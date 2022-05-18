يهتم تجار البورصة الآن بالتطبيقات وصفحات الويب التي تسمح لهم بالتداول باستخدام بضع نقرات أو نقرات على هواتفهم المحمولة والأجهزة الأخرى. سيوفر إنشاء تطبيق التجارة الإلكترونية للسوق حلاً وسهلاً للتداول. إنها فرصة ممتازة لتطوير تطبيق تداول لأن السوق والمستخدمين لم يروا تطبيق تداول كامل. يجب عليك إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية إذا كانت لديك أفكار رائعة تتعلق بتطوير تطبيق سوق الأوراق المالية. بالتفكير في إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية ، ثم اتبع المقالة ، وستحصل على كل المعارف الأساسية التي تحتاج لمعرفتها حول إنشاء تطبيق تداول في سوق الأوراق المالية.

هل تحتاج إلى تطبيق تداول؟

يهتم الأشخاص بتزويد المستخدمين بحلول تداول قوية في السوق. قبل إنشاء تطبيق استثمار تجاري ، يجب أن تفهم سبب الحاجة إلى تطبيق في التداول. تم تصميم التطبيق بحيث يساعد المستخدم على إنجاز مهمته بأقل جهد. حاول تصميم برنامج التداول بطريقة تساعد المستخدمين في اتباع استراتيجيتهم الخاصة مع إنفاق الحد الأدنى من المال.

تجار السوق من نوعين. من أراد القيام باستثمار طويل الأجل والآخرون مهتمون بالاستثمار قصير الأجل. تأكد من أن مطوري التطبيقات يصممون شبكة التداول مع إبقاء كلا النوعين من المستخدمين في أذهانهم.

أنواع منصات التداول

مع مرور الوقت ، يتطور السوق ويتكيف مع التغيرات المختلفة. ونتيجة لذلك ، يوجد الآن نوعان مختلفان من منصات التداول. فيما يلي أنواع شبكات التداول أو المنصات التي يستخدمها الأشخاص:

المنحى التقليدي

موجه نحو العملة المشفرة

المنحى التقليدي

إنها تتضمن الطريقة التقليدية القديمة للتداول ، مثل العملات والمعادن الثمينة وصناديق الاستثمار المتداولة والعديد من الأنواع التقليدية الأخرى. هذا النوع من التداول مستخدم جيدًا وموثوق به في السوق. نظرًا لأن الناس أكثر دراية بالأسهم التقليدية ، فإنهم يشعرون بالأمان أثناء الاستثمار فيها.

يفيد التداول التقليدي مطور تطبيق التداول حيث يمكنه إضافة أصول متعددة إلى التطبيق.

موجه نحو العملة المشفرة

هذا النوع من برامج التداول جديد في السوق ويحظى بشعبية كبيرة بين المستخدمين. ربما تكون قد سمعت عن أسماء مثل Bitcoin و Ethereum وما إلى ذلك. في العملات المشفرة ، تحتاج إلى البحث عن العديد من الأشياء مثل شراء وبيع الأصول وإدارة الأصول ببضع نقرات على التطبيق. يمكن تبادل الأصول المشفرة في خيارين ، مركزي ولا مركزي.

يهتم الكثير من المتداولين وكذلك المستخدمين بتداول تطبيق العملة المشفرة ، لذا فإن إنشاء تطبيق فعال لتداول العملات المشفرة سيحدث فرقًا في السوق.

العمل على تطبيق التداول والاستثمار

الفكرة وراء كل تطبيق تداول هي نفسها تقريبًا. لتزويد المستخدمين بنموذج عملي يساعدهم في التعامل مع أموالهم وتخزينها وإنفاقها واستثمارها وحمايتها وإقراضها. يعتمد مظهر التطبيق على قطاع الصناعة الذي ترغب في استخدامه. بعض العناصر الأساسية لجذب مستخدمي النظام الأساسي في الوقت الفعلي مذكورة أدناه:

أسواق المال

خدمات التأمين

التمويل والتمويل الجماعي

إدارة الثروات والأصول

المدفوعات

ميزات مهمة لتطبيقات سوق الأوراق المالية

فيما يلي الميزات المهمة لتطبيقات السوق التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

