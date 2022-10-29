سيعتمد أفضل برنامج تسجيل لديك على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. قد يكون من المفيد تجربة بعض الخيارات المختلفة قبل الاستقرار على أحدها. مهما كان اختيارك ، تذكر دائمًا حفظ عملك بانتظام لتجنب فقدان أي تسجيلات مهمة.

الميزات الرائدة في برنامج مسجل الصوت

تتضمن بعض الميزات الرائدة في برنامج مسجل الصوت القدرة على التسجيل بجودة عالية ، وتحرير التسجيلات وتقليصها ، وتنظيم التسجيلات في مجلدات أو فئات ، والتسجيلات المحمية بكلمة مرور ، ومشاركة التسجيلات بسهولة من خلال البريد الإلكتروني أو التخزين السحابي. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم العديد من تطبيقات التسجيل الصوتي خدمات النسخ التي يمكنها تحويل الصوت المسجل تلقائيًا إلى نص مكتوب. تجعل هذه الميزات برنامج تسجيل الصوت أداة مفيدة لتسجيل المقابلات والمحاضرات والاجتماعات والملاحظات الشخصية.

مصدر الصورة CMARIX TechnoLabs



أفضل برنامج لتسجيل الصوت مجانًا في عام 2022

Audio Hijack

يعد Audio Hijack خيارًا رائعًا لمستخدمي Mac ويسمح بالتسجيل من مصادر متعددة ، بما في ذلك الميكروفونات ودفق الصوت والمزيد. كما أنه يوفر تأثيرات مثل المعادلات وبوابات الضوضاء والبط.

Free Sound Recorder

يعد هذا البرنامج الأساسي خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن حل تسجيل بدون زخرفة. يوفر ميزات مثل جدولة التسجيلات ويدعم أنواع الملفات المختلفة ، بما في ذلك WAV و MP3 و WMA. بشكل عام ، هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لأولئك الذين يبحثون عن برنامج مسجل صوت مجاني. سواء كنت تبحث عن ميزات متقدمة أو حل أساسي ، فمن المحتمل أن يكون هناك برنامج يناسب احتياجاتك.

Leawo Music Recorder

Leawo Music Recorder هو الخيار الأفضل لتسجيل الأصوات والموسيقى لأنه سهل الاستخدام ومجاني تمامًا. يسمح للمستخدمين بتسجيل الصوت من أي مصدر ، مثل صوت الكمبيوتر والراديو عبر الإنترنت والميكروفونات. يحتوي البرنامج أيضًا على ميزات تحرير مفيدة ، مثل ضبط جودة التسجيل وإضافة علامات الموسيقى تلقائيًا. وهو يدعم تنسيقات متعددة لحفظ التسجيلات ، بما في ذلك MP3 و WAV. يعد Leawo Music Recorder خيارًا موثوقًا به لتسجيل الأصوات والموسيقى دون أي تكلفة.

Audacity

Audacity هو برنامج مجاني مفتوح المصدر يسمح للمستخدمين بتسجيل وتحرير الملفات الصوتية. يحتوي على واجهة سهلة الاستخدام ويوفر ميزات مثل الحد من الضوضاء وخلط المسار ومعالجة التأثيرات. كما أنه يدعم تنسيقات ملفات متعددة لاستيراد وتصدير الصوت. تتمثل إحدى الميزات البارزة في Audacity في قدرته على التسجيل في وضع "الاستريو" أو "المسار المتعدد". في وضع الاستريو ، يمكن للمستخدمين تسجيل مسارين منفصلين في وقت واحد ، مما يتيح سهولة إنشاء البودكاست أو المقابلات. في وضع المسارات المتعددة ، يمكن للمستخدمين تسجيل طبقات متعددة وتعديلها بشكل فردي ، مما يجعلها أداة قيمة لإنتاج الموسيقى.

تسمح Audacity بالتسجيل المباشر من خلال الأجهزة الخارجية مثل الميكروفونات والآلات. كما أن لديها أداة لتسجيل تشغيل الكمبيوتر ، مما يجعلها مفيدة لتسجيل راديو الإنترنت أو دفق الموسيقى. Audacity هو خيار قوي ومتعدد الاستخدامات لتسجيل وتحرير الملفات الصوتية ، لا سيما بالنظر إلى سعره المجاني. سواء تم استخدامه لإنشاء ملفات بودكاست أو وضع طبقات من المقطوعات الموسيقية ، تقدم Audacity مجموعة كبيرة من الميزات لتحسين أي مشروع صوتي.

Wavepad

WavePad هو برنامج تسجيل صوتي مجاني يسمح للمستخدمين بتسجيل وتحرير الملفات الصوتية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم. يتميز بواجهة سهلة الاستخدام مع أدوات تحرير يمكن الوصول إليها بسهولة ، مثل القص والنسخ واللصق والتشذيب والإدخال. كما أن لها تأثيرات مختلفة يمكن تطبيقها على التسجيلات ، بما في ذلك التضخيم وتقليل الضوضاء والصدى. يدعم WavePad تنسيقات ملفات متعددة ، بما في ذلك mp3 و wave و vox و gsm والمزيد.

