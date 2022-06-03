لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ أن كان علينا أن نواجه ، الجميع على طريقتنا ، الوباء وعواقبه. كانت بعض العواقب وخيمة للغاية ؛ كان للآخرين علاقة بعاداتنا: لقد تغيرت عاداتنا ، والكثير من هذا التغيير يتعلق بالتكنولوجيا: التكنولوجيا تبقينا جميعًا على اتصال مع الحفاظ على المسافة الاجتماعية. لقد تغيرت طريقتنا في التسوق وطريقتنا في العمل وطريقتنا في الاتصال: أصبحت مكالمات الدردشة المرئية شائعة بشكل متزايد ، ومع مرور الوقت ، أصبحت أكثر تقدمًا ، مما يسمح بمؤتمرات الفيديو دون إجبار الأشخاص على السفر.

ماذا يعني ذلك للمطورين أو رواد الأعمال؟ يمكن أن يكون تطبيق الدردشة المرئية فرصة عمل رائعة. في هذه المقالة ، سنناقش كيفية إنشاء تطبيق دردشة فيديو ، لكننا نقوم أيضًا بتحليل السوق لفهم لماذا وكيف يمكنك إطلاق هذا العمل الجديد.

لماذا تستثمر في تطبيقات الدردشة المرئية؟



ببساطة ، حان الوقت الآن للاستثمار في تطبيقات الدردشة المرئية لأن الطلب على هذا النوع من تطبيقات مكالمات الفيديو آخذ في الازدياد. في الأشهر الأولى من الوباء ، تم بالفعل زيادة البحث عن تطبيقات مؤتمرات الفيديو بنسبة 500٪ ، وتزايدت أعداد حركة الدردشة المرئية العالمية عبر الهاتف المحمول منذ عام 2020. ومن المتوقع أن تنمو أكثر حتى عام 2028! هذا يعني أنه لم يفت الأوان لدخول هذا النشاط التجاري! المنافسة عالية بالفعل ، ولكن إذا قمت بتضييق نطاقك وفهمت ما يحتاجه جمهورك لمكالمات الفيديو ومكالمات الفيديو ، فهناك مساحة لدخول السوق بنجاح!

إضافة ميزة دردشة الفيديو كونفرنس في تطبيق موجود



الطلب على تطبيقات الدردشة المرئية هو أيضًا طلب متزايد على ميزات الدردشة المرئية. يمكن تحسين استخدام التطبيقات الحالية من خلال إضافة ميزات الدردشة المرئية إليها. لا يعني الاستثمار في أحد تطبيقات الدردشة المرئية فقط أنك بحاجة إلى إنشاء تطبيق مؤتمرات جديد ، على سبيل المثال ؛ قد يعني أيضًا أنه يمكنك إنشاء ميزة دردشة فيديو لتطبيقك الحالي أو ميزة دردشة فيديو يمكن للمطورين الآخرين دمجها بسهولة في تطبيقاتهم.

تطبيقات الدردشة المرئية وتطبيقات مؤتمرات الفيديو

تقنية مكالمات الفيديو ليست مهمة فقط لأنها تتيح للمستخدمين التحدث إلى عائلاتهم وأصدقائهم من مسافة بعيدة. على العكس من ذلك ، تعد مكالمات الفيديو أكثر أهمية في بيئة الأعمال.

أصبحت تطبيقات مؤتمرات الفيديو ذات أهمية استثنائية: لا يبدو أن الأشخاص مستعدين للعودة إلى العادات القديمة عندما اعتدنا السفر لحضور مؤتمر أو الذهاب جسديًا إلى الفصل لحضور دورة تدريبية. تتيح تطبيقات مؤتمرات الفيديو للأشخاص من جميع أنحاء العالم مشاركة بيئة افتراضية ومؤتمرات فيديو في مكتب افتراضي. هذا سبب آخر للاستثمار في تطبيقات مؤتمرات الفيديو للدردشة هذه الأيام: يمكن أن تحتوي التكنولوجيا التي تطورها على العديد من التطبيقات.

