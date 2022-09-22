أتمتة المنزل هو شيء رائع. الوطن عزيز على الجميع ، وبغض النظر عن أي شيء ، يتبرع الناس بدمائهم وعرقهم لبناء الحلم الذي يختارونه. عندما نفكر في المنزل ، فإن الأشياء التالية التي نضعها في الاعتبار هي الأمن والسلامة والسلام. لا يمنحنا منزلنا الشعور بالأمان فحسب ، بل يمنحنا أيضًا شعورًا بالاسترخاء. ربما تكون قد سمعت عبارة "منزل جميل للمنزل" وهذا صحيح لأن المنزل هو المكان الذي يسمح لنا بترك جميع الأعمال اليومية والعودة إلى المنزل في المساء ؛ الوطن هو المكان الذي يؤوينا. لذلك ، لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية أمن المنزل والأتمتة.

الشيء الرئيسي الذي يجعل المنزل مميزًا للغاية هو الشعور بالأمان والأتمتة والراحة ؛ يمكن للمرء أن يفعل أي شيء للحفاظ عليه. هنا يأتي دور التكنولوجيا حيث بدأت في التأثير ليس فقط على الهواتف المحمولة والأجهزة الرقمية ولكن أيضًا على روتين الإنسان. اليوم لدينا التكنولوجيا في كل مكان حولنا. من طلب الطعام إلى التسوق لشراء الملابس أو دفع الفواتير ، فإن التكنولوجيا لا تتأخر أبدًا في أي من هذه.

يحدث هذا أيضًا لأن الحياة في الوقت الحاضر مشغولة جدًا للجميع لدرجة أن الناس دائمًا ما يبحثون عن خيارات أسهل وأقل استهلاكا للوقت ، لذلك يحاولون اختيار التطبيقات لمساعدتهم في أعمالهم اليومية. الأمر نفسه ينطبق على الراحة المنزلية والأتمتة والأمن ، حيث استحوذت التكنولوجيا على ذلك أيضًا. سيعرف الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق المنزل الذكي مدى روعة استخدامها ومدى الراحة في الحياة التي توفرها تطبيقات المنزل الذكي هذه.

لماذا تصبح تطبيقات المنزل الذكي رائجة؟

لقد غيرت بيانات الإنترنت حياة الأفراد وأتاحت لهم التواصل مع أحبائهم وزملائهم في العمل. لقد سهلت لهم البيانات الحصول على قطعة جديدة من البحث أو المعرفة أو حتى تتبع صحتهم. مع ذلك ، تساعد بيانات الإنترنت في كل ما هو متاح بسهولة أكبر أثناء الجلوس على الأريكة وتصفح البيانات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف المحمول. لا تختلف تطبيقات المنزل الذكي فيما يتعلق باستخدام البيانات والأمان ، لا سيما عندما تجمع بين المنزل وبيانات التطبيقات الذكية للتحكم في أمان المنزل والحفاظ عليه.

المنزل الذكي أكثر بكثير من مجرد أحدث التصميمات الداخلية المدمجة والملفتة للنظر. يمكن لتطبيق الهاتف المحمول المنزلي الذكي أن يجعل حياتك أكثر متعة وإرضاءً وإرضاءً من خلال الحياة الذكية أثناء التشغيل الآلي.

نظرة عامة على سوق تطبيقات المنزل الذكي

يتطور سوق تطبيقات المنزل الذكي وتطبيقات الأجهزة المحمولة ذات الصلة باستمرار ويصبح شائعًا بسبب أمان البيانات وأتمتة المنزل. وفقًا للتقرير ، ضمنت البيانات التي تم جمعها أن العدد المتوقع للمستخدمين لبيانات تطبيقات المنزل الذكي سيكون أكثر من 570 مليون مستخدم بحلول عام 2026 ، مع ما يصل إلى 195 مليار دولار أمريكي في الأعمال في عام 2026. المنطقة الرائدة التي ستساهم بأكبر قدر الإيرادات هي الولايات المتحدة الأمريكية ، بمعدل نمو متوقع قدره 11.24٪ من معدل نمو إجمالي متوقع يبلغ 25٪.

