كيف تنشئ تطبيقًا مثل Duolingo ؟

يريد الناس أن يكونوا قادرين على التواصل مع أشخاص من دول أخرى ، ولكن هناك قيودًا بسبب الاختلافات في اللغة المستخدمة. يمكن للناس الآن تعلم مهارات جديدة ومشاركتها مع الآخرين بلغتهم - حتى لو كانوا يعيشون بعيدًا. يمكن للأجهزة الذكية (الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر) المساعدة في هذه العملية في أي وقت وفي أي مكان. نظرًا للطلب المتزايد على تعلم لغات جديدة ، يعد تطبيق Duolingo أحد أكثر الحلول شيوعًا في هذا المجال. ربما تكون قد سمعت عن Duolingo من قبل وترغب في إنشاء تطبيق مثل Duolingo. حسنًا ، هذه المقالة لك. سنناقش أهم جوانب Duolingo وما عليك القيام به لإنشاء تطبيق مثل Duolingo.

ما هو Duolingo ؟

Duolingo هي عبارة عن منصة تعلم لغة مجانية قائمة على الإنترنت تم إطلاقها في عام 2012 من قبل منظمة غير ربحية. مبادئ تعلم اللغات هنا أولية. يتم تعليم المستخدمين نطق الكلمات الجديدة بشكل صحيح بدلاً من التخمين الأعمى لمعانيها واستخدامها.

ميزات Duolingo

الميزة الرئيسية هي أن المتعلمين يمكنهم إتقان اللغة وتحسين مفرداتهم وتعلم التعبير عن أنفسهم في الممارسة بدلاً من حفظ مئات الكلمات الأجنبية. قد يستغرق الأمر سنوات حتى تتقن لغة معينة ، ولكن يستفيد الكثير من الأشخاص من استخدام هذه الخدمة كل يوم لبضع دقائق فقط.

كيف يعمل Duolingo ؟

Duolingo هي منصة شائعة لتعلم اللغات تساعد المستخدمين على تعلم لغات أجنبية مختلفة. يقوم المستخدمون بتنزيل تطبيق واختيار لغة وبدء الإصدار التجريبي المجاني. لا يتعين عليهم الدفع مقابل أي شيء لبدء تعلم اللغات لأن Duolingo يقدم مجموعة مذهلة من حوالي 50 لغة مختلفة يمكنك الاختيار من بينها. بعد اختيار أي منها يتعلم ، سيرى المستخدمون قائمة المستويات لكل لغة. كلما ارتفع المستوى ، زادت تعقيد الدروس والعكس صحيح. عندما يختار المستخدمون دورة تدريبية ، فسيتم إرشادهم بواسطة مدرس متحرك يخبرهم بكيفية إكمال كل مهمة بشكل صحيح.

أسباب إنشاء تطبيق مثل Duolingo

عالم التطبيقات التعليمية ضخم. يمكن للمرء أن يجد مئات الآلاف من البرامج على Google Play و App Store. ومع ذلك ، هناك مشكلتان رئيسيتان في هذا الاختيار الواسع من التطبيقات. أولاً ، قد يكون من غير الواضح عند اختيار التطبيق المناسب لك أو لأطفالك. ثانيًا ، لا يوجد سوى ساعات طويلة في اليوم ، مما يجعل من المستحيل معرفة كل شيء عن جميع التطبيقات التعليمية في وقت واحد. في حالة Duolingo ، تمكن المطورون من دمج جميع العوامل ذات الصلة في تطبيق تعليمي واحد مع تجربة مستخدم جيدة: إنه سريع ومضحك وغني بالمعلومات وممتع!

كيف تنشئ تطبيقًا مثل Duolingo ؟

يجب تطوير التطبيقات الجيدة وفقًا لأفضل الممارسات ؛ خلاف ذلك ، على الأرجح ، سوف يفشلون. الآن دعنا نتحدث عن المراحل الرئيسية لعملية تطوير تطبيق مثل Duolingo.

ابدأ بخطة إستراتيجية

مهمتك هي إنشاء فكرة فريدة لتطبيق ما وكتابة خطة عمل له. قبل أن تبدأ ، قم بأبحاثك التسويقية واكتشف ما يريده السوق.

تعاون مع خبراء اللغة

لإنشاء تطبيق مثل Duolingo ، يجب أن تتعاون مع الخبراء المناسبين. مع المصادر المناسبة ، ستكون منصة تعلم اللغة الخاصة بك مفيدة.

اختر منصة

سيكون من المفيد إنشاء تطبيق لمنصتي Android و IOS. يجب أيضًا إنشاء إصدار ويب لأن العديد من المستخدمين يفضلون تعلم اللغات عبر سطح المكتب / الكمبيوتر المحمول.

تعيين فريق التصميم والتطوير

إذا قام شخص ما بفحص سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة ، فسيجد أن 90 ٪ من المستخدمين يغادرون منصة في أول 30 ثانية بسبب التصميم السيئ لتجربة المستخدم. لتجنب ذلك ، يجب عليك تعيين مستشار تصميم UX / UI الذي سيساعدك على إنشاء تطبيقات لتعلم اللغة تكون بسيطة وذات مظهر جذاب.

