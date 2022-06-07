يشكل الابتكار الرقمي شكلًا لصناعة الرعاية الصحية بوتيرة ملحوظة. هناك العديد من الابتكارات الحديثة في المنصات الخالية من التعليمات البرمجية التي تهز السوق. إذا تحدثنا عن العقدين الماضيين ، فقد حدث تحول كبير في وصول المستهلك ، وتعاون بين المرضى والأطباء ، وتصور لا مثيل له لصحة المرضى بسبب التقنيات المبتكرة ، وخاصة تطبيقات حماية الصحة.

من خلال دمجها مع توقعات تجربة المستخدم المتغيرة وإمكانيات جمع البيانات المحسنة ، أدت التطورات في تكنولوجيا الحفاظ على الصحة إلى ارتفاع هائل في تطبيقات برامج الإدارة الطبية ، وهي نعمة للأطباء ومساعدي الرعاية. علاوة على ذلك ، فإن تقنيات حماية الصحة تضفي ضجة على تحسين معايير الرعاية لتحقيق نتائج أفضل للمرضى والوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية. دعنا نتعمق في التطورات في الأنظمة الأساسية الخالية من التعليمات البرمجية التي تهز السوق والاتجاهات أدناه حتى تتمكن من معرفة كيف يمكن أن يساهم تطوير البرامج الخالية من الشفرات بشكل إيجابي في نجاح مقدمي الرعاية الصحية وتوفير الوصول إلى السجلات الصحية الإلكترونية.

كيف يمكنك بناء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد؟

هناك العديد من الفوائد للمريض في بناء منصات (برمجيات) بدون كود لإشراك المرضى والأطباء ومساعدي الرعاية ومقدمي المساعدة التمريضية بشكل فعال. تهز منصات الرعاية الطبية عن بُعد التي لا تحتوي على تعليمات برمجية السوق ، ويمكنها تسهيل عملية التواصل مع الأطباء والمرضى والحصول على موعد في الوقت المحدد. في دراسة استقصائية أجريت مؤخرًا في الولايات المتحدة ، وجد أن على زوار العيادة الجدد الانتظار كثيرًا للحصول على موعد مع مساعدي الرعاية الصحية أو الأطباء. لذا ، تحقق من الخطوات أدناه لمعرفة كيف يمكنك إنشاء تطبيق الرعاية الصحية عن بعد.

الخطوة 1: البحث عن مطوري تطبيقات الجوال

إذا لم تكن مهندسًا برمجيات ، فأنت بحاجة إلى الاستعانة بمصادر خارجية لمهمة التقدم في تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة لمنصات بدون رمز بأسعار معقولة لمطوري تطبيقات الرعاية الصحية عبر الأجهزة المحمولة من خلال تزويدهم بأكبر قدر ممكن من التفاصيل حول تطبيق الخدمات الصحية عن بُعد الخاص بك. يمكنك أيضًا القيام بذلك بدون دعم احترافي خارجي بمساعدة AppMaster ، والذي يأتي مع عملية خلفية حقيقية تم إنشاؤها بواسطة AI.

الخطوة 2: قم بإعداد نطاق المشروع لمنصة الخدمات الصحية عن بعد

يجب عليك الاتصال بمطور برنامج الإدارة الطبية الخاص بك للتوقيع على اتفاقية عدم الإفشاء وإنشاء نطاق المشروع ومعدلاته من خلال توضيح تفاصيل المشروع. سيخبرونك بقائمة ميزات تطبيقات الرعاية الصحية لمنصة الرعاية الصحية عن بُعد ، ومعدلاتها ، وتوليد النماذج الأولية للمشروع ونماذجها.

الخطوة 3: ادخل إلى مرحلة التطوير

بمجرد إنشاء نطاق المشروع والأسعار المتفق عليها ، سيقوم فريق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بتقسيم ميزات تطبيق الرعاية الصحية إلى قصص مستخدمين صغيرة لتسهيل التنفيذ. بعد ذلك ، يقومون بتطوير رمز البرنامج واختباره وإجراء التكرار لإصلاح الأخطاء عن طريق التكرار.

