هل تبحث عن تطوير تطبيق لتطبيق تتبع الحمل بدون كود ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فأنت في المنشور الصحيح إذا كنت ترغب في تطوير تطبيق الهاتف المحمول لتطبيق تعقب الحمل الخاص بك باستخدام منصة تقنية بدون رمز مثل AppMaster. في الوقت الحاضر ، يدور العالم كله حول تطبيقات الأجهزة المحمولة نظرًا لارتفاع استخدام الهواتف المحمولة. في الجدول الزمني المزدحم لحياة اليوم ، يبحث كل فرد عن طريقة مختصرة وموجزة لجميع مهامه اليومية ، من التسوق إلى دفع الفواتير ، ويريدون نقرة واحدة فقط ، وينطبق ذلك على الصحة أيضًا. لا يتطلع الرجال فحسب ، بل كل امرأة أيضًا ، إلى نهج أفضل لصحتهم ، بما في ذلك تطبيق تتبع الحمل والدورة الشهرية .

تستحق المرأة تطبيقات صحية لأنها تحتاج إلى المرور بمشاكل صحية كبيرة. تأتي على رأس القائمة الدورة الشهرية لكل شهر ، والمهم الثاني هو الحمل الذي يمر عبر رحلة 9 أشهر وهي فترة صحية حاسمة في حياة المرأة حيث من المهم الحصول على الرعاية الصحية وتطوير تتبع الحمل خلال فترة الحمل. يمكن أن يتم ذلك بسهولة من خلال تطوير تطبيق تعقب الحمل بواسطة مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

لماذا تطبيقات تتبع الحمل مطلوبة؟

رحلة الحمل أو الأمومة هي تجربة حياة جميلة للمرأة ، حيث يكون لديها تدفق من المشاعر على علو شاهق. تحتاج المرأة أثناء الحمل إلى الحب والرعاية والرفقة. أيضًا ، يريدون أن يولد هذا أطفالًا ليأتوا إلى هذا العالم في أفضل حالاتهم الصحية. لديهم أحبائهم وأزواجهم معهم خلال هذه الفترة الحاسمة من حياتهم ، لكن تطبيق تعقب الحمل هو أيضًا أحد أفضل الرفقاء في هذه الفترة الزمنية طوال فترة الحمل.

تساعد تطبيقات تعقب الحمل هذه على ضمان وتتبع التدفق الاندفاعي للعديد من المشاعر للأم والاستفسارات التي لا نهاية لها والتي لم تتم الإجابة عليها والمتعلقة بالولادة. أسئلة مثل كيف تحافظ على سلامة الطفل؟ ماذا ستكون التحديات القادمة؟ كيف تعتنين بنمو الطفل؟ وكيف تكون بصحة جيدة وآمنة طوال فترة الحمل ستجعل الأمهات متوترات للغاية.

ومع ذلك ، اليوم ، مع تقدم التكنولوجيا وظهور بعض تطبيقات تعقب الحمل الجيدة ، يتوفر هذا المساعد على مدار الساعة طوال فترة الحمل التي تبلغ 9 أشهر وما بعدها من خلال تطبيق تعقب الحمل على الهاتف المحمول. يتيح تطبيق متعقب الحمل للمستخدمين الوصول إلى جميع المعارف المتعلقة بالحمل مثل نصائح الحمل اليومية بكفاءة ، والمكملات الغذائية التي يجب تناولها أثناء الحمل ، والأدوية أثناء الحمل الآمنة وغير الآمنة ، وجدولة الفيتامينات أو التذكير ، وتحديثات نمو الطفل ، وغير ذلك الكثير. توفر تطبيقات تعقب الحمل هذه أيضًا العديد من المعلومات القابلة للتغيير مثل التواريخ الحالية وأسابيع الحمل ونمو الطفل وتاريخ الميلاد المتوقع والتوصيات المخصصة وغير ذلك الكثير. هذا يجعل تطبيق متعقب الحمل شريكًا استثنائيًا أثناء الحمل ويلبي جميع الطلبات في جميع الأوقات.

