمستخدمين بحجز طاولة لتناول العشاء ووجبات الغداء أمرًا ناجحًا للغاية: لن يستهدف المسافرين فقط لأن الناس سيستخدمون تطبيقات السفر مثل هذه أيضًا لحجز الحجوزات في مطاعم مسقط رأسهم.

المراجعات

هناك الكثير من المنافسة على تطبيقات السفر التي تتعامل مع المراجعات. ومع ذلك ، فإن تضمين ميزات المراجعة في تطبيق السفر الخاص بك يمكن أن يجعل تطوير تطبيقك أكثر اكتمالاً.

الخريطة والملاحة

مرة أخرى ، سيكون تطوير تطبيق التنقل وإنجاحه أمرًا صعبًا للغاية نظرًا لأنه يكاد يكون من المستحيل التغلب على منافسة Google. يمكن أيضًا أن تكون ميزات التنقل في تكامل الخرائط معقدة في التطوير. ومع ذلك ، يمكنك تضمين ميزات الخريطة أو التنقل داخل تطبيقك (ربما حتى دمجها مع خرائط Google نفسها)

خدمات الطوارئ

لنبدأ الحديث عن المزيد من الميزات القياسية الثانوية. نظرًا لأنها أقل شيوعًا ، فقد تكون فرصة أكثر أهمية لأي رائد أعمال رقمي. عندما تكون في مكان خارج بلدك ، نادرًا ما يتم إعلامك بكيفية الاتصال بأي خدمات طوارئ. التطبيق الذي يسمح لك بالاتصال بخدمات الطوارئ من هاتفك المحمول ، حتى إذا كنت لا تعرف أرقام الطوارئ ، سيكون أداة ثمينة لأي مسافر. سيحتاج هذا النوع من التطبيقات إلى ميزة تكامل الخريطة.

التنبؤ بالطقس

سيتحقق أي مسافر من الطقس أكثر من مرة في اليوم ؛ لهذا السبب يمكن أن تكون تطبيقات التنبؤ بالطقس ناجحة. عند إنشاء تطبيق سفر ، ضع ذلك في الاعتبار وفكر في إضافة ميزات التنبؤ بالطقس إلى تطبيق السفر الخاص بك ، أو دمج موقع ويب للجوال للتنبؤ بالطقس ، أو إنشاء تطبيق لهذا الغرض فقط.

تخطيط الرحلة

يحتاج العديد من المسافرين إلى تطبيقات للتخطيط للرحلات. يكتبون جميعًا خطتهم في مكان ما ، ولكن امتلاكها معهم على هواتفهم المحمولة باستخدام تطبيق تخطيط الرحلة سيكون أكثر ملاءمة. يمكنك تطوير تطبيق سفر يسمح لهم بالتخطيط لرحلتهم ومواصلة التحقق من خطتهم حتى أثناء الرحلة نفسها.

يرجى ملاحظة أنه ليس كل تطبيق سفر مزود بكل هذه الميزات. لنأخذ مثالًا مشهورًا: booking.com هو تطبيق سفر لا يحتوي على ميزات النقل أو التنبؤ بالطقس. ومع ذلك ، فهو أحد أكثر التطبيقات نجاحًا للسفر في العالم. عند تطوير تطبيق السفر الخاص بك ، يمكنك التركيز على ميزة واحدة أو بعض الميزات: ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن الميزات التي تحددها ستحدد مكان السوق الذي ستضع فيه تطبيقك والمستخدمين المستهدفين.

كيف يعمل تطبيق السفر؟

هناك نوعان رئيسيان من تطبيقات السفر: تطبيقات لتخطيط الرحلات التي يستخدمها المستخدمون لتنظيم رحلاتهم (التي يستخدمونها ، أي من المنزل ، ومن الفندق ، ومن المطار) ، وتلك التي يستخدمونها أثناء التنقل.

تطبيقات تخطيط الرحلة

من السهل تطوير تطبيقات تخطيط الرحلات لأنها لا تحتاج ، على سبيل المثال ، إلى تكامل خريطة الموقع الجغرافي والتنقل عبر تكامل الخريطة. هذه الأنواع من تطبيقات السفر على الأجهزة المحمولة هي تطبيقات حجز الرحلات بشكل أساسي: فهي تتيح للمستخدمين تصفح الفنادق والمطاعم والمتاحف المتاحة وغير ذلك الكثير من أجهزتهم المحمولة ، ولكن يمكن أن تكون أيضًا أكثر تقدمًا من هذا. يمكن لفريق التطوير المخصص الخاص بك أن يدرج في تطبيق حجز الرحلات الخاص بك ميزة تسمح للمستخدمين ليس فقط بالتصفح ولكن أيضًا بالحجز مباشرة من تطبيق السفر على الهاتف المحمول. هناك طريقة أخرى لترقية هذا النوع من تطبيقات تخطيط الرحلات وهي دمج ميزات التخطيط: الميزات التي تسمح للمستخدمين بحفظ المواقع التي يرغبون في زيارتها ، والجداول الزمنية ، والمزيد.

