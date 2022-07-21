تُحدث منصات تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية ثورة في تصميم مواقع الويب والبرامج من خلال جعل الترميز غير ضروري.
التطوير بدون كود هو منهجية تطوير برمجيات جديدة توفر طريقة مبسطة لبناء التطبيقات دون أي مهارات تشفير.
التطوير بدون تعليمات برمجية هو منهجية جديدة لتطوير البرامج توفر طريقة مبسطة لإنشاء تطبيقات بدون أي مهارات في الترميز. تزداد شعبية الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ويمكننا أن نرى السبب - عادةً ما يكون لها واجهة سهلة الاستخدام ، مما يعني أنها تتيح لك تصور عملية التنفيذ بسرعة حتى تتمكن من وصف منطق العمل الكلي بالتفصيل الكامل.
يستخدم No-Code محررات السحب والإفلات ؛ هذا هو المكون الذي يحدد الشكل المطلوب أو الوحدات النمطية بنقرة زر الماوس ويقطعها معًا على مساحة موصوفة بينما تنعكس النتائج في النوافذ المحددة بشكل متناسب على الشاشة. تقوم No-Code بتلخيص الأجزاء والمبادئ التي يتم من خلالها إنشاء برامج أكثر تعقيدًا من خلال بيئات المطورين التي تجعل من السهل على أي شخص تعلم كيفية البرمجة ، حتى لو لم يفعل ذلك من قبل.
تسمح لك الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية بإنشاء التطبيقات بسرعة والالتقاء مع مطورين آخرين لتجميع ميزات المنتج دون العمل بمعزل عن الآخرين.
يعد إنشاء التطبيقات باستخدام نموذج مرئي أسرع بكثير من ترميزها من البداية. تسمح أدوات النمذجة المرئية بتمثيل المعلومات المعقدة في شكل مبسط يسهل قراءته من قبل أي شخص. هذه الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مناسبة لكل من مستخدمي الأعمال والمطورين.
ليست هناك حاجة لإعادة اختراع العجلة باستخدام أنظمة بدون رمز ، والتي توفر جميع الوظائف التي قد تحتاجها لتطبيقك بمجرد بدء العمل عليه. تقدم معظم الأنظمة الأساسية بدون رمز وحدات موجودة مسبقًا يمكن استخدامها لتوفير الوقت والجهد. على سبيل المثال ، إدارة الدفع أو الوحدات النمطية التي تواجه العملاء ، مثل إدارة المبيعات أو إدارة دعم العملاء.
توفر كل أداة بدون رمز واجهة سهلة الاستخدام. إنها واحدة من أكثر الميزات المفيدة والعملية التي تجعل إنشاء التطبيق أمرًا سهلاً. تعد ميزات السحب والإفلات من أهم الأجزاء المفيدة في عملية التطوير. لا يمكنهم فقط تسهيل إنشاء التطبيقات على المواطنين ولكن أيضًا للمطورين المحترفين.
تتيح لك أدوات بدون رمز إنشاء تطبيقات جوال ثرية وجذابة بسهولة ونشرها بسهولة على متجر Apple أو Google Play. قم بتمييز تطبيقاتك برمز علامتك التجارية وألوان شركتك وعناصر أخرى من هويتك المرئية. تخطي شهورًا من الترميز باستخدام أدوات التطوير بالسحب والإفلات.
تسهل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية إنشاء تطبيقات جديدة يمكنها التعامل مع زيادة أعداد العملاء ونمو الأعمال وجميع التغييرات الأخرى في استراتيجيتك أو تطويرك. أضف السعة والنطاق مع المتطلبات المتزايدة لعملك.
تعمل ميزة No-code على تبسيط جميع مراحل دورة حياة تطوير البرامج ، مثل تصحيح الأخطاء والاختبار والنشر. يمكن للمستخدمين أيضًا الرجوع إلى الإصدارات السابقة من التطبيق إذا شعروا أنه سيحل مشاكلهم الحالية داخل التطبيق.
قم بتوصيل تطبيق الجوال والويب وسير العمل بمنصات الطرف الثالث لتدفق غير محدود للبيانات. التكامل مع CRM وبوابات الدفع وقواعد البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات وما إلى ذلك في بضع خطوات.
