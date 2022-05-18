إذا كنت تقرأ هذا المقال ، فهناك فرصة جيدة لأنك إما قد شاركت في خدمات تطبيقات البريد السريع عند الطلب أو تفكر في بدء تشغيلها. ليس هناك شك في ازدهار تطبيقات البريد السريع للطعام عند الطلب وصناعة التوصيل ، وهي واحدة من أفضل خدمات توصيل الطعام لعملاء خدمات المطاعم. ولكن مثل أي مشروع آخر ، هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى معرفتها قبل التوجه إلى تطوير تطبيق التوصيل لتطبيقات توصيل البريد السريع عند الطلب.

هناك الكثير مما يجب معرفته ولكن هناك شيء أساسي واحد يجب مراعاته عند تطوير تطبيق التوصيل لخدمات توصيل الطعام.

هل تحتاج إلى فهم عملية تطوير تطبيق التسليم؟ لإنشاء تطبيق توصيل للعملاء وناقلي المطاعم ، ماذا ستحتاج؟ وكيف يعمل تطبيق التوصيل عند الطلب لخدمات توصيل الطعام.

خلال جائحة COVID-19 ، تغيرت العمليات اليومية للأفراد ، وازدهرت التجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 200٪ ، وبدأ الجميع تقريبًا في الشراء عبر الإنترنت فقط ليكونوا في الجانب الآمن ، ونعم ، من الأنسب الشراء من منطقة الراحة الخاصة بك حول العالم بمجرد نقرات قليلة على الهاتف من خلال تطبيق التوصيل عند الطلب.

أنتج الوباء COVID-19 المزيد من الفرص التجارية مثل خدمات توصيل الطعام ومحلات البقالة وتسليم عناصر التجارة الإلكترونية الأخرى. تطبيقات توصيل البريد السريع عند الطلب وتطبيقات توصيل البريد السريع هي أطراف ثالثة بين المشترين والبائعين وتتمثل مهمتهم في أخذ العناصر من البائعين وإحضارها إلى أبواب المشترين ، وقد أتاحت تطبيقات توصيل البريد السريع عند الطلب القيام بذلك.

بسبب الوباء ، تم إغلاق المطاعم وزوايا الطعام والمقاهي وبدأت البيع عبر الإنترنت ؛ لقد دخلوا في شراكة مع خدمات توصيل البريد السريع عند الطلب. والآن ، يتوقع الخبراء أن ينمو سوق توصيل الطعام بنسبة 300٪ ، وهو رقم ضخم وفرصة مثالية لك للبدء في خدمات تطبيقات التوصيل عند الطلب كعمل تجاري.

ولحسن الحظ ، فقد وفرنا لك كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية إنشاء تطبيق توصيل ، وكيف يعمل تطبيق التوصيل بالبريد السريع عند الطلب ، وعملية تطوير تطبيق التسليم عند الطلب ، وكيفية البدء في خدمة التوصيل بالبريد السريع عند الطلب التطبيق كعمل تجاري.

لقد قمنا أيضًا بتغطية كيفية إنشاء تطبيق توصيل وما هي التقنيات المستخدمة في تطوير تطبيق التسليم في تطوير تطبيق تسليم البريد السريع عند الطلب وما هي خيارات الدفع المتعددة المتاحة.

كيف يعمل تطبيق التوصيل؟

قبل التعمق في تطوير تطبيق التسليم ، دعنا نفهم كيفية عمل تطبيقات التوصيل بالبريد السريع عند الطلب.

العميل الذي يريد طلب بيتزا إيطالية ينتقل إلى تطبيق توصيل البريد السريع عند الطلب ويبحث عن البيتزا الإيطالية ؛ هناك ، ينقر على أحد روابط المطاعم المدرجة ويطلب البيتزا. تم تصميم تطبيق التوصيل بالبريد السريع بطريقة تجعله يخطر المطعم المحدد بأن لديك طلبًا. بداية تحضير البيتزا ؛ عندما تصبح جاهزًا ، يأتي ساعي البريد ويأخذ البيتزا ويسلمها إلى العميل في الموقع المحدد ، ويتقاضى المبلغ المطلوب. وهذا هو جمال امتلاك تطبيق توصيل عند الطلب لعملك.

تحتوي تطبيقات التسليم عند الطلب هذه على خيارات دفع متعددة ، مثل الدفع نقدًا عند التسليم والدفع مقدمًا عبر الإنترنت وما إلى ذلك.

