Cada ficheiro é apresentado como um modelo que pode ser decomposto em parâmetros separados.

Modelo de ficheiro

Para tal, utilizar a extensão Expand File bloco. Com ele, podemos descobrir o tamanho do ficheiro (Size), o seu conteúdo (Bytes), nome (Name), e outros parâmetros.

Existem apenas dois ficheiros, pelo que não há necessidade de criar laços de verificação complexos; podemos pegar no primeiro ficheiro da matriz e começar a partir daí. Para o fazer, utilizamos o familiar Array Element bloco com índice 0 e expandir o ficheiro resultante.





Depois de descobrirmos o nome do ficheiro, passamos ao passo seguinte - determinando a sua extensão.

Trabalhar com cordas

São necessários blocos para trabalhar com cordas (String) para o fazer. A sua lista geral está localizada na Functions - String e são capazes de resolver qualquer tarefa relacionada com o processamento de cordas. Pode criar cordas, concatená-las, descobrir o seu comprimento, cortar o excesso, dividi-las em partes, efectuar substituições parciais, encontrar a localização de certos caracteres ou expressões, alterar o caso, e muito mais.

Não vamos deter-nos em todas as possibilidades. A maioria delas são bastante óbvias a partir do nome do bloco, e existe documentação para informação detalhada. Em vez disso, vejamos um exemplo específico para o nosso caso.

A nossa tarefa é descobrir a extensão do ficheiro. Sabemos que em cada ficheiro, ele é escrito no final do seu nome, após um ponto. Assim, se dividirmos a cadeia de nomes em partes separadas, utilizando o caracter de ponto como separador, então podemos obter uma cadeia com a extensão do ficheiro dada.

Utilizamos o Split String bloco para isto. É necessário uma string (nome do ficheiro) e um delimitador (".") como parâmetros de entrada e retorna uma série de strings como saída.

Na maioria dos casos, a matriz resultante será constituída por dois elementos: o primeiro conterá o nome do ficheiro, e o segundo conterá a sua extensão. Mas ainda assim, são possíveis situações em que os pontos ocorrerão em diferentes posições no nome do ficheiro (a sua utilização não é proibida), o que significa que o número de elementos pode variar. Contudo, podemos ter a certeza de que a extensão estará sempre no último elemento da matriz, pelo que tudo o que resta é obtê-la.

Determinamos o número total de elementos da matriz (".Array Size bloco) para o fazer. Para obter o último elemento, é necessário referir-se a ele pelo seu índice. A numeração começa de zero, pelo que subtraímos 1 do número total (Subtract bloco) e obter o número ordinal do último elemento. Depois disso, tudo o que resta é ir buscá-lo à matriz (Array Element bloco).