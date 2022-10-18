هذا المنشور مخصص لك إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مراسلة مثل Facebook Messenger. سنراجع كل ما تحتاج إلى معرفته لإنشاء تطبيق مراسلة ناجح. من التصميم إلى التطوير ، سنغطي جميع الأساسيات. اذا هيا بنا نبدأ!

ما هي تطبيقات المراسلة؟

تطبيق المراسلة هو تطبيق برمجي يستخدم للتواصل مع مستخدمين آخرين عبر الإنترنت. أشهر تطبيقات المراسلة هي WhatsApp و Facebook Messenger و WeChat و Viber و Line. تسمح هذه التطبيقات للمستخدمين بإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية لبعضهم البعض.

تختلف تطبيقات المراسلة عن تطبيقات الوسائط الاجتماعية التقليدية مثل Twitter و Instagram ، المصممة لبث الرسائل العامة إلى جمهور كبير. في المقابل ، تم تصميم تطبيقات المراسلة لإجراء محادثات خاصة بين شخصين أو أكثر.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لتطبيقات المراسلة في أنها تتيح لمستخدمي التطبيق إجراء محادثات في الوقت الفعلي. هذا على عكس البريد الإلكتروني ، وهو غير متزامن ، مما يعني عدم تسليم الرسائل في الوقت الفعلي.

ميزة أخرى لتطبيقات المراسلة هي أنها غالبًا ما تكون مجانية للاستخدام لمستخدمي التطبيق. هذا على عكس الرسائل النصية القصيرة SMS التقليدية ، والتي يمكن أن تكون باهظة الثمن حسب خطة هاتفك الخلوي.

أخيرًا ، تميل تطبيقات المراسلة إلى أن تكون أكثر خصوصية وأمانًا من أشكال الاتصال التقليدية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. هذا لأن الرسائل غالبًا ما تكون مشفرة من طرف إلى طرف ، مما يعني أن المرسل والمتلقي فقط يستطيعان قراءتها.

بشكل عام ، تعد تطبيقات المراسلة وسيلة مريحة وبأسعار معقولة للتواصل مع الآخرين.

ما هي أشهر تطبيقات المراسلة؟

مثل معظم الأشخاص ، ربما تستخدم تطبيق دردشة واحدًا على الأقل للبقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك. يستخدم معظم الأشخاص كل تطبيقات المراسلة التالية أو أحدها على الأقل.

ال WhatsApp WhatsApp هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة شيوعًا. إنه متاح لنظامي التشغيل Android و iOS ، ويتيح لمستخدمي التطبيق إرسال رسائل نصية وإجراء مكالمات صوتية ومرئية ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو بسهولة. WhatsApp مجاني أيضًا للاستخدام وهو مشفر من طرف إلى طرف ، لذلك تظل رسائلك خاصة دائمًا.

الفيسبوك رسول Facebook Messenger هو خيار شائع آخر في سوق تطبيقات المراسلة. إنه سريع وسهل الاستخدام ويمكنك حتى ممارسة الألعاب مع أصدقائك. يوفر Messenger أيضًا مكالمات فيديو ودردشة جماعية ، حتى تتمكن من البقاء على اتصال مع أحبائك بغض النظر عن مكان وجودك. على الرغم من أن Messenger قد لا يكون أول تطبيق دردشة يفكر فيه الناس عندما يفكرون في المنافسة ، إلا أنه بلا شك قوة لا يستهان بها. يقدم التطبيق مجموعة متنوعة من الميزات التي لا توفرها تطبيقات المراسلة الأخرى ، مثل القدرة على إجراء مكالمات الفيديو والمكالمات الصوتية ، وتطبيق عوامل التصفية المباشرة ، وتغيير الخلفية ، وحتى ممارسة الألعاب. ما يميز Messenger عن المنافسة هو تكامله مع Facebook. Facebook هو أكبر منصة وسائط اجتماعية في العالم ، مع أكثر من 2.5 مليار مستخدم للتطبيق. يمنح هذا Messenger ميزة إضافية فيما يتعلق بمدى الوصول والمستخدمين المحتملين. يقوم Messenger أيضًا بالابتكار وإضافة ميزات جديدة باستمرار. على سبيل المثال ، جرب التطبيق القدرة على طلب الطعام والترحيل مباشرة من التطبيق. هذا يجعل من السهل على الأشخاص الحصول على ما يحتاجون إليه دون مغادرة التطبيق.