قامت بعض شركات المواد الغذائية الكبرى مثل McDonald's و KFC ببناء تطبيقات توصيل البريد السريع الخاصة بالمطعم لخدمة عملائها. ومن المفيد أن يكون لديك تطبيقات البريد السريع الخاصة بك ، حتى تتمكن من تحقيق بعض الأرباح الإضافية منها.

كيف يجني تطبيق التوصيل المال؟

القول مرارًا وتكرارًا أن تطبيقات التوصيل عند الطلب مربحة ومفيدة للغاية ، من المهم إنشاء تطبيق توصيل. يتطلب كل نشاط تجاري يبيع منتجات مادية عبر الإنترنت إنشاء تطبيق توصيل لتقديم المنتجات إلى المستهلكين. تمتلك بعض الأعمال نماذجها الخاصة للتسليم عند الطلب ، بينما تعتمد أخرى على تطبيقات وأعمال توصيل البريد السريع. تتمثل مهمة الساعي في استلام الطرد وإفلاته عند عتبة باب المشتري ، ويتم إنجاز مهمته. ويتم تطوير تطبيقات توصيل البريد السريع بحيث تفرض مبالغ معينة مثل رسوم العمولة ورسوم الإعلان والعضويات ورسوم التوصيل لتسليم الطرود. رسوم العمولة: في الغالب ، تفرض تطبيقات توصيل الطعام وتطبيقات توصيل البريد السريع نسبة مئوية من المطاعم لربطها بعملائها المحتملين. على سبيل المثال ، تتلقى UberEats ما يصل إلى 30٪ كرسوم عمولة. 30٪ هو رقم ضخم ولكنه لا يزال مطاعم ، لكنهم ما زالوا يسعدون بدفع 30٪ لأوبر إيتس لأنهم يحققون أرباحًا أكثر من عملاء أوبر إيتس. رسوم الإعلان: هو أحد المصادر الأساسية لكسب المال لتطبيقات توصيل البريد السريع ؛ يمكن للأشخاص الإعلان عن منتجاتهم للترويج لها لزيادة وصولهم إلى المزيد من العملاء. يمكنهم الإعلان لساعات أو أيام أو حتى أشهر ، وفي المقابل ، سيتعين عليهم دفع الرسوم المحددة للترقية. يمكن أن يكون الإعلان بتنسيقات مختلفة ، مثل عرضها على الشاشة الرئيسية أو في الشريط الجانبي أو في أي مكان في التذييل ، حسب اختيار المستخدم والرسوم. العضويات: يعد تقديم العضويات أحد أحدث الطرق في تطبيقات توصيل البريد السريع. يقدم مقدمو خدمات وتطبيقات توصيل البريد السريع الآن خصومات وشحنًا مجانيًا وخصم X٪ على التسليم ومزايا أخرى لعملائهم إذا قاموا بالشراء في وقت معين من الشهر. يمكنهم شراء عضويات شهرية بخصم X٪ ومزايا أخرى. هذا يبني المزيد من العلاقات الجيدة مع العملاء ويزيد من معدل العملاء العائدين والمخلصين. رسوم التوصيل: سيدفع العميل رسوم التوصيل ما لم يكن الشحن مجانيًا للأصناف المطلوبة. يمكن أن تكون الرسوم في نماذج مختلفة ؛ تستخدم بعض تطبيقات توصيل البريد السريع رسومًا ثابتة لعناصر التسليم مثل 10 دولارات أو 20٪ من إجمالي الطلب ، بينما يختلف البعض الآخر من مكان إلى آخر ويعتمد على حجم المنتجات ووزنها أيضًا. لذلك يعتمد عليك النماذج التي ترغب في اعتمادها لأعمال خدمات التوصيل الخاصة بك.

كيف يتم إنشاء تطبيق توصيل؟

لقد فهمنا ماهية تطبيق التوصيل عند الطلب ، وكيف يعمل تطبيق التوصيل عند الطلب ، وكيفية جني الأموال من تطبيقات التوصيل عند الطلب. من المهم أيضًا بالنسبة لك إنشاء تطبيق توصيل لعملك من أجل البقاء في العالم الرقمي.