تعمل الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية على تسريع إنشاء الخادم والويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية.
تعمل الحلول الخالية من التعليمات البرمجية على تقليل تكلفة التطوير بنسبة تصل إلى 80٪. لا يوجد كود يغلق فجوة تكنولوجيا المعلومات دون الحاجة إلى تكبد نفقات موارد إضافية.
يستغرق وقت تطوير التطبيق شهورًا. يبحث المطورون والشركات عن طرق لتقديم التطبيقات بشكل أسرع. لا يوجد كود يقطع هذه المرة إلى النصف أو حتى أقل.
لا رمز هو المستقبل. الشركات التي تنفذها اليوم ، تظل في طليعة المنحنى. No-code هي أداة مثالية للتحسين المستمر.
يؤدي التطوير بدون رمز إلى معدل نجاح أفضل للتطبيقات. إنشاء التطبيقات بشكل أسرع وتلقي ردود الفعل الفورية.
النظام الأساسي بدون رمز هو نقطة اتصال مثالية لفريقك. يمكنك إنشاء مهام سير العمل وبدء تشغيلها ومعالجتها دون إضاعة الوقت في المهام الروتينية الرتيبة.
إن التطوير الفعال والسريع عبر أدوات النمذجة المرئية يمنح الشركات فرصة للتكيف بسرعة مع الأسواق المتغيرة ومتطلبات العملاء.
هناك أسطورة مفادها أن الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لها قدرة محدودة على التخصيص والقياس لأن المطورين لا يتمتعون بالسلطة الكاملة على أدوات عدم وجود تعليمات برمجية وكود المصدر.
لا تتسع جميع الأنظمة الأساسية ، ولكن في عالم عدم وجود رمز ، هناك القليل منها الذي يساعدك على إنشاء تطبيقات جاهزة للإنتاج على مستوى المؤسسة وذات إنتاجية عالية. بعض المنصات مثل AppMaster تقدم حتى كود المصدر!
اليوم مع عدم وجود رمز ، يمكنك تحديث الأنظمة القديمة ، وإنشاء عمليات جديدة وتحسين العمليات الحالية ، وإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسات ، وتعديل الحلول بسهولة لتلبية احتياجات العمل ، وما إلى ذلك.
المنصات الخالية من التعليمات البرمجية قريبة من السحرية. إنها توفر إمكانيات لا حصر لها لإنشاء أي نوع من التطبيقات بناءً على احتياجات العمل.
CRM ، إدارة المشاريع ، إدارة مكتب المساعدة ، HRMS ، الخدمة الذاتية للموظفين ، المشتريات
الصفحات المقصودة ، وسائل التواصل الاجتماعي ، المتاجر عبر الإنترنت ، حجز المطاعم ، لوحات الإدارة ، بوابات السفر والمزيد
تطبيقات اللياقة البدنية وخدمات الدفع والألعاب عبر الإنترنت وتطبيقات المراسلة والمدارس عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير
البريد الإلكتروني وطباعة الشبكة ومخازن الملفات وأنظمة المستندات عبر الإنترنت مثل محرر مستندات Google وغير ذلك الكثير
تتعطل مناهج التنمية التقليدية اليوم بسبب عدم وجود رمز. يوفر البديل مرونة في البرامج المخصصة وفي نفس الوقت يقصر وقت الوصول إلى السوق بما يصل إلى 10 مرات.
وفقًا لـ Gartner ، حتى عام 2022 ، تجاوز الطلب على تطوير التطبيقات قدرة تكنولوجيا المعلومات بمقدار خمسة أضعاف. يتم إنفاق غالبية ميزانية تكنولوجيا المعلومات للمؤسسة على صيانة الأنظمة القديمة. يسمح No-code لأي مستخدم بدون مهارات تقنية المعلومات بإنشاء تطبيقات جديدة بسرعة. يمكن تزويد مستخدمي الأعمال بأدوات جديدة ، مع تمكينهم من تولي ملكية أتمتة سير العمل.