WeChat WeChat هو خيار آخر يستحق التفكير فيه. إنها تحظى بشعبية كبيرة في الصين ، ولكنها متوفرة في جميع أنحاء العالم. يقدم WeChat جميع الميزات المعتادة مثل الرسائل النصية ومكالمات الصوت والفيديو والدردشة الجماعية. ولكن لديها أيضًا بعض الميزات الفريدة ، مثل القدرة على إرسال الأموال إلى أصدقائك وحجز المواعيد مع الشركات. إذن ، ما هو تطبيق المراسلة الذي ترغب في جعله مثاليًا؟ يعتمد ذلك على تحليل السوق والمنافسين. ولكن بغض النظر عن اختيارك ، يجب عليك إضافة بعض الميزات الفريدة لإنجاحها.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق messenger؟

يعد تطبيق المراسلة الفورية طريقة رائعة للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم. ولكن كيف يمكنك إنشاء تطبيق messenger يكون ناجحًا؟ اليك قليل من الامور لتاخذها بالاعتبار

قم بأبحاث السوق الخاصة بك.

قبل إنشاء تطبيق messenger ، من الضروري إجراء أبحاث السوق. سيساعدك هذا في تحديد الميزات التي يجب تضمينها في تطبيقك والجمهور المستهدف ومنافسيك. هناك عدة طرق لإجراء بحث سوقي لتطبيق ماسنجر. واحد هو مسح المستخدمين المحتملين. يمكن القيام بذلك عبر الإنترنت أو شخصيًا. اطرح أسئلة حول ما يريدون في تطبيق المراسلة ، وما هي الميزات الأكثر أهمية ، وما هي التطبيقات الأخرى التي يستخدمونها. هناك طريقة أخرى لإجراء أبحاث السوق وهي النظر إلى المنافسة. تعرف على الميزات التي يقدمونها وما الذي يحبه المستخدمون وما لا يعجبهم فيها. سيعطيك هذا فكرة عما يجب تضمينه في تطبيقك لجعله أفضل من المنافسة. بمجرد إجراء بحث السوق الخاص بك ، سيكون لديك فكرة أفضل عما يجب تضمينه في تطبيق المراسلة الخاص بك. سيساعدك هذا في إنشاء تطبيق يلبي احتياجات جمهورك المستهدف ويبرز من المنافسة.

قبل إنشاء تطبيق messenger ، من الضروري إجراء أبحاث السوق. سيساعدك هذا في تحديد الميزات التي يجب تضمينها في تطبيقك والجمهور المستهدف ومنافسيك. حلل منافسيك

بمجرد أن تعرف السوق المستهدف وماذا تريد ، حان الوقت للنظر في منافسيك. ماذا يفعلون الصحيح؟ ماذا يفعل الخطأ؟ كيف يمكنك إنشاء تطبيق مراسلة فورية يقدم تجربة أفضل مما هو موجود بالفعل؟ بمجرد أن تعرف السوق المستهدف وماذا تريد ، حان الوقت للنظر في منافسيك. كيف يمكنك إنشاء تطبيق مراسلة فورية يقدم تجربة أفضل مما هو موجود بالفعل؟

إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مراسلة ، فمن المحتمل أن تكون التكلفة أحد اهتماماتك الأساسية. يمكن أن تكون تكاليف التطوير مرتفعة ، وإذا لم تكن حريصًا ، فقد تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة. هناك عدة طرق رئيسية للحفاظ على انخفاض تكاليف التطوير أثناء إنشاء تطبيق مراسلة يلبي احتياجات المستخدمين.

