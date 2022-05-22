يعد تحضير الطعام أمرًا عالميًا لتطور كل ثقافة وحضارة ، بغض النظر عن العرق أو الحالة الاجتماعية أو الخلفية. يعد الطهي نشاطًا أساسيًا وضروريًا يجمع العائلات معًا ، حيث يترابطون معًا في إعداد الطعام ، مع وصفات الطبخ التي تنتقل عبر الأجيال وقائمة المكونات السرية والتعليمات خطوة بخطوة كما هو الحال في قبو بنك!

الطبخ مهارة عظيمة

يعد الطهي أيضًا نشاطًا لا يجلب الفرح فحسب ، بل له أيضًا فائدة اقتصادية كبيرة للكثيرين ، حيث يتابع مستخدمو هذه الوصفات قائمة المكونات لإعادة إنشاء أطباق لذيذة تكسب رزقهم. إنها أيضًا مهارة بقاء ضرورية ، والتي ، للأسف ، كثير من الناس لا يجيدونها. لذلك قد يعتمد هؤلاء الأشخاص اعتمادًا كبيرًا على إرشادات ووصفات الطهي خطوة بخطوة مع القائمة الدقيقة للمكونات وقياساتها لتعلم كيفية الطهي لأنفسهم ولعائلاتهم.

نظرًا لأن الطهي يعد جزءًا مهمًا من الحياة ، فهذا يعني أن هناك وسيظل دائمًا طلبًا لتطوير أدوات تطبيقات مفيدة ، مثل تطبيقات الطهي مع قاعدة بيانات وصفات شاملة ، والتي تجعل إعداد الطعام أسهل. الأشخاص الذين قد يحتاجون غالبًا إلى تطبيقات لوصفات الطهي يشملون أمهات مجتهدات طلاب جامعات ، وأشخاص مشغولون بدوافع مهنية ، ورجال أعمال مغامرون ، ومستخدمون آخرون.

كيف يكون تطبيق كتاب الطبخ مفيدًا؟

قد يستغل رجل الأعمال الذكي الفرصة لإنشاء أدوات تطبيق وصفات ذكية وتطوير قاعدة بيانات للوصفات في بناء أدوات تطبيقات الطهي ، مثل تطبيق كتاب الطبخ الرقمي. قد تتضمن تطبيقات الطهي ميزات مثل قائمة مفيدة من الإرشادات خطوة بخطوة لإعداد الطعام وحتى أدلة الفيديو للمستخدمين. لن تساعد تطبيقات الطهي المستخدمين في العثور على وصفات لذيذة عند إعداد الطعام فحسب ، بل تُعد التطبيقات أيضًا طريقة ممتازة لكسب المال لرائد الأعمال الذي قد ينشئ أدوات تطبيقات طهي لكسب أرباح كبيرة من خلال استثمار تطبيقاتهم.

كيفية تخطيط وصنع واستثمار تطبيق الوصفات

بحث

قبل إنشاء موارد تطبيق الطهي أو القيام بأي شكل من أشكال التطوير ، ستحتاج إلى إجراء بحث كافٍ للتأكد من أن هذا التطبيق سيلبي احتياجات المستخدمين النهائيين لتطبيق الوصفة هذا. ستحتاج إلى معرفة الوصفات الأكثر طلبًا من قبل المستخدمين المحتملين قبل تطوير تطبيق الطهي. ستحتاج أيضًا إلى الحصول على وصفات دقيقة وصحيحة ثقافيًا وقوائم المكونات وإرشادات خطوة بخطوة من مصادر موثوقة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتطبيق الوصفات.

وصفة تصميم التطبيق

يعتمد نجاح كتاب الطبخ الرقمي الخاص بك على مقدار التحضير الذي تضعه في ميزات تطوير تطبيقات الطهي وتصميم تطبيق الوصفات. كلما كان تطبيق الطهي أكثر شمولاً وصديقًا للمستخدم ، كانت تجربة تحضير الطعام أفضل للمستخدمين ، وستتمكن من تحقيق الدخل من التطبيقات لجني أرباح كبيرة.

تشكل ميزات التطبيق المصممة بعناية لتطبيق الوصفات جزءًا كبيرًا من عملية تطوير تطبيق الطهي وستتطلب الكثير من الاهتمام للمستخدمين النهائيين ؛ لموارد تطبيقات الطهي التي ستساعدهم.

