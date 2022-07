في الوقت الحاضر ، ترتفع تطبيقات الألعاب بشكل كبير بسبب الاستخدام المكثف للهواتف الذكية. تشق هذه التطبيقات طريقها إلى AppStore و GooglePlay وتساعد الناشرين والمطورين على تحقيق المزيد من الإيرادات من خلال تطبيقات الألعاب. في العصر الرقمي سريع النمو ، من الأفكار الجذابة إنشاء تطبيق ألعاب خاص بك لكسب المال من خلال الإعلانات. قد تشعر بالقلق إذا كان بإمكانك إنشاء تطبيق لعبة بدون تشفير.

الجواب نعم! قبل بضع سنوات ، تطلب تطوير تطبيقات الألعاب معرفة واسعة بالبرمجة لإنشاء تطبيق لعبة. ولكن اليوم ، ساعد تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية العديد من الناشرين على إنشاء تطبيقات الألعاب الخاصة بهم بدون تشفير التطبيقات. قد تتساءل عن كيفية إنشاء تطبيق لعبة ، خاصة إذا لم تكن لديك مهارات في البرمجة. ستكشف هذه المقالة عن سبب أهمية منشئي التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وأفضل الأنظمة الأساسية لتطوير التطبيقات بدون رمز ، وعملية إنشاء تطبيقات الألعاب. دعنا نتعمق في التفاصيل:

لماذا تختار تطوير التطبيق بدون كود؟

كان هناك وقت تطلب فيه إنشاء تطبيقات الألعاب ذات الترميز جهدًا ووقتًا مكثفين. كان تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة تحديًا للمبتدئين ، وكانت إضافة ميزات التطبيق مع الترميز أكثر صعوبة. اليوم ، هناك تحول كبير في صناعة تطوير التطبيقات. لا توجد منصات لبناء تطبيقات الكود تساعد المبتدئين في إنشاء تطبيقات ألعاب بدون مهارات البرمجة. لذلك ، فإن إنشاء تطبيق ألعاب بدون أداة إنشاء تطبيقات برمجية يمكن أن يوفر لك حل تطوير أرخص وأسرع.

هل تحتاج إلى مهارات البرمجة لإنشاء تطبيق لعبة؟

يعد ترميز تطبيق اللعبة مهمة مكثفة لإنشاء تطبيق لعبة بميزات معقدة. ليس الأمر دائمًا هو أنك تحتاج إلى الترميز لتطوير تطبيقات الألعاب. السبب هو شعبية منشئي التطبيقات بدون كود مثل AppMaster ، ويمكنك إنشاء تطبيقات الألعاب دون معرفة الترميز. يمكنك تجربة هذه الأنظمة الأساسية بدون رمز إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق لعبة بسيط بدون المزيد من الميزات. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في متابعة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة كمهنة ، فستحتاج إلى مهارات تشفير قوية.

ستساعدك بعض مهارات الترميز الأساسية على فهم الخلفية الخلفية لتطوير تطبيقات اللعبة. علاوة على ذلك ، سيكون الأمر أكثر منطقية عند إنشاء تطبيقات ألعاب بدون أدوات إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية وتوفر مزيدًا من التحكم في تطوير التطبيق. لذلك ، لا توجد أدوات رمز هي الخيار الأفضل إذا كنت تريد إنشاء لعبة أساسية. يتطلب إنشاء ألعاب معقدة شغفًا واسعًا ومهارات في البرمجة وصبرًا.

لماذا لا يعد تطوير لعبة الكود سهلاً من التطوير التقليدي؟

كان هناك وقت تطلب فيه تطوير اللعبة وقتًا وجهدًا مكثفين من فريق التطوير. بهذه الطريقة ، يعد تطوير اللعبة باستخدام الترميز عملية صعبة حيث تتطلب - التخطيط والتصميم والترميز والصيانة. يمكن إنشاء ألعاب باستخدام الترميز عندما تكون متحمسًا للعبة وتحب قضاء بعض الوقت في ترميز تطبيق لعبة. قد تكون قادرًا على إنشاء لعبة واحدة ، لكنها تتطلب مهارات تشفير واسعة النطاق لتحويل خيالك إلى حقيقة. لذلك ، سيكون من المفيد إذا كان لديك شغف بإنشاء تطبيقات ألعاب باستخدام الترميز.