الخطوة 4: الموافقة على العرض التوضيحي للتطبيق

عندما تستعد باستخدام MVP لبرنامج تطبيقات الرعاية الصحية ، سيعرض لك فريق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول النتائج أثناء العرض التوضيحي للمشروع. سيقومون بتحميل MVP للمشروع إلى سوق التطبيقات والبدء في تطبيق المزيد من الميزات المتقدمة فقط إذا كنت راضيًا عن النتائج.

الخطوة 5: قم بتشغيل تطبيق الصحة عن بعد الخاص بك

بمجرد أن يقوم المطورون بتنفيذ جميع ميزات تطبيقات الرعاية الصحية من نطاق المشروع وفقًا للطلب والمعدلات الخاصة بك ، سيقومون بتشغيل العرض التوضيحي الفعلي للمنتج من خلال تزويد تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد بالبيانات المتعلقة بالمشروع مثل الوصول إلى متاجر التطبيقات وقواعد البيانات والتصميمات و نماذج بالأحجام الطبيعية أيضًا. أخيرًا ، يمكنك العثور على تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد في أسواق التطبيقات الجاهزة لخدمة المستخدمين.

كيفية تطوير موقع ويب للخدمات الصحية عن بعد؟

لنفترض أن لديك فكرة بسيطة عن تصميم الويب ، وفي هذه الحالة ، لا تحتاج إلى تعيين مصمم ويب أو مطور ، حيث يمكن أن يجعل AppMaster أشياءك أكثر قابلية للإدارة من خلال تطبيق رعاية صحية بدون رمز لدعم مقدمي المساعدة التمريضية والطبية العاملين. باستخدام أداة البرنامج بدون رمز ، يمكنك إنشاء تطبيقات ويب مرنة مثل بوابات العملاء والخلفية القياسية التي تعتمد على لوحات الإدارة. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك إنشاء موقع الويب الخاص بالرعاية الصحية عن بُعد بسرعة بدون رمز. علاوة على ذلك ، فإنه يتيح لك تصميم لوحة إدارة بوضوح مع بوابة العميل وواجهة العميل في دقائق. يمكنك اتباع الخطوات الواردة أدناه لتطوير منصات بدون كود.

الخطوة 1: احصل على المجال أولاً

بالطبع ، أنت بحاجة إلى مجال لإنشاء موقع ويب للرعاية الصحية. سيكون المجال هو عنوان URL لموقع الويب الخاص بك. عليك أن تنفق بعض المال لشراء مجال.

الخطوة 2: إنشاء موقع على شبكة الإنترنت باستخدام WordPress

بصفتك CMS (نظام إدارة المحتوى) ، يمكنك استخدام WordPress لإضافة المحتوى وتحريره عن طريق اختيار منصة استضافة معينة وشراء قالب. علاوة على ذلك ، يوفر WordPress قوالب مجانية محددة إذا كنت ترغب في استخدامها. خلاف ذلك ، يمكنك الذهاب مع العديد من الأسواق الخارجية المتاحة للشراء.

الخطوة 3: قم برعاية شعور موقع الويب الخاص بك ومظهره

إن تطبيق أحد أفضل السمات ولوحات الألوان المصممة مسبقًا يجعل من السهل إنشاء موقع ويب جذاب للرعاية الصحية ببضع نقرات فقط.

