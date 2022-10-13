يعد تحويل فكرة التطبيق إلى واقع عملي مهمة أكثر تعقيدًا مما قد يعتقده معظم الناس. ومع ذلك ، مع ثروة موارد البرامج المتاحة على الإنترنت ، فإن إنشاء تطبيق من فكرتك يمكن التحكم فيه. لا تحتاج بالضرورة إلى معرفة كيفية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لجعل تطبيقك يعمل. يمكنك استئجار أطراف ثالثة أو مستقلين حيث يوجد العديد من الأماكن حيث يمكنك العثور على مواهب تقنية جيدة على الإنترنت.

هذه السهولة في إنشاء التطبيق تجعل العملية أسهل للشركات أيضًا. يمكنك إنشاء إصدار تطبيق من موقع الويب الخاص بك لمنحه مزيدًا من الجاذبية. من المرجح أن يفتح الأشخاص التطبيقات على هواتفهم ، ويعمل التطبيق العملي على تبسيط ذلك. ما يقرب من 90٪ من الوقت الذي يقضيه الشخص على هاتفه هو على بعض تطبيقات الهاتف المحمول. يجب أن تفكر في العديد من الأشياء قبل البدء في تطبيقك ، من أفكار التطبيق التي لديك إلى التقنية التي ستستخدمها لبناء تطبيقك. إليك كل ما يجب أن تعرفه حول إنشاء تطبيق من البداية!

توليد فكرة التطبيق

هذه هي الخطوة الأولى الواضحة أثناء إنشاء أي تطبيق جوال. يمكنك إنشاء تطبيق جوال خاص بك بناءً على ضربة الإلهام أو فكرة مبتكرة صدمتك. أو قد يكون لديك بالفعل تطبيق ويب أو موقع ويب يعمل معك ، وتريد إنشاء نسخة محمولة منه. ولكن ماذا لو كنت تريد إنشاء تطبيق ، لكنك تنفد من الإبداع؟ لا تقلق! لقد قمنا بتغطيتك.

الأفكار الموجودة

حتى أفكار التطبيقات الأكثر إبداعًا في العالم ليست مبتكرة بنسبة 100٪. كل شيء مشتق من العديد من الأفكار الأخرى. لإنشاء تطبيق ، يمكنك تصفح تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب الحالية والتفكير في كيفية تحسينها. إذا كان بإمكانك التوصل إلى ميزات أو تغييرات يمكنها تغيير فكرة تطبيق موجود بشكل كبير ، فقد يكون من المفيد استكشافها.

ريمكس بعيدا

بخلاف العمل على تحسين تطبيقات الأجهزة المحمولة الحالية لإنشاء تطبيق ، يمكنك أيضًا التفكير في تحريفها. أو الجمع بين الميزات من التطبيقات الحالية. على سبيل المثال ، ماذا لو كان هناك إصدار من Instagram حيث يمكنك أيضًا ممارسة الألعاب مع أصدقائك؟ أو تطبيق Wordle الذي يتيح لك نشر نتائجك كل يوم؟ قد تكون بعض أفكارك موجودة بالفعل ، لكن لا تدع ذلك يوقفك. فكر في طرق لإضافة ميزة جديدة تمامًا إلى فكرة تطبيق موجودة أو كيف يمكن دمجها مع تطبيق مختلف تمامًا. قد تتوصل إلى بعض الأفكار المثيرة للاهتمام لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول بهذه الطريقة.

فكر في احتياجاتك

تأتي معظم الحلول الإبداعية من الضرورة. فكر في حياتك وحاول إنشاء تطبيق يمكن أن يجعل حياتك أسهل. هل تريد الاستيقاظ مبكرا؟ ماذا لو أنشأت تطبيقًا يوقظك مبكرًا دقيقة واحدة كل يوم حتى تتمكن من الاستيقاظ في الوقت المطلوب؟ أو تطبيق تقويم يرسل إليك إشعارات قبل كل حدث بساعة؟ الاحتمالات لا حصر لها. حتى لو كانت هناك حلول حالية لمشاكلك ، فلا تثبط عزيمتك. قد تتمكن من إضافة المزيد من الميزات المبتكرة التي يمكنها تحويل فكرة موجودة بالكامل.

قم بأبحاث السوق التنافسية

الآن لديك فكرة تطبيق يمكنك استكشافها! قبل البدء في إنشاء تطبيق ، ماذا لو كانت هناك عدة تطبيقات جوال موجودة بالفعل لهذه المشكلة بالذات؟ هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى تحديد نطاق منافسيك. لا داعي للقلق بشأن هذا الجزء إذا كنت تعمل على تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لتحسين مهاراتك الفنية. ولكن إذا كنت تخطط لإطلاق تطبيقك في السوق في أي وقت ، فأنت بحاجة إلى معرفة منافسيك.

قد يكون هناك تطبيق يقوم بالفعل بما تقترحه فكرتك ، ولكن قد تتمكن من إيجاد طريقة لتحويله إلى تطبيق أفضل تمامًا. بعد كل شيء ، تقوم العديد من مواقع الشبكات الاجتماعية الشهيرة للوهلة الأولى بنفس الشيء (Instagram و Facebook و Twitter وغير ذلك الكثير).

وبالمثل ، يمكنك إيجاد طرق لإبراز فكرة تطبيقك. ولكن لهذا ، عليك أن تفهم ما يجلبه مطورو التطبيقات المنافسة بالفعل إلى السوق. انتقل إلى تطبيقات مثل متجر Google play ومتجر تطبيقات Apple ومعرفة ما إذا كانت هناك تطبيقات جوال مماثلة. تحقق منها وشاهد ما الذي يجعل فكرتك مختلفة.

في كثير من الحالات ، على الرغم من أن أحد التطبيقات يدعي أنه يحل مشكلة معينة ، فقد لا يكون مستخدموه راضين عن النتائج من منشئي التطبيق. يمكنك الاطلاع على المراجعات التي تركها الأشخاص والاطلاع على مشاكلهم مع التطبيقات الحالية. عند إنشاء تطبيق ، يمكنك محاولة تصحيح هذه المشكلات.

إذا كنت تستخدم تطبيقًا للهاتف المحمول لتزويد جمهورك بالمحتوى الخاص بك ، فلا داعي للقلق بشأن تطبيقات الجوال المماثلة. سيتمكن المحتوى الذي تقدمه من إبرازه. على سبيل المثال ، ضع في اعتبارك ما إذا كان لديك خط ملابس أو أي شيء تريد بيعه. بغض النظر عن منافسيك ، سيستمر المستخدمون في استخدام تطبيقك إذا كانت لديك منتجات جيدة.

اسم التطبيق

اسم التطبيق الخاص بك هو عامل رئيسي. إنه شيء يرتبط كثيرًا بهوية علامتك التجارية. حاول أن تجعل هذا جذابًا وبسيطًا قدر الإمكان. عند إنشاء تطبيق ، يجب أن يشير اسم التطبيق أيضًا إلى الغرض من تطبيقك. يمكنك أيضًا إضافة كلمات رئيسية معينة إلى تطبيقك على متجر Google play ومتجر تطبيقات Apple. هذه مهمة جدًا لأنها تساعد جمهورك المستهدف في العثور على تطبيقك عند البحث عنه. يساعد اسم التطبيق الخاص بك في إنشاء هوية للتطبيق الخاص بك. يمكنك قضاء وقتك والتوصل إلى عدة خيارات ومعرفة أيها يناسب تطبيقك بشكل أفضل.