تسجيل الدخول: يعد إنشاء خيار تسجيل دخول سهل وآمن أمرًا مهمًا جدًا لتطبيقك. يمكنك استخدام العديد من الخيارات ، مثل البريد الإلكتروني وحسابات الوسائط الاجتماعية ، وفي الوقت الحاضر ، يمكنك حتى إضافة عمليات التحقق من الهوية للأجهزة الجديدة. إذا أضفت خيارات تسجيل دخول معقدة وعالية الأمان ، فسيحصل مستخدمو التطبيق على أي شخص بشكل متكرر. تأكد من أن واجهات برمجة تطبيقات التداول الخاصة بك تحافظ على توازن جيد بين الأمان وخيارات تسجيل الدخول السلسة. مراقبة التداولات: تأكد من أنه عندما يقوم مستخدم التطبيق بإجراء صفقة ، يمكنه تحرير وعرض بيانات سوق الأوراق المالية لاتخاذ القرار الصحيح. بيانات المستخدم الشخصية: يجب إضافة صفحة حيث يمكن لمستخدم التطبيق إدخال بياناته الشخصية. تأكد من أن مستخدم التطبيق يمكنه تعديل بياناته الشخصية. المعاملات والمدفوعات: تسمح المعاملات والمدفوعات باستخدام واجهات برمجة التطبيقات التجارية لمستخدم التطبيق بشرائها ومراقبة التمويل. الإيداع: يجب أن يكون المستخدم قادرًا على التحقق من حالة ودائعه في أي وقت. إذا كنت تريد تطبيقًا قياسيًا ، فإن واجهات برمجة تطبيقات التداول هذه ضرورية. شريط البحث: يتيح إنشاء شريط بحث فعال للعميل البحث عن معلومات السوق المطلوبة بسهولة. التحليلات: إذا تمكن المستخدم من مراقبة إحصائياته ونتائج كل معاملة على برنامج التداول ، فيمكن للمستخدمين اتخاذ قرار أفضل. لذلك ، تأكد من أن شبكة التداول الخاصة بك بها أداة سنوية. Newsfeed: قد تتساءل عن علاقة ملف الأخبار بميزات تطبيق الاستثمار. أولئك الذين يفهمون السوق يعرفون جيدًا أن الحصول على الأخبار في الوقت المناسب مفيد لأنه يتيح لك شراء الأسهم بأسعار منخفضة عبر التطبيق. لنفترض أن صناعة مشهورة تم القبض عليها وهي تفعل شيئًا غير قانوني. ستنخفض الأسعار ، وسيكون ذلك وقتًا ممتازًا لشرائها. سيكون الخيار الأفضل هو إضافة خيار موجز الأخبار في تطبيقك جنبًا إلى جنب مع آراء خبراء السوق وبعض التقارير المالية. إضافة عوامل التصفية في شريط البحث: تساعد المرشحات الموجودة بشكل أساسي المستخدم في التنقل في الأسهم التي يريد البحث فيها. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى ما يريدون البحث عنه. إضافة عوامل التصفية في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتداول تجعل حياة المستخدم سهلة للغاية. إشعار الدفع: الإشعارات الفورية لها أهمية في جميع التطبيقات ، وكذلك الأمر في واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتداول. يعد الإشعار الفوري هو أفضل طريقة لإعلام المستخدم بالميزات أو التحديثات الجديدة. لذلك ، تأكد من أن تطبيق السوق أو واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتداول بها زر إشعار دفع.

وظائف مهمة في تطبيق سوق الأوراق المالية

تحتوي برامج أو تطبيقات التداول التي اكتسبت ثقة الجمهور على نوعين من الميزات: الميزات الأساسية والميزات المتميزة. توفر ميزات برنامج التداول الأساسي جميع الأدوات اللازمة لإجراء تداول فعال. ولكن مع ميزات برنامج التداول المتميز ، سيحصل المستخدم على أدوات إضافية في التطبيق تساعده على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تجارته.

تمت مناقشة بعض ميزات تطبيق التداول الأساسية المستخدمة في كل برنامج أو تطبيق تداول أدناه:

لوحة القيادة على الإنترنت

تم تصميم لوحة معلومات تداول الأسهم لتزويد المستخدم ببيانات سوق الأوراق المالية المصنفة لتتبع أهدافه بسهولة والتعلم من تجارب منصته.

أجهزة فحص المخزون أو ماسحات الأسهم

تظهر الخوارزميات التي توفر فحص المخزون أنها فعالة للغاية. تعطي خوارزميات تداول الأسهم هذه مخرجات تساعد المستخدم على مقارنة وفهم الأسهم.

التدفق الفوري لمعاطف الأسهم والرسوم البيانية

يمكنك العثور على الوظيفة في لوحة القيادة الخاصة بتطبيقات التداول الأكثر استخدامًا. تعمل الوظائف على تحديث بيانات سوق الأسهم بعد كل ثانية ، مما يساعد المستخدم على وضع إستراتيجية أفضل.

