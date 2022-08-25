ما هو AppMaster.io

معلومات AppMaster.io

AppMaster.io هو نظام أساسي بدون رمز من الجيل التالي يتيح لك إنشاء خادم وشبكة وتطبيقات جوال معقدة بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية. في جميع مراحل التطوير ، ستستخدم واجهة ويب مع أدوات برمجة مرئية ملائمة.

يتمثل الاختلاف الرئيسي بين AppMaster.io والأنظمة الأساسية الأخرى في أنه ينشئ التطبيقات بنفس الطريقة التي يقوم بها المطورون:

يولد شفرة مصدر مثالية (أخيرًا!) ،

يخلق ثنائيات ،

يدير النشر (النشر)

ويكتب الوثائق الفنية.

قم بتطوير تطبيقات كاملة على مستوى المؤسسة ، وليس مجرد نماذج أولية أو MVPs. لهذا الغرض ، تحتوي منصتنا الخالية من التعليمات البرمجية على كل شيء:

إنشاء قواعد بيانات علائقية مرنة في المصمم المرئي.

إدارة منطق الأعمال المعقد من خلال واجهة سحب وإفلات سهلة الاستخدام.

تكوين نقاط النهاية وتخصيص الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات باستخدام البرامج الوسيطة.

مشاهدة حيث يتم إنشاء وثائق فنية API تلقائيًا.

قم بتغيير الهيكل والمظهر في تطبيق مناسب لمصممي التطبيقات.

استخدم الإنشاء التلقائي للصفحات (الشاشات) ومكتبة من المكونات الجاهزة.

قم بالبناء بشكل أسرع باستخدام قوالب التطبيقات المبنية مسبقًا.

أنشئ تطبيقات أصلية لنظامي التشغيل iOS و Android وانشرها في المتاجر.

انشر التطبيق على الخادم أو AppMaster.io cloud أو مستودعات أخرى.

تصدير الثنائيات وكود المصدر - لست مقيدًا بالمنصة.

تكامل مع موارد الجهات الخارجية وإضافة وظائف باستخدام الوحدات.

ما هي ميزات منصة AppMaster.io؟

جميع التطبيقات مبنية على خلفية واحدة. على سبيل المثال ، عند إنشاء تطبيقين جوّال (لسائق سيارة أجرة وراكب) ، سيعملان مع نفس الواجهة الخلفية. أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. يمكن استضافتها محليا وغير متصل. من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها (لعملاء الشركات). يتم إنشاء وثائق API تلقائيًا. يمكنك استخدام الواجهة الخلفية بشكل منفصل وربط الواجهة الأمامية التي كتبها المطورون بها.

ما التطبيقات التي يمكن إنشاؤها باستخدام AppMaster.io؟

تقريبًا أي تطبيق خادم لنظام التشغيل Linux و Windows و MAC ؛ لوحات الإدارة وبوابات العميل (الويب) ؛ تطبيقات الجوال الأصلية لمنصات IOS و Android.

ما أنواع التطبيقات المدعومة؟

تطبيقات الخادم (الخلفية) وتطبيقات الويب (لوحات الإدارة وبوابات العميل - الواجهة الأمامية) وتطبيقات الهاتف المحمول (الأصلية لنظامي IOS و Android).

تقنيات AppMaster.io

ما هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء الواجهة الخلفية؟

يتم إنشاء الواجهة الخلفية بلغة Go (Golang) ، ويتم دعم أي قواعد بيانات متوافقة مع PostgreSQL ، بما في ذلك Amazon RDS و Google Cloud SQL و Azure PostgreSQL و Elephant وغيرها.

ما هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء تطبيقات الويب؟

Vue3 مع ارتباط تلقائي بالواجهة الخلفية التي تم إنشاؤها.

ما هي التكنولوجيا المستخدمة لإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول؟

إطار عمل APMS الخاص باستخدام Swift و Kotlin داخليًا.

ما هي مزايا تطبيقات الهاتف المحمول AppMaster.io؟

تطبيقات الأجهزة المحمولة المبنية على النظام الأساسي أصلية (بدون HTML و JS و PWA) وتستند إلى التسليم في الوقت الفعلي للشاشات والمنطق.

يحتاج المستخدم فقط إلى نشر تطبيق جوال في PlayMarket أو AppStore مرة واحدة ، وسيتم عرض جميع تحديثات الواجهة والمنطق على الفور في التطبيق - ما عليك سوى إجراء التغييرات وإعادة نشر الواجهة الخلفية. يمكن أن تعمل تطبيقات الهاتف المحمول Backend + في وضع عدم الاتصال في شبكات الشركات دون الوصول إلى الإنترنت.

بفضل إطار عمل APMS ، يمكن للمستخدم تغيير التطبيق بسرعة ودون تأخير في النشر.

وظائف لعملاء الشركات