من ناحية أخرى ، لم تكتسب أي من أدوات الكود شعبية هائلة لأن هذه الأدوات تساعد الأشخاص على إنشاء تطبيق لعبة دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. هذا هو السبب في أن تطوير التطبيقات بدون كود يوفر للمبتدئين حلول تطوير أسرع وأرخص.

بناء تطبيق لعبة: مراحل يجب معرفتها

كيف تصنع تطبيق لعبة بدون تشفير؟

لا يساعد منشئو تطبيقات الأكواد الناشرين على إنشاء تطبيقات ألعابهم دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. تركز أدوات إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذه بشكل أكبر على تصميم وإبداع تطبيقات الألعاب بدلاً من الترميز. قد تتساءل عن كيفية إنشاء تطبيق لعبة بدون تطوير تطبيق كود. دعنا ندخل في الخطوات السهلة لإنشاء تطبيق لعبة بدون تشفير:

الخطوة 1. جهز فكرتك لتطبيق لعبة

سيساعدك قضاء بعض الوقت في التخطيط لفكرة تطبيق لعبتك على إنشاء تطبيق يجذب انتباه المزيد من المستخدمين. في الوقت الحاضر ، يحتوي Play Store و Apple Store على ملايين تطبيقات الألعاب النشطة. نوصيك بالتمرير إلى أحدث فئة من التطبيقات لجذب المزيد من الجمهور والفوز بسوق كبير. بمجرد حصولك على فكرة حول تطوير تطبيقك ، قم بإجراء أبحاث السوق للعثور على الفجوة التي يبحث عنها اللاعبون. يمكنك مقارنة تطبيقي الألعاب الأكثر شيوعًا ، Hill Climb Racing و Asphalt 9. كلا التطبيقين لهما نفس الفئة ، لكن Hill Climb Racing يقدم عرض منظور الشخص الثالث ، ويحتاج لاعبو تطبيق هذه اللعبة إلى التركيز لتحقيق التوازن بين السيارة التي تحصل على الانتباه ، مما يجعل اللاعبين مدمنين.

من ناحية أخرى ، فإن Asphalt 9 هو تطبيق الألعاب الأكثر روعة للهواتف الذكية ، لكنه لا يقدم رسومات جذابة مثل Hill Climb. لذلك ، فإن Hill Climb هو تطبيق اللعبة بأكثر من 500 مليون عملية تنزيل ، بينما يحتوي Asphalt 9 على 10 ملايين فقط. لذلك ، من الواضح أن الألعاب الأكثر نجاحًا مثل Temple Run Angry Bird تحظى بشعبية بسبب أفكار تطبيقاتها. أعطى تطوير تطبيق الهاتف المحمول هذا تجربة جديدة للاعبين من خلال واجهة سهلة الاستخدام. لذلك ، عند التخطيط لفكرة تطبيقك ، عليك التفكير خارج الصندوق لإنشاء تطبيق لعبة قد يكسب جمهورك المستهدف.

الخطوة 2: اختر أداة تطوير تطبيق بدون رمز

بمجرد الانتهاء من فكرة تطبيق لعبتك ، فقد حان الوقت لاختيار أداة إنشاء تطبيقات بدون رمز لتطوير التطبيق بدون تشفير. قد تتساءل عن أفضل منشئي التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. تسمح الأنظمة الأساسية المتعددة التي لا تحتوي على كود للمبتدئين بإنشاء تطبيق لعبة حتى لو لم تكن لديهم مهارات في البرمجة. نحن ندرج أكثر الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على أكواد شيوعًا لتطوير التطبيقات بدون تشفير. لنلقي نظرة:

صانع ألعاب Gamify

قطعت Gamify شوطًا طويلاً لتوفير أدوات بدون تعليمات برمجية لتطوير الألعاب بدون تشفير. لا يتطلب إنشاء تطبيق لعبة باستخدام Gamify's Game Makers أي مطور ألعاب في فريقك لتطوير تطبيقات اللعبة. اليوم ، يرغب مالكو مواقع الويب في تقليل معدل الارتداد ، لذا فإن إنشاء ألعاب مسببة للإدمان لصفحاتهم يساعدهم في كسب المزيد من حركة المرور. في هذا الصدد ، يساعد صانعو الألعاب في Gamify مواقع الويب مثل WIX & Shopify للحصول على المزيد من حركة المرور من خلال تطبيقات الألعاب.