هل يوجد تطبيق لتتبع الحمل؟

نعم ، يوجد تطبيق لمراقبة الحمل. لا يوجد تطبيق واحد فقط ولكن هناك العديد من تطبيقات تعقب الحمل المتاحة في السوق. بعضها مشهور جدًا عن البعض الآخر ، لكن القائمة لا حصر لها إذا كان ينبغي أن يكون هناك أفضل قائمة للاختيار من بينها. بالحديث عن تطبيق تعقب الحمل الشهير في السوق ، فإن بعض أفضل الأسماء هي:

WTE (ما يمكن توقعه) - أداة تعقب الحمل والطفل

الحمل +

تغذية الحمل أسبوع بعد أسبوع (توهج)

حملي

الشريك المميز

أفضل تطبيقات تتبع الحمل

طائر اللقلق

الحمل المقتفي

تطبيق الحمل UMC

الحمل وتاريخ الولادة تعقب

تطبيق BabyCenter Pregnancy Tracker

ما هو أفضل تطبيق مجاني للحمل؟

هناك مجموعة متنوعة من تطبيقات تعقب الحمل المتوفرة في السوق. فيما يلي قائمة بأفضل 3 تطبيقات هي الأفضل في السوق فيما يتعلق بالمراجعات ونسبة التنزيل:

ما الذي يمكن توقعه (WTE) - أداة تعقب الحمل والطفل

تطبيق تعقب الحمل هذا هو الأفضل في السوق. وهي متوفرة في كل من إصدارات iOS و Android. معظم الميزات التي يقدمها مجانية. يحتوي على رسومات رائعة وواجهة سهلة الاستخدام. يحتوي على خيار شبكات اجتماعية ورسم بياني لتاريخ الاستحقاق وتقويم الإباضة. نظرًا لأنه أفضل تطبيق لمراقبة الحمل ، فإنه يحتوي على الكثير من الإعلانات بين الاستخدام.

عروض ثلاثية الأبعاد للطفل

معلومات نمو الطفل

تغيرات الجسم أثناء الحمل

الأعراض أثناء الحمل

شبكة اجتماعية داخل التطبيق

مجموعات منفصلة للأمهات في نفس عمر الحمل

المكملات والفيتامينات الموصى بها

الأدوية التي يجب تجنبها

العناصر والدعائم التي تبعث على الحنين إلى الماضي تُقارن بحجم الطفل

الحمل +

تطبيق تعقب الحمل هذا هو الأفضل في السوق. إنه تطوير تطبيقات الهاتف المحمول النهائي للحمل ومتوفر في كل من إصدارات iOS و Android. معظم الميزات التي يقدمها مجانية. يوفر معرفة مرحلية عن الحمل للأمهات. باستخدام هذا التطبيق ، ستحصل على مجموعة يومية مخصصة من المقالات التي تحتوي على معلومات تتعلق بإرشادات الحمل والرضاعة والتمارين الرياضية والعادات الغذائية أثناء الحمل. كما يسمح لك بالتخصيص قبل تطوير تطبيق لتتبع الحمل حسب رغبتك ومشاركته مع أحبائك وتنزيله بسهولة.

لديها:

شاشات ثلاثية الأبعاد للطفل مع التكبير والتصغير

معلومات نمو الطفل

تغيرات الجسم أثناء الحمل

الأعراض أثناء الحمل

التخطيط للحمل (قائمة حقيبة المستشفى)

تذكير بمواعيد ما قبل الولادة

المكملات والفيتامينات الموصى بها

الأدوية التي يجب تجنبها

حجم طفلك مقارنة بالأشياء الأخرى

توهج - تغذية الحمل أسبوعًا بعد أسبوع

تطبيق تعقب الحمل هذا هو الأفضل في السوق. إنه تطوير تطبيقات الهاتف المحمول النهائي للحمل ومتوفر في كل من إصدارات iOS و Android. تتمثل النقطة البارزة في تطبيق مراقبة الحمل هذا في أنه رائع للحوامل أو في الوقت الحالي أو لديهن تاريخ من الإجهاض. بالنسبة لهم ، يتم توفير دعم إضافي من خلال هذا التطبيق.

