APK/AAB-bestand genereren

1. Ga naar de AppMaster.io Studio en klik op het pictogram met de drie puntjes op de kaart van uw app in het tabblad Mobiele toepassingen.

2. Klik op "App publiceren" om de wizard Publiceren te openen.

3. Zorg ervoor dat u de juiste app hebt geselecteerd, selecteer "Play Market" en klik op "Volgende".

4. Kies het doelplan waarop uw app zal worden uitgevoerd en klik op "Volgende".

5. Selecteer of u een APK- of een AAB-bestand wilt genereren (wij raden aan om voor AAB te kiezen, omdat dit het nieuwere bestandsformaat is). 6. Voer de app naam en bundel ID in (dezelfde die u in een vorige stap aan uw Firebase app heeft toegekend), versienummer en build nummer. Klik op "Volgende".

AAB-bestanden moeten worden geïnstalleerd via Test Tracks in Google Play Console. Het installeren van apps rechtstreeks op uw telefoon wordt niet ondersteund met AAB-bestanden.





6. Upload uw service (config) en serviceaccountbestanden die in eerdere stappen zijn gegenereerd. Optioneel, als u de Google Maps-module in uw app gebruikt, voert u uw Google Maps API-sleutel in. Klik op "Volgende".

7. Bekijk de verstrekte informatie en klik op "Submit".

8. Binnen enkele minuten krijgt u een e-mail met de downloadlink voor uw gegenereerde APK/AAB-bestand.