إذن هذه هي ميزات تطبيق الاستثمار التي يجب عليك تضمينها في تطوير منصة التداول الخاصة بك. بصرف النظر عن ذلك ، اجعل تطوير منصة التداول الخاصة بك يغطي الخدمات المالية للامتثال التنظيمي.

إرشادات لإنشاء تطوير تطبيق تداول الأسهم

يعد وجود فريق على متن الطائرة لتصميم وتطوير تطبيق الأسهم أمرًا ضروريًا للغاية. ثلاثة أشخاص مهمين يجب أن يقودوا تطبيق تداول الأسهم ، فريق التطوير. الأول هو مدير المشروع الخبير الذي لديه خبرة في التمويل والمشاكل الأخرى ذات الصلة. الآخر هو مهندس تكنولوجيا معلومات محترف في تطوير تطبيق التداول الخاص بك. أنت بحاجة إلى محلل أعمال لديه خبرة كبيرة في صناعة التمويل. أثناء تطوير تطبيق التداول ، تحتاج إلى مراقبة أموالك.

بدء عمل منصة التداول ؛ أولاً ، اتخذ قرارك بشأن المنتج الذي ستقدمه على النظام الأساسي الخاص بك. أولاً ، تحتاج إلى إجراء استطلاعات الرأي على تطبيق تداول الأسهم. سيمنحك هذا فهمًا جيدًا لتوقعات المستخدم لتطبيق تداول جديد. بعد اجتماعات متعددة مع فريقك حول الاستطلاعات ، سيكون لديك رؤية واضحة لما سيوفره تطبيق التداول الخاص بك.

قبل تصميم واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بالتداول ، حدد الجوانب التي سيغطيها تطبيق تداول الأسهم الخاص بك. هل هو للأشخاص الذين يفهمون اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى؟ هل منصة التداول متوافقة مع Android و IOS؟ هل يحتوي تطبيق تداول الأسهم الخاص بك على موقع ويب؟ يجب تغطية كل هذه الأنواع من الجوانب قبل البدء في تطوير التداول.

احصل على نظام أمان استخباراتي للتهديدات في الوقت الفعلي لتداولك عبر منصات مثل تلك الموجودة في تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. يجب أن يكون إجراء تطوير تطبيق التداول آمنًا مثل تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لأنه سيحتفظ ببيانات المستخدمين الحساسة ، وستقوم سلطات معينة بفحص أمان تطبيق تداول الأسهم. استخدم الأدوات الحديثة في تطوير تطبيقات التداول مثل التشفير على مستوى البنوك والمصادقة متعددة العوامل وغير ذلك الكثير.

موقع جوال مقابل تطبيق جوال

يتطلب إنشاء تطبيق تداول الأسهم أو برنامج تداول فهماً شاملاً لكيفية عمله على الأجهزة المحمولة المختلفة.

إذا كنت تريد أن تكون منصة تداول الأسهم الخاصة بك قابلة للاستخدام على الأجهزة المحمولة ، فلا يتعين عليك إضافة موارد جديدة ، حيث تعمل موارد موقع الويب بشكل جيد على جميع الأجهزة المحمولة.

ومع ذلك ، إذا كنت على استعداد لإنشاء تطبيق جوال كامل ، فيمكنك إضافة ميزات توفر مساعدة إضافية للعملاء. يسهل التطبيق أيضًا عليك التفاعل مع المستخدمين.

في الوقت الحاضر ، يمتلك الجميع هواتف محمولة. هذا هو السبب في تحول جميع تطبيقات التداول الاستثماري نحو تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. لذلك عندما تبدأ في منصة التداول ، تأكد من أنه سيكون أفضل إذا كان لديك تطبيق تداول الأسهم بدلاً من برنامج التداول الذي يعمل على سطح المكتب.

عملية تطوير تطبيقات التداول

الآن تمت معالجة جميع مشكلات التطبيق الأساسية ، دعنا ننتقل إلى تطوير تطبيق التداول. هناك ثلاثة أشياء رئيسية تحتاج إلى معالجتها مع فريق تطوير تطبيق التداول الخاص بك.

تطوير الأجهزة المحمولة: ستحتاج إلى مطوري تطبيقات IOS و Android لتطبيق تداول الأسهم الخاص بك لأن كلاهما يفهم لغات البرمجة المختلفة. بالنسبة لتطبيقات iOS ، فأنت بحاجة إلى مطور يفهم الهدف C و swift. يجب أن يفهم مطور تطبيقات Android Java أو Kotlin.

