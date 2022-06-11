في السنوات القليلة الماضية ، لاحظنا إغلاق العديد من المدارس والكليات في جميع أنحاء العالم مع زيادة انتشار جائحة COVID-19. تم نقل النظام التعليمي بأكمله إلى التعلم عبر الإنترنت خلال تلك الفترة. يستخدم كل من الأساتذة والطلاب منصات التعلم الإلكتروني لدراساتهم ودوراتهم. لذلك تريد معرفة كيفية إنشاء نظام أساسي للتعلم الإلكتروني يربط بين المعلمين والطلاب رقميًا.

لم تعد منصات التعلم الافتراضية هذه مقصورة على الدورات التدريبية عبر الإنترنت. تستخدم الشركات الآن دورات عبر الإنترنت لتدريب موظفيها. وفقًا لبعض الاستطلاعات والتقارير ، وجد أن أعمال التدريس عبر الإنترنت ستبلغ قيمتها 300 مليار دولار. الآن هنا تأتي أسئلة مثل كيفية بناء منصة التعلم الإلكتروني؟ ما هي فوائد إنشاء منصة تعليم إلكتروني ، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لإنشاء منصة تعليمية افتراضية؟

قبل أن نجيب على هذه الأسئلة ، دعنا ننظر إلى ماهية منصة التعليم الإلكتروني. ببساطة ، التعلم الإلكتروني هو طريقة تدريس رقمية بمساعدة الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة ، والهواتف الذكية ، والأجهزة اللوحية ، وما إلى ذلك. في هذه الطريقة ، لا يُطلب من الطلاب الحضور فعليًا في الفصل. يمكنهم حضور الفصول من أي مكان. ويمكنهم تعلم الدورة بسرعتهم. هناك أنواع مختلفة من أنظمة التعلم المتاحة في الوقت الحاضر ، مثل MOOCs (الدورات الجماعية المفتوحة عبر الإنترنت) ، ومنصات دفق الفيديو ، ومنتديات المناقشة هي أمثلة قليلة. الآن دعونا نلقي نظرة على خطوات التنفيذ لبناء منصة التعلم الإلكتروني.

بناء منصة التعلم الإلكتروني: خطوات التنفيذ



يعد بناء منصة التعلم الإلكتروني عملية طويلة تتكون من عدة خطوات. وإذا كنت شخصًا لا يعرف شيئًا عن البرمجة أو التكنولوجيا ، فسيكون من الصعب عليك إنشاء منصة تعليمية عبر الإنترنت. لذلك لإنشاء منصة تعليمية ، عليك اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

ابحث عن فكرتك

لإنشاء منصة تعلم افتراضية ، يجب عليك أولاً تطوير مفهوم يعالج مشكلة ويفيد الناس. يمكنك أخذ مرجع التقارير والتحليلات المختلفة لمعرفة فكرتك. وفقًا للعديد من التقارير ، من المتوقع أن يصل سوق التعليم الإلكتروني العالمي إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2025. لذلك لكي تصبح ناجحًا في صناعة التعلم الافتراضية هذه ، عليك أن تصنع منتجًا فعالًا وبأسعار معقولة. يمكنك أيضًا مناقشة مشكلاتهم في التعلم الافتراضي مع الآخرين وإيجاد حل لمشكلاتهم. من خلال القيام بذلك ، ستفهم بشكل أفضل جمهورك المستهدف وكيف سيستجيبون لمفهومك.

ابحث عن تخصصك

بمجرد أن تتوصل إلى حل لمشكلة معينة ، عليك أن تجد مكانتك. من خلال تحليل فكرتك ، سوف تفهم مكانتك. يمكنك التركيز على الفئات الشائعة مثل الأعمال التجارية وريادة الأعمال والصحة واللياقة البدنية والنمو الشخصي والفنون والحرف اليدوية والكمبيوتر والتكنولوجيا. يمكنك الحصول على مساعدة التركيبة السكانية للمتعلم (العمر والجنس والتفاصيل الأخرى المتعلقة بالمبيعات). إن الحصول على فكرة المستخدمين المستهدفين حسب العمر والجنس والخلفية التعليمية سيمنحك ميزة أثناء تطور النظام الأساسي.