مجموعة الميزات

مجموعة ميزات تطبيقك هي الوظائف التي يجب أن يفي بها. هذه هي الميزات التي تريدها عند إنشاء تطبيق. من السهل أن تضيع العديد من الأفكار والميزات التي تحتاجها عن طريق الخطأ في عملية إنشاء التطبيق. تأكد من تدوين ما يحققه تطبيقك والعمل على الميزات التي تريدها بناءً على ذلك.

يجب أن تكون لديك فكرة جيدة عن الميزات الأساسية لتطبيقك. يجب أن تعمل هذه على الوظائف الرئيسية لتطبيقك. المجموعة التالية من الميزات التي يجب التركيز عليها هي الميزات الفريدة لتطبيقك والتي تجعل التطبيق مميزًا. يمكنك استخدامها أثناء تسويق منتجك ، لأنك الوحيد الذي يقدم هذه الميزات. احتفظ بملاحظة بالميزات التي تعمل على تحسين الحلول الحالية أيضًا. يمكنك التحقق من مراجعات التطبيقات الحالية ومعرفة ما إذا كانت هناك ميزات يريدها المستخدمون في تطبيقات الجوال المماثلة. يتيح لك دمجها جذب جمهور أوسع عند إنشاء تطبيق.

الجمهور المستهدف

يجب أن تعرف من هو تطبيقك تمامًا كما تعرف ميزات التطبيق. يمكنك إنشاء ميزات أفضل لتطبيقك والتوصل إليها إذا كنت تفهم احتياجات قاعدة المستخدمين لديك. نظرًا لأن معظم عمليات التسويق ، لن يكون تطبيقك وجهًا لوجه ، فإن تحديد الجمهور المناسب واستهدافه أمر مهم للغاية.

ومع ذلك ، فإن القيام بهذا الحق يتطلب بحثًا جيدًا. يمكنك العثور على جمهور تطبيقك بناءً على استطلاعات الرأي ودراسات السوق ومجموعات التركيز والمزيد. تعمق في تطبيقك وتعرّف على من سيساعدك. ضع قائمة بهؤلاء الأشخاص واستهدفهم أثناء التسويق. على سبيل المثال ، إذا كان تطبيقك يقدم محتوى جديدًا وعصريًا ، فقد يجذب المزيد من الشباب. مثل هذا ، يمكنك إلقاء نظرة على التركيبة السكانية والفئات العمرية والمزيد للعثور على جمهورك المثالي عند إنشاء تطبيق. الإنترنت بالكامل متاح لك ، ومن خلال الاستفادة منه بشكل فعال ، يمكنك العثور على قاعدة مستخدمين كبيرة.

يمكنك العثور على تفاصيل حول من يستخدم خدماتك باستخدام تحليلات جوجل. يساعد أيضًا استخدام تحليل الوسائط الاجتماعية. يمكن للشركات معرفة من يحب منشوراتها على منصات مختلفة ومعرفة من يهتم بمنتجها. كلما كنت أكثر وضوحًا بشأن جمهورك المستهدف ، كان من الأسهل عليك تسويق تطبيقك بشكل صحيح.

السعر / تحقيق الدخل

أحد الأشياء التي يجب مراعاتها قبل إنشاء تطبيق هو كيفية تحقيق الدخل منه. هذا يعتمد على ميزانيتك ونموذج الإيرادات الخاص بك. إذا كان تطبيقك وسيلة أخرى لتسويق منتجك أو بيع الخدمات التي تقدمها ، فقد لا تحتاج إلى سعر منفصل للتطبيق نفسه. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في فرض رسوم على المستخدمين مقابل استخدام التطبيق ، فأنت بحاجة إلى تحديد كيفية القيام بذلك.

يمكن أن يكون للتطبيق رسوم أولية لمرة واحدة أو مدفوعات شهرية أو سنوية. يمكنك أيضًا تقديم خطتين للمستخدمين ، إحداهما مدفوعة والأخرى مجانية. بهذه الطريقة ، يمكنك جذب جمهور كبير مع تزويد المستخدمين المدفوعين بمزيد من الحوافز والميزات. تتبنى العديد من العلامات التجارية الشهيرة ، مثل Spotify و YouTube ، مثل هذا النموذج.

قبل أن تقرر خطة تحقيق الدخل التي تتبعها ، يجب عليك البحث عما قد يريده المستخدمون لديك. يفضل العديد من الأشخاص دفع مبلغ لتجنب الإعلانات ، بينما قد يرغب الآخرون في المزيد من الخدمات المتقدمة إذا كانوا يدفعون مقابل أحد التطبيقات. إذا كنت تبحث عن نظام أساسي مدعوم بالإعلانات ، فيمكنك الحصول على أموال من الأماكن التي تعلن عنها أيضًا.

ميزانيتك

يمكن أن تعتمد الجودة عند إنشاء التطبيق على الميزانية التي تخصصها له. هناك عدة عوامل يجب مراعاتها قبل تحديد مبلغ المال الذي تضعه في تطبيقك. يمكن أن يتغير هذا المبلغ أيضًا مع تطور تطبيقك. قد تدرك لاحقًا فقط أن مناطق معينة تتطلب أموالًا أكثر مما قدرته في البداية ، على سبيل المثال ، أثناء الصيانة والنشر.

يعتمد مقدار المال الذي سيحتاجه تطبيقك على أشياء مثل النظام الأساسي للجوّال الذي تستخدمه. يمكنك استخدام نظام أساسي للتطبيق أصلي أو على الويب أو مختلط ، ويمكن أن يكون لكل منها معدلات مختلفة وفقًا لمطورك. مع زيادة وظائف تطبيقك ، يزداد تعقيده أيضًا. يمكنك توقع معدلات أعلى للتطبيقات الأكثر تعقيدًا.

سواء أكنت تتبع نهجًا لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة داخليًا أم لا ، أو نهج الاستعانة بمصادر خارجية يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا. يجب أن تفكر في ميزات وتعقيد تطبيقك قبل اتخاذ مثل هذا القرار. بخلاف ذلك ، سيتعين عليك أيضًا مراعاة التكاليف المطلوبة لاستراتيجيات تسويق التطبيقات لاحقًا.

ناشر التطبيق

يمكنك معرفة المزيد عن منشئي التطبيقات المنافسين عن طريق التحقق من من نشر تطبيقاتهم. إذا كانت الشركات الكبرى تمتلك تطبيقات الهاتف المحمول التي تنافسها ، فستحصل على المزيد من الموارد والأموال. في مثل هذه الحالة ، يجب أن تحاول إنشاء تطبيق بمزيد من الميزات الفريدة لإبراز التطبيق. ستتمتع الشركات الكبيرة بقوة مالية أكبر ، لذلك إذا كنت تعارض تطبيقًا مشابهًا ، فقد تكون حملات التسويق الخاصة بهم أكثر نجاحًا.

من ناحية أخرى ، إذا كان منافسيك أفراداً آخرين أو مؤسسات أصغر ، فقد تكون في نفس المركب مثلهم. يساعد وجود نقطة بيع فريدة هنا أيضًا ، ولكن يمكنك جعل التطبيق ناجحًا من خلال تحسين الحلول الحالية أيضًا. يمكنك معرفة المزيد حول من يملك التطبيق بالذهاب إلى جهة الاتصال أو صفحة حوله. يمكنك أيضًا التحقق من شركة تطوير التطبيقات واسم العلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة تواجدهم عبر الإنترنت.