تطبيقات ميزة الدردشة المرئية



مكالمات الفيديو: أول ما نفكر فيه جميعًا عندما نفكر في تطبيق دردشة فيديو هو مكالمات الفيديو الشائعة. استخدمنا جميعًا تطبيقات مكالمات الفيديو أثناء الوباء للتواصل مع عائلتنا وأصدقائنا ، وما زلنا نستخدمها جميعًا.



أول ما نفكر فيه جميعًا عندما نفكر في تطبيق دردشة فيديو هو مكالمات الفيديو الشائعة. استخدمنا جميعًا تطبيقات مكالمات الفيديو أثناء الوباء للتواصل مع عائلتنا وأصدقائنا ، وما زلنا نستخدمها جميعًا. التعليم: أصبحت تقنية الاتصال عبر الفيديو مهمة للغاية أثناء الوباء للسماح للطلاب بمواصلة حضور الفصول الدراسية. بالطبع ، تعد هذه الأنواع من تطبيقات مكالمات الفيديو أكثر تعقيدًا من تطبيقات مكالمات الفيديو البسيطة: فهي تحتاج إلى إدارة المزيد من المستخدمين في نفس المكالمة. ومع ذلك ، نظرًا لأننا على وشك المناقشة ، فمن الأسهل إدارتها من تطبيق مؤتمرات الفيديو.



أصبحت تقنية الاتصال عبر الفيديو مهمة للغاية أثناء الوباء للسماح للطلاب بمواصلة حضور الفصول الدراسية. بالطبع ، تعد هذه الأنواع من تطبيقات مكالمات الفيديو أكثر تعقيدًا من تطبيقات مكالمات الفيديو البسيطة: فهي تحتاج إلى إدارة المزيد من المستخدمين في نفس المكالمة. ومع ذلك ، نظرًا لأننا على وشك المناقشة ، فمن الأسهل إدارتها من تطبيق مؤتمرات الفيديو. عقد المؤتمرات: كما ذكرنا ، أصبحت مكالمات الفيديو مهمة جدًا في بيئة العمل والأعمال ، مما يسمح للزملاء والمتعاونين بالبقاء على اتصال بكفاءة أكبر. تعد تطبيقات مؤتمرات الفيديو أكثر تعقيدًا من تلك المستخدمة في التعليم لأنها لا تحتاج فقط إلى السماح للعديد من المستخدمين في نفس المكالمة ، ولكنها تحتاج أيضًا إلى السماح لهم جميعًا بالمشاركة بكفاءة في المحادثة.

كيفية إنشاء تطبيقات وميزات الدردشة المرئية



الآن وقد ناقشنا مدى ربحية إنشاء تطبيقات مؤتمرات الفيديو والفيديو كفكرة عمل ، يمكننا المضي قدمًا لمناقشة كيفية القيام بذلك. هناك طريقتان رئيسيتان لإنشاء تطبيقات مؤتمرات الفيديو والدردشة المرئية: القيام بذلك من البداية أو باستخدام أداة تطوير تطبيقات الدردشة المرئية. قد يكون تطوير تطبيقات مؤتمرات الفيديو أمرًا صعبًا للغاية ، ونحن على وشك اكتشاف السبب ؛ لهذا السبب ، يمكن أن يؤدي استخدام أداة تطوير تطبيق مكالمات الفيديو إلى تسهيل العملية وجعلها أكثر كفاءة وتحسين التكلفة.

تطوير تطبيقات الفيديو من البداية: التحديات



موارد

إذا قمت بإنشاء تطبيق دردشة فيديو من البداية ، فستحتاج إلى الكثير من الموارد من حيث البنية التحتية والميزانية. ستكون متطلبات الموارد أعلى إذا كان التطبيق الخاص بك هو تطبيق مؤتمرات الفيديو. على وجه الخصوص ، ستحتاج إلى خادم كبير وقوي موجود في مكان ما في العالم ، مع عرض النطاق الترددي والقدرة القادرة على إدارة كل حركة المرور القادمة والمرور عبر تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك. بنية تحتية كهذه لها ثمن باهظ!