بلغ سوق الأجهزة المنزلية الذكية والإكسسوارات أكثر من 115 مليار دولار أمريكي ، بمعدل نمو 14.2٪ مقارنة بتحليل السوق السابق. أفضل فئة في المنزل الذكي هي الأجهزة الذكية. حتى سماسرة العقارات يقرون بأنهم إذا قاموا بإنشاء ملحقات منزلية يتم التحكم فيها بواسطة تطبيق جوال ذكي ، فقد تتضاعف الإيرادات التي سيحققونها.

سيكون إنشاء تطبيق جوّال للمنازل الذكية مفيدًا لأنه سيوفر الوقت والبيانات ويضع منزلًا في الأتمتة ويكون مناسبًا ويضمن المزيد من الأمان للمنزل ويولد إيرادات متزايدة على مستوى العالم حيث تكتسب الأجهزة المنزلية الذكية شعبية. من بين الشركات ، تعد أمازون هي الأكثر شهرة فيما يتعلق بالأجهزة المنزلية الذكية وتحتفظ بأكثر من 50 ٪ من سوق التجزئة في الولايات المتحدة وفقًا للبيانات التي تم جمعها.

الأسباب التي تجعل تطبيق المنزل الذكي يكتسب شعبية

تُستخدم تطبيقات المنزل الذكي للأجهزة المنزلية الذكية وهي تعيد تشكيل المستقبل مع مرور كل يوم. إنهم يحافظون على المنزل بأكمله في التشغيل الآلي. تضمن تطبيقات المنزل الذكي هذه الأمان وتضيف الجدوى والراحة والسهولة وتبقي الأشخاص على اطلاع دائم بالتكنولوجيا دون بذل الكثير من الجهد البدني والعقلي. مع تطبيقات المنزل الذكي هذه ، يمكن أن يكون منزلك بأكمله في متناول يدك أو مع الأتمتة ، بغض النظر عن ركن منزلك.

كما أن العديد من أجهزة الأتمتة ليست باهظة الثمن ، وسهلة التركيب ، وتوفر البيانات الضرورية ، وتوفر الأمان ، وتعمل باستخدام تطبيق المنزل الذكي ، وهي متوفرة بسهولة في الأسواق المشتركة. مع المنزل الذكي ، يمكنك الاستمتاع بالأمان والموثوقية والراحة لامتلاك منزل ذكي عبر تطبيق ذكي بنقرة واحدة. تتم مناقشة العديد من الأسباب الأخرى وراء اكتساب شعبية تطبيقات المنزل الذكي والأجهزة المنزلية الذكية على النحو التالي.

أجهزة المنزل الذكية مع تطبيق المنزل الذكي

تبحث عن أسلوب حياة أسرع؟ حاول تبديل أجهزتك المنزلية بأجهزة يتم تشغيلها يدويًا أو تلقائيًا. تسمح لك هذه الأجهزة الذكية بالاتصال والتشغيل باستخدام تطبيق ذكي ؛ غالبًا ، يكفي تطبيق واحد لتشغيل جميع الأجهزة الذكية في المنزل وتشغيلها تلقائيًا. سواء كنت ترغب في تنظيف المنزل ، أو تناول فنجان من القهوة ، أو ضبط درجة حرارة منزلك ، أو ضمان أمن منزلك ، فإن كل شيء يمكن القيام به بسهولة باستخدام تطبيق المنزل الذكي. تم تحديث المنازل الذكية وتشغيلها على الأجهزة المنزلية مع اتصال بيانات التطبيقات الذكية عبر الإنترنت.

يسمح لك هذا بالبقاء متقدمًا بخطوة واحدة على الأعمال المنزلية الخاصة بك وعدم تفويت أي تحديث ، والحفاظ على أمان بياناتك ، ووضع منزلك في وضع التشغيل الآلي كما لو تركت الفرن قيد التشغيل. يمكن أن تخبرك بيانات التطبيق الذكي بما يوجد داخل ثلاجتك حتى تتمكن من إنجاز مشترياتك بدون تخطيط. قد تبدو هذه التطبيقات الذكية مهملة ، لكن الأفراد الذين يستخدمونها يوميًا يعرفون قيمتها والراحة التي تقدمها. هذه التطبيقات الذكية رائعة لوضع منزلك في التشغيل الآلي ، وحل جميع مخاوفك المتعلقة بالمنزل بنقرة واحدة على الهاتف الذكي ، حتى لو كان فقط لتشغيل / إيقاف الموقد.