تطبيق التسليم عند الطلب هو مجرد واجهة أمامية للأشخاص للتفاعل معها ، ولكن خلف الكواليس في عملية تطوير تطبيق التسليم ، هناك حاجة إلى وجود خطة أعمال ولوجستية مناسبة. من المهم أيضًا اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة عندما يكون لدينا العديد من الخيارات المختلفة لتطوير تطبيقات التوصيل.

يتمثل العامل الأكثر أهمية في إنشاء تطبيق توصيل في اختيار التقنيات والمنصة المناسبة التي تلبي الاحتياجات المحددة للشركة ومستخدميها. تقدم بعض الأنظمة الأساسية تطوير تطبيق توصيل آمن للغاية ، ولكن بعد ذلك قد تعرض الأداء للخطر قليلاً والعكس صحيح. يمكنك الحصول على نفس الوظيفة في تطوير تطبيق التسليم من كل منصة ، ولكن من المهم اختيار النظام الأساسي المناسب الذي يلبي احتياجات عملك ويحسن تجربة المستخدم في إنشاء تطبيق توصيل.

كل منصة لها مزاياها وعيوبها ، لذا فأنت بحاجة إلى بعض المفاضلات بين تحديد أي منها تختار لإنشاء تطبيق توصيل.

لتطوير تطبيق التوصيل ، ستحتاج إلى اختيار أحد الأنظمة الأساسية المحددة أدناه أو اختيار أي نظام أساسي آخر ، ولكن يجب أن يدعم تطوير تطبيق التسليم التطوير عبر الأنظمة الأساسية لأن تطبيق التسليم سيتم استخدامه بواسطة IOS أو Windows أو Android المستخدمين.

بعض الأنظمة الأساسية الشائعة لتطوير تطبيقات التوصيل

إنها دائمًا مشكلة عندما يكون هناك الكثير من الخيارات المتاحة لإنشاء تطبيق توصيل ، ثم يبدو أحيانًا أن اختيار أفضلها لتطوير تطبيق التسليم صعبًا بعض الشيء ، ولكن من المهم اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة لبناء التسليم برنامج.

فيما يلي عدد قليل منها يمكنك استخدامه لتطوير تطبيق التسليم. نظرًا لأن تطبيق تسليم البريد عند الطلب سيتم استخدامه بواسطة أجهزة مختلفة ذات أنظمة تشغيل مختلفة ، فمن الأفضل إنشاء تطبيق توصيل على تقنية عبر الأنظمة الأساسية لزيادة إمكانية الوصول إلى التطبيق وجذب المزيد من الجمهور. هذا شيء مهم يجب مراعاته أثناء تطوير تطبيق التسليم.

React Native: React Native هو إطار عمل مفتوح المصدر تم تطويره بواسطة Facebook لبناء تطبيقات الأجهزة المحمولة الأصلية. إنها SDK عبر الأنظمة الأساسية تتيح للمطورين إنشاء تطبيقات للجوال ، ويمكنك إنشاء تطبيق توصيل يستخدم JavaScript كلغة خلفية. تقدم React Native عددًا من الفوائد ، مثل وقت التطوير السريع وإعادة استخدام الكود والأداء الفعال. يمكنك استخدام React Native لإنشاء تطبيق توصيل. إنها واحدة من الأنظمة الأساسية المعروفة عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيقات التوصيل وتطبيق التوصيل عند الطلب.

قابلية إعادة استخدام الكود: تعد إمكانية إعادة استخدام الكود ميزة رئيسية وجوهرية في React Native. يتيح لك إنشاء تطبيق توصيل لأنظمة التشغيل عبر الأنظمة الأساسية مثل Android و IOS لأنه يمكن استخدام JavaScript خلفه لكليهما.

التطوير الفعال: تقلل قابلية إعادة استخدام الكود من التكلفة ومدة التطوير والجهود البشرية. في تطوير تطبيق التسليم ، تساعد إعادة استخدام الكود في التطوير الفعال والسريع ، ويمكن للمطورين إنشاء تطبيقات التوصيل بكفاءة.

الاختبار وتصحيح الأخطاء: يعد الاختبار وتصحيح الأخطاء في عملية تطوير تطبيق التسليم خطوة ضرورية يجب القيام بها من أجل إنشاء تطبيقات تسليم خالية من الأخطاء. يتيح لك React إجراء تغييرات في الوقت الفعلي على التطبيق المباشر وإصلاحها أثناء تحميل التطبيق. وسيتم تحديث جزء معين من الكود فقط ولكن لن يتم تحديث التطبيق بالكامل ، مما يعني أنه في عملية تطوير التطبيق ، لن يؤثر إجراء تغييرات على جزء واحد من التطبيق على التطبيق الكلي ما لم تكن هناك علاقة بين هذه الأجزاء. يساعد في اختبار وإصلاح الأخطاء في التطبيقات الحية.