آخر تحديث

يوضح تاريخ آخر تحديث لتطبيقك ما إذا كان منشئو التطبيق المنافسون الذين تواجههم حديثًا أم لا. إذا تم تحديث التطبيق قبل عامين فقط ، فقد لا يكون نشطًا جدًا اليوم. ومع ذلك ، إذا كان التطبيق يحتوي على تحديثات متسقة ، فهو مستخدم جيدًا حتى الآن.

لماذا التحديث جيد؟

يُظهر تاريخ آخر تحديث أيضًا مدى أهمية الصيانة لتطبيقك. بدون التحديثات المناسبة ، لا يمكنك تحسين ميزات التطبيق الخاص بك. يجب عليك أيضًا الاحتفاظ بملاحظة حول ما يقوله مستخدمو التطبيق عنك. بهذه الطريقة ، يمكنك أخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم واستخدامها لتحسين التطبيق.

يمكنك الاستفادة من مقاييس التحليلات التي يقدمها متجر تطبيقات Google Play ومتجر Apple App Store لتتبع مراجعات المستخدمين ومؤشرات الأداء الرئيسية لتطبيقك - مؤشرات الأداء الرئيسية. لإنشاء تطبيق يجذب جمهورك ، يجب عليك توفير وظائف ومواد جديدة على أساس روتيني. تتمثل أفضل استراتيجية للاحتفاظ بالعملاء ومنع حذف التطبيقات غير النشطة في تحديث الخدمات باستمرار وتوفير محتوى جديد ، وليس فقط عند إنشاء تطبيق.

قم بتضمين الإصدارات الجديدة في خطتك التسويقية حتى يكون عملاؤك على دراية بها. يمكنك إخطارهم من خلال دفع الإخطارات أو تمييز هذه الميزات الإضافية على الشاشة الرئيسية ، والتي تعد الجزء الأكثر بروزًا في تطبيقك.

بينما قد تحتاج إلى تحميل إصدار جديد من التطبيق إذا تم إجراء تغييرات كبيرة ، يمكنك ترقية التطبيق الخاص بك بقدر ما تريد في متاجر التطبيقات. لا توجد قيود على عدد المرات التي يمكنك فيها تحديث تطبيقك. لا تتردد في تقديم شيء أصلي عندما تستطيع. إنها لفكرة جيدة أن تقوم بتحديث تطبيقك بميزات جديدة ، وتصحيحات أمان ، وتحديثات لنظام التشغيل من ثلاث إلى أربع مرات في السنة.

التقييمات والمراجعات

يمكنك معرفة الكثير عن منشئي التطبيقات المنافسين من خلال مراجعة مراجعاتهم. إذا كان مستخدمو تطبيق منافس يمنحونه تقييمات أقل ويشكون من نفس الشيء في مراجعاتهم ، فهذا يعني أن هناك مجالًا كبيرًا للتحسين. يجب أن تفهم المشكلات التي يواجهونها مع تطبيقات الأجهزة المحمولة الحالية وأن تحاول عدم تكرار نفس الأخطاء في تطبيقك عند إنشاء تطبيق.

من ناحية أخرى ، إذا كانت هناك تطبيقات منافسة لها تقييمات ومراجعات جيدة ، فتحقق منها وشاهد كيف تعمل. تعرف على سبب إعجاب مستخدمي التطبيق بالتطبيق وما إذا كانت هناك أي مواصفات تصميم يمكنك اتباعها أيضًا. المراجعات والتقييمات التي تتمتع بها تطبيقات الجوال المماثلة الأخرى تشبه ملاحظات المستخدم التي لا يتعين عليك دفع ثمنها. يمكنك فرزها وفهم جمهورك المستهدف بشكل أكبر. سواء كانت المراجعات جيدة أو سيئة ، يمكنك العثور على شيء ما يمكن أن يساعدك في تحسين تطبيقك.

التحميلات

يتم عرض العدد التقريبي للتنزيلات التي قام بها التطبيق في متجر Play ومتجر تطبيقات Apple. يمنحك هذا تقديرًا لعدد الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق. يمكن أن يخبرك مدى شعبيته. إذا كنت تريد تحليلًا أكثر تفصيلاً لعدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل تطبيق ما ، فيمكنك استخدام أدوات خارجية. هذه طريقة جيدة لمعرفة مدى شعبية منافسيك.

ماذا لو لم يكن لديك أي منافسة؟

على الرغم من أن هذا نادر الحدوث ، فقد تكون قد عثرت على فكرة لم يفكر بها أحد من قبل. على الرغم من عدم وجود منافسة كبيرة تجعل بعض مهامك أسهل ، فقد تجد صعوبة في تحديد جمهورك المستهدف وما يحتاجون إليه لأن الفكرة جديدة جدًا. هناك احتمال ألا يفهم الآخرون فكرتك أيضًا. قد لا يكون إنشاء تطبيق مثل هذا مجديًا تمامًا أو فعالًا من حيث التكلفة.

حاول تفكيك فكرتك بحيث يسهل فهمها. فكر في المشكلة التي تحلها وما هو الحل المقترح. قم بإنشاء تطبيقات ذات عرض تقديمي جيد لفكرتك ، وقدمها أمام الأشخاص الذين تعرفهم. إذا تمكنوا من إظهار الثغرات في فكرتك ، فحاول إصلاحها.

اكتب ميزات تطبيقك

هذا جزء كبير من عملية بناء التطبيق. كما ذكر أعلاه ، يجب أن يكون لديك مجموعة ميزات واضحة تريد دمجها عند إنشاء تطبيق. هنا يمكنك التفكير في إصدار مثالي من تطبيقك والعمل على تحقيقه. قد تتغير الوظيفة التي تريدها مع استمرار التطوير. قد تحصل على أفكار أفضل وتدرك أن بعض الميزات غير مجدية. لكن في هذه المرحلة ، فكر في جمهورك المستهدف وأضف كل الوظائف التي تريدها لمنتجك النهائي.

تأكد من توثيق فكرتك جيدًا. سيساعدك هذا على فهم ما تريده قاعدة المستخدمين لديك. سيوفر لك أيضًا مستندًا ملموسًا للرجوع إليه لاحقًا. كلما كنت أكثر وضوحًا ، كان بإمكانك شرح تطبيقك لمطورك بشكل أفضل. حدد هدفك النهائي والاستراتيجية العامة التي لديك تجاه إنشاء التطبيق. إذا كان عليك تغيير الوظائف الأساسية للتطبيق باستمرار ، فسوف تضيع الكثير من الوقت والطاقة.

لست بحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن جوانب تصميم التطبيق الخاص بك الآن. لذلك لا يلزم بعد تحديد عدد الشاشات أو الصفحات الموجودة في تطبيقك. ولكن يجب أن تكون واضحًا في هذه المرحلة بشأن ما يمكن لجميع مستخدمي التطبيق القيام به بمجرد فتح التطبيق.

حدد الميزات الأساسية لـ MVP

يشبه MVP ، أو الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق ، نموذجًا أوليًا لتطبيقك أو منتجك. النظرية الكامنة وراء ذلك هي أنه من الأفضل إصدار نسخة مصغرة ولكن لا تزال تعمل من تطبيقك في البداية حتى تتمكن من الحصول على عملاء حقيقيين لاستخدامه. ستتمكن من تحسين فهمك لما يحتاجه الناس حقًا من خلال الحصول على تعليقات من مستخدمي التطبيق الفعلي في العالم الحقيقي بهذه الطريقة.