أولاً ، ضع في اعتبارك استخدام إطار تطوير عبر الأنظمة الأساسية. سيسمح لك ذلك بتطوير تطبيق المراسلة الفورية مرة واحدة ونشره على منصات متعددة ، مما يوفر لك وقتًا ومالًا كبيرًا.

ثانيًا ، استفد من المكتبات والأدوات مفتوحة المصدر حيثما أمكن ذلك. تتوفر العديد من المكتبات مفتوحة المصدر الرائعة التي يمكن أن تساعدك في المهام الشائعة ، ويمكن أن يوفر لك استخدامها الكثير من الوقت والمال.

ثالثًا ، كن حذرًا بشأن الميزات التي تقوم بتضمينها في تطبيقك. من السهل الابتعاد وإضافة العديد من الميزات ، مما قد يؤدي في النهاية إلى زيادة تكاليف التطوير دون داع. التزم بالعناصر الأساسية التي يحتاجها المستخدمون ، وقاوم إغراء إضافة أجراس وصفارات قد لا يستخدمونها أبدًا.

ومع ذلك ، فإن الطريقة الأكثر فاعلية للقيام بذلك هي استخدام نظام أساسي مثل AppMaster ، والذي يسمح لك بإنشاء تطبيق بدون تشفير. يمكن أن يوفر لك هذا آلاف الدولارات من تكاليف تطوير تطبيقات الدردشة.

ركز على تجربة المستخدم.

إذا كنت تقوم بإنشاء تطبيق الدردشة الخاص بك ، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها هو تجربة المستخدم. كيف سيبدو تطبيقك؟ كيف ستشعر عند استخدامه؟ هذه أسئلة أساسية للإجابة عليها مبكرًا في عملية التطوير قبل وصول التطبيق إلى متاجر التطبيقات.

تطوير تطبيقات الدردشة ليس بالمهمة الصغيرة. هناك الكثير من الأجزاء المتحركة والمناطق المحتملة في إنشاء تطبيقات الدردشة لإحباط المستخدم. ولكن إذا حافظت على تجربة المستخدم في المقدمة وفي المنتصف ، فيمكنك إنشاء تطبيق يحب الناس استخدامه.

إليك بعض الأشياء والميزات الأساسية التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء تصميم تطبيق المراسلة الخاص بك

البساطة هي المفتاح. قم بإنشاء تطبيق مراسلة سهل الاستخدام والفهم.

البساطة هي المفتاح. قم بإنشاء تطبيق مراسلة سهل الاستخدام والفهم.

يجب أن تكون واجهة المستخدم نظيفة وجذابة.

يجب أن يكون التطبيق سريع الاستجابة وسريع. لا أحد يحب الانتظار حتى يتم تحميل الرسالة.

يجب عليك استخدام إشعارات الدفع باعتدال. قد يكون وجود عدد كبير جدًا من الإشعارات مزعجًا ويؤدي إلى قيام الأشخاص بإلغاء تثبيت التطبيق.

تعتبر ميزات الخصوصية والأمان اعتبارات مهمة. حافظ على بيانات المستخدم آمنة ومأمونة.

من خلال التركيز على تجربة المستخدم والميزات الأساسية الأخرى ، يمكنك إنشاء تطبيق مراسلة سيرغب الأشخاص في استخدامه.

روّج لتطبيقك.

بمجرد إنشاء تطبيق مراسلة وهو مباشر ، من المهم الترويج له للوصول إلى السوق المستهدف. استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ، والحملات المدفوعة ، وقنوات التسويق الأخرى للتحدث عن تطبيقك.

باتباع النصائح المذكورة أعلاه أثناء تطوير التطبيق ، يمكنك منح نفسك أفضل فرصة للنجاح.