تساعد منصة الألعاب التي لا تحتوي على كود مالكي المواقع على تحديد قالب للعبة ، وتخصيص تصميماتهم وعلاماتهم التجارية ، ثم تشغيل تطبيق اللعبة. يمكنك لعب الألعاب التي أنشأتها أداة إنشاء الألعاب بدون رمز على أي جهاز مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. دعنا نلقي نظرة على أداة no-code من Gamify:

جيزمو

Gizmo هو صانع ألعاب آخر من Gamify يساعد المستخدمين على اختيار قالب لعبة من المكتبة. توفر منصة تطوير الألعاب الخالية من التعليمات البرمجية أكثر القوالب شيوعًا لتطبيقات الألعاب. تساعد تطبيقات اللعبة مالكي مواقع الويب على زيادة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل معدل التحويل وتحليل المنافسة وتوزيع المكافآت دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

GameMaker Studio 2

Game Maker Studio 2 عبارة عن منصة ألعاب بدون رمز تساعد الأشخاص في تطوير اللعبة حتى لو لم تكن لديهم مهارات في البرمجة. تحتوي منصة تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذه على شعار "صنع الألعاب للجميع" ، والذي يسمح للأشخاص من خلفيات مختلفة بإنشاء تطبيقات ألعاب مسببة للإدمان. جعلت منصة تطوير التطبيقات بالسحب والإفلات تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة أسهل وأسرع. الشيء الرائع في منصة Game Maker 2 Studio يحتوي على لغة برمجة نصية مدمجة تساعد المستخدمين على فهم الترميز الأساسي ، ويمكنهم تعديله لإجراء تغييرات لاحقة. علاوة على ذلك ، يوفر منشئ التطبيقات بدون رمز دروس فيديو تعليمية لإنشاء تطبيق لعبة بدون تشفير.

تدعم أداة عدم وجود رمز هذه كل نظام أساسي لإنشاء ألعاب ، مثل نظام التشغيل Android و iOS وسطح المكتب ووحدات التحكم في الألعاب. توفر منصة تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية ثلاثة إصدارات من تطبيقات الألعاب مثل Creator و Developer و Console. تتميز أداة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية بأسعار مختلفة للإصدارات المختلفة من تطبيقات الألعاب. ولكن ، يمكنك تجربة الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا لإنشاء تطبيق لعبة.

وحدة

Unity هي المنصة الرائدة في العالم لتطوير الألعاب. يساعد منشئ التطبيق الذي لا يحتوي على كود المستخدمين على إنشاء تطبيق لعبة بدون تشفير. منصة بناء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذه في أعلى مستوياتها حيث كان لديها أكثر من 5.5 مليون تسجيل في عام 2016. علاوة على ذلك ، يدعي الرئيس التنفيذي لشركة Unity أن الأشخاص يقومون بتنزيل 2 مليار نموذج من تطبيقات الألعاب كل شهر لتطوير الألعاب. لذلك ، من الواضح أن منصة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تحظى بشعبية في إنشاء ألعاب جذابة في جميع أنحاء العالم.

تنشئ Unity تطبيقات ألعاب متوافقة مع جميع الأنظمة الأساسية وتساعد المستخدمين أيضًا في إنشاء تطبيق ألعاب بدون تشفير. تدعم منصة تطوير التطبيقات هذه أيضًا التعليمات البرمجية في C # و JavaScript و Boo. علاوة على ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيقات ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد لنظامي Android و IOS. أفضل الأمثلة على الألعاب التي تم إنشاؤها باستخدام Unity هي Rochard و Deus Ex: The Fall. تعتبر منصة تطوير الألعاب هذه مجانية حتى يبدأ المستخدم في كسب أكثر من 100 ألف دولار سنويًا. بمجرد أن يتجاوز المستخدم هذا الحد ، فإن منصة تطوير التطبيقات هذه لديها خطة اشتراك لمواصلة خدماتها. يحتاج المستخدمون إلى دفع 1500 دولار أمريكي للحصول على ترخيص Unity Pro للاستمرار في منصة تطوير الألعاب الخالية من التعليمات البرمجية.