بعد ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق مع ترقية لبرنامجك بميزات إضافية بناءً على هذا الإدخال واطلب من مستخدمي التطبيق النقد مرة أخرى. يمكنك تكرار هذه الدورة مرارًا وتكرارًا حتى تجد منتجًا يتوافق تمامًا مع احتياجات السوق. قارن هذا باستثمار الكثير من الوقت والمال في إنشاء منتج لتكتشف أن لا أحد يريده عندما تم إطلاقه بالفعل. لذا قم بفحص كل عنصر قمت بإدراجه وتخيل كيف يمكن أن يتغير إذا كان أبسط.

تأكد من أن التطبيق لا يزال يخدم احتياجات جمهورك ويعالج المشكلة الأكبر. على الأرجح ، قد لا تكون الميزات التي تضعها هي بالضبط ما يريده مستخدمو تطبيقك. سيتألف الحد الأدنى من منتجك القابل للتطبيق من الميزات الضرورية فقط. يمكن ترك الميزات الثانوية للاستكشاف لاحقًا. لا يحل MVP إلا المشكلة الرئيسية التي تحاول إصلاحها. خلاف ذلك ، قد لا يستحق الوقت والمال الذي يتم إنفاقه عليه.

فوائد MVP

هناك العديد من الفوائد لامتلاك MVP. كما هو مذكور أعلاه ، يمكن أن يوفر لك الكثير من المال والوقت عند إنشاء تطبيق. يمكن أن يساعدك MVP في فهم ما يحتاجه جمهورك حقًا ، ويساعد في ضبط تطبيقك. يمكن أن يساعدك أيضًا في جذب المستثمرين. قبل استثمار أموالهم في أفكار العمل ، غالبًا ما يرغب أصحاب المصلحة في رؤية نسخة مادية من المنتج يمكنهم تجربتها. يمكن أن يساعدك MVP في كسب مستثمرين جيدين.

يمكنك تغيير الاتجاه الذي يسير فيه منتجك بعد إطلاق MVP. يخبرك ما يحتاجه السوق. يمكن أن يساعدك أيضًا في صياغة إستراتيجية أساسية لتحقيق الدخل . يمكنك اختبار نموذج الإيرادات الأولي الخاص بك على MVP ومعرفة كيفية تفاعل قاعدة المستخدمين لديك مع تطبيق الاختبار. إذا لم يكونوا على استعداد للدفع مقابل الخدمات التي تقدمها من خلال إصدار تطبيق مجاني متاح ، على سبيل المثال ، يمكنك التخلص من إصدار التطبيق المجاني أو إضافة المزيد من الحوافز إلى الإصدار المدفوع.

يتيح لك MVP أيضًا اختبار تصميم التطبيق الأولي وواجهات المستخدم. تعد واجهة المستخدم وتجربة المستخدم عاملين أساسيين عندما يتعلق الأمر بمشاركة المستخدم. يمكن لواجهة مستخدم جيدة أن تزيد من معدل تحويل صفحة الويب بنسبة تصل إلى 200٪ ، كما أن تصميم UX الجيد يزيد من معدل التحويل بنسبة تصل إلى 400٪. يمكنك اختبار تصميماتك باستخدام MVP ومعرفة كيفية تفاعل جمهورك معها.

اصنع نماذج بالأحجام الطبيعية لتطبيقك

الآن بعد أن تعرفت على الوظائف الأساسية لتطبيقك ، دعنا ندخل في تصميم التطبيق. كما ذكرنا أعلاه ، يلعب تصميم تطبيقك دورًا مهمًا للغاية عند إنشاء تطبيق. كل من واجهة المستخدم وتجربة المستخدم مهمة.

يُشار إلى مظهر ومظهر موقع الويب أو التطبيق باسم واجهة المستخدم الخاصة به. إنها منطقة الشاشة حيث يتفاعل المستخدم مع موقع الويب ، ويحتاج مصمم واجهة المستخدم إلى الاهتمام بكيفية عرض المكونات المختلفة والرسومات واستجابة الموقع على الأجهزة المختلفة.

يشير مصطلح تجربة المستخدم إلى كيفية تفاعل المستخدم مع منتج أو خدمة أو مؤسسة بشكل عام. يحاول مصمم UX التأكد من أن المستهلك يمكنه استخدام المنتج أو الخدمة بسهولة ويأخذ في الاعتبار كيف يشعر المستخدم أثناء عملية الانخراط في الخدمة. هدفها هو توفير تجربة بسيطة وفعالة وممتعة للعميل.

موقع الويب الخاص بك هو نقطة اتصال بين عملائك وخدمتك. يمكن تحويل الزيارات الواردة إلى صفحتك من عمليات البحث أو الإعلانات أو الحملات التسويقية الأخرى إلى عملاء محتملين. وأول ما يرونه هو موقع الويب الخاص بك. إذا لم يعجبهم صفحتك ، فقد أصبح كل العمل المنجز لإحضارهم إلى هناك عديم الفائدة بشكل أساسي. هذا هو السبب في أن وجود واجهة مستخدم وتجربة مستخدم جيدة يمكن أن يمنح خدمتك أو منتجك ميزة ملحوظة على المنافسين الآخرين. يمكن أن يساعد موقع الويب الخاص بك على ترتيب أعلى في تصنيفات البحث أيضًا.

يمكنك إما توظيف مصمم أو استخدام مصمم داخلي لتصميم تطبيقك. قبل تسليم الأشياء للمحترفين ، يمكنك تصميم تطبيق وهمي لتظهر لهم الشكل الذي تريد أن يبدو عليه التطبيق. باستخدام قلم أو قلم رصاص ، يمكنك عمل نماذج بالأحجام الطبيعية لتصميم التطبيق على الورق. يمكنك أيضًا إنشاء نموذج أولي لتصميم التطبيق على المنصات الرقمية. النماذج الرقمية هي أكثر أنواع النماذج الأولية شيوعًا لأنها واقعية بما يكفي لاختبار معظم مكونات الواجهة بشكل صحيح. كما أنها أسهل بكثير في صنعها من نماذج HTML الأولية. يمكن استخدام التطبيقات والبرامج المصممة خصيصًا للنماذج الأولية لإنشاء تطبيقات ونماذج رقمية.

سنتحدث عن واجهات المستخدم والخبرة في الأقسام القادمة. لكن لماذا هذه الكلمات مهمة أثناء إنشاء التصميم الخاص بك؟ ألا يمكنك فقط تصميم تطبيق أساسي يركز على الوظائف؟ رقم! دعنا نرى لماذا.

ما سبب أهمية UI / UX؟

تساعد واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الجيدة موقع الويب أو التطبيق بعدة طرق.

زبائن يشعرون بالرضى

العملاء السعداء الذين وجدوا موقعك مفيدًا سيخبرون الآخرين عن منتجك أو خدمتك ، مما يساعد على زيادة حركة المرور لنفسه. حتى إذا كانت الشركات الأخرى تقدم نفس الخدمات ، إذا كان استخدامك أسهل ، فستصبح على الفور أكثر جاذبية لقاعدة المستخدمين لديك.

وفر الوقت والمال

يؤدي الإنفاق على ضمان تجربة مستخدم جيدة إلى تقليل الترقيات والتغييرات في المستقبل ، مما يوفر المال والوقت.

يعزز علامتك التجارية

تترك واجهة المستخدم / تجربة المستخدم الجيدة عملاء متأثرين تزداد ثقتهم بعلامتك التجارية وإيمانهم بها. ينتج عن هذا احتمال استخدامهم لخدماتك في المستقبل أيضًا.

تصنيفات مُحسّنة لكبار المسئولين الاقتصاديين

يزيد التصميم الجيد والفعال للتطبيق من قاعدة المستخدمين ويساعد في دفع موقعك إلى أعلى تصنيفات البحث. يساعد في جذب اهتمام الجمهور بمنتجك أو خدمتك. غالبًا ما تسير تجربة المستخدم وتحسين محركات البحث جنبًا إلى جنب.