كم تكلفة إنشاء تطبيق المراسلة

إذا كنت تخطط لإنشاء تطبيق مراسلة ، فربما تتساءل عن تكلفة تطوير التطبيق. الجواب ، للأسف ، ليس بسيطا. تعتمد تكلفة إنشاء تطبيق ماسنجر على عدة عوامل ، بما في ذلك الميزات التي تريد تضمينها والنظام الأساسي الذي تريد تطويره وحجم فريقك.

سمات

تعتمد تكلفة إنشاء تطبيق المراسلة على الميزات التي تريد تضمينها. بعض الميزات ، مثل تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول ، بسيطة نسبيًا ويمكن إنشاؤها بواسطة فريق صغير. الميزات الأخرى ، مثل مكالمات الفيديو أو مشاركة الموقع ، أكثر تعقيدًا وتتطلب فريقًا أكبر ووقتًا أطول للتطوير. إذا كانت ميزانيتك محدودة ، ففكر في الميزات الأكثر أهمية لتطبيقك وابدأ بها.

بشكل عام ، يمكن أن يكلف تطوير تطبيقات الدردشة ما بين 30000 دولار و 100000 دولار ، ولكن مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود ، يمكن أن تكون هذه التكلفة أقل من 10000 دولار . لا تحتاج الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إلى توظيف مطوري تطبيقات لتطوير البرامج. لذا ، فإن تكاليف تطوير برمجياتهم منخفضة. عادةً ما تكون تكلفة الدردشة MVP أقل لأن تكلفة التسويق ليست موجودة. علاوة على ذلك ، فإن إصدار الويب غير مكلف أيضًا (لكن يستخدمه عدد أقل من الأشخاص).

المنصات

ستعتمد تكلفة تطوير تطبيق الدردشة أيضًا على النظام الأساسي الذي تريد البناء من أجله. أكثر الأنظمة الأساسية شيوعًا لتطبيقات المراسلة هي iOS و Android ، ولكن يمكنك أيضًا التطوير لنظام التشغيل Windows و Mac والويب.

سيكلف تطوير التطبيقات لأنظمة أساسية متعددة أكثر من البناء لمنصة واحدة فقط ، ولكنه سيسمح لك أيضًا بالوصول إلى جمهور أوسع. إذا لم تكن متأكدًا من النظام الأساسي الذي تريد الإنشاء له ، فيمكنك دائمًا البدء بواحد وإضافة أخرى لاحقًا.

iOS و Android

يعد إنشاء تطبيق messenger لنظامي التشغيل iOS و Android هو الخيار الأكثر شيوعًا ولسبب وجيه. يتمتع كل من iOS و Android بأكبر حصة في السوق للأجهزة المحمولة ، لذا فإن إنشاء كلا النظامين الأساسيين سيسمح لك بالوصول إلى معظم الأشخاص.

ومع ذلك ، فإن تطوير تطبيق المراسلة لنظامي التشغيل iOS و Android له بعض العيوب. أكبرها أنك ستحتاج إلى فريقين منفصلين لبناء ميزات تطبيق الدردشة والحفاظ عليها. قد يكون هذا أكثر تكلفة من وجود فريق واحد ، ولكنه يعني أيضًا أن تطبيقك سيكون متاحًا لضعف عدد الأشخاص.

عيب آخر هو أنك ستحتاج إلى تصميم وتطوير تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك مرتين ، مرة لكل منصة. قد يكون هذا مستهلكًا للوقت ومكلفًا ، ولكن هناك بعض الطرق لتقليل التكلفة.

أحد الخيارات هو استخدام أداة تطوير التطبيقات عبر الأنظمة الأساسية مثل React Native أو Flutter . تتيح لك هذه الأدوات تطوير تطبيقك مرة واحدة ثم نشره على iOS و Android.

طريقة أخرى لتطوير التطبيق هي AppMaster. إنها منصة لا تحتوي على كود ولكنها توفر أقوى خلفية. حتى تتمكن من استخدامه وفقًا لذلك لتطوير التطبيق.