Xamarin: Xamarin عبارة عن منصة تطوير تطبيقات مفتوحة المصدر مملوكة لشركة Microsoft تتيح للمطورين إنشاء تطبيق توصيل وتطبيقات جوال أخرى باستخدام C #. يستخدم رمزًا واحدًا عبر IOS و Android و Windows ومنصات أخرى. عملية تطوير التطبيق والخبرة تشبه تمامًا التطبيقات الأصلية. تم تطوير التطبيقات الخاصة بأنظمة التشغيل المختلفة بقاعدة كود .NET مشتركة واحدة. أيضًا ، يدعم إطار عمل Xamarin الوصول الكامل إلى مجموعة كاملة من الوظائف من خلال النظام الأساسي والجهاز الأساسي ، بما في ذلك جميع القدرات الخاصة بالنظام الأساسي. إذا كنت تريد تصميمًا نظيفًا وحديثًا لواجهة المستخدم لتطوير تطبيق التسليم ، فإن Xamarin هو الخيار المناسب لك لإنشاء تطبيق توصيل عليه.

تكامل واجهة برمجة التطبيقات: يمكن لمطوري Xamarin استخدام أي واجهات برمجة تطبيقات حالية وعناصر تحكم في واجهة المستخدم بلغة برمجة خاصة بالمنصة ، مما يقلل من تكلفة التكامل ووقت تطوير تطبيق التسليم. تتطلب إضافة خيارات دفع متعددة أيضًا واجهة برمجة تطبيقات ، و Xamarin سهل للغاية عندما يتعلق الأمر بتكامل API وتطوير تطبيق التسليم.

واجهة المستخدم الأصلية (UI): يتوقع المستخدمون دائمًا تجارب متسقة من تطبيقات الأجهزة المحمولة ، ويمكّنك Xamarin هنا من كتابة أكواد تتطابق بشكل وثيق مع واجهة المستخدم الأصلية (UI) لكل نظام تشغيل. يعمل هذا على تبسيط مشاركة الكود عبر أنظمة التشغيل المختلفة مثل IOS و Android و Windows وما إلى ذلك ، من السهل جدًا إنشاء تطبيق توصيل باستخدام Xamarin نظرًا لاستخدام رمز واحد لأنظمة تشغيل مختلفة.

المصدر المفتوح: كونه إطار عمل مفتوح المصدر ، فإنه يتحسن باستمرار مع مرور الوقت ؛ بصرف النظر عن هذا ، فهي مدعومة من قبل شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا والتي تحافظ عليها مستقرة وقابلة للبيع وقوية.

Flutter: Flutter هي أيضًا مجموعة أدوات تطوير مفتوحة المصدر مملوكة لشركة Google تتيح تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية بشكل سلس وسهل. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق توصيل في Flutter. بدلاً من كتابة التعليمات البرمجية بشكل منفصل لنظامي Android و IOS ، يعد Flutter أيضًا أحد الأنظمة الأساسية التي تتيح لك إنشاء تطبيقات توصيل بقاعدة كود واحدة لكل من Android و IOS.

يعتمد SDK الخاص بـ Flutter على لغة برمجة Dart. بالنسبة لتطبيقات الأجهزة المحمولة ، فإنه يستخدم لغة Dart ، بينما بالنسبة للويب ، يتم تحويل Dart إلى JavaScript بمساعدة مترجم Drat2js Trans. يعد تطوير تطبيق التوصيل باستخدام Flutter أحد أفضل الخيارات لأنه يدعم كلاً من IOS و Android.

قاعدة كود واحدة: وهي تدعم أيضًا عامل تطوير الكود القابل لإعادة الاستخدام ؛ ما عليك سوى كتابة قاعدة رمز واحدة واستخدامها عند الحاجة لنظام التشغيل Android و IOS وحتى للويب.

مكتبات غنية: Flutter هي واحدة من أغنى المنصات ، مع الكثير من المكتبات التي يمكنك استيرادها واستخدامها للقيام بمهمة محددة. في تطوير تطبيق التسليم ، ستحتاج إلى العديد من المكتبات ، ويوفر Flutter عددًا كبيرًا من المكتبات لتسهيل التطوير ويساعدك على إنشاء تطبيق توصيل.

