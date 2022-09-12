هل تبحث عن تطبيق صحي أو تطوير تطبيق للصحة العقلية باستخدام طريقة no-code ؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يساعدك هذا الدليل في إنشاء تطبيقك كتطبيق للصحة العقلية بميزات مخصصة من اختيارك. يمكن أن يكون العثور على تطبيقات الصحة العقلية المثالية أو تطوير التطبيق من دليل الصفر أمرًا مخيفًا ، في المقام الأول في عالم تقوده منصات التكنولوجيا التي يتعين عليها توفير العديد من الفرص.

في هذا العصر من الحياة المزدحمة ، حلت منصات التكنولوجيا محل العديد من الأعمال اليومية للراحة والسهولة. كلما أصبحت حياة الفرد أكثر انشغالًا ، أصبح لديهم وقت أقل للعناية بالصحة الجسدية والعقلية. كل فرد يمر بفترة من التفوق على الآخر ، والبحث عن الأفضل هو تدهور صحته النفسية بشكل أو بآخر. في هذا السيناريو ، يأتي دور تطبيقات الصحة العقلية لأن المنصات التكنولوجية المتعلقة بالتطبيقات الصحية قد فتحت حدودًا فريدة في دعم الصحة العقلية وعرض المعلومات. تتيح تطبيقات الأجهزة المحمولة للأشخاص والأطباء والباحثين طرقًا غير مستكشفة للوصول إلى المساعدة ومراقبة التحسن وتتبع الحالة المزاجية وتحسين تفسير الصحة العقلية من خلال تطوير تطبيقات الصحة.

تطبيقات الصحة العقلية ، عند ربطها بفرد ، لديها القدرة على جمع المعلومات ذات الصلة. يحتوي على مستشعر مدمج يكتشف الحالة المزاجية والتغيرات في السلوك المعتاد ويقدم الدعم من خلال إعطاء إشارات عند الحاجة إلى المساعدة للاتصال بمقدم الرعاية الصحية ذي الصلة. لديهم أيضًا القدرة على تحسين النوم والذاكرة والتحكم في الأفكار السلبية.

تسمح لك معظم تطبيقات الصحة العقلية بالوصول إلى معالج الصحة العقلية والاتصال به من خلال تلك التطبيقات ، حتى إذا كنت لا تريد الكشف عن هويتك ، وتساعدك في التفاعلات الإيجابية من خلال المقالات عبر الإنترنت والتذكيرات اليومية وما إلى ذلك. باختصار ، يعد تطبيق الصحة العقلية أداة رائعة لمعالجة مشكلات الصحة العقلية وإدارتها.

لماذا يعد تطبيق الصحة العقلية ضروريًا؟

يعد تطبيق الصحة العقلية أمرًا ضروريًا لأي فرد في أي مجال أو أي جزء من العالم لأن التوتر العالمي ومشكلات الصحة العقلية قد ازدادت في عصر التكنولوجيا. يجب أن يتوفر تطبيق جيد للصحة العقلية على كل هاتف محمول للحفاظ على الصحة العقلية على المسار الصحيح.

تقدم تطبيقات الصحة العقلية الدعم للأفراد في أوقات الأزمات العقلية ، أو إذا تم تشخيص إصابة شخص ما بمرض عقلي ، فيمكن للفئتين الاستفادة من تطبيق للصحة العقلية. توفر هذه التطبيقات وصولاً مفيدًا إلى النصائح المفيدة والمساعدة في علاج أعراضها ومجهوداتها. ستكون تطبيقات الصحة العقلية خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين لديهم ضيق في الوقت والمساعدات أو يحتاجون إلى أصول إضافية لمشكلات صحتهم العقلية.

ليس فقط لمرضى الأمراض العقلية ولكن تطبيقات الصحة العقلية هذه هي أيضًا مصدر ومنصة رائعة لمقدمي الرعاية الصحية. يمكنهم الاتصال بسهولة على التطبيق بمريضهم والحفاظ على معرفتهم محدثة لتقديم رعاية أفضل لمرضاهم. أيضًا ، يمكن للطبيب أن يقدم لمريضه نظامًا غذائيًا جيدًا وتمرينًا روتينيًا ؛ يمكن أيضًا تتبع تقدم المرضى والأعراض والحالة المزاجية ومتابعة الأدوية من خلال تطبيق جيد للصحة العقلية. علاوة على ذلك ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية التواصل مع المرضى من خلال الجلسات عبر الإنترنت عند الضرورة. كل هذا يكمن في هدف واحد: تقديم رعاية أفضل للمرضى وتقليل العبء الكلي للصحة العقلية على الأرض.

