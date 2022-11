Ogni file è presentato come un modello che può essere scomposto in parametri separati.

Modello di file

Per farlo, si utilizza il blocco Expand File . Con esso, possiamo scoprire la Dimensione del file, il suo contenuto (Bytes), Name, e altri parametri.

Ci sono solo due file, quindi non è necessario creare complessi cicli di controllo; possiamo prendere il primo file dall'array e partire da lì. Per farlo, si utilizza il noto blocco Array Element con indice 0 ed espandere il file risultante.

Dopo aver scoperto il nome del file, si passa al passo successivo: la determinazione della sua estensione.

Lavorare con le stringhe

Per fare ciò, sono necessari i blocchi per lavorare con le stringhe. Il loro elenco generale si trova nella sezione Functions - String e sono in grado di risolvere qualsiasi compito legato all'elaborazione delle stringhe. È possibile creare stringhe, concatenarle, scoprirne la lunghezza, tagliare l'eccesso, dividerle in parti, eseguire sostituzioni parziali, trovare la posizione di determinati caratteri o espressioni, cambiare il caso e molto altro ancora.

Non ci soffermeremo su tutte le possibilità. La maggior parte di esse è abbastanza ovvia dal nome del blocco ed è disponibile una documentazione per informazioni dettagliate. Vediamo invece un esempio specifico per il nostro caso.

Il nostro compito è scoprire l'estensione del file. Sappiamo che in ogni file è scritta alla fine del nome, dopo un punto. Quindi, se dividiamo la stringa del nome in parti separate, usando il carattere punto come separatore, possiamo ottenere una stringa con l'estensione del file indicata.

A questo scopo utilizziamo il blocco Split String per questo scopo. Esso accetta una stringa (nome del file) e un delimitatore (".") come parametri di input e restituisce un array di stringhe come output.

Nella maggior parte dei casi, l'array risultante sarà composto da due elementi: il primo conterrà il nome del file e il secondo la sua estensione. Tuttavia, è possibile che i punti si trovino in posizioni diverse nel nome del file (il loro uso non è vietato), il che significa che il numero di elementi può variare. Tuttavia, possiamo essere certi che l'estensione si troverà sempre nell'ultimo elemento dell'array, quindi non resta che ottenerla.

Determiniamo il numero totale di elementi dell'array (Array Size blocco) per fare questo. Per ottenere l'ultimo elemento, è necessario fare riferimento al suo indice. La numerazione parte da zero, quindi sottraiamo 1 dal numero totale (Subtract ) e otteniamo il numero ordinale dell'ultimo elemento. Dopodiché, non resta che prenderlo dall'array (Array Element blocco).