عند إنشاء تطبيق سفر مثل هذا ، هناك تحدٍ آخر غير تطوير التطبيق: في كثير من الحالات ، ستحتاج إلى إيجاد اتفاقيات مع صناعة الضيافة للسفر. بمعنى آخر ، تحتاج إلى مؤسسات نشطة في صناعة الضيافة للاشتراك في خدمتك. يمكنك جعل هذا المقطع تلقائيًا (يمكن لشركات صناعة السفر والضيافة الاشتراك مباشرة من التطبيق الخاص بك) ، ولكن عليك إخبارهم بوجود التطبيق. هذا يعني أن الهدف الأول لحملاتك التسويقية سيكون صناعة ضيافة السفر نفسها.

تطبيقات أثناء التنقل

بالنسبة لهذه الأنواع من التطبيقات ، قد تحتاج إلى أن تصبح وسيطًا بين المستخدمين وصناعة الضيافة أثناء السفر أيضًا ، ولكن في هذه الحالة ، ستكون الميزة الأكثر أهمية هي تكامل خريطة الموقع الجغرافي. يمكن أن تصبح عملية تطوير التطبيق أكثر تعقيدًا لأنه من التطبيق ، يحتاج المستخدم إلى أن يكون قادرًا على تحديد الموقع الجغرافي لأجهزته المحمولة ، ومن خلال تكامل الخريطة ، رؤية الخدمة في مكان وجودهم ، سواء كانت خدمات ضيافة للسفر أو خدمات الطوارئ أو توفر وسائل النقل . عندما يتعلق الأمر بالتكاليف ، فإن هذه الأنواع الأخيرة من تطبيقات السفر على الأجهزة المحمولة ، خاصة إذا كانت تتطلب تكامل خرائط ، ستكلف أكثر بكثير من الأولى ، لأن عملية تطوير التطبيق أكثر تعقيدًا وقد تحتاج إلى توظيف فريق تطوير أكبر مخصص.

ما الذي يجعل تطبيق السفر ناجحًا؟





كما ذكرنا ، فإن قطاع تطوير التطبيقات مشبع جدًا ، ولا يستثني تطوير تطبيق السفر أي استثناء. هذا يعني أن منافسيك عندما تقرر إنشاء تطبيق سفر مرتفع للغاية. يجب ألا ننسى أنه بخلاف الأنواع المختلفة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، هناك أيضًا الكثير من مواقع الويب للجوال التي تقدم نفس الخدمات ، فكيف يمكنك أن تجعل تطبيق هاتفك المحمول متميزًا عن المنافسة؟ كما هو الحال دائمًا ، تعد الجودة أمرًا أساسيًا في كل قطاع وفي تطبيقات السفر على الأجهزة المحمولة أيضًا. لذا ، فإن السؤال الأهم هو "كيف تصنع تطبيق سفر عالي الجودة على الأجهزة المحمولة"؟ العامل الأكثر أهمية لنجاح تطبيقات السفر هو قابليتها للاستخدام. يحتاج المستخدمون إلى أن يكونوا قادرين على استخدام التطبيق الخاص بك بسهولة ، حتى لو لم يكونوا خبراء تقنيين ، حتى لو كانوا لا يستخدمون التطبيقات عادةً لهذا النوع من الأشياء.

ثانيًا ، يحتاج طلب السفر الخاص بك إلى الاستجابة للحاجة. حتى قبل الانتقال إلى إنشاء تطبيق سفر ، من المهم أن تحدد حاجة ضمن شريحة المسافرين وتحاول تقديم استجابة باستخدام أحد التطبيقات. قبل المضي قدمًا في تطوير تطبيق السفر ، اسأل نفسك ، ما الذي يحتاجه المسافرون قبل مغادرة منازلهم ، عندما يكونون في المطارات عندما يهبطون ، عندما يكونون في بلد أجنبي عندما يحتاجون إلى الاتصال بخدمات الطوارئ عندما يحتاجون إليها للعثور على مكان لتناول الطعام أو النوم؟ لا ينبغي أن يقوم فريق التطوير لديك بتطوير التطبيق الذي تفضله أو يعجبهم ، ولكن التطبيق يحتاجه جمهورك المستهدف.