سهولة الوصول إلى المنزل

المنزل الذكي المتصل بتطبيق الهاتف الذكي هو أيضًا المنقذ عندما تنسى مفتاحك ولا تتذكر كلمة مرور القفل الذكي لبابك الرئيسي. نظرًا لخيارات المنزل الذكي ، من السهل جدًا الدخول إلى المنزل عبر الباب الرئيسي بقفل ذكي أو باب مرآب ذكي يمكن تشغيله أيضًا باستخدام تطبيق المنزل الذكي.

يحتوي الباب الذكي أو القفل الذكي الذي يعمل بالتطبيق الذكي أيضًا على تكامل البيانات مع الكاميرات المدمجة لمعرفة من على الباب وما يحدث داخل منزلك. ستسمح لك بيانات تطبيق المنزل الذكي أيضًا بفتح أو إغلاق باب منزلك الذكي ، وتسمح لك بمراقبة منزلك ، ووضع الستائر ، وأتمتة العمليات ، وغير ذلك الكثير.

اجعل منزلك أكثر أمانًا

لن يسمح لك المنزل الذكي فقط بالأتمتة والكاميرات المدمجة في الأجهزة الذكية التي يمكنك من خلالها رؤية ما يحدث داخل منزلك على تطبيقك الذكي. يمكنه أيضًا إرسال إشارة إنذار إلى مراكز الشرطة القريبة أو إلى أحبائك في حالة اقتحام شخص ما. سيكون منزلك الذكي أكثر أمانًا حتى لو كنت بعيدًا ، أغلق الأبواب والنوافذ إذا تركتها مفتوحة عن طريق الخطأ وأبقِك في وضع التشغيل تتبع مع المراقبة المستمرة.

تنظيم فواتير الكهرباء

مع تطبيق المنزل الذكي ، لا داعي للقلق بشأن فواتير الكهرباء الزائدة والنفقات. عادةً ما تستهلك معظم الأجهزة الذكية قدرًا أقل من الكهرباء ، وغالبًا ما تكون قابلة لإعادة الشحن ، ويمكن استخدامها لأطر زمنية أطول. بالإضافة إلى ذلك ، يتم شحنها مرة واحدة وتشغيلها على بيانات التطبيق الذكي عبر الإنترنت.

علاوة على ذلك ، تُعلمك بيانات التطبيق الذكي أيضًا بفاتورة الكهرباء من وقت لآخر ، لذلك إذا تجاوزت الميزانية ، يمكنك خفضها أكثر. تقدر التطبيقات الذكية استهلاكك المتوقع للكهرباء ، وتعديل منظم الحرارة تلقائيًا على مدار اليوم ، وتوفر الكهرباء يوميًا .

الترفيه بنقرة واحدة

إن الشيء العظيم في بيانات التطبيقات الذكية هو أنها يمكن أن توفر ترفيهًا مباشرًا. ستتنبأ هذه التطبيقات الذكية بذوقك وتقترح خيارات الترفيه التي تختارها أو يمكنها حتى ترتيب عرضك أو فيلمك المفضل في فترة زمنية محددة لمشاهدتها. يمكنك أيضًا الحصول على مساعدة هذه التطبيقات الذكية المتصلة بالتلفزيون الذكي الخاص بك والسماح لها بتعيين عروض وأفلام ذوق محددة ، وتغيير القنوات وحتى تسجيل العرض أو الفيلم عند الحاجة.

يمكن أن ترتبط التطبيقات الذكية أيضًا بمكبرات الصوت التي تعمل بالبلوتوث وتوفر ترفيهًا رائعًا أثناء الحفلات في منزلك الذكي. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أو برنامجك الإذاعي المفضل من خلال هذه التطبيقات الذكية. يمنع الأفراد من شراء معدات قديمة ذات وظائف محدودة وسيحتاجون إلى ترميمات تقنية في المستقبل.

