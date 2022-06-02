الأعمال العقارية هي صناعة مزدهرة تصنف من بين أفضل خمسة عشر سوقًا في العالم. بلغت القيمة الإجمالية لسوق العقارات في العالم 326 دولارًا أمريكيًا. خمسة تريليونات في عام 2020 (وفقًا لـ The Private Property Reporter بتاريخ 24 نوفمبر 2021). وغني عن القول ، أن الأعمال العقارية مربحة للغاية وتنافسية للغاية. نتيجة لذلك ، يبحث وكلاء السمسار العقاريون ووكالات إدارة الممتلكات باستمرار عن طرق جديدة للوصول إلى عملائهم.

لقد نجحت البيوت المفتوحة والمكالمات الباردة وقوائم مواقع الويب والإعلانات التقليدية في الماضي. ولكن في عالم اليوم الرقمي سريع الخطى ، حيث يحتاج العملاء المشغولون إلى وصول فوري في الوقت الفعلي إلى معلومات العقارات ، أصبحت تطبيقات العقارات على الهاتف المحمول حلاً مناسبًا للممتلكات. بالإضافة إلى ذلك ، تم توسيع ملف تعريف مالكي العقارات اليوم ومستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول العقارية ليشمل رواد الأعمال الشباب والرياضيين والمشاهير وأباطرة التكنولوجيا. يشمل البعض الآخر مشتري العقارات المتحمسين لأول مرة والبائعين الحقيقيين الحذرين الذين تعتبر المعلومات العقارية الموثوقة والسريعة أمرًا حيويًا.

أعمال العقارات التقليدية

لا يزال مستثمرو الأعمال العقارية التقليديون وأصحاب المصلحة في تطوير العقارات يحافظون على اهتمامهم الشديد بسوق العقارات. ومع ذلك ، فقد تكيفوا مع الوسائل الحديثة لتلقي المعلومات عن قوائم العقارات وكيل العقارات. يدرك وكلاء العقارات المغامرون والناجحون أن احتياجات عملائهم تتكيف مع تكنولوجيا اليوم. على الرغم من كل التغييرات ، تظل الحقيقة أن سوق العقارات مربح كما كان في أي وقت مضى. هذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لدخول سوق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول العقارية.

كيف يتم استخدام تطبيقات الجوال العقارية؟

الأشخاص الذين يسعون لاستئجار أو شراء أو بيع ممتلكاتهم يعتمدون على تطبيقات العقارات المتنقلة لتحديد المشترين والبائعين والمستأجرين. يستخدمون تطبيقات العقارات لإدراج الممتلكات ، والبحث عن عقار مناسب للمعاملات ، وتحديد أصحاب المصلحة. يشمل مستخدمو تطبيقات الجوال للعقارات المشترين أو البائعين أو المستأجرين الذين يبحثون عن عقارات للشراء أو البيع أو الإيجار قصير الأجل أو طويل الأجل. يستخدم المستأجرون تطبيقات الهاتف المحمول العقارية للعثور على قوائم العقارات لأماكن الإقامة أو الإيجارات قصيرة الأجل أو ترتيبات الإيجار طويلة الأجل. مديرو العقارات الذين يعملون في مجال إدارة الممتلكات وصيانتها هم أيضًا مستخدمون متعطشون لمنصات تطبيقات الأجهزة المحمولة العقارية. يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول العقارية لإدارة المهام الإدارية والتواصل مع المستأجرين أو شاغلي الممتلكات التي يديرونها. تستخدم شركات التطوير العقاري تطبيقات العقارات المتنقلة للإعلان عن التطورات العقارية الجديدة للعملاء المحتملين. غالبًا ما تتضمن المعلومات المتعلقة بهذه التطورات نماذج معمارية ثلاثية الأبعاد للمشروع المكتمل.