الشاشة الرئيسية

كم من الوقت تعتقد أن الأمر يستغرقه شخص ما ليقرر ما إذا كان يحب تطبيق الويب أم لا؟ يغادر الشخص العادي موقع الويب بعد 10 أو 20 ثانية من العثور عليه ، وعادة ما يتم اتخاذ القرار بشأن البقاء على الموقع من عدمه في الثواني العشر الأولى. إذا كان رد الفعل الأولي لديهم تجاه تطبيق ويب أو تطبيق جوال غير إيجابي ، فمن المحتمل أنهم سيغادرون على الفور.

هذا هو أحد الأماكن الرئيسية التي تلعب فيها UI / UX. لا يجب أن يكون التطبيق ممتعًا من الناحية الجمالية فحسب ، بل يجب أن يكون أيضًا سهل الاستخدام. يعد ضمان تحميل التطبيق في غضون 5 ثوان جانبًا مهمًا أيضًا في عالم يفقد فيه الأشخاص غالبًا الاهتمام بالأشياء في غضون ثوانٍ معدودة.

الشاشات الرئيسية هي صفحات التطبيق الرئيسية في تطبيق الجوال الخاص بك. تخيل نفسك تستخدم التطبيق الخاص بك وتعمل على مختلف الصفحات التي ستظهر. ستكون هناك صفحة رئيسية أولية سيتم عرضها. إذا كان تطبيقك يسمح لمستخدمي التطبيق بتسجيل الدخول ، فيجب أن تكون هناك صفحات تسجيل الدخول والملف الشخصي. ثم يمكنك التفكير في أشياء مثل صفحة عنا وصفحة اتصال والمزيد. إذا سمحت للمستخدمين بالدردشة مع دعم العملاء الخاص بك ، فيجب أن تكون هناك صفحة أخرى لها.

مصدر الصورة - dribbble / Autor - Nick Zaitsev

سيتعين على عملائك التبديل بين هذه الشاشات الرئيسية. في أي وقت ، حاول ألا تجعل مستخدمي تطبيقك يشعرون بأنهم عالقون. هذا يعني أنه إذا كانوا يريدون العودة إلى صفحة سابقة أو يريدون إنهاء المهمة التي يقومون بها حاليًا ، فيجب أن يكون هناك زر يسمح لهم بالقيام بذلك. يجب أن تكون الصفحات الرئيسية جيدة المظهر وسهلة المناورة. إذا شعرت واجهة المستخدم بأنها ممتلئة ومزعجة ، فسيصاب مستخدمو التطبيق بالإحباط.

إذا كان المستخدم يريد المزيد من المعلومات ، فتأكد من أن لديه زرًا يمكن رؤيته بسهولة ويمكنه الضغط عليه. ضع في اعتبارك أن موقع الويب أو التطبيق يتمحور حول كيفية تنقل المستخدم فيه أمر في غاية الأهمية. ألقِ نظرة على التطبيقات والمواقع الناجحة من حولنا ، ويمكننا أن نلاحظ أنها جميعًا تبدو مُرضية لأعيننا ، والتنقل فيها ليس معقدًا بلا داعٍ.

الملاحة الرئيسية

يشير التنقل إلى الطريقة التي يمكن للمستخدم من خلالها التبديل بين الصفحات الرئيسية لتطبيقك. يجب أن تفكر في الطريقة الأساسية للتنقل داخل تطبيقك. يمكن أن يحتوي تطبيقك على شريط علامات تبويب في الجزء السفلي من الشاشة. أو يمكنه استخدام قائمة جانبية منزلقة للوصول إلى أقسامه العديدة.

ألق نظرة على التطبيقات التي تستخدمها يوميًا وشاهد كيف تتنقل من صفحة إلى أخرى. حاول أن تفهم ما هو الأكثر راحة لك ، ودمج نفس الأساليب في تطبيقك. أفضل التنقل هو ما يأتي بشكل طبيعي وبديهي. توجد مشكلة إذا كان عليك التفكير في مكان البحث عن أي شيء. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التنقل في تطبيقك دون حتى التفكير فيه. وهذا يعني أن كل ما يحتاجون إليه يجب أن يكون على الشاشة وسهل الفهم. على سبيل المثال ، إذا كان لديك زر رجوع على الشاشة ، فيجب أن يكون عملاؤك قادرين على فهم أنه إذا نقروا على هذا الزر ، يمكنهم الوصول إلى الصفحة السابقة.

لا يمكن أن تضيع فعالية الأعمال التجارية مع التصميم ، والمزيج الصحيح من سهولة الاستخدام والمعلومات هو شيء يحاول المصممون تحقيقه. يتضمن ذلك التنقل البسيط والواضح الذي يخبر المستخدم بمكان كل شيء. يجب أن يتأكد تصميم التطبيق من أن أجزاء تطبيق الويب التي يستخدمها المستهلكون ممتعة بصريًا ويسهل التفاعل معها. يجب عليهم أيضًا التأكد من أن الألوان والخطوط والصور وما إلى ذلك المستخدمة تزيد من رضا المستخدم وراحته.

سهولة الاستخدام

يشير هذا المفهوم إلى مدى سهولة استخدام خدمة أو منتج للغرض الذي تم تصميمه من أجله. إنه أحد مكونات تجربة المستخدم (UX) ، الذي يفحص كيف يشعر المستخدم تجاه المنتج أثناء استخدامه. يمكننا تصميم برنامجنا ليكون بديهيًا بحيث يمكن للمستخدمين استخدامه بفعالية دون الحاجة إلى المعاناة. نحن نركز على تعظيم قابلية الاستخدام والحفاظ على سهولة استخدام التطبيق قدر الإمكان في هذه المرحلة من عملية إنشاء تطبيقات الأجهزة المحمولة.

إن تحديد ما سيتم عرضه على كل صفحة وكيفية تنظيم مكونات واجهة المستخدم على الشاشة هي القرارات الرئيسية التي يتعين عليك اتخاذها. تتضمن عملية إنشاء تطبيق سهل الاستخدام العديد من الخطوات المختلفة. على سبيل المثال ، تخيل محاولة النقر على زر أعلى الشاشة أثناء السيارةشد جوالك بيد واحدة. لا يمكن أن يستمر إبهامك على طول الطريق! تحتاج إلى مراعاة عوامل مثل هذه عند إنشاء واجهة المستخدم الخاصة بك.

لقد تحدثنا كثيرًا عن UI و UX هنا. كيف تعتقد أن هذين الاثنين معا؟

كيف تعمل UI و UX معًا؟

تعد واجهة المستخدم وتجربة المستخدم منافذ تكميلية. يمكن أن يكون التطبيق الذي يحتوي على واجهة مستخدم مذهلة ولكن وظائفه سيئة ويصعب استخدامه مرهقًا بالنسبة للعميل. وبالمثل ، فإن تطبيق الويب الذي يعمل بشكل جيد ولكن واجهة المستخدم الخاصة به تجعل كل شيء عديم الفائدة بشكل أساسي لن يكون ناجحًا أيضًا. بغض النظر عن مدى جودة الفكرة ، يجب أن يكون المنتج النهائي قابلاً للاستخدام من قبل جمهورك المستهدف. ويجب أن يكونوا مرتاحين أثناء استخدامه. هذا هو السبب في أن UI و UX لهما أهمية قصوى لتطبيق الويب أو تطبيق الهاتف المحمول.