لديها:

رعاية الطفل بعد الولادة

معلومات نمو الطفل

تغيرات الجسم أثناء الحمل

الأعراض أثناء الحمل

شبكة اجتماعية داخل التطبيق

المكملات والفيتامينات الموصى بها

الأدوية التي يجب تجنبها

متتبع لأعراض غير عادية

تعقب الإجهاد والعواطف

قم بتحميل ملف بتنسيق PDF

التكامل مع التطبيقات الصحية الأخرى

عداد ركلة الطفل

تتبع انقباض الرحم

كم يكلف تطبيق الحمل؟

لا يمكن تحديد نفقات تطوير تطبيق متعقب الحمل من قبل مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة بدقة لأنها تعتمد على العديد من الجوانب وامتداد الميزات التي تريدها داخل تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. ولكن فقط لتقديم فكرة عن تكلفة تطوير تطبيق تعقب الحمل (Android أو iOS) ، فإن الميزات الأساسية ستكون تساوي أو تزيد عن 23 ألف - 42 ألف دولار أمريكي . مع الميزات المتميزة ، يمكن أن تصل التكلفة إلى 70 ألف دولار أمريكي . هذه التكلفة مخصصة لتطوير تطبيق تعقب الحمل بواسطة مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة التي تم إنشاؤها عن طريق الترميز.

بالنسبة لتطبيق تعقب الحمل بالترميز ، يمكن أن تكون النفقات أكثر بكثير مما هي عليه في نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster نظرًا للعناصر التالية:

تعتمد تكاليف فريق مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة على المشاريع الثابتة بالساعة

تكلفة المصمم لتصميم التطبيق

المنصات التي ستعمل عليها

في حين أنه بالنسبة لمنصة لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، يمكن خفض هذه التكلفة بسهولة ، ويمكن إكمال المشروع في وقت أقل من المتوقع. تحقق من عرض الأسعار المخصص الخاص بك من AppMaster وابدأ في البناء اليوم.

كيف يمكنني تطوير تطبيق تتبع الحمل الخاص بي؟

يمكنك تطوير تطبيق تعقب الحمل بسرعة باستخدام نظام أساسي بدون رمز. لتطوير تطبيق مراقبة الحمل باستخدام الترميز ، فأنت بحاجة إلى تصميم UX و UI ليتم تطويره أولاً. تُعرف UI / UX بواجهة المستخدم التي ستنشئ الواجهة الأمامية لتطوير تطبيق الهاتف المحمول الذي سيراه المستخدمون لاحقًا. بمجرد الانتهاء من ذلك ، يمكن تطوير الميزات الأساسية للتطبيق.

تطوير تطبيق تعقب الحمل

يتطلب تطوير أي تطبيق ، بما في ذلك تطبيق تعقب الحمل ، تحقيقًا شاملًا وحسابًا لجميع جوانب الحمل ومختلف مراحل الحمل. بالنسبة لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة للحمل أو أي تطبيق آخر متعلق بالصحة ، يحتاج المطور إلى الفهم والأفكار الصحيحة للموضوع بحيث يمكن تغطية جميع جوانب تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. يمكن افتراض أن تطوير تطبيق مراقبة الحمل مختلف بعض الشيء ومعقد. المستخدمون عاطفيون ، لذا فإن تطوير تطبيقات الهاتف المحمول هذه سيكون تحديًا لمطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة.