سيساعدك هذا على فهم عمر جمهورك وجنسهم حتى تتمكن من تطوير بعض الجودة وفقًا لهم لجذب انتباههم وزيادة عملك. يمكنك أيضًا التفكير في أهدافهم الرئيسية وتفضيلات التعلم. يمكنك التحقق من صحة فكرتك والعثور بسهولة على مكانتك عن طريق القيام بكل هذه الأشياء.

اختر نموذج عمل

قبل اختيار نهج التطوير ، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو اختيار نموذج عمل. سيحدد نموذج العمل هذا كيف ستحقق منصة التعلم الخاصة بك إيرادات. يمكنك إلقاء نظرة أدناه على بعض نماذج الأعمال الشائعة.

يعتمد على الاشتراك - في نموذج العمل هذا ، يشتري المستخدمون اشتراكًا شهريًا أو سنويًا يمنحهم وصولاً غير محدود إلى محتوى موقع الويب أو الدورات التدريبية.

نموذج الشركة التابعة - في نموذج العمل هذا ، يمكنك توفير روابط تابعة متكاملة مع الدورات التدريبية. يمكن للأشخاص المشاركة للترويج للدورات التدريبية. بالإضافة إلى أنه يمكنهم أيضًا كسب عمولة عندما ينضم شخص ما إلى النظام الأساسي باستخدام روابطهم.

الشهادات المدفوعة - في نموذج العمل هذا ، يمكنك أيضًا تقديم شهادات للمستخدمين عند الانتهاء من الدورات التدريبية. يلاحظ أن المستخدمين يدفعون مقابل شهادة التحقق من النظام الأساسي.

شراكة الشركات - في نموذج العمل هذا ، يمكنك العمل مع الشركات لتطوير دورات مخصصة وشحنها وفقًا لذلك.

الدورات المدفوعة - في نموذج الأعمال هذا ، يمكنك تقديم دورات مدفوعة الأجر. وعندما يشتري الطلاب أي دورة ، يذهب المال إلى المدرب وصاحب الموقع.

هذه بعض نماذج الأعمال الأفضل والأكثر استخدامًا. سيساعدك ذلك على تحقيق إيراداتك وجعل عملك تجاريًا مربحًا عبر الإنترنت.

اختر نهج التنمية

يتطلب تطوير منصة تعليمية افتراضية رائدة التخطيط والأطر والتكنولوجيا والصيانة. هناك نوعان من الأساليب المتاحة في السوق لتطوير هذه المنصات. الأول هو برنامج مخصص ، والثاني جاهز. دعنا نتحدث عنها بالتفصيل:

تطوير البرمجيات المخصصة



يعد تطوير البرامج المخصصة هو الخيار الأفضل إذا كنت ترغب في تقديم سمات متخصصة لعدد كبير من الأشخاص. على الرغم من أن تحرير شيء ما أو تعديله بهذه الطريقة يستغرق وقتًا أطول ، إلا أنه يسمح لك بتنفيذ أي وظيفة مرغوبة وتوسيع نطاقها ببساطة.

التنمية الجاهزة



الخيار الثاني هو Ready-Made Development و Moodle و Joomla و Canvas ، وهي بعض الأمثلة على البرامج مفتوحة المصدر أو الجاهزة مع أدوات إدارة الطلاب الأساسية والكثير من المكونات الإضافية المجانية. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب تنفيذ ميزة معينة أو استيراد سمات مخصصة في هذه الأساليب. إذا كنت ترغب في التميز عن موقع الويب الخاص بك من بين الحشود ، فيجب عليك اختيار أفضل التقنيات والتصميم الفريد والسمات المثيرة للاهتمام. سيؤدي ذلك إلى جذب انتباه المستخدم وإعطاء موقعنا نظرة مختلفة عن الآخرين. البساطة أمر بالغ الأهمية في UI (واجهة المستخدم) و UX (تجربة المستخدم). يجب أن يكون موقع التعليم الإلكتروني سهل التصفح والتشغيل. علاوة على ذلك ، نظرًا لأن الأجهزة المحمولة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا ، يجب أن يكون برنامج التعلم مستجيبًا للعمل بشكل صحيح على أجهزة مختلفة.

