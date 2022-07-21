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دليل عدم وجود كود

ما هو No-Code؟
بالكامل دليل ل No-Code تطوير

تُحدث منصات تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية ثورة في تصميم مواقع الويب والبرامج من خلال جعل الترميز غير ضروري.

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Fully native Android and IOS apps with Swift UI and Kotlin
لا رمز كمفهوم

ما هو No-Code

التطوير بدون كود هو منهجية تطوير برمجيات جديدة توفر طريقة مبسطة لبناء التطبيقات دون أي مهارات تشفير.

التطوير بدون تشفير

التطوير بدون تعليمات برمجية هو منهجية جديدة لتطوير البرامج توفر طريقة مبسطة لإنشاء تطبيقات بدون أي مهارات في الترميز. تزداد شعبية الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ويمكننا أن نرى السبب - عادةً ما يكون لها واجهة سهلة الاستخدام ، مما يعني أنها تتيح لك تصور عملية التنفيذ بسرعة حتى تتمكن من وصف منطق العمل الكلي بالتفصيل الكامل.

يستخدم No-Code محررات السحب والإفلات ؛ هذا هو المكون الذي يحدد الشكل المطلوب أو الوحدات النمطية بنقرة زر الماوس ويقطعها معًا على مساحة موصوفة بينما تنعكس النتائج في النوافذ المحددة بشكل متناسب على الشاشة. تقوم No-Code بتلخيص الأجزاء والمبادئ التي يتم من خلالها إنشاء برامج أكثر تعقيدًا من خلال بيئات المطورين التي تجعل من السهل على أي شخص تعلم كيفية البرمجة ، حتى لو لم يفعل ذلك من قبل.

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ميزات عدم وجود رمز

لا توجد شفرة ميزات للبحث عنها

تسمح لك الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية بإنشاء التطبيقات بسرعة والالتقاء مع مطورين آخرين لتجميع ميزات المنتج دون العمل بمعزل عن الآخرين.

النمذجة المرئية
النمذجة المرئية النمذجة المرئية

يعد إنشاء التطبيقات باستخدام نموذج مرئي أسرع بكثير من ترميزها من البداية. تسمح أدوات النمذجة المرئية بتمثيل المعلومات المعقدة في شكل مبسط يسهل قراءته من قبل أي شخص. هذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مناسبة لكل من مستخدمي الأعمال والمطورين.

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وظائف خارج الصندوق
وظائف خارج الصندوق وظائف خارج الصندوق

ليست هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة باستخدام أنظمة بدون رمز ، والتي توفر جميع الوظائف التي قد تحتاجها لتطبيقك بمجرد بدء العمل عليه. تقدم معظم الأنظمة الأساسية بدون رمز وحدات موجودة مسبقًا يمكن استخدامها لتوفير الوقت والجهد. على سبيل المثال ، إدارة الدفع أو الوحدات النمطية التي تواجه العملاء ، مثل إدارة المبيعات أو إدارة دعم العملاء.

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واجهة السحب والإفلات
واجهة السحب والإفلات واجهة السحب والإفلات

توفر كل أداة بدون رمز واجهة سهلة الاستخدام. إنها واحدة من أكثر الميزات المفيدة والعملية التي تجعل إنشاء التطبيق أمرًا سهلاً. تعد ميزات السحب والإفلات من أهم الأجزاء المفيدة في عملية التطوير. لا يمكنهم فقط تسهيل إنشاء التطبيقات على المواطنين ولكن أيضًا للمطورين المحترفين.

أنشئ تطبيقك بالسحب والإفلات
إمكانية التشغيل البيني عبر الأنظمة الأساسية

تتيح لك أدوات بدون رمز إنشاء تطبيقات جوال ثرية وجذابة بسهولة ونشرها بسهولة على متجر Apple أو Google Play. قم بتمييز تطبيقاتك برمز علامتك التجارية وألوان شركتك وعناصر أخرى من هويتك المرئية. تخطي شهورًا من الترميز باستخدام أدوات التطوير بالسحب والإفلات.

