Progettista di applicazioni mobili

AppMaster.io ha un designer speciale per creare, pubblicare e mantenere applicazioni mobili. AppMaster.io utilizza un motore in tempo reale all'avanguardia per creare e fornire interfaccia utente e dati alle applicazioni mobili. In generale, è necessario pubblicare un'applicazione mobile solo una volta su Apple AppStore o Google Play Market. Tutte le nuove modifiche verranno fornite immediatamente grazie alla natura della piattaforma AppMaster Cloud Apps, eliminando la necessità di pubblicare nuovamente l'applicazione sugli store. Ci sono diversi casi in cui è necessario pubblicare applicazioni aggiornate su AppStore e Play Market: quando viene rilasciata una nuova versione della nostra piattaforma o quando è necessario aggiungere/rimuovere alcuni permessi personalizzati nella vostra applicazione.

Mobile Apps Designer è strettamente integrato con le altre parti della piattaforma e utilizza gli stessi modelli di dati, processi aziendali, endpoint e moduli delle applicazioni web.