فوائد تطبيق الصحة العقلية

يعد تطبيق الصحة العقلية أو تطبيق العلاج أمرًا رائعًا للمستخدم ومقدم الرعاية الصحية. هناك العديد من تطبيقات الصحة العقلية المتاحة في السوق ، لكن جميعها تشترك في بعض الفوائد الشائعة وهي كالتالي:

سهولة التوفر

سيكون لدى العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرضى إمكانية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والوصول إلى بعضهم البعض بسهولة كلما دعت الحاجة من خلال تطبيق الصحة العقلية.

غموض

من خلال تطبيق الصحة العقلية ، يمكن للمستخدمين متابعة خيارات علاج الصحة العقلية التصالحية دون القلق من أي شخص آخر من حولهم.

مقدمة للعناية

يعد تطبيق الصحة العقلية مبادرة جيدة لأولئك الذين لم يتلقوا أي رعاية أو يتجنبوها. يمكن أن يكون السبب أيًا منها ، بما في ذلك صعوبة الحصول على المواعيد أو مواجهة الأشخاص.

سهل التكلفة

ستكلف العديد من تطبيقات الصحة العقلية ذات الميزات الأساسية للمشتريات المجانية أو داخل التطبيق المرضى أقل من طريقة رعاية الصحة العقلية التقليدية.

النهج عن بعد والرعاية الشاملة

يمكن لتطبيق الصحة العقلية أن يساعد خبراء رعاية الصحة العقلية في إتاحة الوصول إلى الرعاية للأفراد في المناطق النائية أو لأعداد كبيرة من الأشخاص المحتاجين إلى الاندفاع ، على سبيل المثال ، في كارثة طبيعية ، وما إلى ذلك.

المزيد من المناشدة

يعد تطبيق الهاتف المحمول للصحة العقلية طريقة علاج أكثر جاذبية وجاذبية من الطريقة التقليدية التي قد تشجع المرضى على متابعة العلاج.

رعاية على مدار الساعة

يمكن لتطبيق الصحة العقلية تقديم الرعاية يوميًا على مدار الساعة ، وفي أي وقت وفي أي مكان ، ودعم الرعاية العقلية.

طريقة متسقة

يتمتع تطبيق الصحة العقلية ومنصات التطبيقات بالقدرة على توفير الرعاية مع الاتساق والمساواة لكل فرد.

الدعم الفردي

تم تصميم تطبيق للصحة العقلية بحيث يحصل جميع الأفراد والمرضى على جلسة مخصصة لن تقدم الدعم فحسب ، بل تعزز أيضًا وتدعم المهارات الجديدة داخل الأفراد.

جمع البيانات الواقعية

إن الميزة الفريدة حول تطبيقات الصحة العقلية ، على عكس العلاج التقليدي ، هي جمع البيانات الواقعية التي يمكن الوصول إليها بنقرة واحدة ، بما في ذلك حركة المريض ومزاجه وموقعه والمعلومات الأخرى ذات الصلة.

أفضل 3 تطبيقات للصحة العقلية

إذا حاول شخص ما إنشاء قائمة نهائية لأفضل تطبيقات الصحة العقلية ، فسيكون ذلك أكثر صعوبة لأن المنافسة في السوق عالية جدًا. ومع ذلك ، فإن المراكز الثلاثة الأولى في القائمة أدناه تتمتع بأفضل تجربة احتفاظ بالمستخدمين ، بما في ذلك:

Mood Fit - رائع للصحة العقلية بشكل عام

هذا هو الأفضل والأفضل في القائمة. الميزة الرئيسية للتطبيق واختياره في المقدمة هي أنه مجاني للاستخدام ويوفر رعاية صحية نفسية شاملة عبر التطبيق لمن يحتاجون إليها. يساعد في تتبع الحالة المزاجية ويقدم اقتراحات للمستخدمين حول ما يمكنهم فعله بعد ذلك للتغلب عليها. ومع ذلك ، فهي لا تقدم استشارة مع معالجين مسجلين ولديها عمليات شراء داخل التطبيق. إنها:

قابل للتعديل حسب أهداف المستخدم.

القدرة على متابعة التقدم اليومي.

تفاهمات مصورة مع التدريبات الموصى بها.

تذكير كل يوم.