على متن الطائرة

يشير هذا إلى الترحيب بالمستخدمين في تطبيقك. إذا بدأت في استخدام تطبيقات مثل Canva ، فربما تكون قد لاحظت شاشة منبثقة تظهر وتخبرك بمكونات التطبيق المختلفة. إذا كنت مستخدمًا جديدًا لأحد التطبيقات ، فقد يكون هذا مفيدًا جدًا في اكتشاف وظيفة كل صفحة وزر.

مصدر الصورة - dribbble / Autor - سلمان خان

إذا كان تطبيقك سهل الاستخدام نسبيًا ، فلن تحتاج إلى تسلسل تفصيلي للإعداد. ومع ذلك ، إذا كانت هناك بعض الجوانب المعقدة لتطبيقك ، فيجب أن تجد طريقة للسماح للمستخدمين بمعرفة كيفية استخدامها.

بخلاف استخدام التصميم لتثقيفهم حول كيفية استخدام التطبيق الخاص بك ، يمكنك أيضًا تضمين مقاطع فيديو تعليمية في تطبيقك حول كيفية القيام بالأشياء. يمكنك أيضًا مشاركة هذه على منصات الشبكات الاجتماعية الخاصة بك لتثقيف قاعدة المستخدمين الخاصة بك.

أدوات للتصميم

هناك العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لتصميم واجهاتك واختبار تجربة المستخدم. تتضمن بعض هذه الميزات Sketch و Figma و InVision Studio والمزيد. تسمح لك هذه الأنظمة الأساسية بإنشاء تطبيقات لتصميماتك ، وبعضها يسمح بميزات التعاون. هذا يعني أنه يمكنك العمل على تصميم مع عدة أشخاص. يمكنك استخدام أدوات مثل Photoshop و Adobe XD و Axure والمزيد للعمل على UX لتطبيقك.

ما هي أفضل طريقة لإنشاء تطبيق؟

بشكل عام ، لا يوجد نهج واحد لعملية بناء التطبيق مثالي للجميع. يعتمد كل شيء على متطلباتك وأموالك ونوع التطبيق والقطاع ومجموعة من المتغيرات الأخرى عند إنشاء تطبيق. سيكون تطوير التطبيق الأصلي هو أفضل اختيار لك إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق ألعاب أو أي شيء مشابه. يمكنك إنشاء تطبيق عام إذا كنت تقوم بإنشائه للاستخدام الفردي فقط أو كهواية. ولكن إذا كنت ترغب في طرح تطبيق محلي في السوق واستثماره ، فهناك أشياء أخرى يجب وضعها في الاعتبار. يمكنك توظيف طرف خارجي أو مطور تطبيقات. هذه هي الممارسات الأكثر مشاهدة إذا لم يكن لديك مطور تطبيقات في فريقك.

استوديوهات تطوير التطبيقات

على الرغم من أن الاستعانة بوكالة تطوير تطبيقات قد يبدو خيارًا مثاليًا للحصول على تطبيق من الدرجة الأولى ، إلا أنه يجب أن تكون مستعدًا لدفع رسوم عالية أيضًا. من المعتاد أن تدفع ما بين 50000 دولار و 100000 دولار للحصول على إصدارات التطبيق الأصلية الأولية لتطبيق ما من أنظمة تطبيقات iOS و Android. قد تكون التطبيقات الهجينة أسرع قليلاً وأقل تكلفة من التطبيقات المحلية ، لكنها ستظل تضع عبئًا على الموارد المالية للشركات الصغيرة.

على الرغم من أن الاستعانة بوكالة تطوير تطبيقات قد يبدو خيارًا مثاليًا للحصول على تطبيق من الدرجة الأولى ، إلا أنه يجب أن تكون مستعدًا لدفع رسوم عالية أيضًا. من المعتاد أن تدفع ما بين 50000 دولار و 100000 دولار للحصول على إصدارات التطبيق الأصلية الأولية لتطبيق ما من أنظمة تطبيقات iOS و Android. قد تكون التطبيقات الهجينة أسرع قليلاً وأقل تكلفة من التطبيقات المحلية ، لكنها ستظل تضع عبئًا على الموارد المالية للشركات الصغيرة. عمل حر

على مواقع الويب مثل Upwork.com و peopleperhour.com و LinkedIn ، قد تجد مطوري تطبيقات مستقلين. بالنسبة لبرمجة تطبيقات iPhone / iPad و Android ، ابحث عن الأشخاص ذوي الخبرة في تطبيقات iOS SDK و Objective C و Cocoa و Java / Android SDK. سيكلفك مطور تطبيقات لائق حوالي 40 دولارًا و 80 دولارًا في الساعة. قد لا تحصل على نتائج جيدة إذا دفعت أقل من ذلك.

iOS أو Android؟

قبل التعاقد مع متخصص في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، عليك التفكير فيما تقوم بالتوظيف من أجله. هل تريد مطور تطبيقات iOS أو مطور تطبيقات Android؟ تحتاج أيضًا إلى تحديد ما إذا كان التطبيق الخاص بك سيكون تطبيقًا أصليًا أو تطبيق ويب أو مختلطًا. في وقت مبكر من عملية البحث ، يجب عليك اختيار النظام الأساسي الذي ستستخدمه لتطبيقك المحلي لأنه سيكون له تأثير كبير على ميزانيتك وجدولك الزمني.

قد لا تكون بعض الميزات ممكنة كتطبيق iPhone لتطوير تطبيقات iOS ، على سبيل المثال ، بينما قد لا يعمل البعض الآخر على نظام Android الأساسي. قد تفكر أيضًا في استخدام الأنظمة الأساسية للجوّال بخلاف تطبيقات iOS وتطبيقات Android. ومع ذلك ، نظرًا لأن Android و iOS معًا يمتلكان أكثر من 99 ٪ من حصة السوق لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، فهذه هي أعظم رهان للوصول إلى قاعدة مستخدمين كبيرة. نظرًا لعدم وجود تقاطع بين الأنظمة الأساسية أو بين تطبيقات iPhone وتطبيقات Android ، فإن التطبيق المصمم لأحدهما لن يعمل على الآخر والعكس صحيح. إذا كنت تخطط لامتلاك تطبيق iOS وتطبيق android ، فستحتاج إلى تطبيقين منفصلين.

كم من الوقت يستغرق إنشاء التطبيق؟

تؤثر العديد من المتغيرات على الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيق. ثلاثة من أهم العوامل في تحديد الجدول الزمني الخاص بك هي نوع البرنامج الذي تقوم بإنشائه ، وتطور وظائفه ، ونهج تطوير التطبيق. بينما يمكن إنشاء بعض التطبيقات في غضون أشهر ، قد يستغرق البعض الآخر سنوات. يمكن إنشاء الجزء الأكبر من تطبيقات الهاتف المحمول عادةً ما بين 6 إلى 12 شهرًا.

ستتطلب ميزات تطبيقات الأجهزة المحمولة المعقدة مزيدًا من الوقت أثناء إنشاء التطبيق. يمكن الانتهاء من عملية إنشاء التطبيق بالكامل في أقل من أسبوع إذا أنشأت تطبيقًا مباشرًا للاستخدام الشخصي ، مثل مصباح يدوي أو جدول بيانات. ومع ذلك ، اجعل خطة عملك تتوقع أن تستغرق عملية تطوير التطبيق بضع سنوات إذا كنت تهدف إلى إنشاء تطبيق مثل Twitter أو Google أو Tinder التالي.

