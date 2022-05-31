متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة للتجارة الإلكترونية يعني تداول المنتجات والسلع التجارية من خلال منتدى عبر الإنترنت يعمل كنقطة اتصال. يتجه سوق الإنترنت أكثر في هذه الأيام حيث حد الوباء من حركة الناس. يفضل معظم الناس التسوق عبر الإنترنت من هواتفهم ، ولهذا فإن تطبيقات التجارة الإلكترونية ضرورية. أصبحت الأعمال التجارية هذه الأيام متصلة بالإنترنت أيضًا اعتمادًا على تفضيلات العملاء. يتزايد نظام التسوق عبر الإنترنت بسبب تنامي التكنولوجيا والعولمة للحصول على تجربة أفضل. يتزايد الطلب على إنشاء متاجر تطبيقات التجارة الإلكترونية مع تحول السوق من متاجر الطوب إلى المتاجر عبر الإنترنت. لذا تأكد من اختيارك للاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة لتبرز بين المنافسين.

لماذا تحتاج إلى تطبيق للتجارة الإلكترونية؟

تعتبر التجارة الإلكترونية رائجة وهي مفضلة بين الشركات ، لذا فإن التحول إلى تجربة الهاتف المحمول عبر الإنترنت أفضل لقيادة المنافسة. اختارت العديد من العلامات التجارية في السوق التكنولوجيا والاتجاهات الجديدة ، لذلك من الضروري تطوير نظام عبر الإنترنت للمنافسة بكفاءة. إذا كنت تبحث عن أسباب تدفعك إلى إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية ، فإليك بعض الأسباب المهمة لإقناع أفكارك. يعد الاستخدام المتزايد للهواتف الذكية أحد الأسباب الرئيسية لامتلاك تطبيق التجارة الإلكترونية ، حيث يفضل الناس شراء البضائع بنقرة واحدة على شاشة هواتفهم الذكية.

يتيح المتجر عبر الإنترنت للمستهلكين البقاء على اتصال بعلامتك التجارية طوال الوقت. يزداد معدل النمو بسبب جمع المعلومات حول العملاء ودفع الإخطارات. زيادة ولاء العملاء وتقدير العلامة التجارية. يزيد تطوير متجر تطبيقات الجوال من نمو الإيرادات بين جميع الأجهزة. قام Covid-19 بتغيير تفضيلات العملاء بعد القيود المفروضة على عمليات الإغلاق. تطبيقات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام ، مما يمنحك تجربة تسوق رائعة.

كيف يتم إنشاء تطبيق جوال للتجارة الإلكترونية؟

نعلم جميعًا ونفهم ضرورة إنشاء تطبيق للتجارة الإلكترونية لتعزيز الأعمال والمنافسة بشكل أفضل في السوق. إذا كنت تبحث عن أسهل طريقة لإنشاء تطبيق التجارة الإلكترونية لعملك ، فستحصل على الإجابة في هذه المقالة. فيما يلي بعض الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها لإنشاء وسيلة فعالة عبر الإنترنت لعملك.

أبحاث السوق المناسبة

لبناء متجر تطبيقات التجارة الإلكترونية المناسب ، من الضروري إجراء بحث مناسب حول السوق والاتجاهات الحديثة. أنت بحاجة إلى فهم استراتيجيات منافسيك بشكل أفضل لتأسيس إستراتيجيتك كأفضل استراتيجية. تساعد الأبحاث الكافية حول استراتيجيات وممارسات المنافسين عملك على التميز وجمع المزيد من حركة المرور عبر الهاتف المحمول وتكرار عمليات الشراء. بالإضافة إلى ذلك ، يعد البحث إلزاميًا حول اهتمامات الجمهور وسلوكياته وأنماطه. يساعد ذلك في تصميم المتجر عبر الإنترنت وفقًا لمتطلبات المستهلكين لضمان تكرار عمليات الشراء. يلعب هذا دورًا مهمًا في زيادة ولاء العملاء وثقتهم بين العملاء والعلامات التجارية.