كيف أبدأ تطبيق التوصيل عند الطلب؟

لقد فهمنا الآن نموذج أعمال تطبيق التوصيل عند الطلب ، وعمل تطبيق التسليم عند الطلب ، والتقنيات المختلفة التي تدعم تطوير تطبيق التوصيل.

يخطط

أول وأهم شيء يجب مراعاته قبل البدء في أي عمل هو الخطة المناسبة. خطتك هي خارطة طريقك نحو وجهتك. جعل الرؤية والأهداف لتحقيق. احسب جميع النفقات مثل التكاليف التشغيلية والضرائب وتكاليف الصيانة وما إلى ذلك. والخطوة التالية هي استهداف مكانتك لخدمات توصيل البريد السريع عند الطلب ؛ بعض الأعمال التجارية واسعة جدًا ؛ يقومون بتسليم كل عنصر ، ولكن بعضها مخصص لمكان معين ، مثل تطبيقات توصيل الطعام والأدوية.

تطوير تطبيق الفريق والتسليم

الآن لديك خطة مناسبة ، حان الوقت لتوظيف السائقين والركاب والمديرين لإدارة عملية نموذج العمل وتدريبهم عليه تطبيق التسليم عند الطلب ونموذج أعمال خدمة التوصيل. أثناء تطوير تطبيق التسليم ، ادمج خيارات دفع متعددة لتسهيل استخدام العميل.

وبالموازاة ، قم ببناء تطبيق توصيل سيكون مكتب الاستقبال حيث سيتفاعل العملاء معك عبر الإنترنت.

روّج لعملك

الخطوة الأخيرة هي السماح لعملائك المحتملين بمعرفة أنك موجود وأنك تقدم خدمات التوصيل بالبريد السريع عند الطلب.

سبعة أمثلة على التطبيقات عند الطلب

مع التقدم في التقنيات والرقمنة ، غيرت الأعمال عملياتها ونماذجها للبقاء في الصناعة. لكل عمل فعلي بصمة رقمية سواء على المنصات الاجتماعية أو مباشرة على الويب ، لذلك من المهم إنشاء تطبيق توصيل لعملك.

توفر لنا آثار الأقدام هذه السلع والخدمات التي نطلبها. بكلمات بسيطة ، تعني تطبيقات توصيل البريد عند الطلب أننا نحصل على ما نريد دون الاعتماد على المكان أو الزمان. جعلت خدمات تطبيق التسليم عند الطلب ذلك ممكنًا ؛ يقدمون لنا المنتجات في الموقع والوقت المحددين. لذلك فنحن لسنا ملزمين بالذهاب لزيارة الأسواق للتسوق ، مع مراعاة توقيت المول. بالإضافة إلى ذلك ، تقبل نماذج الأعمال الجديدة للتسليم بالبريد السريع عند الطلب خيارات دفع متعددة لتسهيل تجربة العملاء وتحسينها.

فيما يلي قائمة بمختلف تطبيقات التوصيل عند الطلب التي تتجه هذه الأيام وتحقق أرباحًا ضخمة.