مع قيام الشركات بالتحول الرقمي ، فإنها تصبح شركات مدفوعة بالبرمجيات. بينما اعتاد الكثيرون على توظيف مطورين لتشفير البرامج يدويًا ، فإن عدم وجود رمز يعطل هذا النمط. يدرك كل من قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال اليوم أن عدم وجود تعليمات برمجية سيؤدي إلى نتائج أسرع وأكثر نجاحًا. تساعد مجموعة غنية من برامج التحرير المرئية والموصلات المضمنة والمزيد في طرح تطبيقات جديدة.
توفر الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية للمستخدمين ميزات أمان مهمة مثل أدوات المسؤول والتحكم في الوصول وتقييم التهديدات. بهذه الطريقة ، يمكن للمستخدمين المصرح لهم تكوين ومراقبة أمان النظام في كل نقطة زمنية. علاوة على ذلك ، تضمن أفضل ممارسات الصناعة أمان وخصوصية البيانات المخزنة من خلال دعمها على مستوى التطبيق والشبكة ، وكذلك على مستوى الوصول المادي.
أجبرت الجائحة وظروف العمل عن بعد والعواقب المترتبة على ذلك المنظمات على إعادة التفكير بسرعة في استراتيجياتها التقنية وسير العمل. حققت العديد من الشركات قفزة وصلت إلى 10 سنوات في تحولها الرقمي. توفر المنصات الخالية من التعليمات البرمجية تقنية أساسية للمؤسسات للابتكار المستمر وتسريع التكيف مع مناخ السوق المتغير باستمرار.
يتطلب عدم وجود رمز خبرة برمجة أقل رسمية ، مما يساعد على سد فجوة تكنولوجيا المعلومات التي تواجهها العديد من الشركات دون مطالبتهم بتوظيف المزيد من خبراء تكنولوجيا المعلومات في فريقهم. تتيح الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية أيضًا للمطورين المواطنين تطوير التطبيقات دون أي مشاركة لتكنولوجيا المعلومات ، مما يقلل من تراكم تكنولوجيا المعلومات مع تقليل الموارد المكلفة.
تُظهر مقارنة عدم وجود رمز مع البدائل عدد المزايا التي تتمتع بها مقابل الطرق التقليدية.
في حين أن التطوير المخصص له عيوبه ، فلا يمكن إنكار أن عدم وجود رمز أسرع وأكثر كفاءة. يستغرق تطوير برنامج أو تطبيق شهورًا ، ووفقًا لدراسة أجرتها شركة KPMG ، يفشل أكثر من 80٪ منهم في التسليم في غضون الجدول الزمني المحدد. لا توجد ضجة من هذا القبيل مع عدم وجود رمز. تفضل الصعاب التطبيقات التي لا تحتوي على كود حتى عندما يتعلق الأمر بالتكاليف والصيانة.
التخصيص هو أكبر عيب في المنتجات الجاهزة. بينما تقدمت التكنولوجيا بالتأكيد وهناك العديد من المنتجات التي تناسب متطلبات الصناعة ، فقد لا تتمتع بالمرونة لإضافة الميزات التي تحتاجها. هذا يمكن أن يسد عملية عملك بالكامل على المدى الطويل. يعمل تطوير عدم وجود رمز على القضاء على هذا الصداع تمامًا من خلال منح الشركات حرية التخصيص.
هذا هو السؤال الأكبر. يشعر معظم المستخدمين بالارتباك ويعتقدون أنهم متماثلون. هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة. يتطلب الرمز المنخفض الحد الأدنى من الترميز ، بينما لا يتطلب أي رمز تشفير على الإطلاق. لذلك ، إلى جانب متطلبات معرفة الترميز الأساسية على الأقل لتطوير الكود المنخفض ، هناك فروق دقيقة تفصل بين هاتين العمليتين وتجعل الكود المنخفض عملية أكثر تعقيدًا وتكلفة.
يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.
تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.
أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!
يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.
من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.
قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.
يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.
تعرف على المزيد حول AppMaster Business Process Designer والمزيد من المعلومات حول كيفية العمل مع نظامنا الأساسي بدون رمز.
اقرأ المزيد عن أدوات التحرير المرئية القوية الأخرى التي تحتاجها لإنشاء تطبيقات ويب وتطبيقات جوال رائعة دون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
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