كيف أصمم كتاب طبخ رقمي؟

ما هي ميزات تصميم تطبيقات الطهي التي تناسب احتياجات المستخدمين أكثر من غيرها؟ عند إنشاء موارد تطبيقات الوصفات التي تجعل عملية الطهي أسهل للمستخدمين ، يجب التفكير في تفاصيل التطبيق الدقيقة لهذه التطبيقات.

تخطيط مرئي

يجب أن يحتوي تصميم تطبيق الطهي الخاص بك على شاشة مرئية جذابة للمستخدمين وأن يشتمل على عناصر أساسية مثل الألوان الواضحة والنابضة بالحياة والخطوط سهلة القراءة والتصميم سهل الاستخدام. يمنح هذا التطبيقات جاذبية جمالية أفضل ويساعد المستخدمين على التنقل في شاشة تطبيق الوصفات بسهولة.

يعد معرض الصور أيضًا إضافة رئيسية لأبسط أدوات تطبيق الوصفات. إنه ضروري لأنه يعطي تمثيلًا مرئيًا لقائمة المكونات والوصفة النهائية ، جنبًا إلى جنب مع الإرشادات خطوة بخطوة في أدلة الفيديو على شاشة التطبيقات.

وظائف

يجب أن يسمح تطبيق الوصفات المثالي بتحميل وصفات المستخدمين ، وتمكين تصفية البحث والاختيار السهل للتعليمات خطوة بخطوة ، وقائمة مكونات دقيقة لكل وصفة داخل قاعدة البيانات. يمكن إضافة أدوات تحويل القياس للمكونات في أدوات تطبيق الوصفات مثل هذا. تتضمن ميزات تطبيق الطهي المفيدة الأخرى ملفًا شخصيًا أو حسابًا مخصصًا للمستخدمين ؛ يقوم بإنشاء وتخزين حقائق غذائية في الوقت الفعلي من قائمة المكونات داخل قاعدة بيانات التطبيق.

لضمان الأداء الأمثل ، سيتطلب تطوير تطبيقات الطهي قاعدة بيانات متقدمة وشاملة وحديثة تسمح بتحميل وصفات المستخدمين ، وتسرد الوصفات من ثقافات مختلفة ، وتوفر خيارات البحث والتصفية وتحميل الوصفات للمستخدمين ، وتساعد الأشخاص في التخطيط لوجبات مغذية مع تعليمات خطوة بخطوة مفيدة.

التكامل العالمي

لا يحتوي تصميم تطبيقات الطهي الجيد على قاعدة بيانات شاملة وميزات شاشة تفاعلية للمستخدمين فحسب ، بل سيكون من المفيد أيضًا إنشاء أدوات تطبيقات للطهي مثل تطبيق الوصفات هذا ، مع القدرة التكنولوجية على التكامل مع أنظمة التشغيل الأخرى واستخدامها على الأنظمة الأساسية (مثل Android و IO والويب). باستخدام ميزات تصميم التطبيقات المتنوعة هذه ، سيتمكن الأشخاص من عرض ميزة تطبيقات الطهي واستخدامها ، وبالتالي تقليل أي حواجز تكنولوجية أمام تنزيل هذا التطبيق واستخدامه.

بوابة الدفع

ستكون هناك حاجة إلى (شهادة SSL) آمنة للحفاظ على معلومات الدفع السرية للمستخدم في تطبيق الوصفات. يعد الأمان والسداد الآمن من الميزات المهمة للتطبيقات لحماية البيانات الخاصة للمستخدمين وكذلك غرس الثقة في استخدام تطبيق الطهي الخاص بك. يجب توفير خيارات دفع متعددة الاستخدامات وشاملة لمستخدم التطبيقات للسماح بإجراء المعاملات عبر مختلف المنصات المالية والرقمية في الوقت الفعلي.

احصل على فريق التطوير المناسب

يتطلب تطوير تطبيق الوصفات الناجحة الحصول على الفريق المناسب من الأشخاص لإنشاء أدوات تطبيق الطهي ، وتصميم ميزات طهي مفيدة للمستخدمين داخل تطبيق الوصفات ، وتصميم ووظائف التطبيق سهلة الاستخدام. كما يتطلب أيضًا اختبار التجربة التي يولدها المستخدم ، واختبار تطوير التطبيقات ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها بواسطة المبرمجين أو مهندسي البرمجيات ؛ تحديث قاعدة البيانات بالوصفات ، وإضافة ميزات ورسومات جديدة إلى تطبيقات الوصفات ، وإدراج مكونات الوصفات ، إلى جانب توفير دعم مستخدم مخصص للعملاء. على هذا النحو ، يجب أن يتكون فريق تطوير تطبيق الوصفة الصحيح من مصمم واجهة مستخدم (UGI) ، ومهندس برمجيات ، ومجموعة اختبار تجربة المستخدم (UGX).