إضافة ميزات مثيرة للاهتمام

يتكون جوهر منصة التعلم الإلكتروني العملية من عدة صفات. يمكن تصنيف الطلاب والمدرسين ولوحة الإدارة إلى ثلاث فئات. يعد بناء MVP (الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق) باستخدام الخاصية الأساسية فقط طريقة رائعة للتحقق من فائدة فكرتك مع مستخدمي العالم الحقيقي.

بعض الميزات الأساسية للفئات الثلاث هي:



ميزات الملف الشخصي للطالب



البحث والتصفية - تسمح لك هذه الخيارات الأساسية بالبحث عن كلمات رئيسية معينة ودورات تدريبية مصنفة في فئات بناءً على الموضوع والسعر ومستوى الخبرة.

الاقتراحات - ستساعد هذه الميزة في عرض الدورات التدريبية المناسبة بناءً على اهتمام المستخدم أو تاريخ الدورات التدريبية التي تم تسجيل الطالب فيها بالفعل.

خيارات دفع بسيطة - يجب ربط ملفات تعريف الطلاب ببوابة دفع لإجراء عمليات شراء سهلة وآمنة. بصرف النظر عن ذلك ، يجب أن يتضمن كل ملف تعريف معلومات أساسية حول الفرد وسجل الشراء وإعدادات الملف الشخصي.

ميزات ملف تعريف المعلم



لوحة معلومات المعلم - ميزة أساسية للمدرسين لتتبع الدورات التي قاموا بتحميلها ، وعدد الأشخاص الذين شاركوا ، واستبقاء الطلاب ، ولوحة مناقشة حيث يمكن للمدرس أن يناقشها مع الطلاب الآخرين. إنشاء الدورات وتحديثها - يجب أن يكون المدرسون قادرين على تعديل دوراتهم وتحريرها متى احتاجوا لذلك.

ميزات الملف الشخصي للمسؤول



بعض الخصائص الأساسية التي يجب أن يمتلكها المسؤول هي إضافة الدورات التدريبية والتقارير الإحصائية وإدارة الإعلامات وتحريرها وإزالتها. ضع في اعتبارك إرسال المشتركين لإشعارات الدفع والبريد الإلكتروني حول الدورات الجديدة والتوصيات والأحداث وما إلى ذلك. هذه بعض الأمور الأساسية والمهمة لمدير الدورة.

اختبر فكرتك على المستخدمين

بعد كل هذه النقاط ، يجب أن تجعل علامتك التجارية معروفة للناس من خلال تسويقها. يعد الحصول على العميل الأول أمرًا صعبًا ، ولكن يمكنك جذب العملاء و / أو الطلاب و / أو المعلمين الأوائل من خلال خطة وتنفيذ مناسبين. هناك جانب رئيسي آخر لاختبار منتجك وهو الحصول على تعليقات من المستخدمين الأوائل. سوف تتعلم ما هو الأفضل لعملائك وأين يمكنك إجراء تحسينات. يمكن أن تساعدك هذه المعلومات المفيدة في توسيع نطاق النظام الأساسي الخاص بك ، وجعله متميزًا ، والاستجابة بفعالية لاحتياجات المتعلمين. هذا يقودنا إلى الخطوة الأخيرة.

تفاعل مع المستخدمين لديك

يمكنك التواصل مع المستخدمين بخصوص تجربتهم مع منتجاتك. يمكنك أيضًا تقديم دروس أو أدلة لتعليمهم كيفية استخدام البرنامج ومساعدتهم على حل مشكلاتهم في الوقت المحدد. سيؤدي ذلك إلى زيادة علاقتك بعملائك ، وسيعمل عملاؤك أيضًا على الترويج لعلامتك التجارية وأيضًا مشاركة تعليقاتهم الإيجابية مع الآخرين.