العنصر الثالث هو التسويق. في كثير من الأحيان ، لا يكون التطبيق الأكثر نجاحًا هو الأكثر تقدمًا ؛ إنها أفضل استراتيجية تسويق. ستجذب استراتيجية التسويق الناجحة انتباه صناعة الضيافة للسفر ومستخدميها. يعد عدد الشركات العاملة في مجال الضيافة والسفر والمستخدمين الذين يستخدمون تطبيقك هو العامل الأكثر أهمية في تحديد نجاحك. أخيرًا وليس آخرًا ، إذا كنت ترغب في جعل تطبيق الجوال الخاص بك ينجح في السفر والاستمرار في تحسينه لجعله عملاً مربحًا على المدى الطويل ، فأنت بحاجة إلى الاستماع إلى ملاحظات المستخدمين. بمجرد أن يبدأوا في استخدام تطبيق السفر الخاص بك على أجهزتهم المحمولة ، سوف يقدرون بعض الميزات ويشكون من البعض الآخر. قم بتحديث تطبيق السفر الخاص بك وفقًا لاحتياجات المستخدمين وتعليقاتهم.

كيف تحقق ربحًا من خلال تطبيق السفر الخاص بك

يتمثل أحد الأشياء في نجاح طلب السفر الخاص بك ، والآخر هو إنشاء تدفق للدخل منه. في البداية ، نعم ، أولويتك هي جعل الناس وشركات صناعة الضيافة يستخدمونها ، ولكن بعد ذلك تحتاج إلى إيجاد طريقة لتحقيق الدخل منها. ومع ذلك ، يجب أن يكون جانب تحقيق الدخل جزءًا من عملية تطوير تطبيق السفر: تجنب تطوير تطبيقك وفكر في تحقيق الدخل في النهاية. في هذا القسم ، سوف نستكشف الطرق التي يمكنك من خلالها تحقيق الدخل من تطبيق السفر الخاص بك.

العمولات من الحجز والحجز



تتمثل إحدى أسهل طرق تحقيق الدخل من تطبيق السفر الخاص بك في كسب عمولة من أي حجز أو حجز يتم إجراؤه باستخدام طلبك. عندما يحجز شخص ما غرفة في فندق باستخدام تطبيقك من أجهزته المحمولة ، على سبيل المثال ، سيدفع مبلغًا إلى الفندق. من هذا المبلغ ، ستحتفظ بنسبة مئوية صغيرة. تأكد من توصيل هذه النسبة بشكل واضح للفنادق والشركات الأخرى التي تشترك في تطبيقك.

الإعلانات



يمكنك تقديم خدمة مجانية تمامًا لتطبيق الهاتف المحمول الخاص بك (مجانية للمستخدمين ومجانية للشركات) ، ويمكنك كسب المال من خلال الإعلانات الرقمية المعروضة أثناء تصفح المستخدم للتطبيق. هذه طريقة بسيطة لتحقيق الدخل من تطبيقات السفر ؛ ومع ذلك ، فإن عرض عدد كبير جدًا من الإعلانات من شأنه أن يضر بقابلية الاستخدام ، وكما ذكرنا سابقًا ، فإن سهولة الاستخدام هي أولويتك الأولى.

الاشتراك



يمكنك إنشاء خطة اشتراك تسمح للمستخدمين بإزالة الإعلانات من تطبيق السفر على الهاتف المحمول إذا دفعوا رسومًا شهرية بسيطة. قد يكون الأشخاص الذين يسافرون كثيرًا على ما يرام مع دفع رسوم رمزية لتطبيق الهاتف المحمول للسفر بسهولة وراحة أكبر. يرجى ملاحظة أنه لا يتعين عليك اختيار أحد خيارات تحقيق الدخل هذه: يمكنك استخدام أكثر من خيار واحد ، ولكن كن حذرًا دائمًا من أن خيارات تحقيق الدخل لا تعرض إمكانية استخدام المستخدمين للخطر.

كم يكلف إنشاء تطبيق السفر؟







يمكن أن تعتمد الميزانية المطلوبة لإنشاء تطبيق سفر من البداية على مدى تعقيد عملية تطوير تطبيق السفر وكذلك على قدراتك. على سبيل المثال ، إذا كنت بحاجة إلى توظيف فريق التطوير بأكمله ، فسوف تنفق أكثر مما إذا كنت مطورًا بنفسك وتحتاج فقط إلى توظيف بعض المتعاونين. علاوة على ذلك ، تعد ميزات مثل تكامل الخرائط أكثر تعقيدًا في التطوير وستتطلب مزيدًا من الوقت وتكاليف أعلى. لا يمكننا تحديد تكلفة دقيقة لتطوير تطبيق السفر ، ولكن يمكننا بالتأكيد تحديد النطاق: يمكن أن يكلف إنشاء تطبيق للسفر ما بين 12000 دولار و 50000 دولار ، بما في ذلك تكاليف التسويق. كما ترى ، فإن إنشاء تطبيق السفر ليس هو الأكثر تكلفة من بين المشاريع ؛ ومع ذلك ، في عالم أصبحت فيه المسافات أقصر وأقصر ، تعد تطبيقات السفر ضرورية للناس. لا تتجاهل أي جانب من هذه القائمة أثناء عملية تطوير التطبيق الخاص بك ، وسوف تزيد من فرص نجاحك!



