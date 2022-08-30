هل تتطلع إلى بناء وترميز منصات مواعدة خاصة بك؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فيمكن القيام بذلك عن طريق استنساخ تطبيقات المواعدة باستخدام نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster. يحتوي على أداة برمجة مرئية يمكن من خلالها إنشاء أي نوع من التطبيقات بسهولة دون معرفة مسبقة بالبرمجة. يتطلع AppMaster إلى إنشاء تطبيق سهل مع نهج بدون رمز ويمكن الوصول إليه على نطاق واسع للأشخاص من جميع الخلفيات. باستخدام AppMaster ، من السهل إنشاء ليس فقط تطبيق مواعدة واستنساخ Tinder ، ولكن يمكن جعل أي تطبيق سطح مكتب وجوال ديناميكيًا وجميلًا.

تطبيقات المواعدة ضرورية ، خاصة بعد أن يشعر الوباء بالإحباط ماديًا وجسديًا واجتماعيًا. في الوقت الحاضر ، عندما يكون كل شيء على بعد نقرة واحدة ، يكون الجميع مشغولين جدًا في حياتهم ونادرًا ما يحصلون على وقت لأنفسهم ، لذلك تسمح لهم تطبيقات الأجهزة المحمولة بالتسوق وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي وتتبع استهلاك المياه والحفاظ على التقويم وما إلى ذلك. إذن لماذا لا يكون تطبيق المواعدة؟ Tinder هو أحد أشهر تطبيقات المواعدة وأكثرها استخدامًا. إنه المكان الذي يلتقي فيه شخصان بسهولة ويمرران لليمين إذا كانا معجبين ببعضهما البعض.

إذا كنت تستخدم تطبيقات المواعدة مثل شرح Tinder التعليمي لاستنساخ Tinder لتلبية احتياجات صديقك الحميم والرومانسية ، فهناك فرصة عادلة أن تجد واحدًا. لا يوجد انخفاض في شعبية تطبيقات المواعدة المتاحة لك للعثور على شريك حياتك. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في إنشاء نسخة طبق الأصل من دون رمز ، فيمكن أن يكون AppMaster هو خيارك الأول.

نظرة عامة على Tinder

في عام 2012 ، أحدث شون راد ، بمساعدة جاستن ماتين ، ثورة في فكرة تطبيق Tinder للسماح للأشخاص بالالتقاء عبر الإنترنت والحصول على تطبيقاتهم الشريكة المثالية بضغطة واحدة. مع هذه الفكرة ، نمت Tinder. حتى الآن ، لديها أكثر من 400 مليون مستخدم على مستوى العالم.

يعد استخدام Tinder أمرًا سهلاً للغاية ، وقد تزايدت شعبيته يوميًا باعتباره تطبيقًا للتعارف والشبكات. في تطبيق Tinder للتعارف ، يمكنك التمرير لليمين لإبداء الإعجاب بالملف الشخصي والتمرير لليسار لعدم الإعجاب بملف تعريف الآخرين. يتضمن ملف التعريف سيرة ذاتية مختصرة وصورة ملف تعريف وقائمة اهتمامات. يعمل Tinder على نظام اشتراك مزدوج حيث يجب على كلا المستخدمين التمرير لليمين لبعضهما البعض قبل أن يتمكنوا من الاتصال والتواصل معًا من خلال الرسائل.

كيف ترميز تطبيق مواعدة؟

إذا كانت لديك خلفية برمجة ، فمن السهل استنساخ الإرشادات الإرشادية لتطبيقات المواعدة من خلال الترميز أو الترميز من البداية لإنشاء تطبيق مواعدة. وتشارك في ذلك لغات البرمجة ومجموعات المهارات المختلفة. يعتمد إنشاء التطبيقات أيضًا على أنواع ووظائف تطبيقات المواعدة التي تريدها. يمكن استخدام لغات وأدوات البرمجة لبناء أو برمجة البرنامج التعليمي لاستنساخ Tinder.

Vue.Js

رد فعل واجهة المستخدم

MongoDB

رد الفعل الأصلي

عقدة شبيبة

جافا سكريبت

ما هو كود Tinder؟

بالنسبة لتطبيقات Tinder التي يرجع تاريخها ، فإن الاستخدام الأساسي هو إنشاء الواجهة الخلفية node.js ، ويتم استخدام MongoDB في حين يتم استخدام ما يلي لإنشاء الواجهة الأمامية:

iOS - Swift and Objective C

أندرويد - جافا

ومع ذلك ، تستخدم الإرشادات التفصيلية لاستنساخ Tinder العديد من اللغات المختلفة وأدوات التطوير لتحقيق وظائفها الكاملة ، مثل لغات البرمجة والتطوير التي تمتلكها:

جافا سكريبت

لغة البرمجة

بايثون

لبناء تطبيق Tinder واختباره الكامل ، يتم استخدام منصة AWS للجوّال. ميزات مثل:

اسحب لليمين

اسحب لليسار

ميزة المطابقة

هل يمكن استنساخ Tinder؟

نعم ، يمكن استنساخ Tinder. هناك العديد من الحلول لبرنامج تعليمي لاستنساخ Tinder من خلال تطبيقات المواعدة ؛ بعضها من خلال الترميز ، والبعض الآخر من خلال طرق عدم وجود رمز. للترميز ، يعد استنساخ Tinder أحد أفضل الطرق لبدء عملك عبر الإنترنت في أي وقت من الأوقات. مع نظام أساسي بدون رمز ، يكون القيام بذلك أسهل بكثير. تحتاج فقط إلى استنساخ البرنامج التعليمي لاستنساخ Tinder ، وهذا كل شيء. توفر لك العديد من المنصات نص الترميز هذا.

أول وأهم شيء يجب إنشاؤه هو مخطط نموذج البيانات. حسنًا ، بمعنى آخر ، إنشاء قاعدة بيانات تناسب البيانات المختلفة بالترتيب الهرمي الصحيح ؛ عندما نتحدث عن ملفات تعريف المستخدمين ، واختيارهم ، وكيف ستعمل خوارزمية المطابقة لدينا بين مختلف الأشخاص والمدن المختلفة. كمية هائلة من المعلومات التي يمكن أن يجمعها AppMaster بتنسيق علاقة مع مصمم نماذج البيانات.

ستحتاج بعد ذلك إلى إنشاء العديد من العمليات التجارية التي ستكتب البيانات بشكل صحيح إلى قاعدة البيانات ، وتجمع البيانات من قاعدة البيانات ، وتتطابق مع الأشخاص ، وترسل الإشعارات. كل هذا يتم باستخدام محرر عمليات الأعمال. معظم الكتل موجودة بالفعل ، ما عليك سوى ترتيبها بالترتيب الصحيح ، وسيعمل كل شيء بشكل مثالي. وبمجرد أن يكون لديك مخطط البيانات والعمليات التجارية جاهزة ، يمكنك البدء في إنشاء الواجهة.

يحتوي AppMaster على واجهات أصلية تمامًا لتطبيقات الويب والجوال ؛ يكفي إلقاء عناصر من اللوحة اليسرى على اللوحة القماشية والاختيار من القائمة المنسدلة التي تستخدمها عمليات الأعمال. سيتم ضبط معظم الواجهات تلقائيًا لتلائم عمليات الأعمال والبيانات الموجودة لديك.

كيف يمكنك عمل استنساخ كود Tinder؟

لبدء البرنامج التعليمي استنساخ Tinder الخاص بك من خلال بناء التطبيق ، ابدأ دائمًا باستخدام التخطيط الشبكي - توضيح ثنائي الأبعاد. يتضمن تصميم التطبيق والقسم الضروري لتطبيق استنساخ tinder. يمكن القيام بذلك عن طريق البرمجة والترميز. لكن المقالة ستخبرك بعملية خطوة بخطوة لبناء تطبيق تعليمي لاستنساخ الكود الخاص بك بدون رمز.

تحتوي الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية على أداة تصميم مرئية لبناء الهيكل العظمي لواجهة تطبيقك بسهولة. ستحتاج كل تجول تعليمي لاستنساخ رمز tinder إلى بعض الصفحات الأساسية للبدء بغض النظر عن الإصدار. يجب أن تكون الميزة الرئيسية هي إرسال واستقبال البيانات بين الصفحات المختلفة. سيمكن هذا من إنشاء صفحة بيانات رئيسية واحدة ، ومن ثم يمكن عرض المعلومات على صفحات مختلفة داخل قاعدة بيانات التطبيق. تشمل هذه الصفحات:

المفتاح الذي سيحدث فيه التمرير السريع لليمين والسحب لليسار للمطابقات.

صفحة يمكن للمستخدم من خلالها مشاهدة جميع المطابقات الخاصة به.

صفحة رسالة حيث يمكن لمستخدمين تبادل رسائلهما المباشرة.

تكوين قاعدة بيانات Tinder Clone

بعد هذه الصفحات الرئيسية الثلاث ، حان الوقت لإنشاء قاعدة بيانات. ستحتوي قاعدة البيانات هذه على الملفات الهامة والمهمة لتطبيق استنساخ الكود. سيعتمد تطبيق استنساخ الكود على قواعد البيانات هذه للاتصال بسير عمل التطبيق.