كيف تصنع تطبيق مراسلة مثل WhatsApp أو Facebook Messenger؟

فيما يتعلق بتطبيقات المراسلة الفورية ، يعد WhatsApp و Facebook Messenger من أكثر الخيارات شيوعًا هناك. إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مراسلة خاص بك ، فهناك عناصر معينة ستحتاج إلى تضمينها لإنجاحه.

بالنسبة للمبتدئين ، ستحتاج إلى واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها. يجب أن يتمكن الأشخاص من العثور على المحادثات التي يبحثون عنها بسرعة وبدء محادثات جديدة بسهولة. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن التطبيق الخاص بك يمكنه إرسال الرسائل واستلامها بسرعة ودون مشاكل.

عنصر حيوي آخر في تطبيق المراسلة الناجح هو الأمان. يحتاج الناس إلى الشعور بالثقة في أن محادثاتهم خاصة وأن معلوماتهم آمنة. على هذا النحو ، ستحتاج إلى تنفيذ تدابير أمنية قوية لحماية بيانات المستخدمين. تعتبر ميزات الأمان الثابتة أمرًا حيويًا.

أخيرًا ، ستحتاج إلى التأكد من أن تطبيق المراسلة الفورية الخاص بك متوافق مع الأجهزة المختلفة. يجب أن يتمكن الأشخاص من استخدام تطبيق المراسلة الفورية على هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر دون أي مشاكل. إذا كان بإمكانك إنشاء تطبيق مراسلة يلبي كل هذه المعايير ، فستكون في طريقك إلى تطوير أداة ناجحة وشائعة.

الميزات الرئيسية في تطبيق المراسلة

وفقًا لدراسة حديثة ، يرسل الشخص العادي ويستقبل حوالي 127 رسالة يوميًا. هذا كثير من النصوص ، ولا عجب أن تطبيقات المراسلة هي من بين التطبيقات المحلية الأكثر شعبية في العالم. ولكن ما الذي يجعل هذه التطبيقات شائعة جدًا؟ ميزاتها الرئيسية. يقررون ما إذا كان تطبيق المراسلة سينجح أم لا.

فيما يلي بعض الميزات الهامة لتطبيقات المراسلة.

ملائم: تم تصميم تطبيقات الدردشة للراحة. إنها تتيح لك إرسال الرسائل بسرعة وسهولة إلى أي شخص في أي مكان في العالم. لذلك ، قم بإنشاء تطبيق مراسلة مناسب.

سريع: تطبيقات المراسلة سريعة. ببضع نقرات فقط ، يمكنك إرسال رسالة ، وسيتم تسليمها على الفور إلى المستلم.

مجاني: معظم تطبيقات الدردشة مجانية الاستخدام. هذه فائدة كبيرة ، حيث تتيح للمستخدمين البقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة دون إنفاق أي أموال. قرر أثناء تطوير البرنامج كيفية إبقائه مجانيًا.

الدردشة الجماعية: تتيح العديد من تطبيقات المراسلة للمستخدمين إنشاء محادثات جماعية للبقاء على اتصال مع عدة أشخاص في وقت واحد. هذه طريقة رائعة للبقاء منظمًا وإبقاء الجميع على اطلاع.

المكالمات الصوتية والمرئية: تتيح لك بعض تطبيقات المراسلة ، مثل WhatsApp و Facebook Messenger و Telegram و FaceTime ، إجراء مكالمات صوتية ومرئية. هذه ميزة ممتازة إذا كنت تريد البقاء على اتصال مع شخص ما دون الحاجة إلى إرسال رسالة نصية.

دفع الإخطارات: هذه طريقة رائعة لضمان عدم تفويت أي رسالة. من خلال دفع الإخطارات ، سيتلقى المستخدمون إشعارًا في كل مرة يتم فيها تلقي رسالة جديدة ، مثل إشعارات Apple.

Emoji: هذه طريقة ممتازة لإضافة القليل من الشخصية إلى رسائلك. الرموز التعبيرية عبارة عن صور رسومية صغيرة يمكن للمستخدمين استخدامها للتعبير عن المشاعر. لذلك ، قم بإنشاء تطبيق مراسلة بأقصى خيارات الرموز التعبيرية.