فكر في الهيكل المعياري

عندما تقوم بتهيئة تطبيقك ، تصبح عملية التطوير أسرع ، وبالتالي توفر الوقت والمال. يحافظ المطورون لديك على سلامة التطبيق دون الإضرار بأدائه.

أهم الميزات لتطبيق مثل Duolingo

يعد تعلم لغة واحدة من أكثر التجارب المجزية التي يمكن للمرء أن يمر بها في الحياة. ومع ذلك ، فإن التعلم كمحترف يتطلب عملاً شاقًا وتفانيًا. يتطلب تجاوز مستوى إجادتك الحالي مهارة نادرًا ما توجد في تطبيقات اللغة. الآن سنلقي نظرة على بعض أفضل الميزات التي يمكن للمرء أن يتوقع أن يجدها في تطبيق تعلم اللغة.

يجب أن تكون بسيطة وجذابة. إنه سهل الاستخدام للغاية.

يعد فهم الاستماع أحد أهم العوامل في تطبيق تعلم اللغة الخاص بك. يجب أن يكون من السهل الوصول إلى التطبيقات وتنزيلها على الإنترنت والتي تساعد على تحسين فهم الاستماع.

تتمثل الخطوة التالية في إضافة ميزات الاستيعاب المكتوب إلى تطبيقك. هذه هي الأنشطة التي تساعدك على اختبار نفسك والتأكد من أنك تفهم ما تقرأه أو تسمعه بشكل فعال.

يعد تطوير التطبيقات التعليمية فكرة رائعة لأولئك الذين يرغبون في جني الأموال ليس فقط من استثماراتهم الأولية ولكن أيضًا من الاستثمار المستقبلي لمزيد من الأموال التي يمكن جنيها من خلال التطبيق.

تقنيات التسييل

هناك طرق مختلفة لتحقيق الدخل من تطبيق تعليمي . أكثرها وضوحًا هو الإعلانات ، والتي سنناقشها بالتفصيل أدناه. لكن تذكر أنه يمكن استخدام مصادر الدخل الأخرى بواسطة تطبيقات معينة ، مثل عمليات الشراء داخل التطبيق.

فريميوم

إذا كنت تريد أن يستفيد المزيد من المستخدمين أكثر من تطبيقك الذي يشبه Duolingo ، ففكر في تقديمه كخدمة مجانية. بهذه الطريقة ، سيتم تقديم التطبيق مجانًا ، ولكن قد يقرر المستهلكون التبديل إلى الإصدار المتميز مقابل رسوم اشتراك ثابتة.

تطبيق مدفوع

إذا كانت لديك فكرة عن تطبيق مثل Duolingo وكنت تبحث عن طريقة للبدء ، فإن أفضل رهان لك هو مقارنة التطبيقات المجانية والمدفوعة. إذا كان تطبيقك مجانيًا ، فحاول العثور على ميزات فريدة تميزه عن الحزمة.

الشراء داخل التطبيق

باستخدام نموذج عمليات الشراء داخل التطبيق ، يمكن للمستخدمين استخدام تطبيقك بكامل إمكاناته. إنهم يدفعون مقابل محتوى وخدمات محددة ، مما يعني أنهم يشعرون أنهم اكتسبوا شيئًا ملموسًا.

دعاية

إن فرصة كسب المال من الإعلانات المعروضة على تطبيقك كبيرة ، خاصة إذا كان تطبيقك ناجحًا.

كم من الوقت سيستغرق إنشاء تطبيق مثل Duolingo ؟

كم من الوقت سيستغرق إنشاء تطبيق مثل Duolingo ؟ هذا هو السؤال الذي يفكر فيه معظم الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء تطبيق تعلم اللغة الخاص بهم. وعلى الرغم من عدم وجود إجابة محددة ، إلا أن هناك الكثير من البيانات لمساعدتك في اتخاذ قرار مستنير. تحدد العوامل المختلفة مقدار الوقت الذي تتطلبه لإنشاء التطبيق.

تكلفة إنشاء تطبيق مثل Duolingo

ما هي تكلفة تطوير التطبيق ؟ يمكن الإجابة على هذا السؤال بشكل مختلف اعتمادًا على مدى تعقيد المشروع والموقع المختار لفريقك وما إذا كان يتم تطوير التطبيق للعمل في Android و iOS - ويعرف أيضًا باسم التطوير عبر الأنظمة الأساسية.

حل No-code

AppMaster هو نظام أساسي no-code يتيح لك إنشاء تطبيقات مخصصة دون أي معرفة برمجية. يمكنك استخدام AppMaster لإنشاء تطبيق مثل Duolingo مصمم خصيصًا لعملك. لا تعد هذه طريقة رائعة لتوفير تكاليف التطوير فحسب ، بل إنها تقلل أيضًا من الوقت الذي يستغرقه تسويق تطبيقك.

باستخدام AppMaster ، يمكنك بسهولة إنشاء تطبيق يلبي احتياجاتك الخاصة. يمكن أن تكون هذه طريقة رائعة لتوفير المال والوقت في التطوير ، ويمكن أن تساعدك أيضًا في إيصال تطبيقك إلى المستخدمين بسرعة أكبر. اتصل بنا اليوم لمعرفة المزيد حول كيف يمكننا مساعدتك في إنشاء تطبيق مثل Duolingo.