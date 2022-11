Elk bestand wordt gepresenteerd als een model dat kan worden ontleed in afzonderlijke parameters.

Bestandsmodel

Hiervoor gebruiken we het Expand File blok. Daarmee kunnen we de bestandsgrootte, de inhoud (Bytes), Name, en andere parameters.

Er zijn slechts twee bestanden, dus het is niet nodig complexe controlelussen te maken; we kunnen het eerste bestand uit de array nemen en van daaruit beginnen. Hiervoor gebruiken we het bekende Array Element blok met index 0 en breiden we het resulterende bestand uit.

Nu we de bestandsnaam hebben achterhaald, gaan we over tot de volgende stap - het bepalen van de extensie.

Werken met tekenreeksen

Hiervoor zijn blokken nodig voor het werken met strings. Hun algemene lijst staat in de Functions - String sectie, en ze zijn in staat om elke taak met betrekking tot stringverwerking op te lossen. U kunt strings maken, ze aan elkaar rijgen, hun lengte bepalen, het overschot afsnijden, ze in delen verdelen, gedeeltelijke vervangingen uitvoeren, de plaats van bepaalde tekens of uitdrukkingen vinden, de hoofdletter veranderen, en nog veel meer.

We zullen niet ingaan op alle mogelijkheden. De meeste zijn vrij duidelijk uit de naam van het blok, en er is documentatie voor gedetailleerde informatie. Laten we in plaats daarvan kijken naar een specifiek voorbeeld voor ons geval.

Onze taak is de bestandsextensie te achterhalen. We weten dat die in elk bestand aan het eind van de naam staat, na een punt. Dus, als we de naamstring in afzonderlijke delen splitsen, met de punt als scheidingsteken, dan krijgen we een string met de gegeven bestandsextensie.

We gebruiken hiervoor het Split String blok hiervoor. Het neemt een string (bestandsnaam) en een scheidingsteken (".") als invoerparameters en geeft een array van strings terug als uitvoer.

In de meeste gevallen bestaat de resulterende array uit twee elementen: het eerste bevat de bestandsnaam en het tweede de extensie. Toch zijn er situaties mogelijk waarin punten op verschillende plaatsen in de bestandsnaam voorkomen (het gebruik ervan is niet verboden), waardoor het aantal elementen kan variëren. We kunnen er echter zeker van zijn dat de extensie altijd in het laatste element van de array zal staan, dus het enige wat overblijft is dat we die krijgen.

We bepalen het totale aantal array-elementen (Array Size blok) om dit te doen. Om het laatste element te krijgen, moet je ernaar verwijzen met zijn index. De nummering begint bij nul, dus trekken we 1 af van het totale aantal (Subtract blok) en krijgen het rangtelwoord van het laatste element. Daarna rest alleen nog het ophalen uit de array (Array Element blok).