وكلاء العقارات هم أيضًا مستخدمون متعطشون لتطبيقات العقارات على الهاتف المحمول لربط العملاء بترتيبات الملكية المثالية الخاصة بهم. يشمل عملاؤهم هؤلاء المشترين والبائعين والمستأجرين وشركات التطوير العقاري والوكالات. يحتاج كل هؤلاء المستخدمين إلى وصول ملائم ومفصل وفوري إلى معلومات الملكية من تطبيقات العقارات على الهاتف المحمول. كلما كان تطبيق العقارات على الهاتف المحمول أكثر موثوقية ، زادت سرعة حصول هؤلاء المستخدمين على حلول الإقامة والممتلكات المثالية.

ما هي أفضل شركة لتطوير التطبيقات العقارية؟

قبل استكشاف أفضل تطبيق عقاري ، من المهم ملاحظة أنه يمكن تجميع تطبيقات العقارات في فئات مختلفة. يحتوي كل نوع من التطبيقات على ميزات متنوعة تلبي الاحتياجات الفريدة لمستخدميه في سوق العقارات لخدمات العقارات.

تطبيقات تقييم الممتلكات

تسمح تطبيقات العقارات المتنقلة هذه للمستخدمين بتقدير قيمة ممتلكاتهم في الوقت الذي يناسبهم. تتيح ميزات تطوير التطبيقات للمستخدمين إرسال الموقع والمقاييس والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالممتلكات. تتلاعب تطبيقات عقارات تقييم الممتلكات بالبيانات من المستخدمين بالإضافة إلى قاعدة البيانات الشاملة الخاصة بهم للوصول إلى قيمة الممتلكات المقدرة. تقوم تطبيقات الهاتف المحمول مثل Trulia بتحليل التركيبة السكانية للأحياء مثل شريحة الدخل وكبح الاستئناف ومستوى التعليم وحتى إحصاءات الأمان داخل المنطقة! تستخدم هذه البيانات لإجراء تحليل مقارن والوصول إلى القيمة المقدرة للعقار.

تطبيقات العثور على الممتلكات

تطبيق Zillow هو أشهر تطبيقات الأعمال التجارية في مجال العقارات لشراء وبيع وتأجير العقارات في جميع أنحاء العالم. لقد تم التصويت عليه باستمرار كأكثر تطبيقات العقارات شعبية بسبب ميزاته التفاعلية العديدة ، والتنقل السهل ، وقاعدة البيانات الشاملة ، والتكامل متعدد المنصات. يقوم المستخدمون بإنشاء ملفات تعريف حسابات التطبيقات العقارية ويمكنهم التنقل في ملايين القوائم باستخدام أداة البحث والتصفية الدقيقة الخاصة بهم.

تطبيقات تأجير العقارات

يضم تطبيق Apartments.com للهاتف المحمول قاعدة بيانات واسعة النطاق للعقارات مع آلاف العقارات المؤجرة المتاحة للمشترين المحتملين. يعتبر تطبيق الهاتف المحمول هذا من أفضل تطبيقات الجوال العقارية في هذه الفئة بسبب ميزاته العديدة. يمكن للمشترين عرض العقارات المؤجرة وتصفيتها والتقدم إليها مباشرة من داخل تطبيق العقارات.

كيف تنشئ تطبيقًا عقاريًا؟

بحث. قبل أن تبدأ عملية تطوير التطبيقات العقارية ، يجب إجراء بحث لتحديد كيفية خدمة المستخدمين من خلال تطبيقات عقارات الهاتف المحمول الحالية. تحديد أوجه القصور في سوق تطبيقات الجوال العقارية ، واستخدام البيانات لإنشاء حلول تطبيقات الهاتف المحمول العقارية لتلبية تلك الاحتياجات. يمكنك أيضًا استخدام مرحلة التخطيط والبحث للعثور على تحليل SWOT لتطبيقات الأجهزة المحمولة العقارية المنافسة لتحديد نقاط قوتها لتنفيذ استراتيجية مماثلة. سيكون تحليل ما قبل التطوير مفتاحًا لتحديد نوع تطبيق الهاتف المحمول العقاري الذي يناسبك بشكل أفضل.