مطور الواجهة الخلفية: مطور الواجهة الخلفية هو الشخص الذي يتعامل مع الخادم وواجهات برمجة تطبيقات التداول وتقنية التطبيق المطلوبة للخادم. يمتلك المطور معرفة بلغات مختلفة مثل Ruby و Python و Java و MYSQL و .NET و Oracle وغيرها الكثير. يتحمل مطور التطبيق الكثير من المسؤولية لأنه سيكون الشخص الذي يتأكد من أن الخادم وقاعدة البيانات يعملان بشكل صحيح على منصة تداول الاستثمار الخاصة بك. وظيفته مهمة لبدء ميزات النظام الأساسي للجوّال مثل تسجيل الدخول والمعاملات والتنبيهات.

مطور الواجهة الأمامية: سيتعامل مطورو الواجهة الأمامية مع تصميم تطبيقات الويب وتداخل الويب. عادةً ما يتم تعيين مطور الواجهة الأمامية عند إنشاء تطبيق الويب. مطور الواجهة الأمامية مسؤول عن التعامل مع جزء العميل. يفهم مطور الواجهة الأمامية الجيد CSS و JavaScript و HTML وكذلك يمكنه بناء منصات معقدة باستخدام لغات مثل Angular أو React. الشيء الآخر الذي يجب أن يكون جيدًا فيه هو تقنية Ajax. هذا يسمح بالوصول إلى الخادم دون إعادة تشغيل الصفحة.

مهندسو ومصمموا ضمان الجودة: المصمم مسؤول عن واجهة المستخدم / تجربة المستخدم للتطبيق. تأكد من أن شعار تطوير تطبيقات الويب وشعار تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة متماثلان.

تصميم نظام التداول

خوارزميات نظام التداول الاستثماري حساسة للغاية. عند بدء تشغيل منصة تداول ، يجب أن تكون كل خطوة دقيقة ومحسوبة. فيما يلي بعض العوامل التي يجب مراعاتها أثناء تصميم خوارزميات التطبيق.

ضع في اعتبارك واجهة المستخدم / UX لمنصة الويب والجوّال عندما تعمل على فكرتك وتتحقق من متطلبات منتجاتك.

اجعل التطبيق يخضع لاختبار قابلية الاستخدام ، حيث سيساعدك ذلك على جعل المنتج غير متوافق مع الخطة الأصلية.

يجب أن تدعم واجهة المستخدم / تجربة المستخدم للمنصة سوق تداول الأسهم. هناك العديد من الأدوات الأخرى التي تساعد المطورين في كيفية تفاعل التطبيق مع المستخدمين.

قضايا قانونية

عندما تقوم بإنشاء التطبيق ، فأنت لست جديدًا على تطوير تطبيق الأسهم والأنظمة الأساسية. هناك بعض الأشياء التي يجب أن نذكرك بإعادة التحقق منها في نظام الويب الخاص بك وتطبيق الهاتف. هؤلاء هم:

تأكد من حصول تطبيقك على تصريح من الدولة التي تجري معها تجارة الأسهم. باختصار ، أنت بحاجة إلى ترخيص من الدولة التي تطلق فيها تطبيق تداول الأسهم الخاص بك. تأكد من أن تطبيق الويب والجوال الخاص بك يتبع قواعد إرشادات الامتثال التنظيمي للخدمات المالية التي ستراقب أفعالك.

تدقيق منافسيك

عندما تقوم بإنشاء تطبيق تداول استثماري عبر الهاتف المحمول ، يجب أن تتصفح السوق. لفهم ما تقدمه الشركات الأخرى وما هي الميزات المتوفرة بالفعل في تطبيقات التداول الاستثماري. هناك عدد قليل من تطبيقات الويب والتداول عبر الأجهزة المحمولة التي اكتسبت سمعة طيبة في السوق.

Robinhood

توفر منصة التداول الاستثماري Robinhood الكثير من الميزات مثل تجميع قائمة شخصية من مستندات الائتمان المالية والأوراق الأمنية ، وجميع أسهم الشركات في المنصات ، والحصول على عروض الأسعار في الوقت الفعلي. يأتي تسييل Robinhood للهاتف المحمول على حساب الفائدة المتراكمة من حساب المستخدمين

ايتورو

تحظى منصة تداول الاستثمار عبر الهاتف المحمول من Etoro بثقة الكثير من الأشخاص. يتيح لك الاتصال بالتجار المشهورين وحتى مراقبة معاملاتهم. هذه واحدة من أفضل قواعد بيانات تطبيقات التداول على الأجهزة المحمولة لديها معلومات عن ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. يمكنك بسهولة مراقبة تجارتهم من تطبيق الهاتف لتحديد المخاطر والمحافظ وما إلى ذلك. تطبيق Etoro للجوال مفيد جدًا لأولئك الذين يرغبون في التعلم والكسب في وقت واحد.