تعتمد منصة AppMaster بدون رمز على المعرفة والخبرة التي أجرت بحثًا وتحليلاً مكثفين للمساعدة في التحقق من صحة أفكار التطبيق المشكلة من قبل المستخدم بحيث يمكن اتباع النهج الصحيح وتنفيذه.

بمجرد إصدارها ، يجب على الحوامل أو أي تطبيقات متعلقة بالصحة استشارة المتخصصين الطبيين للتأكد من أن لديهم جميع الميزات التي يحتاجون إلى تضمينها. سيعتبر المستخدمون مرتبطين عاطفيًا بتطبيق الحمل الخاص بك. يجب أن يفي تطبيق الحمل بجميع الاحتياجات الضرورية للمستخدم.

العمود الفقري الرئيسي للتطبيق هو واجهة المستخدم. بالانتقال إلى جزء تصميم UX ، يجب أن تروق واجهة المستخدم لعيون المستخدم النهائي ، ويجب أن تكون UX غنية من جميع الجوانب أولاً ؛ لا يحب المستخدمون قضاء الوقت في التلاعب وقراءة المعرفة الطبية الثقيلة أو قضاء وقت غير متناسب في قراءة مقالات مملة وغير مثيرة للاهتمام. من الضروري فهم احتياجات ومتطلبات العميل. يسمح هذا لكل من فريق التطوير وفريق تصميم UI UX بالعمل بكفاءة وفعالية ، مما يضمن أن تطوير تطبيق مراقبة الحمل الخاص بك يحصل على مشاركة أفضل من المستخدمين لديك.

ميزات لا غنى عنها لتطبيق تعقب الحمل

بمجرد بناء تصميم UI / UX ، فإن الشيء التالي في القائمة هو تطوير الميزة. فيما يلي الميزات الضرورية لتطوير أي تطبيق حمل بعد تصميم UI / UX.

نصائح خاصة بالحمل

يجب أن يكون تطوير تطبيقات تتبع الحمل قادرًا على تقديم النصائح طوال جلسة الحمل مع موجز يومي مع مشورة الخبراء.

نمو الطفل

يجب أن يشتمل تطوير تطبيق لتتبع الحمل على متتبع نمو الطفل الذي يقوم بالتتبع على أساس يومي لمعرفة مدى جودة نمو الطفل ، خاصة بعد كل ثلاثة أشهر.

مقالات مطّلعة

تحتاج النساء إلى إرشادات لا نهاية لها أثناء الحمل. يمكن أن تساعدهن قراءة المقالات الجيدة على البقاء مبتهجة ومطلعة فيما يتعلق بالحمل.

أخبار محدثة

كل يوم ، التكنولوجيا تتغير ، وحتى في مجال الرعاية الصحية ، هناك توصيات جديدة على أساس يومي. نظرًا لأن التغييرات سريعة ، يتم اختراع أشياء جديدة كل يوم. يجب أن يتمتع تطبيق تعقب الحمل بالقدرة على إبقاء الأمهات على اطلاع بأحدث المعلومات.

أفكار التغذية

يعد تناول الأطعمة المغذية المتوازنة أثناء الحمل أمرًا مهمًا للغاية لكل من الأم والطفل النامي للحصول على ما يكفي من البروتينات والمعادن والفيتامينات حتى لا يعاني الطفل من نقص وينمو بشكل صحيح. يجب أن تكون تطبيقات تتبع الحمل قادرة على مساعدة المرأة في خطة التغذية الخاصة بها.

نصيحة تجريب

يجب أن تحتوي تطبيقات تتبع الحمل على تقنيات يوغا وتدريبات مدمجة سهلة ودقيقة تكون مُصلحة لكل من الأم والطفل ، وخاصة للنساء الحوامل.

تذكير أسبوعي

يعد التذكير الأسبوعي ميزة مهمة في أداة تعقب الحمل. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على إنشاء قائمة مهام ، حتى لا ينسوا أي شيء مهم ، حيث توجد أشياء كثيرة يجب القيام بها أثناء الحمل ، بما في ذلك التخطي والاختبارات السريعة والأدوية.

