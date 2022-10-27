Каждый файл представлен в виде модели, которую можно разложить на отдельные параметры.

Модель файла

Для этого необходимо воспользоваться блоком Expand File. С его помощью мы сможем узнать размер файла (Size), его содержимое (Bytes), наименование (Name) и прочие параметры.

Файлов всего два, поэтому нет необходимости создавать сложные циклы проверки, мы можем взять первый файл из массива и начать с него. Для этого воспользуемся знакомым блоком Array Element с индексом 0 и развернем (Expand) полученный файл.





Выяснив имя файла, переходим к следующему шагу - определение его расширения.

Работа со строками

Для этого понадобятся блоки работы со строками (String). Их общий список расположен в разделе Functions - String и они способны решить любую задачу, связанную с обработкой строк. Строки можно создавать, объединять, выяснять их длину, обрезать лишнее, делить их на части, производить частичную замену, находить расположение определенных символов или выражений, менять регистр и делать многое другое.

Не будем останавливаться на всех возможностях. Большинство их них вполне очевидны из названия блока, а для детальной информации есть документация. Вместо этого разберем конкретный пример для нашего случая.

Наша задача - узнать расширение файла. Мы знаем, что в каждом файле оно записывается в конце его имени, после точки. Значит, если разделить строку имени на отдельные строки, использовав символ точки в качестве разделителя, то мы сможем получить строку с расширением данного файла.

Используем для этого блок Split String. В качестве входных параметров он принимает строку (имя файла) и разделитель (“.”), а на выходе отдает массив строк.

В большинстве случаев полученный массив будет состоять из двух элементов, где в первом будет имя файла, а во втором его расширение. Но все же возможны ситуации, когда точки будут встречаться в различных позициях в имени файла (их использование не запрещено), а значит и количество элементов может быть любым. Впрочем, мы можем быть уверены, что расширение всегда будет находиться в последнем элементе массива, значит остается лишь получить его.

Для этого узнаем общее количество элементов массива (блок Array Size). Для получения последнего элемента нужно обратиться к нему по его индексу. Нумерация начинается с нуля, поэтому из общего количества отнимем 1 (блок Subtract) и получим порядковый номер последнего элемента. После этого останется лишь забрать его из массива (блок Array Element).