الترويج لتطبيق وصفة

بعد تطوير واختبار ميزات تطبيق الطهي بنجاح ، سيكون من الضروري البدء في الترويج له للمستخدمين المحتملين. هذا يضمن أن العمل على تصميم تطبيق الطهي سيتم تسويقه للمستخدمين النهائيين المناسبين. يمكنك اختيار محاولة القيام بتسويق تطبيقات الوصفات هذه بنفسك ، ولكن يوصى باستخدام خدمات فريق محترف وشامل يمكنه مساعدتك في تعزيز تطوير أدوات تطبيقات الطهي التي ستوفر حلاً و تجربة تطبيقات المستخدم الإيجابية. سيضمن الترويج الملائم لقاعدة بيانات الوصفات التفاعلية هذه والتي تتضمن إطلاقًا مخططًا استراتيجيًا لتطبيق الطهي الخاص بك ، أن استثمارك في بناء تطبيق طهي بميزات تطبيق مطورة جيدًا ستتم مكافأته.

خدمة العملاء المستجيبة

بغض النظر عن مدى جودة تصميم تطبيق الطهي الخاص بك ، يمكن تحسينه باستمرار وقد يتطلب استكشاف الأخطاء وإصلاحها أو تحديث الوصفات من وقت لآخر. قد تتضمن تغييرات تطبيق الطهي تحديثات لوصفات المستخدمين ، وقائمة المكونات ، وقاعدة بيانات الوصفات ، والمعلومات الغذائية ، وتطورات تطبيقات الطهي ذات الصلة التي ستعمل على تحسين الطريقة التي يخطط بها المستخدمون للوجبات لتناسب احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة. لذلك قد تحتاج ميزات التطبيق إلى التحديث ، حتى يحصل المستخدمون على أقصى استفادة من التطبيقات. سيوفر لك فريق خدمة العملاء سريع الاستجابة ، كرائد أعمال ، راحة البال من خلال حل أي مشكلات قد تنشأ وإجراء تحديثات التطبيق اللازمة.

هل تطبيق كتاب الطبخ مجاني؟

الجواب المختصر هو ؛ يمكن أن يكون ذلك! هل يمكنك إنشاء تطبيق بسيط يسرد مكونات الوصفات وحتى يوفر صورة تطبيق طبخ أساسية تساعد المستخدمين على تخطيط وجبات الطعام مع صورة مرئية لما يجب أن يبدو عليه الطبق؟ بالتأكيد! هل يمكن الحصول على نسخة مجانية من تطبيق طبخ تحتوي على ميزات أساسية ، مثل قائمة الوصفات الغذائية وقائمة التغذية الخاصة بالمستخدم؟ قطعاً!

تتميز العديد من تطبيقات الوصفات البسيطة بهذه القدرات الأساسية ؛ ومع ذلك ، فهي محدودة للغاية في وظائف التصميم والتطبيق ، وعلى هذا النحو ، قد تفقد الإيرادات أو وظائف البرامج المفيدة على نطاق واسع التي يمكن أن تكتسبها من خلال تطبيقات أكثر قوة وقوة. على الرغم من هذه الحقيقة ، إذا كنت لا تزال راضيًا عن إنشاء أدوات تطبيقات الطهي في شكل تطبيق وصفة بسيط للغاية ، فقد تتساءل:

كيف يمكنني رقمنة وصفاتي؟

هناك مجموعة متنوعة من أدوات تطبيق كتب الطبخ المتاحة عبر الإنترنت لمساعدتك على رقمنة وصفاتك ، سواء للاستخدام الشخصي أو التجاري. قد يكون هذا كثيرًا من العمل اعتمادًا على عدد الوصفات التي ستعمل على رقمنتها ، ولكن يمكنك استخدام تطبيقات مثل Evernote أو حتى تحميل الوصفات على محرك Google كحل بسيط. هناك أيضًا تطبيقات توفر إصدارًا مجانيًا يتيح لك فحص الوصفات كما هي وتحميلها على التطبيق أو منصة الويب. يمكنك أيضًا اختيار تنزيل تطبيقات الماسح الضوئي البسيطة وتحميل الملفات إلى مجلدات محرك google أو صندوق الإسقاط أو أي نظام حفظ عبر الإنترنت. يمكن أن تقدم تطبيقات الوصفات هذه ميزات تمت ترقيتها مثل مساحة تخزين أكبر أو وصول أكبر إلى ميزات التطبيق مقابل رسوم رمزية.