كيف اصنع تطبيق المنزل الذكي؟

يتكون تطوير تطبيق المنزل الذكي من عدة عوامل. أولاً ، الخطوة الحاسمة هي الاختيار بين طريقتي التطوير. سيؤثر هذا على تقدمك وسيحدد الإطار الزمني الذي تحتاجه لإنهاء عملية تطوير التطبيق. ثم هناك بعض الخطوات الشائعة التي يجب مراعاتها أثناء البدء في إنشاء تطبيق المنزل الذكي.

تطوير الترميز

طريقة تطوير الترميز هي طريقة تقليدية في تطوير التطبيقات حيث تحتاج إلى معرفة الترميز والبرمجة وفريق من الخبراء من المبرمجين وميزانية عالية للحصول على تطوير تطبيق المنزل الذكي بالكامل. من الواضح إلى حد ما أن البدء في إنشاء بيانات التطبيق لمنزل ذكي يتم بشكل أساسي من خلال تطوير كود جديد عبر مطور أو مبرمج. إنها عملية طويلة حتى تكتمل. الفائدة الرئيسية لطريقة الترميز هي القدرة على تعديل النظام بأكمله بنفسك. ومع ذلك ، فإن التقنية نفسها طويلة ومعقدة بشكل ملحوظ. يعد النظام الأساسي أو الأداة بدون رمز مثل AppMaster دائمًا خيارًا أفضل لأنه يجعل العملية الكاملة لتطوير تطبيقات المنزل الذكي أسهل بشكل غير متوقع.

تطوير بدون كود

التطوير بدون كود هو نوع من تطوير تطبيقات المنزل الذكي وطريقة أخرى لتطوير التطبيقات. يمكنك سحب وإفلات الرسام المرئي وتطوير التطبيق الذي تختاره دون أي ترميز أو برمجة. لا تحتاج حتى إلى إشراك أي مطور أو مبرمج. تتيح المنصات أو الأدوات التي لا تحتوي على كود مثل AppMaster للمستخدمين تلبية جميع متطلبات تطوير تطبيقات المنزل الذكي الخاصة بهم لأكثر من نصف السعر مقارنة بطريقة الترميز. باختصار ، إنها طريقة تطوير ذكية لأتمتة تطبيقات المنزل الذكي وستكون دائمًا طريقة أفضل. العديد من الشركات المصنعة للأجهزة الذكية تتجه نحو مستقبل ذكي للترميز.

العناصر الأساسية التي يجب مراعاتها في تطبيق المنزل الذكي

يعمل تطبيق المنزل الذكي كحل واحد للعديد من الأجهزة المنزلية الذكية ويسمح لك بتشغيلها والتحكم فيها باستخدام هاتفك الخلوي وأطراف أصابعك مما يجعل حياتك مريحة وسهلة. تعمل هذه المكونات الثلاثة بشكل متزامن على جعل الأجهزة المنزلية الذكية قيد التشغيل الآلي من خلال تمكينها من العمل بسلاسة.

لتحقيق ذلك ، تحتاج فقط إلى إضافة ثلاثة عناصر رئيسية إلى تطبيق المنزل الذكي الخاص بك كلما قمت بتطوير واحد ، بما في ذلك:

المحركات

المشغلات هي أجهزة تحويل الحركة إلى إشارات لإنتاج الإجراءات المناسبة والعمل من خلال التحكم في الجهاز ، مثل مفتاح كهربائي أو ترموستات هي أمثلة رائعة على مشغل. هذه ضرورية في تطبيق المنزل الذكي.

مجسات

المستشعر عبارة عن جهاز استشعار يتفاعل مع منبه جسدي. يمكن اكتشاف الضوء والحركة والصوت والضغط ودرجة الحرارة وما إلى ذلك بواسطة مستشعرات تطبيقات المنزل الذكي هذه وتمكين الأجهزة من الاستجابة بشكل مناسب.

تحكم

وحدة التحكم هي بعض الأجهزة التي تميل إلى التحكم في الميزات الكاملة للأجهزة المنزلية الذكية من خلال تطبيق المنزل الذكي - هاتف محمول أو تحكم إلكتروني آخر. تقوم وحدات التحكم هذه بنقل الإشارات والحصول عليها من بعض الأجهزة الذكية. هذه هي المنصة الرئيسية التي يتم من خلالها تنفيذ جميع الضوابط.