تحقق من وظائف AppMaster
إمكانية التشغيل البيني عبر الأنظمة الأساسية
مقياس كما تذهب
مقياس كما تذهب مقياس كما تذهب

تسهل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء تطبيقات جديدة يمكنها التعامل مع زيادة أعداد العملاء ونمو الأعمال وجميع التغييرات الأخرى في استراتيجيتك أو تطويرك. أضف السعة والنطاق مع المتطلبات المتزايدة لعملك.

بناء التطبيق مجانا
إدارة دورة حياة التطبيق
إدارة دورة حياة التطبيق إدارة دورة حياة التطبيق

تعمل ميزة No-code على تبسيط جميع مراحل دورة حياة تطوير البرامج ، مثل تصحيح الأخطاء والاختبار والنشر. يمكن للمستخدمين أيضًا الرجوع إلى الإصدارات السابقة من التطبيق إذا شعروا أنه سيحل مشاكلهم الحالية داخل التطبيق.

انتقل إلى مصمم التطبيق
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks
More that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocksMore that 1000 of various prebuilt business process blocks

إمكانية إعادة الاستخدام مع الكتل المختلفة التي تم إنشاؤها مسبقًا

قم بتوصيل تطبيق الجوال والويب وسير العمل بمنصات الطرف الثالث لتدفق غير محدود للبيانات. التكامل مع CRM وبوابات الدفع وقواعد البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وما إلى ذلك في بضع خطوات.

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لماذا لا رمز

مزايا No-Code

تعمل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية على تسريع إنشاء الخادم والويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية.

خفض التكاليف

خفض التكاليف

تعمل الحلول الخالية من التعليمات البرمجية على تقليل تكلفة التطوير بنسبة تصل إلى 80٪. لا يوجد كود يغلق فجوة تكنولوجيا المعلومات دون الحاجة إلى تكبد نفقات موارد إضافية.

زيادة السرعة

زيادة السرعة

يستغرق وقت تطوير التطبيق شهورًا. يبحث المطورون والشركات عن طرق لتقديم التطبيقات بشكل أسرع. لا يوجد كود يقطع هذه المرة إلى النصف أو حتى أقل.

ابق متقدمًا

ابق متقدمًا

لا رمز هو المستقبل. الشركات التي تنفذها اليوم ، تظل في طليعة المنحنى. No-code هي أداة مثالية للتحسين المستمر.

جعل تطبيقات أفضل

جعل تطبيقات أفضل

يؤدي التطوير بدون رمز إلى معدل نجاح أفضل للتطبيقات. إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وتلقي ردود الفعل الفورية.

تسريع العمليات

تسريع العمليات

النظام الأساسي بدون رمز هو نقطة اتصال مثالية لفريقك. يمكنك إنشاء مهام سير العمل وبدء تشغيلها ومعالجتها دون إضاعة الوقت في المهام الروتينية الرتيبة.

زيادة الرشاقة

زيادة الرشاقة

إن التطوير الفعال والسريع عبر أدوات النمذجة المرئية يمنح الشركات فرصة للتكيف بسرعة مع الأسواق المتغيرة ومتطلبات العملاء.

أنشئ تطبيقك مجانًا
سلبيات عدم وجود كود

أساطير حول عدم وجود رمز

هناك أسطورة مفادها أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لها قدرة محدودة على التخصيص والقياس لأن المطورين لا يتمتعون بالسلطة الكاملة على أدوات عدم وجود تعليمات برمجية وكود المصدر.

AppMaster Cloud
اختر بحكمة

لا تتسع جميع الأنظمة الأساسية ، ولكن في عالم عدم وجود رمز ، هناك القليل منها الذي يساعدك على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج على مستوى المؤسسة وذات إنتاجية عالية. بعض المنصات مثل AppMaster تقدم حتى كود المصدر!