التشفير من طرف إلى طرف: إحدى الميزات الأساسية التي يجب البحث عنها في تطبيق الدردشة هي التشفير من طرف إلى طرف. هذا يعني أن رسائلك يتم تشفيرها من اللحظة التي ترسلها فيها حتى يقوم المستلم بفك تشفيرها. هذا يضمن عدم اعتراض رسائلك وقراءتها من قبل أي شخص آخر غير المستلم المقصود.

اختفاء الدردشة: ميزة أخرى مهمة للبحث عنها هي القدرة على حذف الرسائل. هذه ميزة مفيدة إذا قمت بإرسال رسالة تندم عليها لاحقًا. باستخدام بعض تطبيقات المراسلة ، يمكنك ضبط مؤقت لمدة بقاء الرسالة مرئية قبل أن يتم حذفها تلقائيًا. بهذه الطريقة ، يمكنك التأكد من أن رسالتك ستختفي بعد وقت محدد ، ولن تقلق بشأن قراءتها من قبل أي شخص لا تريد رؤيته.

المرح والألعاب: يجب أن تكون قد استخدمت Snapchat. إنه تطبيق مراسلة سريع النمو ولكنه يستخدم بشكل أساسي للفلاتر والمرح والألعاب. وبالمثل ، فإن Facebook messenger لديه العديد من الأشياء للعب بها. لذلك ، يجب أن يحتوي تطبيقك على ميزات لإشراك المستخدمين.

التخصيص: إنها طريقة سهلة لجعل تطبيق الدردشة الخاص بك فريدًا. من خلال التخصيص ، يمكن للمستخدمين تغيير شكل ومظهر التطبيق ليتناسب مع شخصيتهم. يمكن أن يساعدك تطوير البرامج المتطورة في تحقيق ذلك.

تجعل العديد من الميزات تطبيقات المراسلة شائعة جدًا ، ولكن هذه بعض من أهمها. إذا كنت تبحث عن طريقة ملائمة وسريعة ومجانية للبقاء على اتصال بأصدقائك وعائلتك ، فإن تطبيق المراسلة يعد خيارًا رائعًا.

كيف يمكنك تحقيق الدخل من تطبيق الدردشة الخاص بك: إستراتيجية تحقيق الدخل

تتمثل إحدى إستراتيجيات تحقيق الدخل لتطبيق المراسلة في تحصيل رسوم اشتراك. قد يكون هذا رسمًا شهريًا أو سنويًا أو رسمًا لمرة واحدة. يمكنك أيضًا تقديم فترة تجريبية مجانية ، وبعد ذلك ستبدأ رسوم الاشتراك. هناك طريقة أخرى لتحقيق الدخل من تطبيق الدردشة وهي بيع عمليات الشراء داخل التطبيق. يمكن أن يكون هذا أي شيء من الملصقات والرموز التعبيرية إلى الميزات المتميزة مثل التخزين الإضافي أو القدرة على إرسال رسائل أطول. يمكنك أيضًا بيع مساحة إعلانية في تطبيق الدردشة الخاص بك. يمكن أن تكون هذه الإعلانات لافتة أو إعلانات بينية أو حتى إعلانات أصلية تمتزج مع محتوى التطبيق. أخيرًا ، يمكنك جمع البيانات من المستخدمين وبيعها لشركات خارجية. يمكن أن يكون هذا أي شيء من البيانات الديموغرافية إلى بيانات سلوك المستخدم. فقط تأكد من الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين قبل جمع بياناتهم وبيعها.

كل هذه طرق قابلة للتطبيق لتحقيق الدخل من تطبيق المراسلة. ستعتمد إستراتيجية تحقيق الدخل على ميزات تطبيقك والسوق المستهدف. لذلك ، فكر مليًا في تطبيقك والمستخدمين قبل أن تبدأ في جني الأرباح.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق Messenger بدون تشفير؟

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