Zomato: إنه تطبيق توصيل عند الطلب يمكن العثور عليه في أكثر من 25 دولة حول العالم ؛ كانت شركة مقرها الهند ولكن تم الاستحواذ عليها لاحقًا بواسطة UberEats. في عام 2021 ، وصل نجاح المنصة إلى ارتفاع جديد بلغ 39 ضعفًا في الاكتتاب. UberEats: UberEats هو تطبيق آخر لتوصيل البريد عند الطلب ، وهو يعمل في أكثر من 1000 مدينة رئيسية حول العالم. إنه أحد أفضل تطبيقات التوصيل عند الطلب مع هيمنة السوق ، وهناك مجموعة واسعة من المطاعم على استعداد للعمل مع UberEats. تحافظ UberEats أيضًا على فحص وموازنة شركات التوصيل الخاصة بمطعم العملاء لضمان الجودة والمعايير. يوفر خدمات مثل أوامر المجموعة والجداول الزمنية لوقت محدد. MercadoFresh: إنه تطبيق تسليم حسب الطلب مقره في البرازيل يوفر وقتك عن طريق توصيل العناصر إلى باب منزلك ببضع نقرات على الهاتف. يمكنك التسوق من متاجر المنتجات العضوية ومحلات البقالة ومتاجر الحيوانات الأليفة والجزارين ومتاجر الخمور ومحلات السوبر ماركت مع MercadoFresh. الوقود المعزز: الوقود المعزز هو واحد من أفضل مزودي خدمة التوصيل عند الطلب ، لكنه متخصص لأنه يوفر الوقود فقط. Booster fuels هي شركة ناشئة مقرها كاليفورنيا ، وقد قامت حتى الآن بتوصيل الوقود إلى الأساطيل التجارية والشركات والجامعات وأصحاب العقارات. لقد خدم أكثر من 10000 شخص في أكثر من 300 شركة ، بما في ذلك Cisco و Oracle و Facebook و PepsiCo وما إلى ذلك. Healthtap: هذا التطبيق مقيد بصناعة الرعاية الصحية ، فهو يربط الأطباء بالمرضى ، وحتى الآن ، فقد ربط 108000 طبيب بالمرضى. يقوم المريض بحجز موعد افتراضي مع الطبيب. Healthtap يضمن خصوصية وأمان المرضى والأطباء. Handy: إنه تطبيق توصيل عند الطلب يستند إلى نيويورك ويخدم جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا. إنه يوفر خدمات مختلفة مثل تنظيف المنزل والمكتب ، وتركيب التلفزيون ، وتجميع الأثاث ، ومعالجة الجدران ، وما إلى ذلك. إنها إحدى الطرق الموثوقة والأسرع لحجز موفري الخدمات المنزلية. فقط ببضع نقرات على الهاتف ، يمكنك حجز مزودي خدمة منزلية محترفين.

وفقًا لـ Handy ، تقوم بمعالجة 1،000،000 حجز ، وأكثر من 500،000 عميل ، وأكثر من 50،000 محترف مستقل. عمل هاندي مع Google Home و Walmart و Nest و Wayfair.

Wype: Wype هو تطبيق توصيل آخر عند الطلب ؛ يقدم لك خدمات تنظيف السيارة في أي مكان وفي أي وقت. يقع في لوس أنجلوس ، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من خوادم تنظيف السيارات على الفور بالإضافة إلى جدولتها في وقت لاحق.

5 مؤشرات أداء رئيسية مهمة للتطبيقات عند الطلب.

تعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية مهمة جدًا لأي تطبيق توصيل عند الطلب لأنها تمنحك نظرة ثاقبة حول أداء عملك. كما نعلم ، تعد التطبيقات عند الطلب قطاعًا سريع النمو في سوق التطبيقات ، وعلى هذا النحو ، من المهم للشركات العاملة في هذا الفضاء تتبع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) للتأكد من أنها تلبي أهداف أعمالها.

فيما يلي بعض مؤشرات الأداء الرئيسية المهمة التي يجب على كل شركة توصيل عند الطلب مراعاتها.

متوسط التكلفة للتسليم. يحدد المؤشر قياس التكلفة مقابل المسافة المقطوعة لتسليم الطرد.

متوسط الوقت لكل تسليم. يساعدك هذا المؤشر على فهم متوسط الوقت المستغرق لتسليم الطرد. كما أنه يمنحك رؤى حول فعالية الشبكة وكفاءة طرق التسليم المخطط لها.

دقة الطلب. هذا مؤشر مفيد للغاية ؛ يتيح لك معرفة النسبة المئوية لعمليات التسليم الناجحة مقابل إجمالي عمليات التسليم. يساعدك على معرفة معدل نجاح عمليات التسليم ويوفر لك مجالًا لمزيد من التحسينات بناءً على الحالات المحددة.

التسليم في الوقت المحدد. تساعدك هذه المصفوفة على تحديد التسليم الناجح بدقة في الوقت المحدد للطرود المسلمة مقابل إجمالي عمليات التسليم. هذا يمكن أن يجعل المديرين مسؤولين عن عمليات التسليم المتأخرة.

عدد من الولادات. هذا ليس مقياسًا مفيدًا ، ولكن مع ذلك ، يجب أن تفكر فيه لأنه يمنحك نظرة ثاقبة لعملك ، ويمكنك بسهولة تحديد معدل النمو والانخفاض حسب المقياس ، مثل إجمالي عمليات التسليم في يناير مقابل إجمالي عمليات التسليم في فبراير للمقارنة ، إلخ.