GameSalad

GameSalad هو نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز يساعد المبتدئين على إنشاء تطبيق لعبة. يمكنك استخدام هذه المنصة حتى لو لم تكن لديك خبرة في الترميز. تتيح منصة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة للمستخدمين إنشاء ألعاب ثنائية الأبعاد تدعم Android و iOS وسطح المكتب. علاوة على ذلك ، تساعد منصة تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على كود المستخدمين على نشر تطبيقات الألعاب هذه على Amazon KindleFire و Tizen. علاوة على ذلك ، توفر أداة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة هذه "GaleSalad Arcade" ، وهي منصة للمستخدمين حيث يمكنهم تحميل الألعاب وتجربتها والتعلم من بيئة اللعبة بدون تشفير. تستخدم أداة تطوير اللعبة هذه منطق "If and Then" المدمج الذي يساعد المستخدمين على إنشاء تطبيقات ألعاب بدون تشفير.

تقدم GameSalad نسخة تجريبية مجانية ، لكنك تحتاج إلى الاشتراك في خطة اشتراك للإصدار الأساسي أو الإصدار المحترف. تعد أداة التطوير بدون رمز هذه ميسورة التكلفة ، وستحصل على حقوق الألعاب التي أنشأتها في هذه الأداة بدون رمز.

الخطوة 3: اختر لعبة ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد

بمجرد اختيارك لأداة تطوير تطبيق بدون رمز ، فإن الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كانت اللعبة التي تريد إنشاءها ثنائية الأبعاد أم ثلاثية الأبعاد. سيساعدك اتخاذ قرار بشأن الألعاب ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد على إنشاء تطبيق لعبة بمظهر ومظهر أكثر جاذبية. اليوم ، تعد الأبعاد الثلاثية أكثر تقدمًا من ثنائية الأبعاد ، ولكنها قد لا تعمل مع جميع فئات الألعاب.

يتطلب إنشاء لعبة ثلاثية الأبعاد المزيد من الموارد ونظامًا قويًا. ولكن في بعض الحالات ، قد لا تكون الألعاب ثلاثية الأبعاد مقنعة مثل الألعاب ثنائية الأبعاد. Flappy Bird هو أفضل مثال على لعبة ثنائية الأبعاد. أنشأت العديد من استوديوهات الألعاب نسختها ثلاثية الأبعاد ، لكن الإصدار ثنائي الأبعاد من Flappy Bird أكثر شيوعًا. في سيناريوهات أخرى ، قد تتطلب تطبيقات الألعاب إضافة كائنات ثلاثية الأبعاد في تطوير تطبيق ثنائي الأبعاد. Fruit Ninja هو مثال شائع لاستخدام الكائنات ثلاثية الأبعاد في بيئة ثنائية الأبعاد.

الخطوة 4: اختر منصة

بمجرد أن تقرر بيئة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد لتطبيق لعبة ، فقد حان الوقت لاختيار نظام أساسي للعبة. يمكنك إنشاء تطبيق لعبة لمنصة واحدة مثل Android أو استخدام الأنظمة الأساسية المشتركة مثل Android و iOS وسطح المكتب وإصدار الويب. يُعرف تطبيق اللعبة الذي تم إنشاؤه لمنصة واحدة باسم التطبيق المحلي. على عكس التطبيق الأصلي ، تتوافق اللعبة عبر الأنظمة الأساسية مع جميع أنظمة التشغيل ومواقع الويب والمتصفحات.

الخطوة 5: حدد نموذجًا لتطبيق اللعبة

بعد اختيار نظام أساسي لتطبيق لعبة ، حان الوقت لاختيار قالب لعبة من نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون رمز. تسمح منصات تطوير التطبيقات بدون كود للمستخدمين بإنشاء تطبيقات ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد بدون مهارات الترميز. كان هناك وقت تطلب فيه ترميز التطبيق معرفة واسعة بلغات البرمجة.