جرب AppMaster مجانًا
AppMaster Cloud
تعرف على متطلباتك

اليوم مع عدم وجود رمز ، يمكنك تحديث الأنظمة القديمة ، وإنشاء عمليات جديدة وتحسين العمليات الحالية ، وإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات ، وتعديل الحلول بسهولة لتلبية احتياجات العمل ، وما إلى ذلك.

ماذا يمكنك أن تبني

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام No-Code

المنصات الخالية من التعليمات البرمجية قريبة من السحرية. إنها توفر إمكانيات لا حصر لها لإنشاء أي نوع من التطبيقات بناءً على احتياجات العمل.

تطبيقات الأعمال

CRM ، إدارة المشاريع ، إدارة مكتب المساعدة ، HRMS ، الخدمة الذاتية للموظفين ، المشتريات

الموقع والبوابات

الصفحات المقصودة ، وسائل التواصل الاجتماعي ، المتاجر عبر الإنترنت ، حجز المطاعم ، لوحات الإدارة ، بوابات السفر والمزيد

تطبيقات الهاتف الجوال

تطبيقات اللياقة البدنية وخدمات الدفع والألعاب عبر الإنترنت وتطبيقات المراسلة والمدارس عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير

تطبيقات الخادم

البريد الإلكتروني وطباعة الشبكة ومخازن الملفات وأنظمة المستندات عبر الإنترنت مثل محرر مستندات Google وغير ذلك الكثير

لماذا تختار No-code

أسباب اختيار بدون رمز

تتعطل مناهج التنمية التقليدية اليوم بسبب عدم وجود رمز. يوفر البديل مرونة في البرامج المخصصة وفي نفس الوقت يقصر وقت الوصول إلى السوق بما يصل إلى 10 مرات.

الاستخدام المعقول للموارد

الاستخدام المعقول للموارد

وفقًا لـ Gartner ، حتى عام 2022 ، تجاوز الطلب على تطوير التطبيقات قدرة تكنولوجيا المعلومات بمقدار خمسة أضعاف. يتم إنفاق غالبية ميزانية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة على صيانة الأنظمة القديمة. يسمح No-code لأي مستخدم بدون مهارات تقنية المعلومات بإنشاء تطبيقات جديدة بسرعة. يمكن تزويد مستخدمي الأعمال بأدوات جديدة ، مع تمكينهم من تولي ملكية أتمتة سير العمل.

تسليم التطبيق السريع

تسليم التطبيق السريع

مع قيام الشركات بالتحول الرقمي ، فإنها تصبح شركات مدفوعة بالبرمجيات. بينما اعتاد الكثيرون على توظيف مطورين لتشفير البرامج يدويًا ، فإن عدم وجود رمز يعطل هذا النمط. يدرك كل من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال اليوم أن عدم وجود تعليمات برمجية سيؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر نجاحًا. تساعد مجموعة غنية من برامج التحرير المرئية والموصلات المضمنة والمزيد في طرح تطبيقات جديدة.

أمان على مستوى المؤسسة

أمان على مستوى المؤسسة

توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين ميزات أمان مهمة مثل أدوات المسؤول والتحكم في الوصول وتقييم التهديدات. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين المصرح لهم تكوين ومراقبة أمان النظام في كل نقطة زمنية. علاوة على ذلك ، تضمن أفضل ممارسات الصناعة أمان وخصوصية البيانات المخزنة من خلال دعمها على مستوى التطبيق والشبكة ، وكذلك على مستوى الوصول المادي.

في طليعة التحول الرقمي

في طليعة التحول الرقمي

أجبرت الجائحة وظروف العمل عن بعد والعواقب المترتبة على ذلك المنظمات على إعادة التفكير بسرعة في استراتيجياتها التقنية وسير العمل. حققت العديد من الشركات قفزة وصلت إلى 10 سنوات في تحولها الرقمي. توفر المنصات الخالية من التعليمات البرمجية تقنية أساسية للمؤسسات للابتكار المستمر وتسريع التكيف مع مناخ السوق المتغير باستمرار.