عملية تطوير طويلة

قد يتطلب إنشاء تطبيق دردشة فيديو من البداية وقتًا أطول من استخدام أداة تطوير تطبيق مكالمات الفيديو. عندما تبدأ عملية التطوير من الصفر ، فإنها تتطلب دائمًا مزيدًا من الوقت والطاقة والمهارات أكثر مما تتطلبه عند استخدام أداة تطوير تطبيق دردشة الفيديو. علاوة على ذلك ، فإن وقت التطوير الأطول يعني أيضًا ارتفاع التكاليف.

تطوير تطبيقات الفيديو باستخدام أداة تطوير التطبيق: المزايا



انخفاض التكاليف

استخدام أداة تطوير تطبيق دردشة الفيديو له تكاليف أقل من مواجهة عملية التطوير من البداية. الأسباب عديدة:

تم تحسين الوقت ، ووقت أقل يعني تكاليف أقل

ستحتاج إلى عدد أقل من المطورين: فهذا يعني أيضًا انخفاض التكاليف.

ستحتاج إلى عدد أقل من المتعاونين (يختلفون عن المطورين): تشتمل أدوات تطوير تطبيقات الدردشة المرئية عالية الجودة على ميزات متكاملة تتيح لك تخطيط تطبيق الدردشة المرئية الذي تنشئه معهم وتسويقه واستثماره. هذا يعني أنه يمكنك السيطرة على أي شيء ، وتحتاج إلى تعيين عدد أقل من الخبراء في المجالات المختلفة.

تنفيذ أسهل

كما ذكرنا ، ليس من المهم فقط إنشاء تطبيقات مؤتمرات الصوت والفيديو ولكن أيضًا تنفيذ أدوات مؤتمرات الفيديو في التطبيقات الحالية: كل هذا أسهل باستخدام أداة تطوير تطبيقات الدردشة المرئية.

تسويق أسهل

نظرًا لأن أدوات تطوير تطبيقات الدردشة المرئية تحتوي على العديد من الميزات المدمجة ، فأنت تدير جوانب أخرى غير التطوير: التسويق هو أحد هذه الميزات.

تسييل أسهل

لا تحدث عملية تطوير تطبيق الدردشة المرئية أبدًا من أجلها: إنها فكرة تجارية ، مما يعني أن تحقيق الدخل هو أحد تحدياتك. كيف تربح المال بالفعل من تطبيق مؤتمرات الفيديو أو أداة مؤتمرات الفيديو؟ سيكون من المفيد إذا استثمرت ذلك: يمكنك تقديم خطة اشتراك ، أو يمكنك عرض الإعلانات على المستخدمين أثناء استخدامهم لتطبيقك. في كلتا الحالتين ، تحتاج إلى تنفيذ نماذج تحقيق الدخل ، ومن الأسهل القيام بذلك باستخدام أداة تطوير تطبيق الدردشة المرئية.

ترقية أفضل

نحن لا نتحدث عن قابلية الترقية حتى الآن. هذا موضوع له علاقة كبيرة بالمنافسة: نظرًا لأن المنافسة في تطبيق الدردشة عبر مؤتمرات الفيديو عالية جدًا ، فلن يتم الانتهاء من أعمال التطوير الخاصة بك. تحتاج إلى الاستمرار في ترقية الميزات للحفاظ على التطبيق بكفاءة ولتزويد المستخدمين بالميزات الجديدة التي قد يجدونها مفيدة. بالطبع ، إذا كنت تستخدم أداة تطوير تطبيق دردشة الفيديو ، فستكون ترقية الميزات والرمز أسهل مما لو لم يكن لديك نظام أساسي للدعم.