مساعدة أفضل - رائعة لعلاج الصحة العقلية

Better help هو تطبيق للصحة العقلية يعد رائعًا لعلاجات العقل عبر الإنترنت من قبل المعالجين المسجلين في شكل محادثات فيديو أو صوتية تتكلف ما بين 240 دولارًا أمريكيًا و 600 دولارًا أمريكيًا شهريًا. ومع ذلك ، لا يقدم هذا التطبيق أي تعديلات على الأدوية أو استشارات مجانية. إنها:

متوفر على كل من iOS و Android.

اسمح بالاتصال من خلال الرسائل الصوتية أو المرئية أو النصية.

السماح برسائل غير محدودة.

الهدوء - أداة رائعة للتأمل

والثالث في القائمة هو Calm ، والذي يقدم برامج وأنشطة قابلة للتعديل تدعم المستخدمين في التغلب على القلق ، والحفاظ على هدوئهم ، والسماح لهم بالتأمل بشكل أفضل. يقدم خطة تجريبية لمدة أسبوع واشتراك سنوي بقيمة 70 دولارًا أمريكيًا أو 400 دولارًا أمريكيًا لمدى الحياة. إنها:

تقديم تمارين مخصصة وخطط تأمل للمستخدمين الفرديين.

موسيقى هادئة ومؤثرات صوتية.

بسيط وسهل الاستخدام.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق للصحة العقلية؟

10 خطوات رئيسية للنظر فيها

عادةً ما يتم إنشاء تطبيق للصحة العقلية من خلال أسلوب خاص وتخطيط. يختلف عن التطبيقات الأخرى لأنه يغطي موضوعًا حساسًا للصحة العقلية. تتضمن خطوات تطوير تطبيق الصحة العقلية الخطوات العشر الرئيسية التالية:

القيام بأبحاث السوق

البحث هو الخطوة الأولى الحاسمة في تطوير تطبيق للصحة العقلية. يجب أن تعرف عن السوق. كم عدد المستخدمين لتطبيق الصحة العقلية؟ ما العيوب التي يواجهونها في إعداد التطبيق الحالي؟ ما هي الميزات الأساسية التي يجب أن تستخدمها التطبيقات الأخرى في السوق حتى تتمكن من تزويد المستخدمين بجودة أفضل وميزات إضافية؟

اختر جمهورك

الخطوة الثانية هي تحديد الجمهور المستهدف المطلوب. على سبيل المثال ، من الذي ترغب في تطوير التطبيق ، مثل فئة عمرية معينة؟ جنس محدد؟ الناس بأهداف محددة؟ المرضى الذين يعانون من مرض معين أو تطبيق استهداف جمهور عام.

اختر المنصات الخاصة بك

الخطوة الثالثة والأهم هي اختيار المنصات ، اعتمادًا على عدة عوامل. يتم إجراء معظم تطوير التطبيقات لمنصات iOS و Android . ولكن في البداية ، يعد أيضًا أسلوبًا رائعًا للوصول إلى جمهورك واختيار نظام أساسي واحد في البداية لتطوير التطبيق.

قائمة الميزات التي تريدها

ضع قائمة بالميزات الأساسية الضرورية لتطبيق الصحة العقلية. يجب عليك إضافة ما تقدمه التطبيقات الشهيرة الأخرى كتطبيق جديد. كتطبيق جديد ، يجب عليك تقديم بعض الميزات الإضافية مع الميزات الأساسية لزيادة التسويق والشعبية.

قم بإنشاء نموذج أولي

تتمثل الخطوة التالية لتطوير التطبيق في إنشاء نموذج أولي أو MVP لكل ميزة أدرجتها أعلاه حتى تتمكن من الحصول على فكرة عن التصميم وإجراء التعديلات قبل أن يدخل في التطوير الفعلي حتى يعمل المنتج على أكمل وجه ويمكنه تاكد. سيوفر التكلفة الخاصة بك لضمان أن كل شيء على المحك قبل القفز مباشرة إلى تطوير التطبيق.

كود أو لا رمز

حان الوقت الآن لتقرير ما إذا كنت تريد إنشاء تطبيق الصحة العقلية الخاص بك باستخدام الترميز مع فريق من المطورين والمبرمجين المشاركين أو من خلال نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster.