كيف تصنع كتاب الطبخ الخاص بك؟

يختار العديد من الأشخاص عمل كتاب طبخ رقمي لمشاركة الوصفات مع أحبائهم أو الأصدقاء! يمكنك إنشاء كتاب طبخ رقمي عن طريق إجراء البحث اللازم وإعداد المحتوى الخاص بك ، وبالتالي التأكد من أن المعلومات دقيقة وصحيحة. قدم قائمة المكونات والقياسات الضرورية في وصفتك ، وتحقق من الأخطاء النحوية ، وأيضًا ، إن أمكن ، احصل على صور للعملية والوصفة النهائية.

بعد أن تجمع معلوماتك في شكل وصفات ، ستحتاج إلى استخدام التطبيقات (التي يمكن أن تكون أيضًا قائمة على الويب ، مثل Canva) لتحميل المعلومات وتخطيطها بتنسيق منطقي. يجب أن تكون سهلة القراءة والفهم ، لذا يجب توخي الحذر لضمان إدخال قوائم المكونات بعناية وأن تدفق المعلومات للوصفات واضح. صور الوصفات مفيدة أيضًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤية نتيجة عملية الطهي.

بعد ذلك ، يمكنك المضي قدمًا ونشر كتاب الطبخ الرقمي الخاص بك مع قوائم الوصفات الخاصة بك ككتاب رقمي ، باستخدام تطبيقات مثل Canva ، التي لديها نسخة مجانية أو نسخة مدفوعة تمت ترقيتها.

بمجرد إنشاء كتاب طهي الوصفات الرقمية الخاص بك ، يمكنك بسهولة مشاركة هذا بين العائلة والأصدقاء باستخدام تطبيقات الويب الافتراضية أو تطبيقات Android أو IOS!

لماذا إنشاء واستثمار تطبيقات وصفة مطورة

بصفتك رائد أعمال ، يمكنك كسب الكثير من المال من خلال تطبيق الوصفات مع ميزات تمت ترقيتها ووظائف أفضل من الإصدار المجاني المتوسط للتطبيقات أو كتاب الطبخ الرقمي! أيضًا ، سيقدر المستخدمون لديك تطبيقًا مدروسًا جيدًا يتميز بقاعدة بيانات واسعة ، ولديه بحث وتصفية متقدمان ، ويمكنه سرد الوصفات بترتيب زمني أو أبجدي أو بأي ترتيب يختارونه!

سيقدر المستخدمون ويرغبون في دفع المزيد مقابل تطبيق الوصفات الذي يوفر حلول طهي مفيدة. سيكونون ممتنين لتطبيق الطهي الذي يسمح لهم بتحميل وصفات المستخدمين وتعديلها وفقًا لاحتياجاتهم وتفضيلاتهم الغذائية أو الدينية أو الشخصية.

يسعد العملاء بدفع المزيد عندما يرون قيمة مقابل المال. لذلك سيكونون أكثر ميلًا لتقدير واستثمار المزيد من الأموال في تطبيق يتميز بصورة تطبيقات طبخ عالية الدقة لكل وصفة ، ويوفر قائمة مكونات شاملة وواجهة شاشة جذابة وعملية وسهلة الاستخدام. يشتمل تطبيق الوصفات الذي يسرد قائمة الحفلات الموسيقية على بدائل صحية أو بدائل للمكونات. تتوافق المعلومات الغذائية الشاملة مع معظم المنصات الرقمية ولديها بوابة دفع آمنة للغاية ، وهي أحد الأصول للعملاء المحتملين!

خاتمة

اعتمادًا على احتياجاتك ، سواء كان كتابًا رقميًا بسيطًا للطبخ أو تطبيقًا للحجز والوصفات ، هناك حل متاح لك! في النهاية ، عليك أن تقرر ما يناسب احتياجاتك أو احتياجات المستخدمين لديك. يمكن أن تساعدك مجموعتنا من خدمات تطوير التطبيقات الاحترافية في إنشاء تطبيقات الطهي الخاصة بك من مرحلة الاستشارة إلى التنفيذ والترويج. تطبيقات الوصفات هي طريق المستقبل ... دعنا ندخلها معًا!