يحتوي AppMaster على قاعدة بيانات معدة بالفعل والتي ستسهل عليك إنشاء جميع أنواع علامات التبويب والحقول المعلوماتية اللازمة لقاعدة تطبيقات استنساخ الكود. بالنسبة إلى التطبيق التجريبي لاستنساخ tinder ، ستكون علامات التبويب والحقول التالية ضرورية لعمل:

المستعمل

بيانات المستخدم / السيرة الذاتية

اسم

الصوره الشخصيه

موقع

تاريخ الميلاد / العمر

جنس

قائمة الأشخاص المتطابقة

قائمة المستخدمين غير المتطابقة

قائمة الرسائل

رسائل

محتوى الرسائل

مستقبل الرسائل

مرسل الرسالة

سير عمل إنشاء تطبيق Build Tinder Clone

بمجرد اكتمال بيانات تطبيق Tinder والهيكل الرئيسي من خلال سير العمل ، يمكنك ربط كل شيء معًا لتحسين وظائف التطبيق.

بناء استنساخ Tinder مثل الضرب لليمين أو اليسار

تشتهر Tinder بخيار الضرب على الشاشة الرئيسية. إنه يعمل عن طريق التمرير لليمين لإعجاب الشخص واليسار لكراهية الملف الشخصي. لذلك ، من المهم جدًا الاحتفاظ بهذا في تطبيقك المستنسخ. بعد إضافة هذه الميزة ، فإن الخطوة التالية هي التأكد من أن جميع المستخدمين ، أثناء استخدام التطبيق ، يعرضونها ويمكنهم استخدامها على التطبيق.

ابدأ بنوع محتوى المستخدم ، وسيتم إجراء البحث في جميع أنحاء قاعدة بيانات التطبيق. يمكن أيضًا تضمين ميزات بحث إضافية تعمل على تصفية نتائج البحث ، على سبيل المثال ، تفضيلات جنس أو عمر أو جنس معين. ثم يمكن إضافة منطقة صورة ملف تعريف المستخدم كنقطة إنهاء ، بالإضافة إلى التسمية التوضيحية الموجودة أسفل الصورة حيث يمكن للمستخدم إضافة خط واحد يشرحها بشكل أفضل.

عرض قائمة حالية بالمستخدمين المتطابقين

بمجرد أن يختار المستخدم تطابقًا عن طريق تمرير الحقوق على تطبيقات build tinder clone ، يعد إعداد صفحة معين أمرًا ضروريًا لعرض المستخدمين المتطابقين. في صفحة المباريات المخصصة الخاصة بك ، يمكن استخدامها لعرض رسائل المستخدم نفسها كمجموعة وسيتم تحديثها باستمرار. سيتعين عليك تعيين مصدر قاعدة البيانات كمتهدمة للعديد من قوائم المستخدمين الحالية المتطابقة. أنت على استعداد لبدء تنظيم المادة الفريدة المعروضة داخل هذه الشبكة.

حدد الجزء الرئيسي بشكل أساسي بالمحتوى ذي الصلة الذي قد ترغب في إظهاره ، وسيقوم هذا المكون القوي بتعبئة الأقسام المتبقية في ضوء معلوماتك الحالية. داخل هذا التكرار ، يمكن أيضًا تصور عمل مناسبات داخل كل عمود على حدة.

ستكون الميزة ذات قيمة أثناء إنشاء ميزات التنقل عبر تطوير تطبيقك. عندما يبدأ المستخدمون في الضرب إلى رسائل مباشرة محددة ، فإنهم بحاجة إلى النقر على الرسالة الموضوعة في هذا القسم.

لهذا الغرض ، في تطبيقات الإرشادات التفصيلية لاستنساخ tinder ، سيتم تحويل المستخدمين إلى صفحة معينة لمحادثات أو رسائل محددة بواسطة مستخدم معين. خلال عملية العمل هذه ، سيتعين علينا إرسال المعلومات المطلوبة للتعرف على الشخص المحدد الذي قد نرغب في بدء محادثة معه. بعد ذلك ، قم بتمكين المستخدم من عرض محتوى الرسالة الفعلي عند تكرار الرسائل ذات الصلة على الصفحة ذات الصلة.

من خلال البحث عن جميع الرسائل ، ثم إضافة قيود إضافية ، يمكن عرض الرسائل التي يكون فيها المستخدم الحالي إما المرسل أو المستلم. سيؤدي هذا إلى تجنب عرض سلاسل الرسائل غير ذات الصلة والتي لا تتعلق بهذا المستخدم.