حدد أهداف تطبيقك

عندما تعمل على تطوير منشأة عبر الإنترنت ، من الضروري أن يكون لديك فهم لما تريد ، ومن هم عملاؤك ، وكيف يتم قياس النجاح وفقًا لك. يتم التعبير عن معرفتك بهذه الأشياء في تصميمات وتخطيطات وميزات تطبيق التجارة الإلكترونية. قبل إنشاء تطبيق مفصل حسب الطلب ، من الضروري معرفة مستواك الحالي في النجاح وموقعك في السوق بين المنافسين. إذا كان المطلب الوحيد هو إنشاء منشأة عبر الإنترنت لعملك ، فسيتم حلها بمجرد تصميم تطبيق ممتاز حسب الطلب. ومع ذلك ، إذا كنت تمتلك بالفعل منشأة عبر الإنترنت وليس لديك حركة المرور المطلوبة للهاتف المحمول ، فأنت بحاجة إلى مزيد من العمل على عملية تطوير الميزات.

اختيار النظام الأساسي الصحيح



اعتمادًا على طبيعة عملك وإيراداتك ، تأكد من أنك قد اخترت النظام الأساسي المناسب لبدء تطبيق التجارة الإلكترونية. بعد الحصول على معلومات مفصلة حول المخزون ونظام إدارة المحتوى وقاعدة البيانات والتكاليف ، ستتمكن من اتخاذ قرار بشأن تشغيله على Android أو iOS. يمكّنك Tech Stack من تحويل فكرتك الرائعة إلى منتج. وهو يتألف من مكونات معقدة ، بما في ذلك الواجهة الأمامية والنهاية الخلفية وعملية التطوير والدعم. أثناء تصميم تطبيق التجارة الإلكترونية لنظام Android ، تحتاج إلى البحث عن لغة برمجة أصلية وواجهة مستخدم Android وأدوات تطوير مصممة خصيصًا كتطبيقات أصلية. ومع ذلك ، لتطوير تطبيق التجارة الإلكترونية لنظام iOS ، تحتاج إلى البحث عن اللغة الأصلية وأدوات تطوير iOS وأطر عمل واجهة المستخدم.

تحديد الميزات والمتطلبات المطلوبة

عندما تنتهي من جمع المعلومات وتحديد الأهداف من خلال تلقي التعليقات والمعلومات حول المنافسين ، فقد حان الوقت لإدراج متطلبات الميزات الضرورية والأصلية لتطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك. تحتاج إلى تبادل الأفكار والوظائف لجعل المتجر عبر الإنترنت أكثر جاذبية وتكرار عمليات الشراء. قد تكون بعض الوظائف عبارة عن رسائل دفع ، وعمليات سحب سهلة ، ودفاتر بحث ، وخيارات دفع متعددة. تشمل الأشياء الأخرى التي تجذب انتباه العملاء أيضًا التصميمات والعلامات التجارية المخصصة ، والمزامنة الخلفية ، ونظام التقييم أو التعليقات ، والتعاون عبر الوسائط الاجتماعية. تجعل هذه الميزات الأساسية النظام الأساسي الخاص بك على الإنترنت متميزًا بين المنافسين ، حيث يبحث معظم العملاء عن منصات تسوق سهلة وجذابة.

إنشاء تصميم UX / UI

تعد تجربة المستخدم وتصميمات واجهة المستخدم ضرورية لجذب انتباه العملاء ، وستصبح أكثر جاذبية إذا كانت مدمجة. يشرح التصميم بوضوح علامتك التجارية وهوية الشركة لجمع العملاء المستهدفين. يضيف استخدام الرسوم المتحركة وأنظمة الألوان والانتقالات السلسة والمرئيات الجذابة بلمسة أساسية المزيد من القدرة على المشاركة لتطبيقاتك الأصلية. يمكن أن تساعدك هذه التصميمات بكفاءة في الحصول على المزيد من حركة المرور على تطبيق التجارة الإلكترونية الخاص بك وتكرار عمليات الشراء.

