يبسط هذا الدليل عملية إنشاء CRM مخصص ، ويغطي جميع المراحل من الفكرة إلى الإطلاق. يقدم رؤى عملية وأفضل الممارسات والأخطاء الشائعة لمساعدتك في صياغة CRM الذي يناسب عملك. إنها قيمة لكل من المبتدئين في مجال التكنولوجيا والمطورين ذوي الخبرة على حد سواء.

لماذا يجب علينا استخدام AppMaster مع CRM بدلاً من المنتجات الأخرى؟

إمكانية التخصيص الكامل



لا قيود التحجيم



إنشاء كل شيء في مكان واحد (قاعدة بيانات وخلفية وتطبيقات الويب والجوال)



القدرة على الاندماج مع أي خدمات خارجية



قم بإنشاء CRM المخصص الخاص بك



قم بتطوير نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المخصص باتباع الخطوات الموصى بها أدناه.

الخطوة 1: تصميم نموذج البيانات



يبدأ الإجراء تقليديًا ببناء نماذج البيانات ، مما يستلزم فهم الكيانات التي سيتم استخدامها في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) والسمات الخاصة بكل منها وعلاقاتها المتبادلة.

يمكن أن تتضمن هذه النماذج ، والمعروفة باسم الكيانات ، العديد من الاحتمالات مثل الشركات وجهات الاتصال والعملاء المتوقعين والمهام. يتم تعريف كل نموذج من خلال مجموعة فريدة من الحقول. على سبيل المثال ، قد يشتمل نموذج الشركة على حقول مثل اسم الشركة ونوع العمل والموقع ، من بين أمور أخرى.

يتميز كل حقل بنوع معين ، مما يحدد طبيعة البيانات التي يمكن أن يحتوي عليها. على سبيل المثال ، نوع البيانات "String" مناسب لحقل العنوان ، مما يسمح له بإيواء أي سلسلة من الأحرف. يسمح نوع وصف "النص" بإدخال نص موسع ، ربما مقسم إلى فقرات. يمكن أن يمثل النوع "عدد صحيح" عدد الموظفين ، بينما يمكن لنوع "التاريخ والوقت" الاحتفاظ بمعلومات التاريخ والوقت لأحداث معينة.

تمتلك النماذج القدرة على تكوين روابط مع بعضها البعض ، الأمر الذي يتطلب اختيار نوع العلاقة. على سبيل المثال ، يمكن ربط الموظفين بمهام محددة ، مما يستلزم البصيرة لفهم تنظيم المهمة.

قد يتم تعيين كل مهمة لمنفذ واحد محدد فقط ، بينما يمكن أن يكون لكل موظف مهام متزامنة متعددة. في هذا السيناريو ، سيتم إنشاء علاقة رأس بأطراف بينهما. تتضمن أنواع العلاقات المحتملة الأخرى علاقة رأس برأس وعديد بأطراف.

لمزيد من المعرفة المتعمقة والمساعدة فيما يتعلق باستخدام محرر قاعدة البيانات ، يرجى الرجوع إلى مكتبة الدورات التدريبية بجامعة Appmaster .

الخطوة 2: إعداد endpoints لنماذج البيانات



الخطوة التالية هي توفير وظائف لهذه النماذج. إنه افتراض منطقي أن قاعدة البيانات يجب أن تكون موجودة في مكان معين على الخادم ، مع إعطاء المستخدمين المرونة للربط من أي مكان باستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة الخاصة بهم. لتسهيل تبادل الطلبات ونقل البيانات ، يتم نشر المسارات - هذه هي عناوين الشبكة التي يمكن إرسال الطلبات إليها.

إلى جانب ذلك ، هناك endpoints ، وهي نقاط وصول إلى طريق عبر طريقة معينة. على سبيل المثال ، يمكن الوصول إلى مسار مهمة عن طريق إرسال معرف المهمة ، ولكن باستخدام طرق متنوعة (وبالتالي ، endpoints مختلفة) - حذف (لحذف المهمة) ، الحصول على (للحصول على معلومات حول المهمة) ، تصحيح (لإجراء تغييرات على المهمة ، على سبيل المثال ، لتغيير حالتها).

يمكن أن يحتوي كل نموذج من نماذج البيانات على endpoints أساسية تم إنشاؤها تلقائيًا عند بدئها. يمكن استخدام endpoints هذه على الفور ، ويمكن تخصيصها (مثل تغيير حقوق الوصول للسماح فقط بأدوار مستخدم معينة لإنشاء مهام جديدة) ، أو يمكن صياغة endpoints المخصصة جنبًا إلى جنب مع منطق المعالجة المرتبط بها. اعثر على دليل مفصل حول التعامل مع نقاط النهاية عن طريق الارتباط.