الميزات الأساسية لتطبيق المنزل الذكي

الخطوة الأولى والأكثر أهمية هي اختيار الميزات التي تريد تضمينها في تطبيق المنزل الذكي المصمم خصيصًا لك والذي لا يحتوي على كود. بعض الميزات أساسية ويجب أن تكون في تطبيق المنزل الذكي الخاص بك ، وبعض الميزات متقدمة وعادة ما تكون اختيارية عندما تبدأ للتو. ومع ذلك ، يمكنك دائمًا ترقية تطبيق المنزل الذكي الخاص بك وإضافة الميزات التي تريدها. هذه بعض الميزات الأساسية التي يجب أن تتضمنها.

الأتمتة والتحكم عن بعد

يجب أن يشتمل تطبيق المنزل الذكي المصمم بشكل مثالي على التشغيل الآلي والتحكم عن بعد لجعله تطبيقًا كاملاً. عندما تبدأ في إنشاء تطبيق المنزل الذكي ، ضع في اعتبارك دائمًا أن المستخدم يجب أن يكون قادرًا على تشغيل معظم العلامات التجارية والأجهزة المستخدمة على نطاق واسع لجعله تطبيقًا عالميًا للمنزل الذكي لأن الشيء الرائع في تطبيق المنزل الذكي هو تشغيل الضوء بمجرد أن تذهب إلى النوم أو تتناول فنجانًا من القهوة بمجرد استيقاظك.

تعيين أجزاء المستخدم

هذه الميزة ضرورية إذا كان الكثير من الناس يعيشون في منزل واحد. يجب أن يكون تطبيق المنزل الذكي قادرًا على تعيين أدوار المستخدم والأجزاء التي ستسمح لكل مستخدم بتشغيل الأجهزة المنزلية الذكية وفقًا لإرادته وإطاره الزمني. سيسمح هذا أيضًا بتعيين خصوصية الجهاز ، مثل من يمكنه الوصول إليه ومن لا يمكنه الوصول إليه. على سبيل المثال ، يجب ألا يُسمح للطفل بتشغيل تطبيق المنزل الذكي أو الجهاز الذكي.

دفع الإخطارات

يجب أن يقوم تطبيق المنزل الذكي بإعداد رسائل الدفع للمستخدمين بخبرة. هذه الميزة ضرورية مرة أخرى أثناء إنشاء تطبيق ذكي. يجب أن يكون الشخص الذي يقوم بتشغيل تطبيق المنزل الذكي هذا قادرًا على الحصول على إشعارات فورية لكل شيء يحدث في المنزل ويجب أن يكون قادرًا على الاختيار من القائمة بين الإشعارات التي يتلقاها المستخدم وما لا يتلقاها. يجب ألا يكون تطبيق المنزل الذكي فضوليًا للغاية ولكن يجب أن يكون قادرًا على إخطار المستخدم بحالة الأجهزة والمنزل الذكي تمامًا.

تحليلات مخصصة

يجب أن تهتم بالتتبع والتحليل أثناء تطوير تطبيق المنزل الذكي. سيسمح ذلك للمنزل الذكي بالعمل على الأتمتة المناسبة من خلال تطبيق المنزل الذكي. إن تتبع عادات استخدام الأجهزة الفردية والتحقيق فيها ، مثل الطعام الذي يتم إعداده على موقدك الذكي أو البرامج التي تتم مشاهدتها على التلفزيون الذكي ، وما إلى ذلك ، ستمنح المستخدم نظرة ثاقبة مناسبة من خلال تطبيق المنزل الذكي. يساعد تطبيق المنزل الذكي هذا على إيقاع الحياة المعتاد ، وربما يخلق بعض التعديلات نحو أسلوب حياة أفضل.

ضع سيناريوهات مميزة

إذا كان تطبيق المنزل الذكي لديه القدرة على إنشاء سيناريوهات مميزة من خلال عمل مجموعة من بعض الأنشطة. على سبيل المثال ، سيحتوي سيناريو "الدخول إلى المنزل" على باب مفتوح ، وتشغيل جميع الأضواء ، وتشغيل مستشعرات الحركة. يجب أن يعمل سيناريو "وقت النوم" من خلال إطفاء الضوء وضبط منظم الحرارة وتشغيل موسيقى التأمل للسماح لك بالنوم بهدوء.

