في الآونة الأخيرة ، كان هناك ارتفاع حاد في عدد الصور التي تم التقاطها وتحريرها وتحميلها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. تشير التقديرات إلى أن Instagram يحتوي على 90 مليون صورة يتم تحميلها يوميًا بينما يحتوي Facebook على 300 مليون صورة يتم تحميلها كل يوم. يعد تحرير الصور قبل تحميلها وعرضها على العالم الآن معيارًا: إما تعديلات طفيفة أو تحرير صور فاضح ، يقوم الجميع بتحرير الصور. هناك العديد من تطبيقات تحرير الصور في السوق ، ولكن السوق واسع وهناك حاجة إلى العديد من التطبيقات الأخرى. تشرح هذه المقالة الميزات التي يجب أن يتمتع بها تطبيق تحرير الصور ومقدار تكلفة إنشاء تطبيق للتصوير الفوتوغرافي أو تحرير الصور. اتبع دليلنا لتطوير تطبيق مجتمع تحرير الصور أو مشاركتها أو التصوير الفوتوغرافي.

كيفية إنشاء تطبيق لتحرير الصور؟



الآن بعد أن قررت إنشاء تطبيق لتحرير الصور ، فإن الخطوة التالية هي البدء. قد يبدو هذا وكأنه مهمة صعبة لأي صاحب عمل ليس على دراية بجميع الأشياء المختلفة المطلوبة في تطوير التطبيق. فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها!

اختر مكانة في التصوير الفوتوغرافي



ستحتاج إلى تحديد نوع السوق المتخصصة التي تريد التركيز عليها قبل البدء في إنشاء تطبيقك. إذا لم تكن هناك بالفعل أي تطبيقات مماثلة متوفرة في السوق ، ففكر في البحث عن أنواع الميزات الجديدة التي يمكن أن تجعل منتجك فريدًا وذا قيمة. قد ترغب أيضًا في التفكير في الشراكة مع شركة أخرى من أجل تقديم خدمات إضافية مثل استضافة الصور أو تحريرها للعملاء الذين ليس لديهم معداتهم الخاصة (كما هو الحال في الحالات التي يريد فيها شخص ما عمل مطبوعات).

اختر منصة

بعد ذلك ، اكتشف أين سيتمكن الأشخاص بالضبط من استخدام برنامج تحرير الصور هذا بمجرد أن يصبح جاهزًا للتشغيل! يفضل معظم الأشخاص استخدام الأجهزة المحمولة عند إجراء الأعمال التجارية عبر الإنترنت ، لذلك نقترح التركيز على إصدارات iOS أولاً ؛ ومع ذلك ، إذا كان لدى العملاء المحتملين أي متطلبات خاصة ، فلا تتردد في تجاهل نصيحتنا هنا تمامًا!

اختر أسلوب التصميم



بمجرد اتخاذ هذه القرارات حول النظام (الأنظمة) التي يجب أن تدعم تطبيقك ، تحتاج إلى اختيار نمط التخطيط الذي يناسبك بشكل أفضل من الناحية المرئية - ونعم ، هذا مهم لأن كيفية تفاعل شخص ما مع هاتفه تعني كل شيء أيضًا!

الميزات التي يجب أن يمتلكها كل تطبيق للتصوير الفوتوغرافي



يحتاج كل تطبيق للتصوير الفوتوغرافي أو تطبيق لتحرير الصور إلى الميزات التالية:

خيارات متعددة لتحميل الصور

إنه خيار أساسي لتتمكن من تحميل الصور إلى التطبيق. ومع ذلك ، يجب أن تكون هناك خيارات متعددة لاستيراد الصور. يجب أن يسمح التطبيق للمستخدمين بتحميل الصور فورًا من معرض الصور / ألبوم الكاميرا أو التقاط صور جديدة وتعديلها.

أدوات تحرير الصور

التطبيق الذي لا يوفر للمستخدمين طريقة سهلة الاستخدام وبديهية لتحرير صورهم لا يستحق وقتك. أولاً ، يجب أن تضع خيارات التحرير الأساسية.