بالإضافة إلى تسجيل وتحرير الملفات الصوتية ، يتيح WavePad أيضًا للمستخدمين التسجيل مباشرة من ميكروفون أو جهاز إدخال آخر. يعد WavePad خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن برنامج تسجيل صوتي مجاني بميزات متقدمة.

Apple Garageband

Garageband هو برنامج تسجيل صوتي مجاني متاح لمستخدمي Mac. يقدم مجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك الآلات ، والمؤثرات الصوتية ، والحلقات المعدة مسبقًا. يمكن للمستخدمين أيضًا تحرير ومزج تسجيلاتهم بسهولة. تتمثل إحدى الميزات البارزة لـ Garageband في عازف الطبول الافتراضي الخاص به ، والذي يسمح للمستخدمين بإضافة مسارات طبول واقعية إلى تسجيلاتهم. يشتمل البرنامج أيضًا على موالف مدمج ، مما يتيح للمستخدمين ضبط أدواتهم بسهولة قبل التسجيل.

ميزة أخرى مفيدة هي القدرة على التسجيل مباشرة من ميكروفون خارجي أو أداة ، مما يسهل على الموسيقيين التقاط العروض الحية. بالإضافة إلى ذلك ، يسمح Garageband بإنشاء نغمات رنين من التسجيلات ويوفر خيارات مشاركة لنشر المشاريع على وسائل التواصل الاجتماعي أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يعد Garageband خيارًا قويًا ومناسبًا لتسجيل الأصوات والموسيقى. واجهته سهلة الاستخدام وميزاته الواسعة تجعله الاختيار الأفضل للموسيقيين الهواة والمحترفين على حدٍ سواء.

Ardour

Ardour هي محطة عمل صوتية رقمية مجانية مفتوحة المصدر يمكن استخدامها لتسجيل الصوت وتحريره وخلطه. يوفر مجموعة من الميزات ، بما في ذلك المسارات والحافلات غير المحدودة ، والتحرير غير المدمر ، ودعم المكونات الإضافية والأدوات الافتراضية ، وتسلسل MIDI ، والمزيد. يمكن تخصيص واجهة مستخدم Ardour لتناسب احتياجات سير العمل الفردية. ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن Ardour مجاني للتنزيل والاستخدام ، إلا أن بعض الميزات الإضافية تتطلب اشتراكًا مدفوعًا. Ardour هو خيار قوي ومتعدد الاستخدامات لمن يبحثون عن برنامج تسجيل صوتي مجاني.

Ocenaudio

يعد Ocenaudio أحد أفضل الخيارات لبرنامج التسجيل الصوتي المجاني. إنه يوفر واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة واسعة من الميزات ، بما في ذلك تحرير المسارات المتعددة والتحكم في مغلف السعة وتحليل الطيف. يسمح هذا البرنامج أيضًا بالتأثيرات الصوتية في الوقت الفعلي مثل تقليل الضوضاء والتوازن ومزيل الصوت. بالإضافة إلى ذلك ، يدعم Ocenaudio تنسيقات ملفات متعددة ويسمح بمشاركة وتصدير التسجيلات بسهولة. يعد Ocenaudio خيارًا رائعًا لمن يبحثون عن برنامج تسجيل صوتي موثوق به وغني بالمميزات دون تكلفة.

كيف تختار البرنامج المناسب لك؟

عندما يتعلق الأمر باختيار برنامج مسجل الصوت المناسب لاحتياجاتك ، فهناك بعض العوامل المهمة التي يجب مراعاتها

أولاً ، فكر في الميزات التي تحتاجها في مسجل الصوت. هل تحتاج إلى إمكانيات تسجيل متعدد المسارات؟ هل تحتاج إلى خدمات النسخ أم القدرة على تحرير التسجيلات الصوتية وتحسينها؟

بعد ذلك ، ضع في اعتبارك قابلية الاستخدام وواجهة المستخدم. هل البرنامج سهل التصفح والاستخدام ، أم أنك تجده مربكًا ومعقدًا؟

أخيرًا ، فكر في التكلفة. هل البرنامج في حدود ميزانيتك ، أم أن هناك بدائل أرخص لا تزال تلبي احتياجاتك؟

يمكنك اختيار برنامج مسجل الصوت المناسب لك ولاحتياجاتك الفريدة من خلال التفكير بعناية في هذه العوامل. وإذا لم يناسبك أي من الخيارات المعروضة في السوق وتحتاج إلى حل مخصص ، يمكنك إنشاء تطبيق التسجيل الصوتي الخاص بك في وقت قصير مجانًا أو بأقل ميزانية. هذا ممكن بفضل منصة AppMaster no-code. أنت بحاجة إلى الحد الأدنى من الخلفية التقنية لتعلم البرمجة المرئية وإنشاء التطبيق الخاص بك باستخدام drag and drop.