تمويل ياهو

لقد غطت Yahoo جميع الجوانب التي سيحتاجها تطبيق التداول الاستثماري. تحتوي منصة الهاتف المحمول الخاصة بها على الكثير من الميزات مثل أنه يمكنك تتبع أسعار الشركات في الوقت الفعلي ، ويمكن لمستخدمي الهاتف المحمول التعرف على ما يحدث في سوق الاستثمار ، ويمكن للمستخدمين مراقبة المحافظ الاستثمارية ، وما إلى ذلك.

ستوكتويتس

Stocktwits يشبه Twitter تمامًا ولكن في عالم تطوير سوق الأوراق المالية. يفهم المستخدمون الذين يقومون بتثبيت هذا التطبيق الاستثماري ما يعتقده الآخرون بشأن أوراق أمنية معينة. باختصار ، إنها تساعد مستخدم منصة الهاتف المحمول على فهم ما يحدث في سوق الصرف.

NetDania

Netdania عبارة عن منصة متوافقة مع الأجهزة المحمولة تتمتع بالكثير من ميزات المرونة التي يمكنك من خلالها التفوق في سوق تطبيقات التداول الاستثماري. القدرة على التفاعل مع أسواق العملات والأسهم ، ومراقبة أسعار الصرف في الوقت الفعلي ، وغير ذلك الكثير.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق تداول؟

يمكن إنشاء تطبيقات تداول الاستثمار عندما يكون لديك فريق كامل من الخبراء. أنت بحاجة إلى مدير مشروع ، وتحليلات الأعمال ، وبنية تكنولوجيا المعلومات للتطبيق في النهاية. علاوة على ذلك ، أنت بحاجة إلى الكثير من المطورين الذين سيطورون برنامجك. سيساعدك مطورو تطبيقات الأجهزة المحمولة في تطوير التطبيق لنظامي Android و IOS. سيتأكد فريق تطوير الواجهة الخلفية من أن قاعدة البيانات والخوادم تنسق وتعمل بشكل صحيح. يوفر فريق تطوير الواجهة الأمامية تدخل العميل في تطبيق الاستثمار.

ما الذي يجب أن أستثمر فيه الآن ، 2022؟

تعد تحليلات تطبيق سوق الأسهم معقدة للغاية بالنسبة للمستخدمين. هذا هو السبب في أنه لا يمكن لأحد أن يضمن نجاح سهم معين على تطبيقات التداول الاستثماري. ولكن هناك بعض أسهم تطبيقات التداول التي يجب على المستخدمين وضعها في الاعتبار.

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صناديق سندات الشركات قصيرة الأجل

ما هو أفضل تطبيق تداول في عام 2022؟

يتمتع كل تطبيق استثمار تجاري بميزة فريدة خاصة به تناسب نوعًا معينًا من الأشخاص. كما لو كنت ترغب في الاستثمار من خلال أخذ جميع التحليلات ، فقد يكون Robinhood أو yahoo finance مناسبًا لك.

كيف أقوم بإنشاء منصة تداول عبر الإنترنت؟

إن تطوير تطبيق تداول عبر الإنترنت ليس بالمهمة السهلة. يتطلب الكثير من الفهم للسوق وفريق من الخبراء المناسبين. أنت بحاجة إلى مطورين أقوياء يفهمون لغات برمجة متعددة لإنشاء تطبيقات تداول عبر الإنترنت.

هل تطبيقات التداول آمنة؟

أمان تطبيقات التداول مهم جدًا للمطورين. يتأكدون من أنهم يغطون جميع الجوانب لجعل تطبيقاتهم آمنة. يستخدمون الأدوات المختلفة ويمررون التطبيق من خلال اختبارات متعددة للتأكد من أن التطبيق آمن للمستخدمين.

علاوة على ذلك ، فإن الدولة التي تسمح للتطبيق بالتداول تتأكد أيضًا من أن التطبيق آمن للمستخدمين ويعمل بشكل صحيح. هناك هيئات تنظيمية تتأكد من أن التطبيق يعمل بشكل صحيح.

ما هو تطبيق التداول الأفضل للمبتدئين؟

إذا كنت مستخدمًا مبتدئًا ولا تعرف سوى القليل جدًا عن تطبيقات التداول. ثم قد يكون Etoro مفيدًا لك. هناك بعض تطبيقات التداول الأخرى مثل Merrill Edge و Robinhood ، والتي يمكن أن تكون مفيدة جدًا للمستخدمين المبتدئين.