فيما يلي قائمة بالأدوات الإبداعية التي ستكون مفيدة سواء كنت تقوم بتصميم تطبيق Lightroom أو PicsArt لتحرير التصوير الفوتوغرافي. تتوفر هذه الخيارات على Facebook و Instagram ، لكنها ليست تطبيقات تحرير التصوير الفوتوغرافي المتخصصة.

التشبع

سطوع

يسلط الضوء

الظلال

التباين

أجواء

درجة الحرارة

الدفء

تريد شيئًا بسيطًا مثل تدوير صورة ، ولكن أيضًا مع ميزات أكثر تقدمًا مثل ضبط التعرض أو توازن الألوان وتغيير الحالة المزاجية للصور. ستجعل هذه الميزات صورك تبدو أفضل دون أن تبدو "مزيفة".

ضبط الحجم والنسبة

كل مصور يحتاج هذا الخيار. يحتاجه المصورون شبه المحترفين أكثر من غيرهم لأنهم غالبًا لا يستطيعون ضبط النسبة أثناء التقاط الصور. لذلك ، تعد خيارات الاقتصاص وتغيير الحجم والتدوير ضرورية في كل تطبيق لتحرير الصور. ما الذي يمكنك فعله لجعل تطبيق تحرير الصور أفضل؟ في بعض التطبيقات ، مثل Lightroom ، يمكنك قص صورة لتتناسب مع مواصفات تطبيقات الوسائط الاجتماعية الرئيسية. يقضي الأشخاص اليوم عدة ساعات على وسائل التواصل الاجتماعي ، مما يجعل من السهل اقتصاص صورة لقصة Instagram أو غلاف Facebook أو تغريدة Twitter.

احصل على صور متعددة معًا: Collage

يحب البشر الروابط والذكريات. سيحاول المستخدمون الاتصال وجمع الصور التي تحمل مشاعر وذكريات مختلفة من خلال خيار الصورة المجمعة. لهذا السبب تحتاج إلى تقديمها.

مجتمع

يحتاج كل تطبيق لتحرير الصور إلى مجتمع حيث يمكن للمستخدمين مشاركة صورهم مع الآخرين المهتمين بنفس الأشياء مثلك (مثل الطيور). هذه طريقة ممتازة للمصورين للتواصل مع بعضهم البعض ، والحصول على تعليقات على صورهم ، وتكوين صداقات ، وما إلى ذلك.

تصحيح اللون وتغييره وتعديله

يعد تصحيح الألوان من أكثر ميزات تطبيقات تحرير الصور استخدامًا. تقدم جميع تطبيقات التصوير الفوتوغرافي تقريبًا هذه الميزة. لذلك ، من الضروري وجود خيار يمكن للمستخدمين من خلاله زيادة اللون أو تقليله أو تغييره. علاوة على ذلك ، يمكنك إضافة خيار للفلاتر الجاهزة. إذا لم يكن لدى المستخدم الوقت أو الخبرة ، فيمكنه بسهولة تطبيق مرشح جاهز وتحسين الصور. هذه أيضًا نافذة تحقيق الدخل لتطبيق تحرير الصور الخاص بك. يمكنك تقديم بعض المرشحات المجانية مع الاحتفاظ بالفلاتر الأخرى للمستخدمين المميزين.

استنساخ

تعد Clone ميزة أخرى رائعة يمكنك إضافتها إلى تطبيق تحرير الصور الخاص بك. الاستنساخ يعني الضرب. لذلك ، إذا كنت بحاجة إلى كائنين أو مضاعفة السحب في صورة ما ، فإن الاستنساخ هو أفضل رهان لك. من خلال الاستنساخ ، يمكن للمستخدمين إنشاء صور مثيرة وكذلك ضبط المخالفات المرئية في الصور.

الشفاء: تنميق

يمكن للمستخدمين إزالة الأشياء غير الضرورية أو حب الشباب أو الشوائب من خلال الشفاء أو التنميق. سينتقل هذا الخيار بتطبيق تحرير الصور إلى المستوى التالي. لهذا السبب يجب اقتناؤه.