تخصيص التطبيق بسهولة

تخصيص التطبيق بسهولة

يتطلب عدم وجود رمز خبرة برمجة أقل رسمية ، مما يساعد على سد فجوة تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها العديد من الشركات دون مطالبتهم بتوظيف المزيد من خبراء تكنولوجيا المعلومات في فريقهم. تتيح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا للمطورين المواطنين تطوير التطبيقات دون أي مشاركة لتكنولوجيا المعلومات ، مما يقلل من تراكم تكنولوجيا المعلومات مع تقليل الموارد المكلفة.

بدون كود مقابل البدائل

No-Code مقابل التقنيات الأخرى

تُظهر مقارنة عدم وجود رمز مع البدائل عدد المزايا التي تتمتع بها مقابل الطرق التقليدية.

تطوير بلا كود مقابل التنمية التقليدية
تطوير بلا كود مقابل التنمية التقليدية

في حين أن التطوير المخصص له عيوبه ، فلا يمكن إنكار أن عدم وجود رمز أسرع وأكثر كفاءة. يستغرق تطوير برنامج أو تطبيق شهورًا ، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة KPMG ، يفشل أكثر من 80٪ منهم في التسليم في غضون الجدول الزمني المحدد. لا توجد ضجة من هذا القبيل مع عدم وجود رمز. تفضل الصعاب التطبيقات التي لا تحتوي على كود حتى عندما يتعلق الأمر بالتكاليف والصيانة.

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تطوير بدون كود مقابل البرمجيات الجاهزة
تطوير بدون كود مقابل البرمجيات الجاهزة

التخصيص هو أكبر عيب في المنتجات الجاهزة. بينما تقدمت التكنولوجيا بالتأكيد وهناك العديد من المنتجات التي تناسب متطلبات الصناعة ، فقد لا تتمتع بالمرونة لإضافة الميزات التي تحتاجها. هذا يمكن أن يسد عملية عملك بالكامل على المدى الطويل. يعمل تطوير عدم وجود رمز على القضاء على هذا الصداع تمامًا من خلال منح الشركات حرية التخصيص.

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تطوير بدون كود مقابل تطوير كود منخفض
تطوير بدون كود مقابل تطوير كود منخفض

هذا هو السؤال الأكبر. يشعر معظم المستخدمين بالارتباك ويعتقدون أنهم متماثلون. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. يتطلب الرمز المنخفض الحد الأدنى من الترميز ، بينما لا يتطلب أي رمز تشفير على الإطلاق. لذلك ، إلى جانب متطلبات معرفة الترميز الأساسية على الأقل لتطوير الكود المنخفض ، هناك فروق دقيقة تفصل بين هاتين العمليتين وتجعل الكود المنخفض عملية أكثر تعقيدًا وتكلفة.

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لماذا AppMaster؟

مزايا AppMaster

يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.

خلفية واحدة
خلفية واحدة

تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.

سرعة
سرعة

أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!

استضافة في أي مكان
استضافة في أي مكان

يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.

مصدر الرمز
مصدر الرمز

من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.

وثائق API
وثائق API

قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.

براعه
براعه

يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.

أنشئ تطبيقك مجانًا
"لقد خفضنا الميزانية أكثر من 10 مرات وأطلقنا الحل في أقل من 4 أسابيع ، بدلاً من 6 أشهر ، باستخدام AppMaster النظام الأساسي." بناء التطبيق مجانا

التعليمات

تعرف على المزيد حول AppMaster Business Process Designer والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.

قم بزيارة مركز المساعدة الخاص بنا
يمكن لأي موظف ، حتى من غير المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ، استخدام أي كود لتطوير حلول برمجية مخصصة ، وذلك بفضل النمذجة المرئية ووظائف السحب والإفلات والتهيئة البديهية.
ماذا بعد؟

استكشف المزيد من ميزات النظام الأساسي AppMaster

اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

تعرف على المزيد حول AppMaster

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