خلق الرسائل

لإنشاء رسالة ، ستحتاج إلى حقل متعدد الأسطر حيث يمكن كتابة المحتوى. لذا فهي تحت الرسائل المكررة أو الأحاديث هنا ؛ يمكنك إنشاء رسالة بنقرة إصبع. ابدأ في إنشاء سير عمل للتطبيقات عندما ينقر المستخدم على زر إرسال الرسالة. داخل ورقة العمل الخاصة بك ، يمكنك البدء في إنشاء رسائل جديدة في قاعدة بيانات التطبيق الخاص بك. في هذا ، سيتعين عليك تحليل أي سطور إدخال إضافية داخل السطر السابق والاحتفاظ بها.

لإنشاء حقل رسالة جديد ، فإن أهم شيء هو ترتيب المستخدم المرسل ، وسيتم تمييز المستخدم الذي سيتلقى هذه الرسالة كمتلقي. سيتم وضع الرسالة النصية في حقل إدخال النافذة.

عرض الرسالة في النافذة

عند إنشاء رسالة جديدة ، سيتم تحديث قاعدة بيانات مجموعة الرسائل ديناميكيًا بمجرد التحديث والمساعدة في تسهيل المحادثة الشاملة. الإدخال النهائي هو محتوى الرسالة الفعلي المعروض عند إرسال أو استلام كل رسالة. ستتضمن العملية أحدث محتوى للرسالة ، سواء تم استلامها أو إرسالها مع صورة ملف تعريف العرض الخاصة بالمرسل أو المستلم.

ميزات إضافية للتطبيق

بمجرد أن تعتاد على إنشاء حقل مخصص بواجهة مستخدم للعرض ، يمكنك الاستمرار في إنشاء ميزاتك الخاصة حسب اختيارك وحاجتك. على الرغم من أهمية بعض الميزات الإضافية التي تمت مناقشتها أدناه:

الخصوصية و أمن

قبل الانتهاء من تطبيق ، بغض النظر عن مكانته ، يعد إعداد الخصوصية والأمان أمرًا مهمًا. بعد الأساسيات ، يجب أن تكون أولويتك هي أمان التطبيق بحيث يمكن تأمين بيانات المستخدم بكل الطرق. يمكنك أيضًا تأكيد أنك تحتفظ عن غير قصد ببعض البيانات المهمة بدون طبقة واقية.

علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا:

بناء ملفات تعريف مستخدم منفصلة

قم بإنشاء دعم في حالة الحاجة

مرشحات لمطابقة التفضيلات الشخصية للمستخدم

قم بتشغيل تطبيق Tinder Clone الخاص بك

بعد إنشاء تطبيق استنساخ tinder بدون كود ، فأنت جاهز لإطلاقه في السوق. حدد تاريخ افتتاح تطبيق المواعدة الخاص بك واقضِ الوقت والمال في التسويق قبل الإطلاق. في AppMaster ، يمكنك بناء جميع الخيارات والوظائف الكاملة لتطبيق Tinder clone المواعدة بسهولة. بعد الإطلاق ، تحتاج إلى القيام ببعض التسويق ، لذا احتفظ بتكلفة التسويق قبل وبعد الإطلاق.

ابدأ في بناء تطبيق Tinder Clone الخاص بك

يمكن أن تساعدك منصة AppMaster في تطوير تطبيق استنساخ tinder مثل أي تطبيق أو برنامج آخر. قبل ذلك ، لم يكن من الممكن إنشاء شيء مذهل بدون تشفير. ابدأ في بناء تطبيقك اليوم في AppMaster وقم بالتسجيل. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، فسنقدم دائمًا الدعم من خلال فريق الخبراء لدينا.

شيء صغير

لذلك ، لتلخيص كل شيء ، من الممكن تطوير تطبيق tinder clone الخاص بك مع بعض التعديلات والوظائف المخصصة الشائعة. يمكن إنشاء استنساخ Tinder وأي نوع من التطبيقات باستخدام طريقة no-code. إذا كانت لديك خلفية برمجة وكنت خبيرًا ، فيمكنك بناؤها عن طريق الترميز. لكن الأمر سيستغرق وقتًا وخبرة وجهدًا هائلين. هناك دائمًا طريقة أسهل للقيام بأي مهمة ، وهذا صحيح في بناء استنساخ Tinder. أسهل طريقة لإنشاء استنساخ tinder هي من خلال نظام أساسي بدون رمز مثل AppMaster. باستخدام AppMaster ، لا يمكنك إنشاء تطبيقات مواعدة فحسب ، بل يمكنك أيضًا إنشاء جميع أنواع تطبيقات الأجهزة المحمولة وسطح المكتب التي يمكن إنشاؤها بسهولة دون أي تدخل من الخبرة الهائلة والتشفير.