المكافأة: أكثر أداة موصى بها لتطوير التطبيقات



أداة برنامج تطوير تطبيقات الدردشة المرئية التي تتيح لك استغلال جميع المزايا التي ذكرناها أعلاه هي AppMaster.io. إلى جانب وجود جميع الميزات المذكورة ، فإنه يحتوي أيضًا على واجهة سهلة الاستخدام تجعل عملية التطوير والإدارة والتخطيط والتسويق أسهل وأكثر كفاءة.

قم بإنشاء تطبيق دردشة فيديو: كل ما تحتاج إلى التفكير فيه



بمجرد أن تقرر بين التطوير من البداية والتطوير باستخدام أداة التطوير ، فقد حان الوقت لبدء التخطيط لرحلة التطوير الخاصة بك وتحويل فكرة عملك إلى عمل فعلي. مع تطبيقات الدردشة المرئية ، هناك جانبان رئيسيان يجب مراعاتهما: البنية التحتية التي تحتاجها والميزات التي يجب توفيرها.

المعدات



عندما يتعلق الأمر بالبنية التحتية ، هناك قرار رئيسي واحد يتعين عليك اتخاذه قبل البدء في التطوير. تحتاج إلى الاختيار بين:

إنشاء البنية التحتية السحابية (كخدمة)



البنية التحتية لنقطة النهاية ذاتية الاستضافة. تكلفة البنية التحتية ذاتية الاستضافة أعلى وتتطلب فريقًا متخصصًا فقط لصيانتها. يمكن للبنية التحتية السحابية تحسين التكاليف وتسهيل العملية.

برمجة



ربما يكون هذا هو جوهر عملية التطوير الخاصة بك. سيكون من الأفضل أن تبدأ في إنشاء تطبيق به بعض الميزات المتاحة. ما نوع الميزات التي تحتاج إلى تنفيذها؟

ميزات لا غنى عنها لعقد مؤتمرات الفيديو وتطبيق الدردشة المرئية



الميزات الأساسية



تطبيق الدردشة المرئية هو ، أولاً وقبل كل شيء ، تطبيق يتيح للمستخدمين الاتصال بالفيديو مع بعضهم البعض. هذا هو أول شيء تحتاج إلى تطويره ؛ بعد ذلك ، يمكنك البدء في إضافة ميزات لجعل تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك فريدًا. وما هي هذه الميزات؟

دفع الإخطار



في حالة وصول مكالمة دردشة فيديو أو رسالة نصية ، يحتاج المستخدم إلى معرفة إشعار: أنت بحاجة إلى تطبيقك لإعلام مكالمات الفيديو الواردة والنصوص.

دردشة فيديو جماعية



هذا ضروري لتطبيقات مؤتمرات الفيديو. تتيح دردشة الفيديو الجماعية للعديد من المستخدمين أن يكونوا في نفس مكالمة الفيديو. هناك نوعان رئيسيان من مكالمات الدردشة المرئية الجماعية:

واحد حيث يوجد متحدث رئيسي واحد ، ويكون المستخدمون الآخرون مستمعين بشكل أساسي: من السهل الحصول عليه (إنه نوع من البث المباشر ، باستثناء أنه خاص) ، وهو النوع المستخدم في بيئات التعليم ، حيث يوجد مدرس يتحدث ويستمع الطالب. ومع ذلك ، يحتاج المستخدمون المستمعون ، مثل الطلاب ، إلى طريقة للتفاعل: يمكن أن يكون ذلك من خلال محادثة فيديو أو إمكانية التدخل في المحادثة.

مكالمة فيديو حيث يوجد العديد من المستخدمين وجميع المتحدثين النشطين والمستمعين. هذا ما تحتاجه إذا كنت تقوم بتطوير تطبيق مؤتمرات الفيديو لعمال الأعمال. تعني مؤتمرات الفيديو ، بعد كل شيء ، مشاركة مساحة افتراضية مشتركة حيث يمكن لأي شخص المشاركة في المحادثة (ستكون هذه هي الميزة الأساسية ، ولكن هناك العديد من الأشياء الأخرى ، كما نحن على وشك رؤيتها ، والتي يمكنك السماح لمستخدميك بها المشاركة أثناء مؤتمرات الفيديو الخاصة بهم).