الترميز

يعد تطوير التطبيقات من خلال لغات البرمجة ، المعروف أيضًا باسم الترميز ، طريقة تقليدية لتطوير أي أصل عبر الإنترنت ، سواء كان موقع ويب أو تطبيقًا. يستغرق القيام بذلك الكثير من الوقت والمال والجهد. غالبًا ما تشارك فرق من المطورين في تطوير تطبيق واحد. يجب أن يحتوي إنشاء تطبيق للصحة العقلية من خلال الترميز على جميع الميزات حسب الحاجة ، ويجب أن يعتمد تطوير التطبيق على قواعد الأمن السيبراني وفقًا لقانون HIPAA.

تقنية عدم وجود كود

لا يوجد رمز هو خيار ناشئ عندما يتعلق الأمر بتطوير التطبيق. إذا اخترت هذا الخيار لتطوير صحتك العقلية ، فلن تحتاج إلى فريق من المطورين يعملون في مشروع واحد. علاوة على ذلك ، ستكون فعالة من حيث التكلفة وفعالة من حيث الوقت وتتطلب قوة بشرية أقل وستكون غير تقنية. حتى لو كان لديك القليل من المعرفة ، يمكنك بنفسك إنشاء تطبيق الصحة العقلية الذي تريده بسهولة. AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون تشفير يوفر واجهة خلفية للعمل عليها مع البرمجة المرئية . باستخدام ذلك ، يمكنك إنشاء تطبيق الصحة العقلية الخاص بك باستخدام طريقة السحب والإفلات بأقل وقت وتكلفة.

اختبر قبل الإطلاق

بمجرد اكتمال تطوير تطبيق الصحة العقلية ، فإن الجزء التالي من عملية التطوير هو اختبار تطبيق الصحة العقلية قبل إطلاقه النهائي لتجنب أي مشكلات قادمة. للاختبار الفعال لتطبيقك ، تحتاج إلى اتباع طرق الاختبار هذه والتصحيح في حالة حدوث أي مشكلة:

وحدة التجارب

اختبار أداء

الاختبار الوظيفي

اختبار الإجهاد

سوق لتطبيقك

عندما يتم إطلاق تطبيق جديد في السوق ، هناك نوعان من مراحل التسويق ، أحدهما يتم قبل الإطلاق النهائي ، والآخر يتم بعد إطلاق التطبيق بالكامل. عندما يكون التطبيق جديدًا للوعي بعلامتك التجارية ، يجب عليك تسويق تطبيقك وخلق وعي حول ماهيته وما هو مفيد له.

قم بتشغيل التطبيق

الآن تطبيقات الصحة العقلية الخاصة بك جاهزة للتشغيل ، ويمكنك تشغيلها على النظام الأساسي ذي الصلة أو كل من iOS و Android إذا كنت قد أنشأت تطبيقًا متوافقًا مختلطًا.

استمر في التحديث

بمجرد وجود التطبيق في السوق ، تتبع تقدم تطبيقك ورد فعل المستخدم والأداء الذي كان يقدمه. وفقًا لذلك ، يمكنك الاستمرار في تحديث التطبيق والبقاء فيه.

ما الذي يجب أن أضعه في تطبيق الصحة العقلية الخاص بي؟

يجب أن تحتوي تطبيقات الصحة العقلية أو تطبيقات تتبع الحالة المزاجية على بعض الميزات الأساسية ليتم وضعها. بعض الميزات قابلة للتخصيص والبعض الآخر ضرورية على منصات مثل تطبيقات الصحة العقلية ، بما في ذلك:

لوحة القيادة (منفصلة للمستخدم والعامل الصحي)

صفحة التسجيل (إنشاء ملفات تعريف المستخدمين)

تحديد الأهداف

تتبع التقدم

مجتمعات الانترنت

التلعيب

تقاسم الملفات

الإخطارات والتذكيرات

مقالات على الإنترنت عن الصحة العقلية

صندوق الدردشة (الرسائل)

اتصال (صوت وفيديو)

يراقب

دعم الصحة النفسية في حالات الطوارئ

حماية

منصة متعددة الأغراض

كم من الوقت يستغرق إنشاء تطبيق متوسط لتتبع الصحة العقلية؟

سيكون متوسط الوقت اللازم لإنشاء تطبيقات الترميز التقليدية أو تطبيق الصحة العقلية حوالي 2 إلى 5 أشهر مع الميزات الأساسية. ومع ذلك ، بالنسبة إلى الميزات والتطبيقات الأكثر تقدمًا على نطاق أوسع ، يمكن أن يكون وقت تطوير التطبيق أكثر من 6 أشهر. بينما إذا ذهبت مع الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster ، فقد يستغرق الأمر أسابيع فقط لتطوير تطبيق للصحة العقلية أو تطبيق علاجي يعمل بكامل طاقته.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق للصحة العقلية؟