متعقب الانكماش

يتم استخدامه لتقدير المرحلة التي يتوقع أن تدخلها المرأة في المخاض حتى تتمكن من البدء في إعداد نفسها عاطفياً. مؤقت العمل في التطبيق لتتبع الحمل هو الميزة التي تحسب الانقباضات تلقائيًا.

تعقب ركلة الطفل

هذا المكون هو الجزء الأكثر روعة في أي تطبيق لتتبع الحمل لأنه يسمح للأمهات بحساب عدد ركلات الأطفال. ركلات الأطفال هي أكثر المشاعر التي لا تصدق التي يمكن أن تشعر بها الأم ، ولكن إذا كان ذلك مهمًا أيضًا ، أليس هذا مدهشًا؟

تعقب الوزن

تكون زيادة وزن المرأة واضحة أثناء الحمل ، ولكن تظهر المشاكل عندما يكون وزنها أقل أو أكثر من الوزن الموصى به أثناء الحمل. لذلك ، يجب أن يكون لدى متتبع الوزن خيار إدخال التاريخ الطبي داخل تطبيق تعقب الحمل. إذا كنت قلقًا بشأن وزنك ، فتحدث إلى طبيب أمراض النساء على الفور.

صور البطن

الآباء سعداء للغاية لالتقاط لحظات طفلهم. تتيح لهم تطبيقات تتبع الحمل تسجيل صور الأطفال بينما يكون الطفل مجرد جنين ولا يزال في الرحم.

مراقبة ضغط الدم

ضغط الدم هو أحد المضاعفات التي تحدث غالبًا عند النساء الحوامل. يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم أو انخفاض ضغط الدم عن المستوى الأمثل. كلاهما يشكل خطرا على المرأة الحامل والجنين النامي. يساعدك تطبيق متتبع الحمل على معرفة نوع ضغط الدم لديك ومساعدتك وفقًا لذلك.

شيء صغير

لذلك ، سيكون تطبيق متعقب الحمل رفيقك ويرشدك طوال رحلتك التي تستغرق تسعة أشهر. سيساعدك تطوير تطبيق تعقب الحمل على مساعدتك والنساء من حولك ، أو يمكنك أيضًا كسب المال منه من خلال طرق تحقيق الدخل والشراء داخل التطبيق. وبالتالي ، فإن تقديم المساعدة الضرورية يمكن أن يكون أيضًا أداة عظيمة لكسب المال.

تعد تطبيقات تتبع الحمل هذه أساسية للمساعدة في تطوير تتبع الحمل لرحلة الحمل الجميلة التي تبلغ 9 أشهر وحل العقبات العامة التي قد تواجهها النساء أثناء فترة الأمومة ، خاصةً عندما لا يكون لديهن أي خبرة سابقة.

العديد من تطبيقات تعقب الحمل الرائعة مجانية ، مع توفر بعض الميزات المدفوعة على نطاق واسع في السوق. ولكن يمكنك القيام بتطوير تطبيق تعقب الحمل حسب اختيارك للتخصيص وخالي من الأكواد. هذا يعني أنه إذا لم يكن لديك أي تجربة تشفير سابقة ، فلا يزال بإمكانك القيام بذلك بسهولة عن طريق الترميز المرئي والسحب والإفلات . AppMaster عبارة عن نظام أساسي سهل الاستخدام لا يحتوي على تعليمات برمجية سيساعدك على تطوير كل نوع من التطبيقات لجميع الأغراض وتطبيق لتتبع الحمل. من الميزات الرائعة لبرنامج AppMaster أنه يسمح بسهولة بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة دون الحاجة إلى أي برمجة. اشترك اليوم مع AppMaster وابدأ تطبيق تعقب الحمل المربح الخاص بك بواجهة مرئية سهلة الاستخدام ومصمم مرئي لعمليات الأعمال .