استخدم التقيمات لتحسين منتجك

عندما تحصل على تعليقات من المستخدمين ، يمكنك استخدامها لتحسين منتجك. سيساعدك هذا في الحفاظ على منتجك محدثًا لتلبية احتياجات المستخدمين. من خلال تطبيق النقاط لكل مستخدم ، سيبرز منتجك بسهولة في السوق مقارنة بالآخرين.

فوائد إنشاء منصة التعلم الإلكتروني



في الوقت الحالي ، بعد فيروس كورونا ، أبلغت محركات البحث في جميع أنحاء الويب عن زيادة تدريجية في مصطلحات البحث مثل - التعليم الرقمي ، ومنصة التعليم ، و MOOCs في جميع أنحاء العالم. إن تطور نظام التدريس من بيئة تعلم تقليدية إلى رقمية يؤثر بشكل كبير على تعلم الطلاب. تتمتع بيئة التعلم عبر الإنترنت بالعديد من المزايا ؛ فيما يلي عدد قليل منهم:

المرونة: يمكنك ببساطة الجمع بين العمل والدراسة مع التعليم الإلكتروني ، وأنت لست مقيدًا بفصل دراسي أو مدينة أو حتى أمتك. إذا كانت الفصول الدراسية عبر الإنترنت ، يمكن للطلاب حضور فصولهم من أي مكان.

يمكنك ببساطة الجمع بين العمل والدراسة مع التعليم الإلكتروني ، وأنت لست مقيدًا بفصل دراسي أو مدينة أو حتى أمتك. إذا كانت الفصول الدراسية عبر الإنترنت ، يمكن للطلاب حضور فصولهم من أي مكان. تعلم بسرعتك الخاصة: هذا أحد العوامل المدهشة لمنصات التعلم الافتراضية: يمكنك تعلم الأشياء بسرعتك الخاصة. يمكنك تسجيل الدخول إلى الدورات التي تريدها متى كان ذلك مناسبًا لك للتعلم. لتوضيح أي شيء فاتك ، ارجع إلى المحاضرات أو الفصول السابقة.

هذا أحد العوامل المدهشة لمنصات التعلم الافتراضية: يمكنك تعلم الأشياء بسرعتك الخاصة. يمكنك تسجيل الدخول إلى الدورات التي تريدها متى كان ذلك مناسبًا لك للتعلم. لتوضيح أي شيء فاتك ، ارجع إلى المحاضرات أو الفصول السابقة. التحكم في البحث : يتعلم الطلاب في الفصول الرقمية وفقًا لسرعتهم الخاصة ، ووفقًا لشركة IBM ، يمكنهم الحصول على مواد أكثر بخمس مرات من الطلاب في الدورات التقليدية.

: يتعلم الطلاب في الفصول الرقمية وفقًا لسرعتهم الخاصة ، ووفقًا لشركة IBM ، يمكنهم الحصول على مواد أكثر بخمس مرات من الطلاب في الدورات التقليدية. كفاءة الوقت: وفقًا لبراندون هول ، يتطلب التدريس عبر الإنترنت أن يلتزم الطالب بوقت أقل بنسبة 40-60 بالمائة من الفصل الدراسي التقليدي.

وفقًا لبراندون هول ، يتطلب التدريس عبر الإنترنت أن يلتزم الطالب بوقت أقل بنسبة 40-60 بالمائة من الفصل الدراسي التقليدي. معدلات الاستبقاء مرتفعة: ليس من السهل أبدًا على المعلم الحفاظ على تفاعل الطلاب أثناء الدورة. من ناحية أخرى ، أدى التعلم الإلكتروني إلى زيادة معدلات الاحتفاظ بالطلاب بنسبة 25 إلى 60 في المائة ، وفقًا لمعهد الأبحاث الأمريكي ، مقارنة بمعدلات الاحتفاظ بنسبة 8 إلى 10 في المائة في التدريس التقليدي.