سيختلف متوسط تكلفة التطبيق لإنشاء تطبيق للصحة العقلية وفقًا لنطاق التطبيق ، والنظام الأساسي الذي يستخدمه ، وعدد الميزات التي تضيفها ، وما إذا كنت تتجه نحو منصات الترميز أو عدم الترميز لتطوير تطبيق. سيكون متوسط تكلفة تطبيق الصحة العقلية للعلاج عن بعد حوالي 60 ألف - 80 ألف دولار أمريكي كحد أدنى مع ميزات تطبيق الصحة العقلية الأساسية. هذا المبلغ من المال مخصص لطريقة تطوير التطبيقات التقليدية من خلال الترميز. مع نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster ، يكلف تطبيقك أقل بكثير من هذا ، ويمكنك دائمًا استعادته عن طريق تحقيق الدخل. يمكنك التحقق من خطط التسعير المرنة .

هل أحتاج إلى تقديم شهادات لإدراج حل الصحة العقلية الخاص بي في متاجر التطبيقات؟

لا ، في الوقت الحالي ، ليس من الضروري إدراج أي شهادات في تطبيق حلول الصحة العقلية الخاص بك ، ولكن يجب أن تكون وفقًا لإرشادات الأمن السيبراني الخاصة بـ HIPAA.

هل تطبيقات الصحة العقلية منظمة؟

يتم جمع البيانات الشخصية من أجل الأداء المناسب للعلاج عن بعد أو تطبيقات الصحة العقلية. يحتوي على المعلومات الحساسة والشخصية المتعلقة بالصحة الخاصة بالمريض أو الفرد. لذلك ، لتنظيم تطبيقات الصحة العقلية ، من الضروري تلبية جميع متطلبات حماية البيانات ، وفقًا للهيئات الإدارية ، للحفاظ على التطبيق والمستخدم آمنين وخاليين من السرقة.

لسوء الحظ ، لا تحتوي معظم تطبيقات الصحة العقلية والتطبيقات الصحية الأخرى على تشريعات مميزة تتحكم في الهيئات لهذا الموضوع المميز. ومع ذلك ، يحتاج مالك التطبيق ومنشئه إلى تطوير تطبيق للصحة العقلية وفقًا لهيئات وقوانين حماية البيانات ، ولكنه قد يختلف في كل بلد.

الهيئة الحاكمة لسن القوانين للمسألة المذكورة أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية هي قانون التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA). إنه يشارك القانون الفيدرالي لكيفية حماية البيانات الصحية الشخصية للفرد.

الأشخاص والمؤسسات في المجال الطبي أو تطبيق الصحة العقلية أو تطبيق العلاج. فيما يلي المعايير الرئيسية التي يجب على مالك تطبيق الصحة العقلية تنظيم التطبيق وإجراء التعديلات عند الحاجة:

الخدمات المتعلقة بالصحة التي تتطلب إدخال البيانات.

تخزين البيانات الصحية الشخصية.

تبادل البيانات الصحية الشخصية.

لتجنب عمليات الاحتيال أو التفاصيل الخادعة أو انتهاكات المعلومات ، يجب على المطورين الذين يقومون بتشغيل تطبيق للصحة العقلية تقييم عدة جوانب. يجب مراعاة الممارسات اللاحقة باستمرار ، وإلا فقد يواجه صاحب تطبيق الصحة العقلية أو تطبيق العلاج عن بعد نتائج قانونية عميقة. يجب أن تتبع تطبيقات الصحة العقلية أو تطبيقات العلاج عن بعد:

تأكد من أن التطبيقات ليست أجهزة طبية.

أخطأ في تقدير البيانات.

تقييد التصاريح والتراخيص.

الحفاظ على المصادقة في الاعتبار.

توفير قياس أن مزودي خدمات الطرف الثالث يحمون البيانات.

تنفيذ الأمن حسب التصميم.

ابتكر طريقة الاتصال والعلاج التي تقدمها للمستخدمين في تطبيقاتك الصحية وبروتوكولات الأمان التي تتبعها.