حماية

يجب ألا يفتقر النقل الذي لا مفر منه لجزء كبير من حياتنا إلى الأجهزة المنزلية الذكية التي يتحكم فيها تطبيق المنزل الذكي إلى الأمان. فيما يتعلق بسلامة وأمن المنزل ، يجب عدم المساس به. البحث عن مشكلات الأمان أثناء تطوير تطبيق المنزل الذكي أمر لا بد منه. يجب أن يحتوي مكون الأمان الخاص بالتطبيق الذكي على:

تجنب تخزين تفاصيل تسجيل الدخول والمعلومات الحساسة والشخصية.

دفع الإخطار لتغيير كلمة المرور.

فحوصات أمنية منتظمة للتطبيق.

تقييد المستخدمين الجدد الوصول دون السماح للمستخدم الحالي.

توجد بوابات أمنية مغلقة.

كيف أقوم بإنشاء تطبيق Android لأتمتة المنزل؟

سواء كنت تقوم بتطوير تطبيق Android أو تطبيق iOS ذكي ، يجب أن تكون العناصر المذكورة أعلاه مصطفة قبل البدء. بعد أن يصبح كل شيء على المسار الصحيح ، اتبع الخطوات الثماني الرئيسية لإكمال تطوير تطبيق المنزل الذكي.

الخطوات الأساسية لتطوير تطبيق المنزل الذكي

تتضمن أهم 8 خطوات أساسية لتطوير تطبيق المنزل الذكي ما يلي:

اكتشف خطة

تتمثل الخطوة الأولى لبدء تطوير تطبيقك الذكي في اكتشاف إيجابيات وسلبيات تطبيق المنزل الذكي الذي قد تواجهه. بهذه الطريقة ، ستتبع مسارًا معدًا مسبقًا لتطوير تطبيق المنزل الذكي ولن تفوتك أي نقاط مهمة. ستكون على دراية بالمخاطر والالتواءات التي قد تعترض طريقك.

تتضمن خطوة الاكتشاف أيضًا تحليل السوق لتحليل المنافسة الخاصة بك ، لذلك ستعرف ما قد تحتاجه للمنافسة وما هي الاستراتيجيات التي يجب عليك اتخاذها لجعل تطبيق المنزل الذكي الخاص بك ناجحًا في السوق.

قفل الميزات

الخطوة الثانية المهمة هي إنهاء الميزات المهمة التي تحتاج إلى تضمينها في تطبيق المنزل الذكي الخاص بك. ما هي ميزات السوق التنافسية التي يجب تضمينها في تطبيق المنزل الذكي الخاص بك لإبقائه بارزًا في عاصفة التطبيقات داخل السوق؟ تأكد من تضمين البيانات المهمة والميزات التنافسية فقط ولا تحاول إضافة جميع الميزات غير الضرورية التي سيتم استخدامها كرفض لتطبيق ذكي.

قم بتأكيد وضع الاتصال

يجب أن يأخذ في الاعتبار وضع الاتصال لتطبيق المنزل الذكي الخاص بك مع أجهزتك الذكية حتى يتمكن من العمل بشكل فعال. مع الاتصال ، يوصى بدعم جميع العناصر التي تمت مناقشتها أعلاه لتطبيق المنزل الذكي. يوضح المفهوم المركزي ارتباطًا سلسًا بين هذه المكونات الثلاثة المشتتة. هناك العديد من خيارات الاتصال لتطبيق ذكي ، ولكن يجب أن يكون هاتف ذكي قادرًا على الاتصال عبر ما يلي:

Wi-Fi / البيانات الخلوية - معظم الأجهزة الذكية في الوقت الحاضر متوافقة مع بيانات من نوع Wi-Fi. ومع ذلك ، قد يؤدي ذلك إلى القضاء على عمر البطارية الكبير وسرعة الجهاز الذكي. لكن توافره الواسع يُظهر أن التطبيق الذكي يجب أن يكون قادرًا على توصيل الأجهزة عبر شبكة Wi-Fi والبيانات الخلوية.

Bluetooth - على عكس خيار Wi-Fi ، يعد اتصال Bluetooth خيارًا يستهلك طاقة منخفضة للبطارية. لقد تطورت لتوصيل أجهزتك الذكية بتطبيق منزلك الذكي عبر البلوتوث بسهولة أكبر.