قبل أن تبدأ عملية تطوير التطبيقات العقارية ، يجب إجراء بحث لتحديد كيفية خدمة المستخدمين من خلال تطبيقات عقارات الهاتف المحمول الحالية. تحديد أوجه القصور في سوق تطبيقات الجوال العقارية ، واستخدام البيانات لإنشاء حلول تطبيقات الهاتف المحمول العقارية لتلبية تلك الاحتياجات. يمكنك أيضًا استخدام مرحلة التخطيط والبحث للعثور على تحليل SWOT لتطبيقات الأجهزة المحمولة العقارية المنافسة لتحديد نقاط قوتها لتنفيذ استراتيجية مماثلة. سيكون تحليل ما قبل التطوير مفتاحًا لتحديد نوع تطبيق الهاتف المحمول العقاري الذي يناسبك بشكل أفضل. إنشاء قاعدة بيانات عقارية . خطوة التطوير التالية هي إنشاء قاعدة بيانات تساعد المستخدمين. إذا تم إنشاء تطبيق العقارات على الهاتف المحمول لجذب المستأجرين ، فستكون هناك حاجة إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لقوائم العقارات المؤجرة. تعد ميزات تطوير التطبيقات العقارية هذه مفيدة لجميع فئات تطبيقات الأجهزة المحمولة ، سواء أكان إنشاء تطبيق جوال لتقييم العقارات أو المشتريات أو الإيجارات. بدلاً من إعادة اختراع العجلة ، يمكن لتطبيقات الجوال العقارية الاتصال بقواعد البيانات العقارية الحالية مثل نظام MLSS الذي يستخدمه وكلاء العقارات.

. خطوة التطوير التالية هي إنشاء قاعدة بيانات تساعد المستخدمين. إذا تم إنشاء تطبيق العقارات على الهاتف المحمول لجذب المستأجرين ، فستكون هناك حاجة إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لقوائم العقارات المؤجرة. تعد ميزات تطوير التطبيقات العقارية هذه مفيدة لجميع فئات تطبيقات الأجهزة المحمولة ، سواء أكان إنشاء تطبيق جوال لتقييم العقارات أو المشتريات أو الإيجارات. بدلاً من إعادة اختراع العجلة ، يمكن لتطبيقات الجوال العقارية الاتصال بقواعد البيانات العقارية الحالية مثل نظام MLSS الذي يستخدمه وكلاء العقارات. إنشاء ميزات تحقيق الدخل. السبب الرئيسي لإنشاء تطبيقات عقارية هو استثمار ميزاتها. يدفع المستخدمون رسومًا مقابل ميزات وخدمات تطبيقات الجوّال العقارية هذه. تشمل خدمات الأعمال العقارية هذه قائمة بالممتلكات والوصول الحصري للمشترين والبائعين من خلال إشعارات التطبيقات ذات الأولوية. يستفيد السماسرة أيضًا من تسييل الأموال على تطبيقات العقارات على الأجهزة المحمولة التي تتقاضى عمولة مقابل أحدث العملاء المتوقعين في قوائم العقارات والعملاء. يمكن جني إيرادات الإعلانات من تطبيق العقارات على الهاتف المحمول من مطوري العقارات ووكلاء العقارات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يدفعون رسومًا للإعلان على التطبيق.

السبب الرئيسي لإنشاء تطبيقات عقارية هو استثمار ميزاتها. يدفع المستخدمون رسومًا مقابل ميزات وخدمات تطبيقات الجوّال العقارية هذه. تشمل خدمات الأعمال العقارية هذه قائمة بالممتلكات والوصول الحصري للمشترين والبائعين من خلال إشعارات التطبيقات ذات الأولوية. يستفيد السماسرة أيضًا من تسييل الأموال على تطبيقات العقارات على الأجهزة المحمولة التي تتقاضى عمولة مقابل أحدث العملاء المتوقعين في قوائم العقارات والعملاء. يمكن جني إيرادات الإعلانات من تطبيق العقارات على الهاتف المحمول من مطوري العقارات ووكلاء العقارات وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يدفعون رسومًا للإعلان على التطبيق. ميزات تطبيق العقارات. تعد مجموعة التكنولوجيا والوظائف والميزات جوانب أساسية لتطوير تطبيقات العقارات على الأجهزة المحمولة. يعتمد المستخدمون على ميزات تطبيقات العقارات المتنقلة هذه للعثور على حل الملكية الذي يناسب احتياجاتهم.

