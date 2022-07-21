التطوير بدون تشفير

التطوير بدون تعليمات برمجية هو منهجية جديدة لتطوير البرامج توفر طريقة مبسطة لإنشاء تطبيقات بدون أي مهارات في الترميز. تزداد شعبية الأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية ويمكننا أن نرى السبب - عادةً ما يكون لها واجهة سهلة الاستخدام ، مما يعني أنها تتيح لك تصور عملية التنفيذ بسرعة حتى تتمكن من وصف منطق العمل الكلي بالتفصيل الكامل.

يستخدم No-Code محررات السحب والإفلات ؛ هذا هو المكون الذي يحدد الشكل المطلوب أو الوحدات النمطية بنقرة زر الماوس ويقطعها معًا على مساحة موصوفة بينما تنعكس النتائج في النوافذ المحددة بشكل متناسب على الشاشة. تقوم No-Code بتلخيص الأجزاء والمبادئ التي يتم من خلالها إنشاء برامج أكثر تعقيدًا من خلال بيئات المطورين التي تجعل من السهل على أي شخص تعلم كيفية البرمجة ، حتى لو لم يفعل ذلك من قبل.