إدارة نوع التخزين

يجب أن ينظر تطبيق المنزل الذكي في كيفية إدارة تخزين البيانات وأين سيتم ذلك. الخيار الأكثر شيوعًا في هذا الصدد هو إما التخزين السحابي ، أو خيار التخزين المثالي لتطبيقات المنزل الذكي ، أو تخزين البيانات المحلية في حالة عدم توفر السحابة.

تطوير تصميم سهل الاستخدام

يجب أن تتمتع بيانات تطبيقات المنزل الذكي التي تقوم بتطويرها بتصميم بيانات أنيق وسهل الاستخدام مقارنة بالمنتجات الأخرى المنافسة في السوق. مع تصميم تطبيق المنزل الذكي اللافت للنظر ، يمكنك إقناع المستخدم بالانطباع الأول. يجب أن يتطابق تصميم تطبيق المنزل الذكي مع تجربة المستخدم المخصصة لتلبية المتطلبات الأساسية للمستخدم النهائي ، مثل السيناريوهات المصممة خصيصًا وتحديد أوضاع المستخدم. مع ذلك ، يجب أن تهتم بتمثيل البيانات على شاشة التطبيق الذكي.

تأكد من الأمن

كما تمت مناقشته سابقًا ، يجب أن يفي تطبيق المنزل الذكي بجميع معايير الأمان لأنه يتحكم في بيانات المنزل بالكامل والبيانات الموجودة على الأجهزة الذكية الرئيسية. إذا كان هناك خرق للأمن ، فيمكن للمهاجمين الوصول إلى بياناتك ومنزلك. لذلك ، احتفظ بالأمان كأولوية أثناء تطوير تطبيق المنزل الذكي وحافظ على أمان بياناتك.

قائمة أجهزة الدعم

يجب أن يكون تطبيق المنزل الذكي عالميًا. هذا يعني أن الشركات الأكثر شيوعًا والأكثر شيوعًا يجب أن تدعمها. كلما زاد عدد الأجهزة التي تدعم بيانات تطبيق المنزل الذكي الخاص بك ، كان السوق أفضل وأكثر تطلبًا. لا تختار أبدًا شركة واحدة أو نوعًا من الأجهزة الذكية ، حيث سيؤدي ذلك إلى تقييد التطبيق الذكي والتشكيك في إمكاناته.

اختبر قبل الإطلاق

آخر شيء يجب مراعاته قبل بدء تشغيل تطبيق المنزل الذكي هو اختباره. يجب أن تكون قد أبقيت كل شيء على المسار الصحيح وبذلت قصارى جهدك أثناء تطوير تطبيق المنزل الذكي الخاص بك ، ولكن يجب عليك اختباره للتأكد على أكمل وجه من أنه يعمل بشكل جيد تمامًا وجاهز لمواجهة السوق.

التكلفة الإجمالية لتطبيق المنزل الذكي

ستكون التكلفة الإجمالية هي التكلفة التقديرية حيث يصعب التنبؤ بالتكلفة الكاملة والنهائية لبيانات تطبيق المنزل الذكي أو أي بيانات تطبيق أخرى. السبب الرئيسي هو أنه يعتمد على عدة عوامل ونوع ترميز التطوير أو عدم وجود رمز. سيعتمد أيضًا على ما إذا كانت بيانات التطبيق ستعمل على Android فقط أو ستكون متاحة لنظامي Android و iOS. قد تحتاج إلى دفع سعر الساعة إذا كنت توظف مطورًا. المكون الرئيسي الذي سيحدد معدلات تطوير التطبيق هو:

تكلفة مصمم واجهة المستخدم / UX

على تكلفة إدارة المشروع

تكلفة المطور

التكامل مع تكلفة الأطراف الثلاثة

البنية الخلفية وتكلفة التطوير

تكلفة التخطيط والتصميم

تكلفة إصلاح الأخطاء

تكلفة الاختبار

بشكل عام ، ستكلفك أجهزة التحكم في أجهزة بيانات التطبيقات المنزلية الذكية الجاهزة مثل Alexa و Siri حوالي 60 ألف إلى 70 ألف دولار أمريكي. قد يكلفك تطوير تطبيق المنزل الذكي المشفر من 80 ألف إلى 90 ألف دولار أمريكي أو أكثر من ذلك بكثير. سيكلفك تطوير تطبيق المنزل الذكي الذي يتحكم في الأجهزة من خلال نظام أساسي بدون رمز أو أدوات مثل AppMaster أقل بكثير من طريقة الترميز لتطوير تطبيقات المنزل الذكي.