مشاركة الشاشة



ميزة مشاركة الشاشة هي الميزة التي تتيح لجميع المشاركين في مكالمة مؤتمر الفيديو أو مكالمة دردشة الفيديو البسيطة مشاركة الشاشة: سيتم عرض شاشة واحدة (أو أكثر) ومشاهدتها من قبل جميع المشاركين. هذه الميزة أساسية تقريبًا لتطبيقات مؤتمرات الفيديو: يحتاج المستخدمون الذين يتعاونون في مشروع إلى مشاركة المحتوى ، سواء كان عرضًا تقديميًا أو مستندًا أو غير ذلك. إلى جانب تطبيقات مؤتمرات الفيديو ، تعد مشاركة الشاشة أيضًا أساسية للأغراض التعليمية.

قائمة الإتصال



هذه ميزة أساسية أخرى في جميع تطبيقات الدردشة المرئية. ستحتاج تطبيقات مؤتمرات الفيديو أو دردشة الفيديو الشائعة أو منصات التعلم الإلكتروني إلى قائمة جهات اتصال. قوائم جهات الاتصال ليست بهذا التعقيد في التنفيذ: ولكن عليك أن تجعلها فعالة. عندما يقوم المستخدمون بالتمرير لأسفل في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم ، فإنهم بحاجة إلى النقر على اسم واحد والقدرة على الاتصال بهم. بنفس الطريقة ، أثناء إجراء مكالمة دردشة فيديو بالفعل ، يجب أن يكون فتح قائمة جهات الاتصال وإضافة مستخدم آخر إلى مكالمة الدردشة المرئية بنفس السهولة.

خاصية إلغاء الضوضاء الافتراضية



هذا مهم بشكل خاص لتطبيقات مؤتمرات الفيديو: يمكن أن يصبح العمل عن بُعد مرهقًا للغاية إذا لم تكن المحادثة واضحة - إلغاء الضوضاء الافتراضي هو خوارزمية يمكنها فصل أصوات المستخدمين عن الضوضاء البيئية ، وخفض الأخير بحيث تكون المحادثة أكثر وضوحًا. إذا كنت ترغب في نقل تطبيق مؤتمرات الفيديو الخاص بك إلى مستوى آخر ، فإن تنفيذ إلغاء الضوضاء الافتراضي هو الطريقة للقيام بذلك.

الرسائل النصية



يُطلق على محادثات الفيديو هذا الاسم لأنه بخلاف رؤية بعضنا البعض والتحدث مع بعضنا البعض ؛ يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال رسائل نصية لبعضهم البعض. ومع ذلك ، تصبح هذه الميزة أكثر أهمية في تطبيقات مؤتمرات الفيديو وتطبيقات الدردشة المرئية المستخدمة للتعليم ، حيث يمكن للمستخدمين التدخل في المحادثة برسالة نصية والتفاعل من خلال الدردشة دون مقاطعة الشخص الذي يتحدث.

قناع وتأثيرات مخصصة



لتطوير تطبيقات الصوت والفيديو الترفيهية ، أي عندما يكون التطبيق الذي تقوم بإنشائه مستخدمًا واحدًا للتحدث مع الأصدقاء والعائلة فقط ، فإن استخدام الأقنعة أو التأثيرات المخصصة يمكن أن يجعل الاتصال الصوتي والمرئي أكثر متعة. هذا شيء يمكن أن يجعل تطبيق الفيديو الخاص بك متميزًا عن المنافسة ، وهذا مهم دائمًا من وجهة نظر الأعمال.

قم بإنشاء تطبيق الصوت والفيديو لمكالمات الفيديو: دليل خطوة بخطوة



ابحث في السوق

لقد قدمنا بالفعل بعض الأفكار حول سوق الدردشة الصوتية والمرئية ، ولكن ما عليك القيام به في هذه المرحلة الأولى من رحلة تطوير تطبيق عملك هو البحث عن المستخدمين. كما رأينا ، هناك أنواع مختلفة من تطبيقات الدردشة المرئية ، يتم استخدام كل منها بواسطة فئات معينة من الأشخاص (الطلاب ، والعاملين في مجال الأعمال ، والمراهقين ، والعائلات ...). تحتاج إلى معرفة من ستستهدفه بعملك حتى تعرف الاتجاه الذي ستتخذه عملية تطوير التطبيق.

