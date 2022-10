Datei-Modell

Jede Datei wird als ein Modell dargestellt, das in einzelne Parameter zerlegt werden kann.

Um dies zu tun, verwenden Sie den Expand File Block. Mit ihm können wir die Dateigröße (Size), ihren Inhalt (Bytes), den Namen (Name), und andere Parameter.

Da es nur zwei Dateien gibt, ist es nicht notwendig, komplexe Prüfschleifen zu erstellen; wir können die erste Datei aus dem Array nehmen und von dort aus beginnen. Zu diesem Zweck verwenden wir den bekannten Array Element Block mit dem Index 0 und expandieren die resultierende Datei.





Nachdem wir den Dateinamen herausgefunden haben, gehen wir zum nächsten Schritt über - der Bestimmung der Dateierweiterung.

Arbeiten mit Zeichenketten

Sie benötigen Blöcke für die Arbeit mit Zeichenketten (String), um dies zu tun. Ihre allgemeine Liste befindet sich im Functions - String zu finden, und sie sind in der Lage, jede Aufgabe im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Zeichenketten zu lösen. Sie können Zeichenketten erstellen, sie verketten, ihre Länge ermitteln, Überschüsse abschneiden, sie in Teile zerlegen, teilweise Ersetzungen vornehmen, die Position bestimmter Zeichen oder Ausdrücke ermitteln, die Groß- und Kleinschreibung ändern und vieles mehr.

Wir werden hier nicht auf alle Möglichkeiten eingehen. Die meisten davon sind aus dem Namen des Blocks ersichtlich, und es gibt eine Dokumentation für detaillierte Informationen. Schauen wir uns stattdessen ein konkretes Beispiel für unseren Fall an.

Unsere Aufgabe ist es, die Dateierweiterung herauszufinden. Wir wissen, dass sie in jeder Datei am Ende des Namens steht, nach einem Punkt. Wenn wir also die Namenszeichenkette in einzelne Teile aufteilen und den Punkt als Trennzeichen verwenden, können wir eine Zeichenkette mit der angegebenen Dateierweiterung erhalten.

Wir verwenden den Split String Block für diese Zwecke. Er nimmt eine Zeichenkette (Dateiname) und ein Trennzeichen (".") als Eingabeparameter entgegen und gibt ein Array von Zeichenketten als Ausgabe zurück.

In den meisten Fällen besteht das resultierende Array aus zwei Elementen: Das erste enthält den Dateinamen, das zweite seine Erweiterung. Dennoch sind Situationen möglich, in denen Punkte an verschiedenen Positionen im Dateinamen vorkommen (ihre Verwendung ist nicht verboten), was bedeutet, dass die Anzahl der Elemente variieren kann. Wir können jedoch sicher sein, dass sich die Erweiterung immer im letzten Element des Arrays befindet, so dass sie nur noch ermittelt werden muss.

Wir bestimmen die Gesamtzahl der Array-Elemente (Array Size Block), um dies zu tun. Um das letzte Element zu erhalten, müssen Sie es über seinen Index ansprechen. Die Nummerierung beginnt bei Null, also subtrahieren wir 1 von der Gesamtzahl (Subtract Block) und erhalten so die Ordnungszahl des letzten Elements. Danach müssen wir es nur noch aus dem Array herausnehmen (Array Element Block).