حتى بعد الانتهاء من تطبيقك ، تذكر أن صيانته لا تنتهي أبدًا. سيكون عليك الاستمرار في تحديثه للبقاء في الطلب. هذا هو أحد عيوب توظيف مترجمين مستقلين ، لأنهم لن يتعاملوا مع صيانة تطبيقك لاحقًا. سيكون عليك إما توظيفهم مرة أخرى أو توظيفهم لفترة طويلة جدًا. إذا قمت بتعيين شخص جديد ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت للتعود على التطبيق وكيفية عمله.

لغات البرمجة لتطوير التطبيقات

ستحتاج إلى تحديد اللغة والنظام الأساسي اللذين تريدهما لنشر تطبيقك قبل التعاقد مع مطور. تُستخدم لغات وأطر برمجة مختلفة لإنشاء تطبيق بناءً على نوع التطبيق الذي تقوم بإنشائه - تطبيق أصلي أو هجين أو تطبيق ويب.

لغة البرمجة Objective-C ، التي تم تطويرها كمجموعة فرعية من C مع كائنات إضافية ، هي الأكثر شيوعًا المستخدمة لإنشاء تطبيقات لنظام تشغيل تطبيقات iOS. Objective-C هي لغة برمجة قديمة جدًا وصعبة للأشخاص الذين لم يسبق لهم الترميز من قبل ، على الرغم من أنها وظيفية وشائعة للغاية. Swift هي لغة برمجة عالمية جديدة أنشأتها Apple لجميع منصاتها وأدواتها. Swift هي لغة برمجة أبسط وهي شاملة تمامًا مثل Objective-C.

تتوفر حاليًا مجموعة متنوعة من لغات البرمجة وتقبلها تطبيقات Android. اللغة الأكثر شهرة وشهرة هي بلا شك لغة جافا. يساهم التكامل الكامل مع النظام الأساسي لتطوير Google ، واستخدام Eclipse IDE المشهور ، وبناء الجملة المباشر ، والإطار الشامل في زيادة شعبية Java. نظرًا لأن Kotlin و Java متوافقان ، يمكن ببساطة دمج مشاريع Kotlin واستخدام كود Java. ومع ذلك ، فإن Kotlin لديها مراجع وأمثلة أقل بكثير من Java. بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في العمل عن كثب مع الأجهزة والذين يحاولون تجنب استخدام ميزات Google الافتراضية ، يعد C ++ اختيارًا جيدًا. يمكنك إنشاء تطبيقات Android بشكل عام على android studio.

كم يكلف إنشاء تطبيق؟

يمكن إنشاء تطبيق بمبلغ 2000 دولار أو 20000 دولار أو 200000 دولار أو حتى أكثر من 2 مليون دولار. يعتمد سعر تطوير تطبيق جوال على عدة متغيرات ومستوى وظائفه. العوامل التي سيكون لها أكبر تأثير على التكلفة هي نوع التطبيق الذي تقوم بإنشائه ، والميزات التي تقوم بتضمينها ، وعملية تطوير التطبيق. بالمقارنة مع الترميز البسيط ، فإن منصات بناء التطبيقات أقل تكلفة.

بينما قد يتقاضى مطور مبتدئ 30 دولارًا في الساعة ، قد يدفع مطورو التطبيقات المحترفون 150 دولارًا في الساعة لإنشاء تطبيق. مع استمرار تحسين إمكانات التطبيق وأدائه وتعقيده ، سيزداد السعر. سوف تحتاج إلى الالتزام الصارم بميزانيتك. إذا كنت تنفق المال وقتما دعت الحاجة ، فقد تجد نفسك تنفق عدة مرات ميزانيتك الأولية.

اختبار التطبيق

من الممارسات الجيدة اختبار التطبيق الخاص بك بشكل متكرر أثناء تطويره ، وليس فقط عند الانتهاء منه. من خلال القيام بذلك ، يمكنك إخبار المطور الخاص بك بالتعديلات أثناء إجرائها على التطبيق. سيوفر لك هذا في النهاية الوقت والمال والكثير من التفاقم.

يمكنك تثبيت ملف تطبيق Android على أي جهاز محمول أو كمبيوتر وتقييمه في بيئة حقيقية. هذا يجعل الاختبار أمرًا سهلاً للغاية ويمكن أن تبدأ في القيام به على الفور. تختلف Apple قليلاً في هذا الجانب ، كالعادة. إذا كنت تنوي اختبار تطبيقك على iOS ، فستحتاج إلى استخدام نظام أساسي مثل Invision أو TestFlight. خذ الوقت الكافي لتثبيت واستخدام هذه البرامج لتجنب المشاكل لاحقًا.

غالبًا ما يدفع مطورو التطبيقات الذين يقطعون الزوايا في هذه المرحلة ثمناً باهظاً مقابل ذلك. تحدث المشكلة عند إطلاق برنامج غير مختبَر رسميًا وإصابته بأخطاء ولديه العديد من الأعطال التي كان من الممكن منعها. قد يبدو أنك توفر الوقت بتجاوز هذه المرحلة ، لكن هذا ليس صحيحًا. تخطي هذه الخطوة سيضيع وقتك لاحقًا.

في أغلب الأحيان ، يُجري مستخدمو التطبيق المحتملون أو المختبِرون الخاصون محاكاة أو ، أحيانًا ، اختبار تشغيلي فعلي أثناء اختبار ألفا في مقر مطوري التطبيقات. يُعرف إصدار الإصدارات التجريبية من التطبيق لمجموعة مختارة من المستخدمين ، الذين ليسوا أعضاء في فريق البرمجة ، باسم الاختبار التجريبي. إذا كنت تريد أن يعمل برنامج إنشاء التطبيق الخاص بك بشكل صحيح ، فإن الاختبار التجريبي ضروري.

أنشئ التطبيق باستخدام أداة بدون تعليمات برمجية

اليوم ، بالإضافة إلى طريقة التطوير الكلاسيكية ، هناك برمجة مرئية يتم تنفيذها باستخدام منصات بدون كود . هذا نهج تطلعي للغاية للتطوير يسمح لك بإطلاق منتجك بشكل أسرع وأرخص بكثير. يجب ألا تعتقد أن الحلول الخالية من التعليمات البرمجية مناسبة فقط لمشروعات MVP أو شيء بسيط ؛ في الواقع ، لم يعد هذا هو الحال. هناك منصات قوية جدًا تسمح لك بتطوير حلول CRM وأنظمة ERP على مستوى المؤسسة وغير ذلك الكثير. علاوة على ذلك ، هناك منصات متخصصة في تطوير الألعاب.

ومع ذلك ، فإن إنشاء التطبيقات لا يتطلب بالضرورة معرفة البرمجة. حتى بدون معرفة أي رمز ، يمكن لأي شخص إنشاء تطبيق. كل ما عليك فعله هو تحديد أفضل نظام أساسي لتطوير التطبيقات بدون كود لتلبية متطلباتك. بعد ذلك ، كل ما تبقى هو تعلم كيفية استخدام هذا النظام الأساسي وإضافة ميزاتك وتغيير مظهر التطبيق وشعوره ليعكس علامتك التجارية.

قبل تطوير تطبيق بدون كود ، كان إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول يحتاج إلى مهارات برمجية. تستغرق عملية تطوير التطبيق لتعلم البرمجة الكثير من الوقت وليست بسيطة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، في المرة الأولى التي تستخدم فيها رمزًا لإنشاء تطبيقات أصلية ، لن تكون النتائج بالتأكيد من أفضل المعايير. بفضل الابتكار الحديث ، يمكن لأي شخص الآن أن يأخذ فكرة تطبيق ويجعل التطبيق حقيقة واقعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من البرامج. يمكنك استخدام منشئ التطبيق كبديل لتطوير التطبيقات التقليدية لإنشاء تطبيقات أصلية.