الخطوة 6: التخصيص

بمجرد تحديد نموذج لتطبيق اللعبة ، حان الوقت لجعل لعبتك أكثر تخصيصًا عن طريق إضافة محتوى مخصص داخل مجموعتك الإبداعية. يمكنك إضافة شعارات ألعاب مخصصة ومجموعات ألوان وصور لإنشاء تطبيق ألعاب أكثر تخصيصًا. إذا لم تكن جيدًا في البرمجة ، يمكن أن تساعدك منصات تطوير التطبيقات المتعددة التي لا تحتوي على كود في إنشاء تطبيق ألعاب بدون تشفير.

الخطوة 7: انشر تطبيق اللعبة

تتيح منصة تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين نشر تطبيقات الألعاب الخاصة بهم على Android و iOS وسطح المكتب. علاوة على ذلك ، جعلت هذه الأدوات الخالية من التعليمات البرمجية من السهل جدًا إضافة روابط ألعاب إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

الخطوة الثامنة: مراقبة الحملة

بعد إطلاق تطبيق اللعبة ، تكون جاهزًا للترويج له على مواقع التواصل الاجتماعي. يمكنك الترويج للعبتك عن طريق تضمين رابط أو النقر فوق أزرار الوسائط الاجتماعية. بهذه الطريقة ، يمكنك زيادة ظهور تطبيقك عبر جميع منصات الوسائط الاجتماعية. بمجرد بدء حملتك ، لا تسمح لك أدوات التعليمات البرمجية بتتبع جميع مقاييس الأداء من خلال لوحات المعلومات. بمساعدة هذه التحليلات ، يمكنك قياس التقدم وصحة حملة التطبيق الخاصة بك.

فوائد استخدام الأنظمة الأساسية بدون تعليمات برمجية لتطوير الألعاب

قبل بضع سنوات ، كان تطوير اللعبة مسألة عمل شاق مكثف ومعرفة لترميز تطبيق لعبة. ساعد منشئو التطبيقات بدون كود المبتدئين في إنشاء تطبيق لعبة حتى لو كانوا لا يعرفون لغات البرمجة. أحدث إنشاء تطبيق ألعاب بدون أدوات رمز ثورة في صناعة الألعاب ( تعرف على المزيد ). جذبت الملايين من التطبيقات المتوفرة على متجر Google Play Store و Apple Store انتباه جمهور كبير. فيما يلي فوائد استخدام نظام أساسي بدون رمز لتطوير التطبيقات. لنلقي نظرة:

1. سهولة التطوير

تساعد منصات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية المبتدئين في إنشاء تطبيق ألعاب بدون تشفير. علاوة على ذلك ، فإن هذه الأدوات التي لا تحتوي على أكواد سهلة التعلم وتوفر واجهة سهلة الاستخدام لإنشاء تطبيقات الألعاب من خلال السحب والإفلات. لذلك ، يعد تطوير التطبيقات بدون تشفير هو الخيار الأفضل إذا كنت تريد حل تطوير بدون كود.

2. عبر دعم المنصات

تتوافق الألعاب التي تم إنشاؤها من خلال أدوات عدم وجود رمز مع جميع الأنظمة الأساسية تقريبًا مثل Android و iOS وأجهزة سطح المكتب. لا يستغرق إنشاء تطبيقات الألعاب باستخدام هذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية وقتًا للتحميل على جميع الأجهزة.

3. عرض التخصيص

يوفر إنشاء الألعاب باستخدام منصات تطوير التطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية إمكانية التخصيص لإنشاء تطبيق أكثر تخصيصًا. بعد تحديد قالب لعبة مُعد مسبقًا ، يمكنك إضافة رموز اللعبة وأنظمة الألوان لبناء هوية علامتك التجارية.

4. تتبع الأداء

لا تقتصر أدوات عدم وجود التعليمات البرمجية على تطوير اللعبة فحسب ، بل إنها تتبع أيضًا الحملة لمراقبة مصفوفات أداء اللعبة. يساعد تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال هذه الأدوات على تتبع جيل العملاء المتوقعين ، ويقدم تحليلًا للمنافسة ، ومشاركة أفضل.