هذه بعض مزايا منصات وتطبيقات التدريس الافتراضية ، فضلاً عن الحاجة المتزايدة لها ، والتي تضمن جذب اهتمام رواد الأعمال والشركات الناشئة. الآن دعنا نناقش بعض الأسئلة الشائعة التي ستتبادر إلى ذهنك أثناء إنشاء نظام تعلم افتراضي. مثل - ما هو الوقت الذي يستغرقه إنشاء منصة تعليم إلكتروني؟ ما الذي يحتاجه التعلم المستند إلى الويب؟ لماذا تبني تطبيقاتك التعليمية عبر الإنترنت معنا؟

أسئلة مكررة



كم من الوقت يستغرق إنشاء منصة التعليم الإلكتروني؟



وفقًا لبعض الأبحاث ، سيستغرق الحد الأدنى من الوقت المطلوب لدورات التفاعل المتوسط 180 ساعة تقريبًا في برمجتها إذا كنت تعمل كل ساعة واحدة. لذلك ، وفقًا لهذه الحسابات ، سيستغرق إنتاج دورة مدتها 20 دقيقة حوالي 60 ساعة. إذا كنت تعمل 40 ساعة في الأسبوع ، فقد بذلت ما يقرب من أسبوع ونصف من الجهد. ولكن لتقليل كل هذا الألم ، يمكنك اختيار خدماتنا. يوفر AppMaster خدمات مثل - Mobile Apps Builder ، ومصمم تطبيقات الويب ، ومصمم نماذج البيانات ، وغير ذلك الكثير.

ماذا تحتاج منصة التعلم الإلكتروني؟



يجب أن تكون هناك بعض الصفات الأساسية للتعلم الافتراضي. ومنهم:

واجهة ذكية سهلة الاستخدام وبديهية

استخدام تصميم سريع الاستجابة

مجموعة واسعة من الموارد التعليمية

استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التدريس جنبًا إلى جنب

ما نوع منصات التعلم الإلكتروني التي يمكنك إنشاؤها؟



في AppMater ، يمكننا إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب ومصممي نماذج البيانات ومحرر عمليات الأعمال. يمكننا أيضًا دمج جميع علاماتك التجارية المخصصة في برنامج التدريس المستند إلى الويب أو الهاتف المحمول الذي تريده. يمكنك استكشاف كل هذه الجوانب وأسعار خدماتنا على AppMaster Pricing.

لماذا تبني تطبيقات التعلم عبر الإنترنت معنا؟



إذا كنت تبحث عن كيفية إنشاء نظام أساسي للتعلم الافتراضي ، فإن AppMater يعد خيارًا جاهزًا للعمل. لأننا سنوفر لك أدوات مذهلة وجاهزة للاستخدام وتطبيقات الويب والجوال. لدينا فريق من المطورين الموهوبين الذين سيساعدونك في تحويل فكرتك إلى واقع. إذا كانت لديك أي شكوك أو تريد التواصل معنا ، فيمكنك الاتصال بنا.

استنتاج



نظرًا لزيادة الطلب على التعلم عبر الإنترنت ، فإن سوق منصات التعلم الافتراضية ينمو باطراد. تتوفر العديد من خيارات تطوير التطبيقات لتلبية متطلبات استراتيجية عملك. بعض أدوات تطوير تطبيقات MVP للتعلم الافتراضي أكثر فعالية من حيث التكلفة وجاهزة للتسويق وأسرع في بناء الحلول.

تقدم تطبيقات التعلم الإلكتروني الأخرى المصممة خصيصًا ميزات تطبيقات أكثر تقدمًا ، ومجموعات تقنية ، والمزيد من الوظائف ، ولكنها تكلف أكثر. يتم تحديد نوع تطبيق التعلم الإلكتروني الذي تقوم بإنشائه من خلال تطوير التطبيق الأمثل لمستخدميك. كلما كان تطبيق التعلم الافتراضي الخاص بك أكثر سهولة في الاستخدام ، زادت الفرص المتاحة لك لاستثمار سماته. إن قدرة فريق البرمجة لديك على إنشاء تطبيقات تعلم افتراضية ناجحة أمر مهم بنفس القدر.