فوائد المنصات بدون كود

لا يقتصر الأمر على سهولة إنشاء التطبيقات بدون تعليمات برمجية ، ولكن لديهم أيضًا العديد من المزايا الأخرى. تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لاستخدام صانع تطبيقات بدون رمز في أنه يمكنك إنشاء تطبيقات iOS وتطبيقات Android بشكل متزامن باستخدام عملية نشر واحدة. يمكنك أيضًا إنشاء التطبيق وتحديثه بنفسك دون استخدام فريق أو مؤسسة تطوير التطبيق. وبسبب ذلك ، فهي أقل تكلفة بكثير من التطوير التقليدي.

باستخدام منشئ تطبيقات بدون رمز ، يمكنك إنشاء تطبيق بسرعة أكبر وتقليل الوقت الذي يستغرقه للوصول إلى أجهزة Android و iOS المحمولة الحالية. من الأسهل أيضًا إدارة البرنامج بمجرد إطلاقه. لن تكون هناك رسوم أو رسوم غير متوقعة خلال مرحلة تطوير التطبيق.

AppMaster

AppMaster هو منشئ تطبيقات بدون رمز يمكنه مساعدتك في إنشاء تطبيقاتك بسهولة. يختلف AppMaster عن غيره لأنه يولد الكود المصدري وهو أكثر من مجرد منصة لا تحتوي على كود. بمعنى آخر ، النظام الأساسي يقلد الخالق. سيوفر توفير وظيفة للمنصة وفريق التطوير نفس الناتج ، لكن AppMaster سيقوم بذلك بشكل أسرع وأفضل وبأموال أقل.

أصبح هذا ممكنًا من خلال قدرة النظام الأساسي على إنتاج الوثائق الفنية تلقائيًا وإنشاء كود المصدر بلغة Go. كل هذا يسمح للعميل باسترداد شفرة المصدر الخاصة به إذا لزم الأمر. يمكنك إنشاء تطبيق وتطبيقات ويب وتطبيقات جوال وخلفية باستخدام هذه الأداة المتكاملة.

قم بإرسال تطبيقك إلى Apple App Store و Google Play Store

اللحظة التي ينتظرها أي منشئ تطبيقات بفارغ الصبر هي الوقت الذي سيتم فيه تشغيل التطبيق في متاجر التطبيقات. بمجرد الانتهاء من التصميم والتطوير ، هذه هي الخطوة الكبيرة التالية. بالنسبة لمتاجر التطبيقات المختلفة ، هناك خطوات مختلفة لبدء تشغيل التطبيق الخاص بك. يمكن لعملاء التطبيق الخاص بك الذهاب إلى هناك بسهولة وتثبيت التطبيق الخاص بك من المتجر بمجرد إصدار تطبيق Android الخاص بك على متجر Google Play وتطبيق iOS الخاص بك في متجر تطبيقات Apple أو متجر تطبيقات iOS. يمكن أن يكون متجر Apple Store أو متجر تطبيقات iOS متطلبًا كثيرًا من تطبيقك ، لذلك قد تحتاج إلى بعض المساعدة حتى يتم قبولك.

أول شيء يجب عليك فعله قبل إرسال تطبيقك إلى أي متجر هو التحقق من القواعد الموجودة في متاجر التطبيقات . هناك العديد من إرشادات الإرسال لكل متجر من متاجر التطبيقات. تأكد من إجراء البحث الخاص بك من خلال مراجعة التعليمات الخاصة بإرسال التطبيقات إلى Google و Apple لمنع الرفض والتأخير. هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض أحد الطلبات.

الخطوة التالية هي كتابة وصف جيد لتطبيقك. هذا ما سيعيده مستخدموك في البداية. لذا فإن الوصف الجيد الملتوي سيمنحهم انطباعًا أوليًا جيدًا. واحدة من الفرص الأولى لإقناع الناس أن هذا هو التطبيق الذي كانوا يبحثون عنه من خلال وصف متاجر التطبيقات. قم بتضمين كلماتك الرئيسية الأكثر صلة هناك. هذه خطوة أساسية في عملية تحسين متجر التطبيقات. يمكنك أيضًا إضافة صور جيدة لتطبيقك لإغراء الناس. قد يؤدي عدم وجود أي صور أو لقطات شاشة إلى ثني قاعدة المستخدمين عن تنزيل التطبيق بالفعل.

تحسين التطبيق الخاص بك مع ملاحظات المستخدم

تتطلب البرامج الناجحة تطويرًا مستمرًا. ستبدأ في تلقي التعليقات بمجرد أن يستخدم المستهلكون الفعليون تطبيقك. يمكن أن يكون هذا إيجابيًا وسلبيًا. نظرًا لأن المستخدمين الآخرين ربما يشعرون بنفس الطريقة ولكنهم غير مستعدين للتحدث ، خذ النقد الذي تحصل عليه بشكل إيجابي. تذكر أنهم في الأساس يخبرونك بالطرق التي يمكنك من خلالها أن تكون أفضل. أظهر للعملاء أنك تقوم دائمًا بتحديث البرنامج بميزات جديدة وإصلاحات للأخطاء وتحسينات. هذا شيء يمكن أن يساعدك على التفوق على المنافسين.

لقد أجريت بلا شك بعض الدراسات أو تشاورت مع العديد من الأصدقاء قبل الإصدار الأول لك. ومع ذلك ، فإن الغالبية العظمى من هذا تم تحديدها من خلال غرائزك الخاصة. ومع ذلك ، بمجرد إجراء عملية النشر الأولى ، سيكون لديك مستخدمون فعليون للتطبيق. ما رأي الناس في ذلك؟ عملاؤك ومستخدموك هم من يحسبون في نهاية اليوم. يستمتع العملاء بالحصول على آرائهم. سيهتم المستخدمون الذين يأخذون الوقت الكافي لإخبار آرائهم بنجاح تطبيقك ويزودونك بتعليقات صادقة.

استنتاج

لقد حاولنا أن نقدم لك مقدمة شاملة لبناء التطبيقات. أنت تعلم الآن أن هذه عملية لا تحتاج بالضرورة إلى مهارات البرمجة. يمكنك العثور على نظام أساسي جيد بدون رمز أو مطور للتأجير والبدء في تطبيقك الخاص! هناك عدة خطوات في هذه العملية ، وهي ليست شيئًا يمكنك الانتهاء منه في غضون أيام قليلة. يستغرق إنشاء تطبيق تجاري ناجح الكثير من الوقت والطاقة. يمكن أن يتطلب أيضًا مبلغًا جيدًا من المال أيضًا.

لكن فوائد امتلاك تطبيق تجعل كل الجهد الذي تبذله يستحق كل هذا العناء بالتأكيد. يمكن أن يعزز هوية علامتك التجارية ويزيد من قاعدة المستخدمين الخاصة بك. يحب الناس استخدام التطبيقات بدلاً من فتح المواقع على الويب ، ويمكن أن يساعد امتلاك تطبيق جيد على متجر google play على شركتك. ومع ذلك ، فإن الحصول على تطبيق جيد الجودة أمر مهم. لذلك لا تساوم على تطبيقك وأدائه. قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بصورتك وإحباط المستخدمين. ضع في اعتبارك الأشياء التي يتعين على المستخدمين قولها ، وتأكد من الاحتفاظ بها كمحور تركيز تطبيقك.