5. مجموعة تطوير كاملة

توفر أدوات تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية خدمات إنشاء وتخصيص وتحليل أداء شاملة للعبة. يمكنك إدارة جميع الأنشطة حتى بعد تطوير اللعبة.

استنتاج

يعد إنشاء تطبيق ألعاب باستخدام أدوات إنشاء تطبيقات بدون تعليمات برمجية هو نفسه تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة الأخرى. بعد الاطلاع على هذه المقالة ، نأمل أن تكون على دراية جيدة بمراحل إنشاء تطبيق اللعبة. في حالة تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، تحتاج إلى الحصول على فكرة وتخطيط العملية وتطويرها وإطلاقها. نفس الشيء هو الحال عند إنشاء تطبيق لعبة. إذا كنت ترغب في إنشاء لعبة معقدة ، فإن البرمجة هي الخيار الأفضل ، أو تحتاج إلى الصبر لتوظيف مطور ألعاب. من ناحية أخرى ، إذا كنت ترغب في إنشاء ألعاب أساسية ، فننصحك بتجربة أدوات بدون تعليمات برمجية. تساعد هذه الأدوات المبتدئين في إنشاء تطبيقات ألعاب بدون مهارات في البرمجة.

علاوة على ذلك ، تدعم أدوات تطوير التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية هذه الأنظمة الأساسية المتقاطعة ، ويمكن للاعبين الوصول إلى الألعاب من أي جهاز. علاوة على ذلك ، يزيد خيار المشاركة الاجتماعية من الوعي باللعبة ويساعد على زيادة معدل التحويل. نظرًا للاستخدام المكثف للهواتف الذكية ، فإن العصر التالي هو عصر الألعاب.

لذلك ، نوصيك بتجربة AppMaster إذا كنت بحاجة إلى خلفية لتطوير لعبتك. يساعد منشئ التطبيق الذي لا يحتوي على كود في إنشاء خلفية بدون تشفير. أيضًا ، يمكن لـ AppMaster إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول والويب. تعد أداة عدم وجود رمز أكثر من عدم وجود رمز ؛ يكمن جمال هذه المنصة في أنها تنشئ الكود المصدري. هذا يعني أنه يمكن للمستخدم أخذ شفرة المصدر الخاصة به. علاوة على ذلك ، يمكن لهذا النظام الأساسي كتابة الوثائق الفنية تلقائيًا. قبل كل شيء ، تعد هذه الأداة التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بديلاً أفضل لفريق التطوير الكلاسيكي. فهي توفر حلاً تطويرًا أسرع وأفضل وأرخص ثمناً ينشئ 22000 سطر من التعليمات البرمجية في الثانية.

AppMaster هو أفضل منشئ تطبيقات بدون كود يساعد المستخدمين على إنشاء تطبيق لجمهورهم المستهدف. AppMaster هي توصيتنا التي يمكنك استخدامها لتطوير التطبيقات بنجاح دون الحاجة إلى تشفير. تتيح هذه المنصة الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين في تطوير التطبيق من خلال خيارات السحب والسحب. الخصائص البارزة لأداة عدم التشفير هذه هي:

الخلفية الحقيقية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

يقدم AppMaster تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة دون تدخل بشري. باستخدام أداة عدم وجود رمز ، يمكنك إنشاء تطبيق بأفضل ممارسات الترميز.

قم بتوفير كود المصدر

يكمن جمال أداة إنشاء التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية في أنها توفر شفرة المصدر. لذلك ، يمكنك الوصول إلى الكود المصدري لتطبيقات اللعبة حتى إذا كنت لا تستخدم منصة عدم الترميز هذه بعد الآن.

أدوات التحرير المرئي فقط

AppMaster لا يسمح بأي كود أو متاعب أو تطوير مخاطر. لذا ، فإن إنشاء تطبيق لعبة باستخدام AppMaster يساعد المتحمسين في تطوير التطبيقات بدون تشفير.

أليست مثيرة؟