الخطوة 4: إجراء تعديلات في الوقت الفعلي

يجب عليك إجراء تعديلات ، وتغيير حجم الصور ، وإضافة قسم ، والتراجع عن كل شيء من الصفحة عندما تريد دمج عملك من أجل تحويل أفضل.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد؟

سواء كنت تخطط لتطوير تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد أو استئجار مطور برامج يستهدف تدفقات مختلفة من المرضى ، أو مريض ، فإن تكلفة إنشاء تطبيق الرعاية الصحية عن بُعد تعتمد على الميزات التي تريد تضمينها في التطبيق. ومن ثم ، من الضروري النظر في التصميم والتكامل والميزات والتعقيد لاستنتاج الوقت والتكلفة المقدر لتطوير تطبيق الخدمات الصحية عن بُعد لإفادة المريض أو مجموعة من المرضى. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الموقع الجغرافي الذي توظف منه مطوري التطبيقات مهم أيضًا عندما يتعلق الأمر بتكلفة إنشاء تطبيق.

تغطي جميع العوامل المذكورة أعلاه الحد الأدنى لتقدير التكلفة لتطوير تطبيقات الخدمات الصحية عن بُعد ، بما في ذلك الواجهة الخلفية والنظام الأساسي للجوّال وتطوير لوحة الإدارة. ولكن بعد ذلك ، أيضًا ، لا يمكنك اعتباره التقدير النهائي لأنه يختلف اعتمادًا على ميزاتك وتصميماتك ومتطلباتك للتطبيق وكيف يمكن أن يفيد مريض أو مجموعة من المرضى. ستتراوح التكلفة التقديرية بين 70.000 دولار أمريكي إلى 100000 دولار أمريكي لمنصة واحدة إذا كنت تنوي توظيف شركة تطوير تطبيقات جوال ذات خبرة بغض النظر عن أنها تعمل بنظام iOS أو Android أو الويب ، مع الوظائف والميزات الأساسية. لحسن الحظ ، يمكنك توفير الكثير من التطوير إذا اتبعت نهج عدم وجود رمز ورجعت إلى منصة AppMaster.

يمكن لموفري الأكواد الفردية أن يمنحوا التطبيقات ذات الأكواد المنخفضة أو التي لا تحتوي على كود إنتاجية عالية وخفة الحركة. مثل التطبيقات التي لا تحتوي على كود ، يمكن لموفري الأكواد الفردية عمل تطبيقات قائمة على كود واحد يسهل إدارتها نسبيًا وسهلة التحديث. يتطلب ترميزًا أقل ويوفر تطبيقات أسرع بمرتين مع تعقيد أقل.

أشياء يجب مراعاتها عند إنشاء تطبيق رعاية صحية ناجح عن بُعد

أدى جائحة فيروس كورونا الأخير إلى ارتفاع معدل تبني هذه التقنية المسماة تطبيق الرعاية الصحية عن بعد. ومع ذلك ، هناك العديد من التقنيات التي يجب مراعاتها لإنجاح تطبيق الخدمات الصحية عن بُعد الخاص بك مع التركيز على الأفراد المصابين ، وهي كالتالي:

اعتماد الذكاء الاصطناعي

أصبحت تقنيات الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا مهمًا من حياة الجميع. يمكن أن يساعد مساعدي الرعاية الصحية والأطباء في تشخيص المرضى بشكل أفضل. أيضًا ، يمكن للأطباء والأطباء استخدام الذكاء الاصطناعي لتشخيص الأمراض المختلفة وعلاجها وفقًا لبيانات المريض المتاحة. مما لا شك فيه أن الجمع بين المراقبة عن بعد والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي من شأنه أن يزيد من دقة التشخيص من خلال تقليل الحاجة إلى الأطباء المتخصصين.

مراقبة المريض عن بعد

تُعد RPM (مراقبة المريض عن بُعد) إحدى التقنيات لجمع بيانات رفاهية المريض في مكان واحد وإرسال التفاصيل إلكترونيًا بأمان إلى الطاقم الطبي في مكان آخر لمزيد من التوصيات والتقييم. جعلت هذه التكنولوجيا في تطبيق التطبيب عن بعد المرضى يصلون الآن إلى أفضل مقدمي المساعدة التمريضية المساعدة من خلال الجلوس في أماكن بعيدة.