الخطوة الثالثة: إنشاء واجهة مستخدم

الخطوة التالية هي إنشاء واجهة يمكن للمستخدم التفاعل معها. بطبيعة الحال ، نظرًا لوجود endpoints ، يمكن للمرء استخدامها على الفور ، وإرسال الطلبات المطلوبة. ومع ذلك ، فإن التعامل معها مباشرة في وضع سطر الأوامر يميل إلى أن يكون غير مريح بشكل لا يصدق.

من المنطقي تطوير تطبيق ويب لأغراض التشغيل. يمكّنك AppMaster من تولي زمام إنشاء الواجهة ، مما يسمح لك بدمج العناصر الأساسية مثل الأزرار والتسميات والجداول مع تخصيص جمالياتها وموضعها أيضًا.

للحصول على أبسط طريقة للتسليم ، ابدأ العملية من خلال دمج المكونات التي تسهل مجتمع قاعدة البيانات بالبيانات ذات الصلة. على سبيل المثال ، إدخال قائمة بالشركات والموظفين بالإضافة إلى معلومات الاتصال الخاصة بهم.

ضع في اعتبارك أن مجرد تقديم عنصر لا يجعله قابلاً للاستخدام على الفور. يجب غرس كل عنصر بمنطق تشغيلي محدد ، ينص على وظيفته وطريقة تنفيذه بالضبط. على سبيل المثال ، لتسجيل سجل في قاعدة البيانات ، يجب إضافة مكونات الإدخال المناسبة (التي تتماشى مع أنواع حقول نموذج البيانات).

لإدخال تفاصيل جهة الاتصال ، يمكن أن تشمل حقول الاسم واللقب ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد والوظيفة وغيرها. يعد الزر الذي يجمع المعلومات المعبأة وينقلها إلى قاعدة البيانات ضرورة أيضًا. يجب تكوين هذا الزر بمنطق تشغيلي (عملية تجارية أو سير عمل) يوضح بالتفصيل الخطوات الضرورية للعمل على النحو الأمثل.

على سبيل المثال:

قم بتغيير المظهر إلى حالة التحميل



اقرأ البيانات المدخلة باستمرار من كل حقل.



قم بتكوين نموذج جهة اتصال ، واملأ البيانات التي تم جمعها في الخطوة السابقة.



أرسل النموذج المكتمل مع طلب POST إلى نقطة endpoint إنشاء جهة اتصال جديدة



إنشاء جهة اتصال جديدة قم بإزالة حالة التنزيل من الزر



معالجة نتيجة الطلب والاطلاع على حالة تنفيذه.



تحقق مما إذا كان الطلب ناجحًا أم لا.



في حالة وجود أخطاء في الطلب ، اعرض إشعارًا مناسبًا بمعلومات حول الخطأ



في حالة الإجراءات الناجحة ، قم بتحديث البيانات في جدول ملخص جهات الاتصال.



مصادر إضافية:

الخطوة الرابعة: إنشاء العمليات التجارية

بعد ذلك ، يمكنك البدء في إنشاء عمليات أعمال أكثر تعقيدًا تسمح لك بإنشاء أو تلقي بيانات معينة وإضافة منطق عمل إضافي. مثال بسيط - عند إنشاء مهمة ، أشر تلقائيًا إلى حالتها ، وتحقق من الموعد النهائي للإنجاز واحسب الوقت المحدد الذي يجب أن يتم فيه ذلك.

في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون منطق العمل معقدًا ويتضمن خيارات عمل متنوعة اعتمادًا على الخوارزمية. على سبيل المثال ، عند إنشاء مهمة لمستخدم معين ، تحقق مما إذا كان هناك حق لمثل هذا الإجراء على الإطلاق ، وكذلك احسب عدد المهام الأخرى التي تم تعيينها بالفعل لهذا المستخدم وما إذا كان هناك أكثر من 10 مهام نشطة ، قم بإعادة تعيينه تلقائيًا إلى الموظف الأقل انشغالًا في منصب مماثل في الشركة.دليل حول إنشاء العمليات التجارية .