إنشاء MVP

يعد إنشاء MVP ، وهو الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق ، ضروريًا لضمان أن يصبح الزوار بالتأكيد عملاء دائمين لعلامتك التجارية. يحتوي على عدد كبير من ميزات المنتج التي تقاوم الزائرين الابتعاد عن المنصة دون شراء المنتج. أثناء إنشاء MVP لمنتجك ، من الضروري فهم ما يفكر فيه المستخدمون حول منتجك بعمق. كما أنه يقلل من المخاطر ويقلل من وقت عملية التطوير ويوزع الموارد بكفاءة.

جمع الملاحظات

عندما تنتهي من إطلاق MVP ، يجب عليك جمع التعليقات من المستهلكين. يساعد على تحسين تطبيقاتك الأصلية وفقًا لتعليقات المستخدمين المحتملين. إنه يعطي فكرة عن مدى رضا الجمهور عن تطبيقاتك الأصلية وما هي التحسينات التي يريدون رؤيتها فيها. سيساعدك هذا في تحديد التغييرات الأساسية في متطلبات الميزات الأساسية واحتياجات المستهلكين.

تلخيص

تأكد من أن التصميم الذي قمت بإنشائه لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بك لا يظل كما هو طوال الوقت. يحب المستهلكون دائمًا التغيير الإيجابي في الميزات. لا يوجد تطبيق للتجارة الإلكترونية في السوق يظل ثابتًا لفترة أطول. وبالتالي ، يؤدي تغيير وتحديث تصميمات تطبيقات التجارة الإلكترونية إلى الحفاظ على المستهلكين الأكبر سنًا وجذب المزيد منهم.

أسئلة وأجوبة

كيف تصنع تطبيق التجارة الإلكترونية من البداية؟

مع تزايد التكنولوجيا ، يتزايد الطلب على المتاجر عبر الإنترنت أيضًا ، لذلك يجب على كل شركة تطوير تطبيق مخصص للجوال. كل ما تحتاجه هو فكرة واستراتيجية لتصميم تطبيق جوال. تحتاج إلى تحديد هدف محدد لتطبيق الهاتف الذكي الخاص بك وتسجيل متطلبات الميزات وفقًا لنوع علامتك التجارية. ادمج تصميمات UX / UI والرسوم المتحركة ورسائل الدفع في النظام الأساسي لجعله أكثر جاذبية. قم بإنشاء MVP وفقًا لمتطلبات العملاء من خلال توضيح الميزات الأساسية الكافية للمنتج. امنح خيارًا لتقديم الملاحظات بحيث يمكن للجمهور تقديم أفكارهم وملاحظاتهم لتحسين التطبيق بشكل إيجابي.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق التجارة الإلكترونية؟

أفاد مسح Clutch أن تكاليف تطوير التطبيق تتراوح بين 30،000 دولار إلى 700،000 دولار. متوسط تكلفة التطوير هو $ 171،450. ومع ذلك ، يقول الخبراء في مجال تطوير التطبيقات أن متوسط تكلفة تطوير التطبيقات يتراوح من 5000 دولار إلى 7000 دولار لكل من iOS و Android.

ما هو تطبيق التجارة الإلكترونية للهاتف المحمول؟

تطبيق eCommerce للجوال هو المتجر الإلكتروني أو نقاط الاتصال التي تساعد العملاء على التسوق عبر الإنترنت من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالعلامة التجارية. يميل الناس هذه الأيام أكثر نحو الخيارات عبر الإنترنت بسبب تجربة الهاتف المحمول ، سواء كان ذلك للتسوق أو حجز سيارة أو تذكرة لفيلم. تحتاج كل شركة في هذا العالم القائم على التكنولوجيا إلى إنشاء تطبيق جوال للتجارة الإلكترونية لجمع المزيد من الحشود والتميز بين المنافسين.

كيف أقوم بتحويل موقع الويب الخاص بي إلى تطبيق تجارة إلكترونية؟

إن تحويل موقع ويب التجارة الإلكترونية الحالي إلى تطبيق جوّال للتجارة الإلكترونية ليس بالمهمة الصعبة التي يجب القيام بها. تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات لهذا الغرض وهي كالتالي: