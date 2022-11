Editor bedrijfsprocessen

Elk bedrijfsproces is een klein stukje logica van je backend app. Bedrijfsprocessen ontworpen om met gegevens te werken: zoeken, krijgen, bijwerken, verwijderen, muteren en alle acties binnen de backend maken deel uit van je project. Alle basis bedrijfsprocessen voor elk gegevensmodel worden automatisch aangemaakt en heten de systeem-BP's. Systeem-BP's kunnen niet worden bewerkt of verwijderd, ook zijn ze niet zichtbaar in de gemeenschappelijke lijst van bedrijfsprocessen. Maar u kunt systeem-BP's gebruiken in eindpunten en ze aanroepen vanuit uw bedrijfsprocessen.



Om een nieuw bedrijfsproces aan te maken gaat u naar de Business Process Designer en klikt u op de knop Nieuw bedrijfsproces. Typ een nieuwe BP-naam en beschrijving (optioneel) en druk op de knop Aanmaken.



De transactiemodus kan worden geactiveerd in de instellingen van elk bedrijfsproces. Bij activering krijgt de BP de eigenschap van atomiciteit. Dit betekent dat de BP ofwel volledig wordt uitgevoerd, ofwel dat geen van de individuele blokken wordt uitgevoerd. Als er een fout optreedt in een blok, dan worden alle wijzigingen van de vorige blokken van het bedrijfsproces teruggedraaid.



Business Process Editor bestaat uit het linkerpaneel, canvas in het midden, en het rechterpaneel met instellingen van het geselecteerde object. Sleep elementen uit het linkerpaneel naar het canvas om een bedrijfsprocesblok te maken.



Elk blok op het canvas heeft twee soorten verbindingen en twee soorten connectoren. Connectoren kunnen inkomend (in) of uitgaand (out) zijn. Alle inkomende connectoren bevinden zich aan de linkerkant van het blok, alle uitgaande connectoren bevinden zich aan de rechterkant van het blok. Flow connectoren geven een continue stroom van acties weer: volgorde van uit te voeren blokken. Flow connectoren staan meestal bovenaan het bloklichaam. Variabele verbindingen staan voor gegevensoverdracht tussen blokken: waar worden gegevens gehaald of doorgegeven binnen het bedrijfsproces. Elke variabele verbinding heeft zijn eigen gegevenstype of kan meerdere typen ondersteunen, de editor regelt automatisch het matchen van typen.

Start- en eindblokken worden automatisch aangemaakt en kunnen niet worden verwijderd. Zowel Start- als Eindblokken kunnen variabelen hebben - input voor het Startblok en Output voor het Eindblok. Deze variabelen moeten desgewenst handmatig worden aangemaakt via het rechterpaneel. Variabelen van het Start- en Eindblok worden gebruikt om gegevens te krijgen en door te geven via eindpunten.



In het algemeen moet elk blok worden verbonden met een stroomverbinding om een keten van blokken te vormen van het Startblok naar het Eindblok. Alle niet op elkaar afgestemde blokken worden uitgesloten van het genereren van code. Het End-blok zal worden uitgevoerd, ongeacht of het een verbinding heeft, maar het wordt sterk aangeraden om elk blok goed te verbinden met een stroomverbinding.



Er is een speciaal type blok - variabelenblokken, die ontworpen zijn als globale variabelen en gegevens opslaan tijdens de levensduur van het bedrijfsproces. Deze blokken hebben geen stroomverbindingen en leveren alleen hun waarde via variabele verbindingen. Om de waarde van deze blokken bij te werken moet je het blok SetValue gebruiken.



Ondanks het feit dat de bedrijfsproces-editor op dit punt ingewikkeld of verwarrend kan lijken, is het een zeer krachtig en logisch hulpmiddel voor het bouwen van elke bedrijfslogica in uw toepassing.