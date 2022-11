Authenticatiemodules bieden registratie- en aanmeldfunctionaliteit voor gebruikers van uw toepassingen.

Basisfuncties voor het beheer van gebruikers, groepen, registratie en autorisatie worden geleverd door de standaard Auth-module. Het voegt ook een standaard registratieformulier toe aan uw toepassingen.

Om de functionaliteit uit te breiden, met name de mogelijkheid om via sociale netwerken in te voeren en te registreren, gebruikt u aanvullende modules.

Aanmelden Instellingen

De Auth-module beheert alle registratie-instellingen. Als registratie is uitgeschakeld, kunnen sociale aanmeldingsmodules ook geen nieuwe gebruikers registreren.

Basismodule voor autorisatie en registratie

De Auth-module zorgt voor authenticatie en autorisatie voor uw applicatie, inclusief gebruikersbeheer, groepsbeheer, gebruikersregistratie, aanmelding en aanverwante functies. Hij wordt automatisch geïnstalleerd wanneer het project wordt aangemaakt. Standaard is de middleware van de module gekoppeld aan elk eindpunt en verleent toegang aan elke gebruikersgroep. Gedetailleerde toegangscontroles kunnen worden geconfigureerd door de middleware-instellingen in elk eindpunt aan te passen.

Standaard gebruikers login en wachtwoord Login: [email protected] Wachtwoord: appmaster

Aanmelden met Google

Implementeert aanmelden en inloggen met Google

Sign in with Google is een standalone module voor het implementeren van Google sign-in en log-in functies voor uw applicatie.

Bedrijfsprocessen

Registreren

Wordt gebruikt als u zelf autorisatie en authenticatie configureert. Als u de basisfunctionaliteit van de Auth-module gebruikt, dan hoeft u voor Sign-in with Google alleen de Client ID op te geven in de instellingen.

Module Instellingen

Parameter Standaard Beschrijving Klant-ID leeg Uw applicatie client-ID van Google Console.

Gebruik Google Cloud Console om de client-ID te verkrijgen. De installatie-instructies kunnen worden gelezen op deze link.

Aanmelden met Facebook

Registreren en inloggen met uw Facebook-account.

Aanmelden met Facebook is een standalone module voor het implementeren van Facebook aanmeld- en inlogfuncties voor uw applicatie.

Zakelijke processen

Registreren

Wordt gebruikt als u zelf autorisatie en authenticatie configureert. Als u de basisfunctionaliteit van de Auth-module gebruikt, dan hoeft u voor Sign-in with Facebook alleen de Application ID op te geven in de instellingen.

Module Instellingen

Parameter Standaard Beschrijving Toepassing ID leeg Uw applicatie-client-ID van Facebook Dev Portal.

Klant-ID verkrijgen:

Voeg vervolgens het Facebook-aanmeldingsproduct toe aan uw app, schakel de Facebook JavaScript SDK in en voeg uw app-URL toe aan de toegestane domeinen.

Inloggen met LinkedIn

Registreren en inloggen met een LinkedIn account.

Aanmelden met LinkedIn is een standalone module voor het implementeren van LinkedIn aanmeld- en inlogfuncties voor uw applicatie.

Zakelijke processen

Registreren

Wordt gebruikt als u zelf autorisatie en authenticatie configureert. Als u de basisfunctionaliteit van de Auth module gebruikt, dan hoeft u voor Aanmelden met LinkedIn alleen de Client ID, Redirect URL en Secret Key in de instellingen op te geven.

Module Instellingen

Parameter Standaard Beschrijving Klant ID geen Uw applicatie client ID van LinkedIn Developer Portal. Omleiding URL geen URL om door te sturen na authenticatie Geheime sleutel geen Geheime sleutel van uw LinkedIn-toepassing

Om de parameters te verkrijgen die nodig zijn om de module te configureren, moet je je registreren als LinkedIn ontwikkelaar en een applicatie aanmaken met basisinstellingen.

Aanmelden met Apple

Registreer en meld je aan met Apple ID.

Sign in with Apple is een standalone module voor het implementeren van Apple ID sign-in en log-in functies voor uw applicatie.

Zakelijke processen

Registreren

Wordt gebruikt als u zelf autorisatie en authenticatie configureert. Als u de basisfunctionaliteit van de Auth-module gebruikt, dan hoeft u voor Sign-in with Apple alleen de Client ID op te geven in de instellingen.

Module Instellingen

Parameter Standaard Beschrijving Client ID leeg Uw applicatie-client-ID van Apple Developer.

U hebt een Apple ID en een ontwikkelaarsaccount nodig om een klant-ID te krijgen. Apple ID kan hier worden aangemaakt. Bezoek deze pagina om u te registreren als Apple-ontwikkelaar.

Google OAuth 2.0

De module biedt SSO met Google voor uw web en mobiele apps.

Bedrijfsprocessen

Google OAuth 2.0: Toegangstoken verkrijgen

Invoer

refresh_token (string)

client_id (string)

client_secret (string)

Uitvoer

toegang_token

Google OAuth 2.0: Verkrijg Auth URL

Input



client_id (string)

redirect_url (string)

scopers (array string)

Uitvoer

url (string)

Google OAuth 2.0: Get Refresh Token

Invoer

auth_code (string)

client_id (string)

client_secret (string)

redirect_url (string)

Uitvoer