الخطوة الخامسة: التوصيل والتكامل مع الخدمات الخارجية

من المحتمل جدًا ألا تتمكن إدارة علاقات العملاء (CRM) من العمل بمعزل عن غيرها ؛ سيتطلب التفاعل مع الخدمات الخارجية أو الوظائف المساعدة. الطريقة الأكثر ملاءمة لدمج هذه العناصر هي استخدام سوق من الوحدات النمطية.

ضع في اعتبارك ، على سبيل المثال ، سيناريو إنشاء المهمة الذي يستلزم إرسال بريد إلكتروني يحتوي على معلومات ذات صلة بالمستخدم. يمكن تحقيق ذلك بشكل فعال باستخدام وحدة بروتوكول نقل البريد البسيط المخصص (SMTP).

بدلاً من ذلك ، يمكن نقل رسالة عبر Telegram messenger باستخدام وحدة Telegram. قد يرغب المرء أيضًا في تبسيط العمل الذي يتضمن الصور ، عن طريق تغيير تنسيقها وحجمها تلقائيًا باستخدام وحدة الصورة. كل وحدة قادرة على زيادة نماذج البيانات الفريدة والعمليات التجارية والكتل لتسهيل استخدامها.

يرجى الرجوع إلى الارتباط التالي للحصول على عرض توضيحي لاستخدام الوحدة: مثال على استخدام الوحدة

وتجدر الإشارة إلى أن عدم وجود وحدة مخصصة لخدمة خارجية معينة لا يحول دون إمكانية استخدامها. يعد إنشاء تكامل مع أي خدمة خارجية أمرًا ممكنًا عبر استخدام الأقسام المخصصة لطلبات API الخارجية أو الكتل لطلبات HTTP.

فيما يلي روابط توضح عملية التكامل مع الخدمات الخارجية واستخدام طلب واجهة برمجة التطبيقات الخارجية:

كم سيكلفني إنشاء CRM وامتلاكه على AppMaster ؟

عادةً ما يتطلب حل CRM الشامل اشتراكًا تجاريًا ، بينما قد يكون الإصدار الأبسط كافياً لبدء التشغيل .

إذا اخترت التعامل مع التطوير بنفسك ، فيمكن القيام بذلك بدون تكلفة. بدلاً من ذلك ، لديك خيار الاستفادة من الخدمات الاحترافية .

ما هو الوقت المطلوب لتطوير CRM باستخدام AppMaster ؟



تعتمد الإجابة على مدى تعقيد إدارة علاقات العملاء. ما هي الكيانات الموجودة وكم منها وكيف ترتبط ببعضها البعض ونوع منطق العمل المطلوب. بشكل عام ، يمكن القيام بشيء بسيط على مستوى MVP في 20-30 ساعة . بعض إصدارات العمل الأساسية - حوالي 200 ساعة . بالنسبة للمشاريع المعقدة ، بالطبع ، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت.

ما هي الخدمات القادرة على الاتصال والتكامل مع CRM الذي أنشأه AppMaster ؟

برقية



Slack



شريط



تسجيل الدخول مع Apple



تكبير



الدخول مع جوجل



تشفير



ينكدين



فيسبوك



أوراق جوجل



مشغل يوتيوب



ماسح الباركود



جوجل المترجم



الخلاف



Google OAuth 2.0



افتح AI



بريد الشمبانزي



واشياء أخرى عديدة

هل يمكنني توسيع نطاق تطبيق CRM الخاص بي على AppMaster



وتجدر الإشارة على الفور إلى أن التطبيق ليس مقيدًا في البداية من حيث عدد المستخدمين ، حتى في الإصدار الأساسي. ومع ذلك ، قد تواجه بالطبع قيودًا على الأداء أو حجم قاعدة البيانات في خيارات الاشتراك الأولية. يتم حل هذه المشكلة باستخدام الخوادم الخاصة بك بدلاً من الاستضافة في سحابة AppMaster.

في خطة الأعمال ، يمكنك الحصول على صورة حاوية مع التطبيق أو ملفاته الثنائية ، وعلى خطة المؤسسة ، حتى رمز المصدر الكامل للتطبيق والقدرة على استخدام الخوادم الموزعة مع موازن التحميل ، وإزالة الأسئلة المتعلقة بالتوسيع تمامًا محددات.

هل يمكنني توظيف شخص ما لبناء CRM الخاص بي؟



للحصول على أداء عالي الجودة مضمون ، يمكنك استخدام خدمات الخدمات الاحترافية. إذا كنت بحاجة إلى خيار أكثر بأسعار معقولة ، فهناك فرصة للجوء إلى خدمات المستقلين أو الاتصال بشركاء AppMaster المعتمدين .