مرشحات الواقع المعزز

Snapchat هو تطبيق الوسائط الاجتماعية الرائد الذي يستخدم مرشحات الواقع المعزز (مرشحات AR) لإمكانياتها الكاملة. يمكن للمستخدمين إجراء تعديلات مثيرة للصور وتجربة رائعة من خلال مرشحات AR. يمكن أن تتضمن فلاتر AR تغيير الوجوه وإضافة إضافات مثل الشعر والنظارات وغير ذلك الكثير! لذا ، لا يجب أن تفوتك هذه الميزة الرائعة.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق لتحرير الصور؟



تعتمد تكلفة تطوير التطبيق على الميزات التي تريد تضمينها في تطبيقك. كلما زادت الميزات التي تريدها ، زادت تكلفة ذلك. الأمر نفسه ينطبق على عدد المستخدمين والأجهزة التي يجب أن يدعمها تطبيقك. لنفترض أن عددًا قليلاً فقط من المستخدمين سيستخدمون التطبيق على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية. في هذه الحالة ، سيكون أرخص من تطوير تطبيق على مستوى المؤسسة لديه آلاف المستخدمين عبر فرق وأجهزة متعددة. يمكنك تطوير تطبيق لمشاركة الصور أو تطبيق لمجتمع التصوير باتباع نصيحتنا

فيما يلي الخطوات الرئيسية التي يجب اتخاذها لتطوير تطبيق لتحرير الصور.

اختر منصة



iOS أو Android أو كليهما؟ هذا السؤال مهم لنجاح تطبيقك في المستقبل لأنه سيحدد ما إذا كان التطبيق الخاص بك سيكون قادرًا على الوصول إلى جمهور أوسع. أكثر منصات الأجهزة المحمولة شيوعًا اليوم هي Android و iOS (نظام تشغيل Apple). يجب أن تفكر مليًا في أيهما سيكون مفضلاً لمشروعك. بينما يميل مستخدمو iOS إلى إنفاق المزيد من الأموال على أجهزتهم وتطبيقاتهم مقارنة بمستخدمي Android ، فإن احتمالية تنزيلهم لتطبيقات جديدة أقل من تلك التي تعمل بنظام التشغيل Android OS. إذا كنت تريد أن يحقق تطبيقك شعبية واسعة ويحقق ربحًا من الإعلان داخله (والذي قد يصبح الطريقة الوحيدة لتحقيق الدخل) ، فإننا نوصي باتباع الخيار الأخير ؛ ومع ذلك ، إذا كنت تريدها فقط كأداة ترفيهية ، فربما يكون اختيار نظام تشغيل Apple أفضل؟

واجهة مستخدم جذابة هي كل شيء

واجهة المستخدم هي أكثر ما يتفاعل معه المستخدمون. يحتاج تطبيق تحرير الصور الخاص بك إلى واجهة جذابة وسهلة الاستخدام. لضمان واجهة مستخدم جذابة ، يجب عليك إضافة بعض الميزات المثيرة مثل

ملامح شخصية

التشكيلات المخصصة تجعل المستخدمين يعودون. سيكون لدى المستخدمين صورة للملف الشخصي وسيرة ذاتية وخلاصة. سيكونون قادرين على تحميل الصور والتفاعل مع المستخدمين الآخرين. سيحصل مستخدمو تطبيق تحرير الصور على الإلهام من صور الآخرين ويقومون بتحرير وإنشاء صورهم الخاصة. سيؤدي أيضًا إلى إنشاء مجتمع قوي والحفاظ على عودة المستخدمين.

زيادة التفاعل الاجتماعي

زيادة التفاعل الاجتماعي تعني زيادة عدد المستخدمين الذين يعودون. يقضي المستخدمون الكثير من الوقت في تطبيقات تحرير الصور الرائدة ، مثل Lightroom أو VSCO ، ليس فقط لتحسين التصوير الفوتوغرافي الخاص بهم ولكن أيضًا للتفاعل مع المستخدمين الآخرين.