ضع في اعتبارك ميزانيتك

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى تقييم التكاليف لأنه بخلاف ذلك ، لن تتمكن من تقييم ربحية عملك. بعد ذلك ، ستؤثر ميزانيتك على الموارد المتاحة لك: عدد المطورين الذين يمكنك تعيينهم ، والبنية التحتية التي يمكنك شراؤها ، وما إلى ذلك.

خطط لعملية تطوير التطبيق الخاص بك

هذه المقالة مفيدة جدًا لهذا الغرض: بمجرد معرفة نوع الجمهور الذي تستهدفه بفكرة عملك ، ستعرف الميزات التي سيحتاجها تطبيق الدردشة المرئية.

مرحلة تطوير التطبيق

حان الوقت الآن لتطبيق جميع ميزاتك في تطبيق الدردشة عبر الفيديو أو في أدوات مؤتمرات الفيديو في تطبيقك الحالي. لا تنس أن فكرة عملك يمكن أن تتمثل أيضًا في توفير أدوات مؤتمرات الفيديو لأطراف ثالثة. الطلب مرتفع للغاية بحيث يمكن أن يكون هذا النوع من تطوير التطبيقات مربحًا.

اختر نموذج تحقيق الدخل

كما ذكرنا عدة مرات في سياق هذا الفيديو ، فإن عملية تطوير تطبيقك موجهة نحو الأعمال لأنك بالطبع تريد جني الأموال منها.

لذلك ، تحتاج إلى فهم كيفية تحقيق الدخل من تطبيق الدردشة عبر الفيديو أو أداة مؤتمرات الفيديو. لديك ثلاثة خيارات رئيسية:

توفير التطبيق مجانًا وعرض الإعلانات أثناء الاتصال (هذا ليس مثاليًا لتطبيقات مكالمات الفيديو لأن الإعلانات تتداخل مع المكالمة نفسها)

طلب الدفع مقابل تنزيل التطبيق أو الأداة. هذا هو النموذج المثالي لتحقيق الدخل إذا كنت تزود مطورين آخرين بأداة مؤتمرات الفيديو.

طلب اشتراك شهري: هذا مثالي لتطبيقات مكالمات الفيديو. يتطلب من المستخدمين دفع رسوم رمزية كل شهر لاستخدام التطبيق

تسويق تطبيق الدردشة المرئية الخاص بك

عندما يكون تطبيق الدردشة المرئية جاهزًا ، يتم تنفيذ نموذج تحقيق الدخل الخاص بك ، وقد حان الوقت لإعلام المستخدمين بتطبيقك. التسويق هو جوهر العمل: إذا كان أي شخص يعرف أن تطبيق الدردشة المرئية الخاص بك موجود ، فلن يقوم أحد بتنزيله. علاوة على ذلك ، افترض أن أي شخص يعرف كيف هو أفضل وأكثر متعة وملاءمة لأغراض مؤتمرات الفيديو ، أو - بشكل عام - ما يجعله فريدًا أو أفضل من المنافسة. في هذه الحالة ، لن يقوم أحد بتنزيله.

استنتاج



في هذه المقالة ، لم نوضح لك فقط كيفية إنشاء تطبيقات دردشة الفيديو ولكن أيضًا كيفية تحويلها إلى عمل تجاري مربح. لقد قدمنا أيضًا معلومات حول تحسين عملية التطوير والتكاليف. في هذا الصدد ، يجدر تكرار أن استخدام أداة تطوير التطبيق يمكن أن يكون مفتاحًا لجعل عمليتك أكثر كفاءة ، وخفض التكلفة ، والاستعداد قريبًا لبدء جني الأرباح.