تعد مجموعة التكنولوجيا والوظائف والميزات جوانب أساسية لتطوير تطبيقات العقارات على الأجهزة المحمولة. يعتمد المستخدمون على ميزات تطبيقات العقارات المتنقلة هذه للعثور على حل الملكية الذي يناسب احتياجاتهم. خيارات البحث والتصفية. تتضمن إحدى الميزات المفضلة لتطبيق العقارات على الأجهزة المحمولة القدرة على البحث عن التفضيلات وفرزها وتصفيتها بناءً على فئات مختلفة. قد تعتمد عوامل تصفية تطبيقات الأجهزة المحمولة على الموقع وحجم العقار ووسائل الراحة وسعر القائمة.

تتضمن إحدى الميزات المفضلة لتطبيق العقارات على الأجهزة المحمولة القدرة على البحث عن التفضيلات وفرزها وتصفيتها بناءً على فئات مختلفة. قد تعتمد عوامل تصفية تطبيقات الأجهزة المحمولة على الموقع وحجم العقار ووسائل الراحة وسعر القائمة. الموقع والموقع والموقع. يجب أن يدمج تطبيق العقارات على الهاتف المحمول الخرائط كجزء أساسي من تطوير التطبيق. تتيح تقنية الخرائط للمستخدمين إمكانية البحث عن العقار وتحديد موقعه من خلال الدمج مع تطبيقات الموقع مثل Google. يجب أن تكون معلومات الموقع داخل تطبيق الهاتف المحمول العقاري دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي. يجب أن تكون ميزات تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة تعمل بكامل طاقتها ومتقدمة بحيث تُرجع كل عملية بحث نتائج في الوقت المناسب للمستخدمين.

يجب أن يدمج تطبيق العقارات على الهاتف المحمول الخرائط كجزء أساسي من تطوير التطبيق. تتيح تقنية الخرائط للمستخدمين إمكانية البحث عن العقار وتحديد موقعه من خلال الدمج مع تطبيقات الموقع مثل Google. يجب أن تكون معلومات الموقع داخل تطبيق الهاتف المحمول العقاري دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي. يجب أن تكون ميزات تطوير تطبيق الأجهزة المحمولة تعمل بكامل طاقتها ومتقدمة بحيث تُرجع كل عملية بحث نتائج في الوقت المناسب للمستخدمين. التكامل السلس. تضمن فرق تطوير التطبيقات أن الهاتف المحمول العقاري يتضمن ميزات يمكن أن تتكامل بشكل كامل مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل Google و Facebook و Instagram. تعمل هذه الميزات على تبسيط تسجيل الملف الشخصي على تطبيق الهاتف وتسهيل الاتصال المتبادل السلس بين المستخدمين على النظام الأساسي. كما يسمح للمستخدمين بمشاهدة صور الممتلكات ونشر التفاصيل بسهولة من مجموعة متنوعة من منصات الوسائط الاجتماعية. يجب أن تتضمن ميزات تطوير التطبيقات التوافق مع الأجهزة المستندة إلى الويب و Android و iOS.