ما هي الأدوات التي يجب أن أضعها في الاعتبار لإنشاء تطبيق للصحة العقلية يعتمد على الذكاء الاصطناعي - الذكاء الاصطناعي؟

يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أو الذكاء الاصطناعي مثمرًا لتطبيق العلاج أو تطوير تطبيق الصحة العقلية. وذلك لأن تنمية الصحة العقلية وتتبع الحالة المزاجية يمكن أن تعتمد كليًا على فهم الذكاء الاصطناعي كبديل لعامل رعاية صحية حقيقي أو مريض وجهاً لوجه. الذكاء الاصطناعي - يعد الذكاء الاصطناعي أداة رائعة يجب مراعاتها عندما تكون على استعداد لتطوير تطبيق الصحة العقلية الخاص بك أو عندما يتعلق الأمر بتطوير تطبيق الصحة. أفضل سبب لاستخدام الذكاء الاصطناعي هو أنه بمرور الوقت يمكن للتطبيقات القائمة على الذكاء الاصطناعي التكيف مع احتياجات المستخدم بطريقة أفضل.

تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي مثل AppMaster للمستخدمين تطوير كل نوع من التطبيقات التي يريدونها باستخدام نهج ذكي وتكلفة منخفضة ورمز المصدر. منشئ التطبيقات AppMaster الذي سيميل إلى إنشاء تطبيقات في وقت قصير بامتياز.

استراتيجيات تحقيق الدخل - اربح المال عن طريق تطبيقات الصحة العقلية

الشيء الجيد في تطوير التطبيق هو أنه يمكن تحقيق الدخل من خلاله يمكنك كسب بعض المال من تطبيقاتك . تحقيق الدخل هو نوع من جني الأموال من التطبيقات أو مواقع الويب ، ويمكن للطرق التالية تحقيق الدخل:

إعلانات

الطريقة الأولى والأفضل لتحقيق الدخل هي عرض الإعلانات داخل التطبيق.

الطريقة الأولى والأفضل لتحقيق الدخل هي عرض الإعلانات داخل التطبيق. عمليات الشراء داخل التطبيق

الطريقة الثانية الشائعة لتحقيق الدخل هي من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق والحفاظ على بعض الميزات متميزة.

الطريقة الثانية الشائعة لتحقيق الدخل هي من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق والحفاظ على بعض الميزات متميزة. تطبيق مدفوع

الطريقة الثالثة لتحقيق الدخل هي إبقاء تطبيقك مدفوعًا بدلاً من كونه مجانيًا.

الخط السفلي

تطبيق الصحة العقلية أو تطبيق الصحة العقلية أو تطبيق العلاج هو نوع من تطبيقات الأجهزة المحمولة الذي يحتاج بشدة إلى الجميع في الوقت الحاضر بسبب زيادة التوتر والقلق بين الناس. يتم تنزيل هذا التطبيق على هواتفهم المحمولة ؛ سيساعدهم الناس على التحكم في عواطفهم بشكل أفضل وبطريقة مثمرة. تساعد هذه التطبيقات في زيادة وقت الوصول للأشخاص المحتاجين. المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم ببعض الأمراض العقلية مثل الاكتئاب والقلق وما إلى ذلك ، يعد تطبيق الصحة العقلية مصدرًا رائعًا لهم أيضًا.

ليس هذا فقط ، إذا كنت متخصصًا في الرعاية الصحية وخاصة إذا كنت طبيبًا نفسيًا أو طبيبًا نفسيًا ، ولكن تطبيقات الصحة العقلية هذه ستكون أيضًا مصدرًا رائعًا لك حيث سيسمح لك التطبيق بتتبع سجلات المرضى وتقديم المساعدة المحتاجين في الوقت المناسب لتجنب الأزمات الكبرى.

باستخدام هذا النهج ، ستعمل تطبيقات الصحة العقلية هذه على تقليل عبء التوتر والقلق العام وتتيح للأشخاص الحصول على رعاية صحية عقلية أفضل في أي وقت وفي أي مكان.

بغض النظر عن المستخدم ، إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق للصحة العقلية أو تطبيق للعلاج ، فسيكون هذا أيضًا أداة لكسب المال من خلال تحقيق الدخل ؛ في الوقت نفسه ، سيساعد الناس على أكمل وجه. يسمح لك AppMaster بتطوير أي نوع من التطبيقات التي تسميها. سيستخدم طريقة سحب وإفلات بسيطة من خلال الترميز المرئي وخلفية قوية . اشترك اليوم وابدأ رحلة تطوير التطبيق المذهلة هذه عبر AppMaster إذا كان لديك أي استفسارات ، فلا تتردد في مطالبة فريق الخبراء لدينا بإرشادك على مدار الساعة.