كيف يبني AppMaster CRM الخاص بك تقنيًا

AppMaster هي أداة قوية تعمل على تبسيط وتسريع عملية إنشاء CRM من خلال معالجة الجوانب التقنية بطريقة مبسطة. يمكن تقسيم العملية إلى المراحل التالية:

المواصفات : يوفر المستخدم مواصفات CRM عن طريق إدخال مخططات البيانات ومخططات العمليات التجارية endpoints والمتغيرات وعناصر واجهة المستخدم والمشغلات في AppMaster Studio. تعمل هذه المدخلات كمخططات لتطبيق CRM المستقبلي ويتم تخزينها كوثائق.



: يوفر المستخدم مواصفات CRM عن طريق إدخال مخططات البيانات ومخططات العمليات التجارية والمتغيرات وعناصر واجهة المستخدم والمشغلات في Studio. تعمل هذه المدخلات كمخططات لتطبيق CRM المستقبلي ويتم تخزينها كوثائق. إنشاء الكود : بعد النقر فوق الزر "نشر" ، يقوم AppMaster بمعالجة المواصفات المقدمة وتوحيدها. يقوم بعد ذلك بإنشاء رمز المصدر لتطبيق CRM بلغات مختلفة ، مثل Go for backend و Vue 3 للواجهة الأمامية و Swift لتطبيقات iOS و Kotlin لتطبيقات Android. يستخدم AppMaster المعالجة المتوازية والأداء الاستثنائي لإنشاء رمز بمعدل مذهل يزيد عن 22000 سطر في الثانية.



: بعد النقر فوق الزر "نشر" ، يقوم بمعالجة المواصفات المقدمة وتوحيدها. يقوم بعد ذلك بإنشاء رمز المصدر لتطبيق CRM بلغات مختلفة ، مثل Go for backend و Vue 3 للواجهة الأمامية و Swift لتطبيقات iOS و Kotlin لتطبيقات Android. يستخدم المعالجة المتوازية والأداء الاستثنائي لإنشاء رمز بمعدل مذهل يزيد عن 22000 سطر في الثانية. التجميع : بمجرد اكتمال إنشاء الكود ، يقوم AppMaster بتجميع تطبيق CRM ، مع التركيز على تجميع الواجهة الخلفية وتجميع تطبيقات الويب. تستغرق هذه الخطوة بضع ثوانٍ إضافية.



: بمجرد اكتمال إنشاء الكود ، يقوم بتجميع تطبيق CRM ، مع التركيز على تجميع الواجهة الخلفية وتجميع تطبيقات الويب. تستغرق هذه الخطوة بضع ثوانٍ إضافية. الاختبار : قبل النشر ، يجري AppMaster مرحلة اختبار شاملة لضمان وظائف تطبيق CRM وتحديد المشكلات المحتملة.



: قبل النشر ، يجري مرحلة اختبار شاملة لضمان وظائف تطبيق CRM وتحديد المشكلات المحتملة. التعبئة والتغليف والتخزين : يتم حزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker للعزل ، ثم يتم تحميلها إلى سجل Docker مخصص داخل النظام الأساسي. يتم تخزين هذه الحاويات مؤقتًا حتى النشر. وبالمثل ، يتم ضغط حزم تطبيقات الويب في أرشيفات مضغوطة وتحميلها إلى مستودع القطع الأثرية لأغراض الاستضافة أو النشر.



: يتم حزم تطبيقات الواجهة الخلفية في حاويات Docker للعزل ، ثم يتم تحميلها إلى سجل Docker مخصص داخل النظام الأساسي. يتم تخزين هذه الحاويات مؤقتًا حتى النشر. وبالمثل ، يتم ضغط حزم تطبيقات الويب في أرشيفات مضغوطة وتحميلها إلى مستودع القطع الأثرية لأغراض الاستضافة أو النشر. النشر : تتضمن المرحلة النهائية نشر CRM الخاص على الخوادم المستهدفة ، مما يجعله في متناول المستخدمين.



من خلال الاستفادة من نظام AppMaster ، تم تحسين عملية إنشاء التطبيق بشكل كبير ، مما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين من خلال الترميز اليدوي والتجميع والاختبار والتعبئة والنشر. يمكن إكمال العملية بأكملها في أقل من 20 ثانية ، مما يساهم في زيادة الكفاءة الكلية في تطوير CRM.