انترنت الأشياء

عندما تتحد الخدمات الصحية عن بُعد وإنترنت الأشياء (إنترنت الأشياء) ، يمكن أن توفر طريقة كبيرة لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وفعالة للأفراد المسنين. يقوم باحثو إنترنت الأشياء بإخراج العديد من الأجهزة المبتكرة في السوق لمساعدة المعاناة بشكل أفضل. أيضًا ، لا يحب كبار السن الهجرة من مكان إلى آخر بعد تقاعدهم للمرافق المعيشية ، لذلك باستخدام البيانات ، يمكن لمقدمي الرعاية الصحية معالجة مشكلاتهم بدقة.

تحليلات البيانات

باستخدام تحليلات البيانات ، يمكن لتطبيق الخدمات الصحية عن بُعد إنشاء قدر هائل من البيانات في وصفات المريض ، والإحصاءات الحيوية ، والسجلات ، والتفاصيل الطبية الأخرى ، والتي يمكن لمقدمي الرعاية الصحية وغيرهم من الطاقم الطبي استخدامها بشكل منهجي. سيساعدك على استكشاف كل خيار علاجي وفهم أسباب الأمراض وكيفية علاج المرضى. كما أنه سيوفر طريقة أكثر فاعلية للتعامل مع رفاهية الأفراد من خلال تنفيذ نموذج قائم على النتائج.

بلوكشين

توفر تقنية Blockchain في تطبيق الخدمات الصحية عن بُعد الأمان واللامركزية والثبات. إنه يعمل مثل دفتر الأستاذ الموزع ، والذي يشجع على نقل البيانات الأكثر فاعلية التي يستخدمها مقدمو وممارسو صيانة الرفاهية. في الواقع ، يمكن أن يساعد في توزيع البيانات على الفور بتنسيق مشفر وآمن. مع هذا التبني ، يمكنك العثور على معلومات مشفرة حول قائمة معاملات المريض أو التاريخ الطبي في كل كتلة.

سحابة التخزين

في الوقت الحاضر ، تلعب السحابة دورًا حيويًا في العديد من الصناعات لأنها ساعدتهم على تخزين البيانات بكفاءة وسهولة ويمكن أيضًا استرجاعها بين الأجهزة المختلفة. يمكن أن تقدم خفة الحركة وقابلية التوسع والمرونة للتطبيب عن بعد. باستخدام التخزين السحابي ، يمكنك تخزين بيانات المرضى على خوادم بعيدة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

قطاع الرعاية الصحية

تحتضن صناعة الرعاية الصحية أحدث المنصات التي لا تتطلب أي ترميز. إنه يعطي توقعات عالية للمرضى والأطباء لأن الصناعة تتبنى التحولات بشكل أسرع. ساهمت التغييرات السريعة في الأخوة الصحية في دفع صناعة الرعاية الصحية لاحتضان التغييرات. تسهل صناعة الصحة الحديثة التي تتبنى تطبيقات الرعاية الصحية الافتراضية الرقمية والرعاية الصحية عن بُعد الأمور على المرضى للتفاعل مع أطبائهم.

ظاهرة الابتكار الرقمي هي عملية مستمرة ، ويتبنى قسم الصحة الابتكار الرقمي في مرحلة متسارعة للغاية. التغييرات الجارية لا مفر منها لأن الصناعة تحتضن الرقمية. يشير قبول الجمهور للرعاية الصحية الافتراضية عن بُعد إلى العالم الحديث ويسلط الضوء على النمو الهائل للابتكار الرقمي.

ملخص

عندما بدأ صانعو تطبيقات الخدمات الصحية عن بُعد في تبني الابتكار الرقمي ، أحدث ذلك ثورة في كيفية تعامل مساعدي الرعاية مع المرضى. لذلك ، من المفيد جدًا الانتقال إلى مشروع تطبيق التطبيب عن بُعد ، ويمكنك القيام بذلك ببساطة باستخدام AppMaster بدون رمز بدون أي تشفير. لا تحتاج إلى أن تكون مطور ويب بعد الآن لإنشاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية.