هل يوجد تطبيق عالمي للأجهزة الذكية؟

عادةً ما تكون وحدة التحكم في التطبيقات المنزلية الذكية عالمية ، مما يسمح بتشغيل معظم بيانات الأجهزة المنزلية الذكية والذكية باستخدام تطبيق واحد. تدعم هذه التطبيقات المنتجات الذكية للشركة المستخدمة عادةً وعادة ما تناسب الجميع. فيما يلي أهم 3 تطبيقات منزلية ذكية عالمية.

صفحة Google الرئيسية

يعد Good home أو google nest أحد أفضل تطبيقات المنزل الذكي المستخدمة عالميًا وهو أيضًا عالمي لمعظم الشركات والمنتجات والأجهزة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التحكم في أجهزة التلفاز ومكبرات الصوت

انجاز الامور

خطط ليومك في المستقبل

احصل على إجابات لاستفساراتك

إدارة جميع المهام المنزلية

تحكم في أجهزتك الذكية

وسائل الترفيه

أمازون أليكسا

يُعد Amazon Alexa أيضًا تطبيقًا عالميًا للمنزل الذكي يتناسب مع معظم الشركات ويتحكم في كل نوع من الأجهزة الذكية تقريبًا. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:

التفاعل الصوتي

تشغيل الموسيقى

قم بعمل قائمة مهام

ضبط المنبهات

تدفق البودكاست

تشغيل الكتب الصوتية

تحديثات الطقس

تحديثات حركة المرور

الأخبار الرياضية

تحديثات الأخبار

التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية

أبل هوم

هذا الجهاز من Apple ومتاح فقط لأولئك الذين لديهم جهاز iPhone أو iPad ؛ على أجهزة Apple هذه ؛ عادة ما يكون مثبتًا مسبقًا. تتوافق بيانات التطبيق هذه مع الأنظمة الأساسية للمجموعة المنزلية ، وتسمح الأدوات بأتمتة المنزل. مثل Alexa على Amazon ، لديه Siri للتفاعل الصوتي. من المريح إدارة جميع أجهزتك المنزلية الذكية باستخدام تطبيق واحد. تحافظ بيانات التطبيق هذه أيضًا على بياناتك آمنة وتمكّن الإمكانات الكاملة لمنزلك الذكي.

شيء صغير

سيكون تحويل أجهزتك المنزلية الذكية إلى أتمتة وجعلها ذكية أكثر ملاءمة لك وسيوفر لك الكثير من الوقت ، وسيساعدك على تخطيط مهامك اليومية وتنفيذها بذكاء. في السنوات القادمة ، هناك احتمال أن تصبح جميع الأساليب والمنازل التقليدية قديمة وأن يتم استبدالها بأسلوب حياة ذكي.

لنكون قاطعًا ، فإن البدء في إنشاء تطبيق المنزل الذكي باستخدام طريقة الترميز التقليدية من خلال لغات البرمجة يمكن أن يمثل تحديًا للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة برمجية سابقة. حتى إذا قمت بتعيين مطور ، فستكون التكلفة والوقت المستغرقان أكثر بكثير من مجرد تطوير بدون كود. إلى جانب ذلك ، فإن استخدام نظام أساسي لا يحتوي على رمز مثل AppMaster سيكون سهلاً وسريعًا وأقل تكلفة وبدون استخدام أي مبرمج. تعد تقنية التطوير بدون رمز الخيار الأفضل إذا كنت تريد إنشاء تطبيق المنزل الذكي الخاص بك. AppMaster هو نظام أساسي بدون رمز يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب أو الأجهزة المحمولة التي يحبونها لأي غرض من الأغراض. يمكن تطوير بيانات تطبيق المنزل الذكي بسهولة باستخدام AppMaster.