من خلال إضافة خيارات مثل الإعجاب والتعليق والمتابعة والمشاركة ، سيزيد التفاعل الاجتماعي متعددًا. سيحب المستخدمون الصور ويشاركون أفكارهم في قسم التعليقات. كما أنه سيحفز المبدعين على المنصة.

كيفية تحقيق الدخل من تطبيقك



هناك العديد من الطرق لاستثمار تطبيقات تحرير الصور الخاصة بك. فيما يلي بعض الطرق الممكنة التي تمت مناقشتها:

عمليات الشراء داخل التطبيق

عمليات الشراء داخل التطبيق تعني ميزات مميزة غير متاحة للمستخدمين المجانيين. هناك العديد من تطبيقات تحرير الصور التي تستخدم هذا الخيار. يمكنك إضافة مرشحات جاهزة إلى تطبيقك. اجعل بعضها متاحًا للمستخدمين مجانًا بينما يتم الدفع للآخرين. لذلك ، إذا احتاج المستخدم إلى عامل التصفية المميز ، فسوف يدفع. وبالمثل ، يمكنك إصدار إصدار متميز من تطبيق تحرير الصور. في الإصدار المتميز ، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ميزات مثل الشفاء أو الاستنساخ. يمكنك أيضًا توفير ميزة تحرير معينة في الإصدار المتميز.

الإعلانات

نموذج آخر يعتمد على الإعلانات. يمكنك تشغيل الإعلانات داخل التطبيق لاستثمار تطبيق تحرير الصور الخاص بك. تستخدم العديد من التطبيقات هذا النموذج لتمويلها واستثمارها. ومع ذلك ، كن حذرًا في وضع الإعلانات. في بعض الأحيان ، يزعجون المستخدمين ، وقد يغادرون النظام الأساسي الخاص بك. لذلك ، سيكون من المفيد أن يكون لديك إستراتيجية مناسبة لأين ومتى تضع الإعلانات.

قم بتطوير تطبيق تحرير الصور الخاص بك بدون تشفير



تطوير التطبيق بدون ترميز يبدو غير واقعي؟ حسنًا ، ليس كذلك. ليس من السهل جمع فريق من المطورين المحترفين والتواصل معهم لتطبيق تحرير الصور الخاص بك. إنها ليست مجرد مشكلة ولكنها تكلف الكثير من المال أيضًا. ثم عليك حل مشكلة تخزين البيانات وقواعد البيانات. الكل في الكل ، إنه معقد ومكلف. لذا ، كيف يمكنك تقليل هذا الصراع؟ ها هي إجابتك.

أبماستر



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لا ، لست بحاجة إلى معرفة كيفية البرمجة. سوف يعتني AppMaster بكل شيء نيابة عنك - حيث يمنح عملائك تطبيقات مثل الكبار ، ولكن بدون أي متاعب. يتطلب الأمر بذل جهد كبير في تطوير نظام إيكولوجي للتطبيق ، وستعود إلى ما تفعله بشكل أفضل: إدارة عملك.

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استنتاج



كما ترى ، هناك العديد من الطرق لإنشاء تطبيق لتحرير الصور. خدمات الشبكات الاجتماعية ومشاركة الصور وتحرير الصور والتطبيقات المجتمعية للتصوير الفوتوغرافي ستحقق نجاحًا كبيرًا في السنوات القادمة. اليوم ، يمكن للأجهزة المحمولة أن تفعل أكثر بكثير مما كان ممكنًا قبل 5-10 سنوات فقط. لم تعد مجرد هواتف ذكية وأجهزة لوحية - تشمل الأجهزة المحمولة الساعات الذكية ونظارات الواقع المعزز والأدوات الأخرى القادرة على التقاط الصور بجودة عالية. يتزايد الطلب على تطبيقات تحرير الصور كل يوم ، ويبدو أن هذا الاتجاه سيبقى في المستقبل أيضًا. لذلك ، لا داعي للقلق بشأن أبحاث السوق والسوق ولكن تطوير منتجك بأقل جهد وتكاليف. و AppMaster يفعل ذلك بالضبط!