تضمن فرق تطوير التطبيقات أن الهاتف المحمول العقاري يتضمن ميزات يمكن أن تتكامل بشكل كامل مع منصات الوسائط الاجتماعية مثل Google و Facebook و Instagram. تعمل هذه الميزات على تبسيط تسجيل الملف الشخصي على تطبيق الهاتف وتسهيل الاتصال المتبادل السلس بين المستخدمين على النظام الأساسي. كما يسمح للمستخدمين بمشاهدة صور الممتلكات ونشر التفاصيل بسهولة من مجموعة متنوعة من منصات الوسائط الاجتماعية. يجب أن تتضمن ميزات تطوير التطبيقات التوافق مع الأجهزة المستندة إلى الويب و Android و iOS. أفضل شركة تطبيقات عقارية. في عالم تطوير تطبيقات الجوال العقارية ، هناك العديد من الخيارات للأشخاص الذين يرغبون في إنشاء تطبيقات عقارية. تتمتع كل شركة بنقاط قوتها التي يستخدمونها لإنشاء حلول تطبيقات عقارية لتلبية احتياجات عملائهم. AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز يمكنه مساعدتك في إنشاء حلول لصناعة العقارات لمساعدة مستخدميها. هذه المنصة هي واحدة من أفضل مزودي الخدمة في مجالهم بسبب المجموعة المرنة من حلول التطبيقات. يمكنهم إنشاء تطبيق جوال MVP عقارات بسيط ومُجرد مع ميزات أساسية ويوفر ميزات أكثر تعقيدًا مع حلول تطوير التطبيقات المخصصة. مع سنوات من الخبرة في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، يقومون بإنشاء تطبيقات عقارية ذات ميزات متخصصة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

كيف أقوم بتسويق تطبيق العقارات الخاص بي؟

مقالات

انشر الكلمة حول تطبيق العقارات على الهاتف المحمول عن طريق نشر محتوى ويب ترويجي في شكل مدونة ومشاركات مقالة. تعد المقالات الإعلامية القصيرة على منصات مثل LinkedIn طريقة رائعة للإبلاغ عن تطبيق الهاتف المحمول.

وسائل التواصل الاجتماعي

قم بالترويج لتطبيقات التسويق العقاري الخاصة بك على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال استخدام الإعلانات الدعائية على مواقع التواصل الاجتماعي مثل Facebook و YouTube و Instagram. تُعد مقاطع الفيديو الخاصة بالتسويق المؤثر وتجربة المستخدم على TikTok و YouTube مفيدة في عرض كيفية عمل التطبيق.

إعلانات الموقع

سيساعد وضع الإعلانات على مواقع الويب والمنصات والمنتديات العقارية على نشر الوعي بين وكلاء العقارات والمجتمع العقاري.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق عقاري على الهاتف المحمول؟

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق عقاري على الهاتف المحمول؟

قد يختلف إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول العقارية التي ستكون مفيدة للمشترين والبائعين ووكلاء العقارات. تختلف تكاليف تطوير التطبيقات حسب نوع المستخدمين وتعقيد الميزات وفئة التطبيقات العقارية. يلعب فريق تطوير التطبيقات ومجموعة التكنولوجيا وعدد ساعات العمل أيضًا عاملاً في تكاليف تطوير التطبيقات العقارية.

يمكن أن يكلف تطوير تطبيقات العقارات بميزات مخصصة معقدة مثل تحديد الموقع الجغرافي وفلاتر البحث وإشعارات الدفع للمستخدمين أكثر من 70 ألف دولار أمريكي في الطرف العلوي من المقياس. لتطوير التطبيقات العقارية في الطرف الأدنى ، يمكن أن يبدأ MVP مع الميزات الأساسية من 25000 دولار أمريكي: كلما كان حل تطوير التطبيقات العقارية أكثر تعقيدًا ، زادت أهمية الاستثمار.

لحسن الحظ ، يمكنك توفير الكثير من التطوير إذا اتبعت نهج عدم وجود رمز ورجعت إلى منصة AppMaster . يمكن أن تجعل الاستفادة من الميزات الحديثة سهلة الاستخدام في تطبيق عقاري مخصص تطبيق الهاتف المحمول المفضل للأفراد ومالكي العقارات ووكلاء العقارات.